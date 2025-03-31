Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы
Обсуждение европейцами миротворческой миссии для Украины сместилось в сторону присутствия в море и небе, а не на земле. Об этом 31 марта написало издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник
По данным авторов публикации, усилия Лондона и Парижа столкнулись с нежеланием других европейских стран отправлять войска без обещаний американской поддержки в случае нападения РФ.
"Командующие армиями указывают на ограничения, связанные с развертыванием крупных войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования в небе Украины или в Черном море", — говорится в статье.
Также отмечается, что никаких сигналов готовности от президента США Дональда Трампа участвовать в этой инициативе не было, но французский чиновник анонимно заявил, что американский лидер не исключает своей поддержки, и что усилия предпринимаются "в полной гармонии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в таком подходе и сказали нам, что он хорош".
Кроме того, журналисты WP подчеркивают, что французские и британские военные, которые в ближайшие недели отправятся на Украину, должны определить, сколько войск понадобится для этих "сил сдерживания" и где их следует разместить.
Помимо этого, источник утверждает, что в Европе многие сомневаются, что долгосрочное прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время. Между тем в понедельник, 31 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что разговор президента России Владимира Путина и Трампа по мере необходимости оперативно организуют.
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