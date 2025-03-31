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Украинские эксперты с тревогой и безнадежным ожиданием ссоры Путина и Трампа

Украинские эксперты с тревогой и безнадежным ожиданием ссоры Путина и Трампа - 31.03.2025 Украина.ру

Украинские эксперты с тревогой и безнадежным ожиданием ссоры Путина и Трампа

Давление на Трампа как на внешнем контуре, так и внутри США усиливается. С первый громким скандалом и наездом на команду президента с утечками из внутреннего чата по обстрелу хуситов, кажется, удалось справиться. Однако отсутствие явных успехов на украинском направлении приободрило врагов Трампа.

2025-03-31T15:16

2025-03-31T15:16

2025-03-31T15:16

эксклюзив

дональд трамп

украина

сша

владимир путин

джей ди вэнс

фтс (федеральная таможенная служба)

оон

ес

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Демократы отошли от шокового поражения на выборах, стряхнули с себя флёр внутренних дрязг, перешли в наступление. Хилари Клинтон выступила с жёсткой критикой в разгромной статье в The New York Times политики Трампа, назвав её "тупой". Внутренняя фронда поднимает голову и будет цинично "мочить" Трампа: в судах, Конгрессе, с помощью европейских глобалистов. И Трамп начинает менять риторику. Очевидно, что до 20 апреля не удастся обеспечить перемирие - слишком много нестыковок и разногласий. Что дальше? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Американист Алексей НаумовАнализ публичных высказываний Трампа и его "злости" на Путина, конечно, проводить стоит именно так: как анализ публичных заявлений. Трамп не хочет тащить в российско-американское урегулирование (включающее Украину) третьих лиц — ни ЕС, ни ООН, ни ещё кого-либо. Он также против затягивания процесса и предложения дополнительных мер: всяких схем и моделей урегулирования до прекращения огня. Сначала прекратить огонь, потом думать о гарантиях, разделениях и воинских контингентах — это и есть план Трампа. Публично к этому готовы и Москва, и Киев: фактически пока в таком варианте не заинтересованы ни одна, ни другая сторона.Украинский политик Александр ДубинскийВзвешивал, что может последовать вслед за отказом Зеленского от подписания договора о минералах. Хотелось бы конечно сказать “санкции”. Но, не в этот раз. Скорее, речь пойдет о том, что раз Украина не собирается выплачивать США деньги, то нужен аудит того, куда они пошли. Их нецелевое или нерациональное использование, в теории, можно признать нарушением условий грантов и помощи США, и взыскивать их с Украины - т.е. превратить в долг. Введение санкций тоже может рассматриваться, но это совсем водораздел, который может случится тогда, когда США выведут Украину за рамки своей переговорной позиции. Но произойдет это не раньше 20 апреля - 1 мая, когда 100 дней Трампа подойдут к концу, и нужно будет решение по украинскому кейсу. Впрочем, я надеюсь, что переговоры достигнут цели. Потому что иначе это будет означать военное поражение Украины в результате выхода из игры США. Подчеркну, это ужасный вариант для Украины, и плохой для США. Поэтому я верю в мир путем переговоров.Украинский журналист Иван ЯковинаОчень важная история закрутилась в Вашингтоне. Трамп сейчас пытается уволить главу независимой Федеральной Торговой комиссии США. Эта организация в числе прочего обеспечивает страну и мир независимой фундаментальной информацией о состоянии экономики США - дает цифры по занятости, потреблению, инфляции, изменению ВВП, инвестициям и так далее.И сейчас ФТС с каждым отчетом выдает все более мрачные цифры: улучшений нет и не предвидится. Причина проблем в том, что Трамп своей абсолютно идиотской политикой пустил экономику США по бороде. Ситуация настолько плохая, что он решил подрисовать статистику. А для этого ему необходимо сделать из ФТС "Росстат по-американски", где цифры будут давать не настоящие, а нужные начальству.Для этого президент и запустил процедуру увольнения начальника ФТС.Но во-первых, начальник подал в суд - оснований для его увольнения нет. А во-вторых (и в главных) мощно возбудилось бизнес-сообщество США. Поскольку на основе информации ФТС принимаются все ключевые решения в сфере экономики, точность и чистота данных должны быть безупречными. Красивые сказки из Белого дома могут привести к триллионам совокупных убытков.Шухер поднимается очень серьезный: это уже не шутки про USAID, Панаму и Гренландию. На кону очень большие деньги. В США бизнес-сообщество обладает немалым влиянием, поэтому у Трампа могут сейчас начаться разного рода проблемы, если он не угомонится.Украинский политолог Виктор НебоженкоНедавно 80-летний президент США Трамп признался, что он мечтает подарить себя Америке на третий срок. Он считает себя очень успешным президентом- большой подарок американскому обществу, но понимает, что перестройка Америки по лекалам Трампа продлится еще много лет и нуждается в сильном лидере. Поэтому Трамп собирается всерьез рассмотреть возможность своего баллотирования на третий срок несмотря на то, что Конституция США предусматривает ограничение президентских полномочий двумя четырехлетними сроками.Даже для политика, который уже потряс до основания американское общество и разрушил его международный статус это заявление было слишком сильным.Пока от желания Трампа еще восемь лет править Америкой пострадает не вся Америка, а только один политик – это молодой вице-президент США Вэнс. Он тайно надеялся, что бурный 80-летний Трамп может "отдохнуть" еще до конца этого срока его "королевского" правления и Вэнс справедливо займет его место, избавив Америку от глупостей и ошибок Трампа во внешней и внутренней политики. Но, кажется, Вэнс недооценил Трампа, и его судьба может быть еще более тяжелой, чем судьба предыдущего вице- президента Пенса. Трамп умеет возвышать и ласкать политиков, но и сильно давить политиков. Окружение Трампа быстро поймет, кому старый, запутавшийся в тяжелых американских проблемах, президент посылает месседж и начнет играть на самоуверенности Вэнса и тайных страхах Трампа свою политическую игру.Украинский политолог Олеся ЯхноНу, что ж, активная дипломатия последних месяцев (имею в виду ожидания от инициативы администрации Трампа) на фоне не менее активных военных действий на российско-украинском фронте показала: найти Атланта, удерживающего на своих плечах ситуацию, невозможно. Хотя бы потому, что "гарантами реальности" одновременно хотят быть те, у кого на сегодня есть разное представление о реальности. Как точки отсчета для дальнейшего движения, которая будет определять перспективу происходящего - именно поэтому так важно то, с чего начинать.Россия на все переговорные инициативы США-Европы-Украины и последовательность "временное перемирие-устойчивое перемирие-движение к миру как к политическому решению" ответила неприятием таких основ - и выкатила весь большой список политических требований. Более того, Путин озвучил ещё и неприличное предложение о международном контроле ООН в Украине для выборов, намекнув тем самым на прорабатывание сценариев в РФ по созданию хаоса и внутренней дестабилизации в Украине. Исходя, возможно, из того, что чем слабее и уязвимее будет Украина - тем ему легче будет продавливать свои односторонние требования.Трамп, наконец, начинает осознавать, что его бизнесовый подход к прекращению войны - deal - невозможен, во всяком случае в анонсированном скоростном режиме (в своей инаугурационной речи он сказал, что все будет делать быстро), поскольку все гораздо сложнее, чем представлялось изначально. Экономические гарантии (сделка с Украиной, которая продолжает согласовываться) имеют смысл, но только как взвешенное предложение (без переборов) и как целостный подход в сочетании с механизмами безопасности, которые сейчас прорабатываются в рамках разных европейских коалиций. Вопрос в том, какой сейчас план у Трампа - не только как ответ на очевидную "гибридность" РФ, но и в отношении сотрудничества с Европой в разных сферах.Европа, выходя из десятилетий сна мирной жизни, постепенно формирует долгосрочное оборонное видение региона и экономическую конкурентность, что правильно. Вместе с Украиной. Обсуждаются различные предложения конфигураций участия европейских стран плюс стран региона (Турции, например) для обеспечения безопасности по конкретным направлениям. Море и небо, прежде всего, потому что здесь инструменты находятся в поле решительности и реальных возможностей (в отличие от суши, где многое упирается в линию разграничения) – усилить, например, защиту неба на восточных и южных флангах западных альянсов. Но есть вопросы в темпах и скорости, и что будет происходить в это время.Китай пока по-прежнему выжидает, периодически делая заявления в адрес Европы - предложение усиления сотрудничества на фоне охлаждения американо-европейских отношений. Также начинает возобновляться сотрудничество между странами региона - впервые за последние пять лет прошли встречи представителей Китая, Японии, Южной Кореи на предмет экономики. Но, в целом, Пекин, видимо, наблюдает за тем, чем закончиться тема deal США - не только в отношении Росии и Украины, но и в отношении Европы и других континентов.В итоге, можем констатировать, что никакие шаги (будь то военные, политико-дипломатические или юридические) не могут одномоментно остановить войну. Более того, на данном этапе мы по-прежнему находимся в стадии подхода: как сделать так, чтобы заработал переговорный процесс. Из хорошего - многие проходят через самоопределение (интересы плюс ценности), что является основой для долгосрочного мира, потому что формирует балансы в разных регионах.Украинский публицист и политик Вадим ДенисенкоТрамп угрожает Путину. Наш шанс или не наш шанс? Заявление Трампа канала NBC о введении пошлин и вторичных санкций на российскую нефть – очень выверенное заявление для одного "клиента" – для Путина. Но есть ряд важных нюансов, которые нужно объяснить. Начну с причин появления этого заявления: 1. Глубинный народ США не понимает, почему Трамп не атакует Путина. Обратите внимание на социологию, которая показывает, что против присоединения Канады как 51-го штата выступает 57%, а Гренландии - 49%. За присоединение – в обоих случаях в районе 20%. Вот эти условные 20-25% – это несокрушимое ядро ​​Трампа. Другие – колеблются или против. Трамп не сможет не обращать на это внимание. То же самое касается и нас.2. ⁠Трамп на днях заявил, что Путин тянет время и дал понять, что эта стратегия для него не нова. Проще говоря, он понимает, что его обманывают, но еще не готов к тому, чтобы эскалировать ситуацию. Его заявление – это еще не об эскалации. Это предупреждение 3. После этого заявления и у Путина, и у Трампа несколько сужается поле для маневра, если тему не переводят на что-то другое (недаром появились заявления о страшных ударах по Ирану). По состоянию на данный момент Путин не готов останавливать войну. Его может остановить только страх за собственную жизнь. Но до этого, похоже, еще далеко. И пока он, похоже, не верит в скорые санкции. Почему? - потому, что это процесс, первые результаты которого появятся не ранее чем через 6-9 месяцев; - Очень похоже, что Путин действительно верит, что Украина посыплется в ходе летней кампании (Киев за три дня - 2).- Путин считает, что Трамп будет нуждаться в его переговорах с Китаем, а значит, дальше слов Трамп не пойдет. А теперь о нас. Трамп вынужден мыслить в категориях рейтингов поддержки гражданами США тех или иных решений. У нас нет задачи спасти мир и тем более спасти мир от Трампа. Наша цель играть в игру: Путин манипулирует Трампом. И это вполне возможно. Просто нужно помнить, что это главная игра. А фигу тыкать можно будет и позже.О других особенностях момента в Европе - Нападение на "элиту Трампа", Депардье против России, пьющий польский дипломат и другие скандалы недели

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эксклюзив, дональд трамп, украина, сша, владимир путин, джей ди вэнс, фтс (федеральная таможенная служба), оон, ес