Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта - 27.03.2025 Украина.ру
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Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта
Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта - 27.03.2025 Украина.ру
Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта
Владимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о невозможности военной победы над Россией
2025-03-27T09:42
2025-03-27T09:42
эксклюзив
хроники
валерий залужный
стив уиткофф
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ес
сша
россия
украина
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Владимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за ряд заявлений последнего. По словам Зеленского, заявления Уиткоффа лишь ослабляют давление на Россию."Я считаю, что Уиткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать", — заявил Зеленский в интервью Eurovision News.По словам Зеленского США должны поддержать Украину."Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине — это посередине, а не ближе к Кремлю", — отметил Зеленский.Также Зеленский заявил, что именно Украина, а не Россия якобы контролирует ситуацию на Чёрном море."Они уже давно не контролируют коридор в Чёрном море. Мы боремся за это, потому что это шаг к завершению войны. &lt;...&gt; Они готовы идти на прекращение огня по энергетике, если это будет касаться энергетики и Чёрного моря", — отметил Зеленский.При этом он указал, что Украина не позволит России контролировать зерновой коридор."Мы в целом готовы были на полное прекращение огня. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены", — указал Зеленский.Также он заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал поставку военной помощи и предоставления разведданных Украине.Кроме того, по словам Зеленского, пока не существует механизма контроля режима прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры."Я думаю, что сложная история с мониторингом этого, а пока технические команды не определили, каким образом это будет. Хотя врать не хочу - сегодня ночью не было атак на энергетику", — указал Зеленский.При этом он заявил, что не доверяет России и заявил, что ожидает от США ответа по поводу создания эффективной системы мониторинга."Безусловно, важно, кто мониторит и кто берёт на себя ответственность. Ждём ответа от Соединённых Штатов Америки", — добавил Зеленский.Тем временем в подполье заявили, что украинский режим уже начал злоупотреблять перемирием и отказом России от удара по энергетическим объектам."Сначала прятали вооружение и военнослужащих в медучреждениях, после договоренностей о перемирии — стали прятаться на подстанциях 750 кВт, соединяющих атомные электростанции. Они знают, что Россия не будет бить, и так вот хитрят", — рассказал агентству РИА Новости источник в пророссийском подполье Украины.Также в подполье сообщили, что Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в срыве перемирия."Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве. В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры. Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа "Герань" и взрывчатку в больших количествах", — рассказал источник в подполье.По словам подпольщика, цель провокации — оправдание украинских ударов."Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма", — добавил собеседник агентства.Тем временем высокопоставленные украинские военные признают невозможность победить Россию силой.Немощь ВСУПосол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о том, что даже при тотальной мобилизации ВСУ не смогут полностью разбить армию России."Считаем: от Конотопа – это 625 км. 625 км – разбить там врага, поднять наши флаги. Сделать круг почёта на танке и поехать назад. Вы представьте себе, насколько должны быть растянуты войска. Есть ли в Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать – не хватит. Надо объективно к этому подходить", —подчеркнул Залужный.Эти слова экс-главкома ВСУ прокомментировали в России."Ну да, это же единственная проблема: долго ехать и растянутые войска. Непонятно только, что помешало атаману Залужному взять Мелитополь, там ехать то было всего ничего, особенно если сравнивать с расстоянием до Москвы", — отметил политолог Юрий Баранчик.При этом, заявил эксперт, показательно то, где произнёс свои слова Залужный."Однако, тут важен сам факт "прогрева" наиболее упоротой аудитории в наиболее упоротом регионе человеком, который воспринимается как один из крупнейших авторитетов в обсуждаемом вопросе. Ключевой тезис озвучен: у Украины нет шансов победить. Залужный в своей риторике достаточно давно ориентируется не столько на Киев, сколько на Лондон. Подобная откровенность может говорить о, как минимум, конфликте между партиями "желаемой войны" и "реальной войны". Во вторую входят те, кто уже убедился - картины в кабинете Зеленского явью не станут, до Москвы никто не дойдет, как и до Крыма или снова Донбасса. Значит, нужно фиксировать прибыли и убытки, готовясь к следующему раунду через несколько лет", — подчеркнул эксперт.Он отметил также, что произошедшее свидетельствует о плачевном состоянии дел для власти на Украине."Заодно отмечу эрозию украинской властной вертикали. Вбрасывать подобные тезисы в центре "украинского Пьемонта" - не очень хорошо для статуса Зеленского, как военного вождя", — указал Баранчик.Примечательно, что украинскими экспертами Залужный продолжает рассматриваться как основной конкурент Зеленского в случае выборов главы государства.О "зерновой сделке" и не только — в статье Татьяны Стоянович ""Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250326/1062074212.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, валерий залужный, стив уиткофф, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, сша, россия, украина
Эксклюзив, Хроники, Валерий Залужный, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, США, Россия, Украина

Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 марта

09:42 27.03.2025
 
© Фото : Валерій Залужний / TelegramВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Валерій Залужний / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о невозможности военной победы над Россией
Владимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за ряд заявлений последнего. По словам Зеленского, заявления Уиткоффа лишь ослабляют давление на Россию.
"Я считаю, что Уиткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать", — заявил Зеленский в интервью Eurovision News.
По словам Зеленского США должны поддержать Украину.
"Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине — это посередине, а не ближе к Кремлю", — отметил Зеленский.
Также Зеленский заявил, что именно Украина, а не Россия якобы контролирует ситуацию на Чёрном море.
"Они уже давно не контролируют коридор в Чёрном море. Мы боремся за это, потому что это шаг к завершению войны. <...> Они готовы идти на прекращение огня по энергетике, если это будет касаться энергетики и Чёрного моря", — отметил Зеленский.
При этом он указал, что Украина не позволит России контролировать зерновой коридор.
"Мы в целом готовы были на полное прекращение огня. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены", — указал Зеленский.
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Вчера, 18:32
"Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 мартаРоссия соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам, а Украина – нет; российские эксперты изложили коллегам из США свою "философию"; Минобороны Украины зазывает женщин в ВСУ
Также он заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал поставку военной помощи и предоставления разведданных Украине.
Кроме того, по словам Зеленского, пока не существует механизма контроля режима прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры.
"Я думаю, что сложная история с мониторингом этого, а пока технические команды не определили, каким образом это будет. Хотя врать не хочу - сегодня ночью не было атак на энергетику", — указал Зеленский.
При этом он заявил, что не доверяет России и заявил, что ожидает от США ответа по поводу создания эффективной системы мониторинга.
"Безусловно, важно, кто мониторит и кто берёт на себя ответственность. Ждём ответа от Соединённых Штатов Америки", — добавил Зеленский.
Тем временем в подполье заявили, что украинский режим уже начал злоупотреблять перемирием и отказом России от удара по энергетическим объектам.
"Сначала прятали вооружение и военнослужащих в медучреждениях, после договоренностей о перемирии — стали прятаться на подстанциях 750 кВт, соединяющих атомные электростанции. Они знают, что Россия не будет бить, и так вот хитрят", — рассказал агентству РИА Новости источник в пророссийском подполье Украины.
Также в подполье сообщили, что Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в срыве перемирия.
"Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве. В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры. Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа "Герань" и взрывчатку в больших количествах", — рассказал источник в подполье.
По словам подпольщика, цель провокации — оправдание украинских ударов.
"Конечная цель — не только обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма", — добавил собеседник агентства.
Тем временем высокопоставленные украинские военные признают невозможность победить Россию силой.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта 2024, 13:00
Унижения Кулебы, успехи ВС РФ, случайное "признание" Арестовича*. Главное на Украине на 13:00 26 марта
Немощь ВСУ
Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о том, что даже при тотальной мобилизации ВСУ не смогут полностью разбить армию России.
"Считаем: от Конотопа – это 625 км. 625 км – разбить там врага, поднять наши флаги. Сделать круг почёта на танке и поехать назад. Вы представьте себе, насколько должны быть растянуты войска. Есть ли в Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать – не хватит. Надо объективно к этому подходить", —подчеркнул Залужный.
Эти слова экс-главкома ВСУ прокомментировали в России.
"Ну да, это же единственная проблема: долго ехать и растянутые войска. Непонятно только, что помешало атаману Залужному взять Мелитополь, там ехать то было всего ничего, особенно если сравнивать с расстоянием до Москвы", — отметил политолог Юрий Баранчик.
При этом, заявил эксперт, показательно то, где произнёс свои слова Залужный.
"Однако, тут важен сам факт "прогрева" наиболее упоротой аудитории в наиболее упоротом регионе человеком, который воспринимается как один из крупнейших авторитетов в обсуждаемом вопросе. Ключевой тезис озвучен: у Украины нет шансов победить. Залужный в своей риторике достаточно давно ориентируется не столько на Киев, сколько на Лондон. Подобная откровенность может говорить о, как минимум, конфликте между партиями "желаемой войны" и "реальной войны". Во вторую входят те, кто уже убедился - картины в кабинете Зеленского явью не станут, до Москвы никто не дойдет, как и до Крыма или снова Донбасса. Значит, нужно фиксировать прибыли и убытки, готовясь к следующему раунду через несколько лет", — подчеркнул эксперт.
Он отметил также, что произошедшее свидетельствует о плачевном состоянии дел для власти на Украине.
"Заодно отмечу эрозию украинской властной вертикали. Вбрасывать подобные тезисы в центре "украинского Пьемонта" - не очень хорошо для статуса Зеленского, как военного вождя", — указал Баранчик.
Примечательно, что украинскими экспертами Залужный продолжает рассматриваться как основной конкурент Зеленского в случае выборов главы государства.
О "зерновой сделке" и не только — в статье Татьяны Стоянович ""Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте".
 
ЭксклюзивХроникиВалерий ЗалужныйСтив УиткоффВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕССШАРоссияУкраина
 
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