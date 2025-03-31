https://ukraina.ru/20250331/1062184095.html

Если Трамп хочет мира на Украине, он должен дать Путину разгромить Украину. А ему надо разгромить Европу

Если Трамп хочет мира на Украине, он должен дать Путину разгромить Украину. А ему надо разгромить Европу - 31.03.2025 Украина.ру

Если Трамп хочет мира на Украине, он должен дать Путину разгромить Украину. А ему надо разгромить Европу

Трамп хочет добиться мира на Украине. Верю в то, что хочет он этого искренне. Но у него это никогда не получится, пока сами украинские власти, украинское националистическое агрессивно-бандеровское меньшинство и Западная Европа этого не захотят. А они не захотят

2025-03-31T15:27

2025-03-31T15:27

2025-03-31T15:28

мнения

европа

дональд трамп

владимир путин

александр чаленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061880179_0:101:994:660_1920x0_80_0_0_afb5eb0cabd46279221130423c87cfb1.jpg

Они искренне считают, что российскую армию можно и дальше сдерживать, нужно только поставлять вовремя нужное оружие, и что мир на Украине – это и поражение Украины, и Западной Европы. Разубедить их невозможно.Трамп думает, что мир на Украине можно заключить по щелчку пальцев. Он полагает. что он такой могущественный, что любое его распоряжение будет сразу же исполняться. Просто его должны по определению убояться, но это не так.Есть такой анекдот. Мужик поймал золотую рыбку. Она ему предлагает: я выполню одно твое желание, а ты меня отпустишь. Мужик: отлично. Хочу, чтобы ты сделала меня Героем Советского Союза. Рыбка: ок. Через секунду мужик стоит со связкой гранат, а в пяти метрах на него катится немецкий танк…Суть анекдота в следующем. Мужик искренне полагает, что рыбка должна чем-то там щелкнуть и на его груди появится Золотая медаль Героя, но у рыбки другие расклады: хочешь Героя – соверши подвиг. Рыбка просто создает для мужика ситуацию подвига, после которого он вряд ли останется в живых, но Звезду Героя точно получит. Речь же идет о ней, а не о жизни, правда?Вот так и с Трампом, и с теми, кто надеется на его всемогущество, т.е. на то, что он щелкнет пальцами и Зеленский прекратит войну, выведя войска из четырех областей, сократит армию и выполнит все то, что хочет Россия. Но ведь так не бывает и не будет.Чтобы прекратить войну, Трамп должен "совершить подвиг", а не издать распоряжение для Зеленского, которое самоочевидно тот выполнять не будет. Поэтому, чтобы установить мир на Украине, Трамп должен просто дать Путину разгромить Украину. Мало того, он вообще должен Путину помочь ее разгромить. Вот в этом и будет заключаться подвиг Трампа. Как это сделать?Для начала Трамп должен осознать, что нынешняя Украина – это как раз результат деятельности его врагов-демократов и помогать ей, это помогать своим конкурентам – демократам. Разгром Украины – это и разгром демократов.Поэтому он должен отключить украинскую армию от Starlink, категорически прекратить военную помощь ВСУ и предоставление им разведывательной информации. И ничего ему за это не будет. Он должен наложить вето на попытки любого банка или международной финансовой организации предоставить Украине кредит или финансовую помощь. Официально должен быть определен круг украинских и неукраинских лиц, ответственных за продолжение войны. На них должны быть наложены санкции: аннулированы американские визы, заморожены банковские счета, против них должно быть возбуждено уголовное преследование. Прежде всего, нужно тотальное расследование того, как была потрачена американская финансовая помощь Украине.На компании тех европейских стран – прежде всего, Британия, Франция, Германия, которые не просто выступают за войну, а требуют ее продолжения, должны быть наложены санкции.Трамп должен способствовать приходу в этих странах альтернативных партий, которые поддерживают его политику – типа Альтернативы для Германии. Та помощь, которая предоставлялась USAID для реализации либеральной повестки, должна быть предоставлена Трампом европейским консервативным партиям, общественным организациям, СМИ, интеллектуалам. Они должны подрывать левацкую Европу изнутри.Цель – утверждение правой Европы – либертарианской и консервативной. Например, Америка спокойно может поддерживать сепаратистские движения в Великобритании. Прежде всего, в Шотландии. Для чего она может оказывать финансовую помощь сепаратистам.С России должны быть сняты все санкции и ограничения. Мало того, Трамп и Путин должны заключить тайное соглашение о сотрудничестве: американцы не только не должны помогать Украине, но и работать против нее. Это означает предоставлять России всю разведывательную информацию по Украине и западноевропейской помощи ей.Сейчас все эти вещи кажутся утопическими и несерьезными, но тут просто надо понимать, что рано или поздно европейцы придут в себя и начнут действовать против Трампа. Поглощенную Америкой Гренландию, а она рано и поздно будет поглощена, они Трампу никогда не забудут и не простят. Да и без Гренландии Западный мир сейчас стоит на развилке: либо победит левацкое со всеми ЛГБТ-повестками, инклюзивностями, тридцати тремя полами, потоком мигрантов и прочими ужасами, либо победит правое, традиционное, христианское.Всё, Трампу отступать некуда. Поэтому раз драка неизбежна, надо бить первым. Пока инициатива на стороне Трампа. Путин для него в этом деле лучший союзник. Не надо ничего стесняться: для левацкой Западной Европы Трамп враг и врагом останется. Для России и Путина он фактически союзник. Никаких серьезных идеологических противоречий или разногласий между Трампом и Путиным нет. Это необычно, но их нет. Поэтому победа Путина на Украине – это и победа Трампа.Тут надо вспомнить, каким видел в начале нулевых миссию в ней России Анатолий Чубайс, увы, сегодня ставший заукраинцем. Он когда-то говорил, что задача России построение либеральной империи. Таким образом Россия бы вместе с США, Западной Европой и Японией замкнула круг великих демократий, великих либеральных империй.Как бы сейчас не относится негативно к Чубайсу, но он в этом целеполагании для России прав.Победа на Украине, идеологический разгром Западной Европы и долговременный союз с США даст России реальный шанс войти в братскую семью западных демократий, правда, правого, трамповского толка. И это хорошо.Читайте также текст Александра Чаленко Пять условий "Вечного мира" России с Украиной

https://ukraina.ru/20250317/1061834653.html

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

мнения, европа, дональд трамп, владимир путин, александр чаленко