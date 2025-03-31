https://ukraina.ru/20250331/1062182042.html

Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы

Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы - 31.03.2025 Украина.ру

Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы

Обсуждение европейцами миротворческой миссии для Украины сместилось в сторону присутствия в море и небе, а не на земле. Об этом 31 марта написало издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник

2025-03-31T15:14

2025-03-31T15:14

2025-03-31T15:14

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По данным авторов публикации, усилия Лондона и Парижа столкнулись с нежеланием других европейских стран отправлять войска без обещаний американской поддержки в случае нападения РФ.Также отмечается, что никаких сигналов готовности от президента США Дональда Трампа участвовать в этой инициативе не было, но французский чиновник анонимно заявил, что американский лидер не исключает своей поддержки, и что усилия предпринимаются "в полной гармонии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в таком подходе и сказали нам, что он хорош".Кроме того, журналисты WP подчеркивают, что французские и британские военные, которые в ближайшие недели отправятся на Украину, должны определить, сколько войск понадобится для этих "сил сдерживания" и где их следует разместить.Помимо этого, источник утверждает, что в Европе многие сомневаются, что долгосрочное прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время. Между тем в понедельник, 31 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что разговор президента России Владимира Путина и Трампа по мере необходимости оперативно организуют.Однако не только европейские лидеры "вставляют палки в колеса" урегулирования украинского конфликта. Этим же занимаются и ВСУ. Подробнее об этом — в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ. Также сегодня, 31 марта, издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона написало, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Между тем поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Подробности в публикации СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка.

https://ukraina.ru/20250331/1062165044.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, европа, британия, франция, миротворцы, дональд трамп