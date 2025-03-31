Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы - 31.03.2025 Украина.ру
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Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы
Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы - 31.03.2025 Украина.ру
Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы
Обсуждение европейцами миротворческой миссии для Украины сместилось в сторону присутствия в море и небе, а не на земле. Об этом 31 марта написало издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник
2025-03-31T15:14
2025-03-31T15:14
новости
украина
вооруженные силы украины
европа
британия
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миротворцы
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По данным авторов публикации, усилия Лондона и Парижа столкнулись с нежеланием других европейских стран отправлять войска без обещаний американской поддержки в случае нападения РФ.Также отмечается, что никаких сигналов готовности от президента США Дональда Трампа участвовать в этой инициативе не было, но французский чиновник анонимно заявил, что американский лидер не исключает своей поддержки, и что усилия предпринимаются "в полной гармонии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в таком подходе и сказали нам, что он хорош".Кроме того, журналисты WP подчеркивают, что французские и британские военные, которые в ближайшие недели отправятся на Украину, должны определить, сколько войск понадобится для этих "сил сдерживания" и где их следует разместить.Помимо этого, источник утверждает, что в Европе многие сомневаются, что долгосрочное прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время. Между тем в понедельник, 31 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что разговор президента России Владимира Путина и Трампа по мере необходимости оперативно организуют.Однако не только европейские лидеры "вставляют палки в колеса" урегулирования украинского конфликта. Этим же занимаются и ВСУ. Подробнее об этом — в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ. Также сегодня, 31 марта, издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона написало, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Между тем поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Подробности в публикации СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка.
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новости, украина, вооруженные силы украины, европа, британия, франция, миротворцы, дональд трамп
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Европа, Британия, Франция, миротворцы, Дональд Трамп

Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы

15:14 31.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / United Nations Peacekeepingмиротворцы ООН
миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / United Nations Peacekeeping
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Обсуждение европейцами миротворческой миссии для Украины сместилось в сторону присутствия в море и небе, а не на земле. Об этом 31 марта написало издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник
По данным авторов публикации, усилия Лондона и Парижа столкнулись с нежеланием других европейских стран отправлять войска без обещаний американской поддержки в случае нападения РФ.
"Командующие армиями указывают на ограничения, связанные с развертыванием крупных войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования в небе Украины или в Черном море", — говорится в статье.
Также отмечается, что никаких сигналов готовности от президента США Дональда Трампа участвовать в этой инициативе не было, но французский чиновник анонимно заявил, что американский лидер не исключает своей поддержки, и что усилия предпринимаются "в полной гармонии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в таком подходе и сказали нам, что он хорош".
Кроме того, журналисты WP подчеркивают, что французские и британские военные, которые в ближайшие недели отправятся на Украину, должны определить, сколько войск понадобится для этих "сил сдерживания" и где их следует разместить.
Помимо этого, источник утверждает, что в Европе многие сомневаются, что долгосрочное прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время. Между тем в понедельник, 31 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что разговор президента России Владимира Путина и Трампа по мере необходимости оперативно организуют.
Однако не только европейские лидеры "вставляют палки в колеса" урегулирования украинского конфликта. Этим же занимаются и ВСУ. Подробнее об этом — в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ.
11:08
Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени"Властям Украины нужно "намного больше времени" на подготовку выборов президента после отмены военного положения, чем прописано в законодательстве. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" 31 марта заявил глава ЦИК (Центральной избирательной комиссии) страны Олег Диденко
Также сегодня, 31 марта, издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона написало, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Между тем поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Подробности в публикации СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка.
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныЕвропаБританияФранциямиротворцыДональд Трамп
 
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