https://ukraina.ru/20250331/1062184945.html
Зеленский борется за свое будущее с подачи Трампа. Игра на понижение ради будущего возвышения
Зеленский борется за свое будущее с подачи Трампа. Игра на понижение ради будущего возвышения - 31.03.2025 Украина.ру
Зеленский борется за свое будущее с подачи Трампа. Игра на понижение ради будущего возвышения
В это трудно поверить, но мир опять в недоумении от новой перепалки между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Пацаны спорят как бы на равных, несмотря на слишком уж разные политические весовые и прочие категории.
2025-03-31T15:42
2025-03-31T15:42
2025-03-31T15:42
украина
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
урсула фон дер ляйен
каллас кая
эммануэль макрон
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1f/1062185585_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_d457bd215e1ea7b16e57c4a370b25b6d.jpg
Трамп делает Америку снова великой, под это дело прогибает остальной мир так, как ему хочется, и Украина попала под общий замес – от нее США нужны ресурсы. В первую очередь – природные.А просроченный недофюрер издыхающего в пароксизме страха неонацистского режима в Киеве Зеленский позволяет себе, как говорится, крошить батон и тетрадкой шуршать на Трампа – хозяина, спонсора и покровителя, в руках которого и находится его никчемная судьбишка.Это явное несоответствие. Кто бы и что бы там ни говорил о возросшем влиянии Зеленского на мировую политику и о том, что авторитет украинского предводителя вырос до уровня хвоста, который виляет собакой, понятно же, что стоит Трампу невзначай обронить фразу о том, что "Зеленский зажился на этом свете", и того будут искать под микроскопом по всем помойкам. И не найдут. Останутся только неприятный запашок и затухающая страшная память о кровавом клоуне-ничтожестве, которое ввергло свою страну в братоубийственную войну.Но тем не менее факт остается фактом. После всех очных и заочных споров и договоренностей, достигнутых между Украиной и США на самых разных уровнях, Зеленский демонстративно отказывается их выполнять. И подписывать соглашение о редкоземах (РЗМ), теперь охватывающее все недра Украины, и выполнять условие перемирия и не бомбить энергообъекты России, и признавать помощь США Украине в войне украинским долгом, по которому и следует отдать всю страну в руки американцев.И вот Трамп не выдерживает и говорит, что раз Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минералам, то в случае отказа от ресурсной сделки украинский диктатор Зеленский столкнется с "очень, очень большими проблемами". А газета The Wall Street Journal (WSJ) как бы невзначай напоминает о цене вопроса: администрация Трампа выдвинула Украине ультиматум, требуя контроля над экономикой в почти 60-страничном "договоре", который, по мнению газеты, больше напоминает контракт, чем двустороннее соглашение, и требует первоочередного участия в добыче украинских ресурсов. В уплату долгов – помощи США: погашение "долга" в 350 млрд долл (по версии Трампа).Из-за тупого (или умно просчитанного?) упрямства Зеленского указанное соглашение о РЗМ и недрах уже стало во сто крат хуже для Украины и по той же причине может еще ухудшиться. Но Зеленский упрямится. Киев в шоке от таких аппетитов – оценивает помощь США всего в 100 млрд долл и не признает ее долгом.Но Трамп, как видим, решительно требует. А Зеленский решительно же посылает его в пеший эротический тур.Что случилось? А все может объясняться очень просто – политиканской игрой двух политиков, преследующих и личные, и общие цели.В первую очередь, как говорят тинэйджеры, "исполняет" Зеленский. Если он случайно не сошел с ума, понадеявшись на помощь европейцев, обещающих ему поддержку и защиту в борьбе и против США, и против России, то Зеленский борется. Либо за жизнь и гарантии собственной безопасности в случае ухода от власти в Украине. Либо за продление этой власти, что и сможет стать на какое-то время лучшей гарантией не только безопасности и жизни, но и даже дальнейшего обогащения на войне, как это есть сегодня.Сейчас, как заметили неравнодушные наблюдатели, Зеленский нередко записывает свои "видосики" (обращения к нации) на фоне одноцветной стены. Из этого делается вывод: Зеленский находится в больничке, где проходит реабилитационно-восстановительный курс после всех треволнений последних недель, на успокоение от которых типа ушел не один чемоданчик с запрещенными, но такими вкусными веществами (грибочками, таблеточками, укольчиками).А нужно все это Зеленскому для того, чтобы идти на новые выборы в погоне за вторым президентством. И для этого ему, важно быть физически здоровым, чтобы, с одной стороны, банально выдержать все предвыборные перипетии. А с другой – иметь духовно-эмоциональные силы на восстановление собственного реноме несгибаемого патриота Украины, который смело посылает и Трампа, и президента России Владимира Путина. Отсюда и игра Зеленского "в патриота", одинаково и непреклонно защищающего интересы страны и на американском, и на российском направлениях.Сегодня британский журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Украине пишет, что идет серьезная подготовка к баллотированию Зеленского на второй срок. Что Зеленский на прошлой неделе поручил команде готовить выборы после объявления режима прекращения огня и отмены военного положения. И что уже есть-де даже график этой кампании: режим прекращения огня может быть введен в конце апреля, а военное положение – отменено в начале мая: 5 мая – крайний срок голосования парламента по продлению военного положения, которое завершается 9 мая. А его отмена откроет путь к выборам. Сами выборы президента Украины могут быть проведены летом 2025 года – в конце июня-начале июля.К этом времени Зеленский, по идее и задумке, и должен быть, как огурец. Во всех планах готовым. И физически – не шмыгать зазывно носом, не бегать глазами, как мелкий воришка, не трясти руками и глупо не улыбаться своим идиотским мыслям, вызванным памятью о сладкой дури. И политически – выдать себя за патриота, который единственно может защитить Украину на всех фронтах, вести войну и закончить ее победой и сохранением Украины на карте мира."Сейчас идет серьезная подготовка к повторному и довольно скорому выступлению Зеленского перед избирателями", – пишет The Economist. А это британцы – эти могут как что-то знать, так и что-то планировать.А французская газета Le Monde уже пишет о страшной патриотической развилке Зеленского, который-де находится в ловушке минеральной сделки с США и должен выбирать: стать американским вассалом и продать всю Украину с потрохами или остаться без подачек и воевать до победы самостоятельно, ибо отказ от сделки грозит гневом Вашингтона и прекращением военной помощи. "Загнанный в угол украинский президент пытается сделать вид, что он храбрый", — пишет Le Monde, подмахивая Зеленскому.И вы не поверите, но может играть в эти игрища и Трамп, перед которым тоже стоит двойственная задача. Он действительно то ли хочет мира в Украине и окончательно приструнить Зеленского, убрав его с политической арены вообще. То ли наоборот подыгрывает Зеленскому, чтобы тот смог надуть свои имидж и рейтинг, как "страшный патриот, который даже США и Трампа не боится".На этой волне искусственного и дутого эрзац-патриотизма Зеленский действительно сможет пойти на выборы и даже вполне реально претендовать на победу. По излюбленному приницпу француского президента Эмманюэля Макрона "на безбабье и жаба-рука – шансонетка". Украина так зачищена от противников режима и оппонентов Зеленского политически, что если военные не осуществят переворот, то нынешний просроченный недофюрер вполне может победить. С подтасовками, с фальсификациями, но если США и Европа с США согласятся с этим, то летом Зеленский вполне может стать президентом во второй раз.И всем на коллективном Западе будет хорошо. Запад не уступит Путину, который считает режим Зеленского и его самого нелегитимным и, значит, унизит президента России, продлив нахождение кровавого шута-лицедея в Киеве и оказывая им давление на Кремль на глазах всего мира.Кроме того, Трампу объективно выгодна война в Украине – она, как обоюдоострое оружие, продолжает и истощать Россию, и обезжиривать Европу. Выгодно это США? Бееспорно: два результата в одном…Об очень нехорошем и цинично-прагматичном в поведении Трампа говорит и тот факт, что Трамп борется за мир только на словах и на уровне деклараций. Если бы Трамп захотел сделать это на деле, то давно полностью прекратил бы американскую помощь неоанцистам и более резко и предметно заставил это сделать своих вассалов-шестерок в Европе.Сейчас Европа, ведомая городскими сумасшедшими "ястребицами" типа Урсулы фон дер Ляйен или Каи Каллас с их кавалерами в виде упомянутого Макрона или биританского премьера Кира Стармера, фрондирует США и Трампу, совершенно суицидально готовясь к войне и готовя к ней Украину. Но у Трампа – миллион рычагов, чтобы окончательно прочистить те места, где у нормальных людей мозги. А он не чистит. Ни фон дер Ляйен, ни Каллас, ни ошалевшим от страха и русофобии прибалтийским или скандинавским "ястребам", что вообще легко по причине звенящей пустоты под кумполом…Более того, в Киеве все прекрасно понимают, справедливо опасаясь, что противостояние с США и Западом, равно как и неоднозначные условия договора о недрах могут заблокировать инвестиции в Украину от ЕС, Всемирного банка и МВФ. Без этого живущей в долг Украине однозначно кранты. Потому что без западной помощи гарантий безопасности – денег ноль, на бюджетные нужды, социальные проекты и восстановление – тоже ноль, а все прибыли от сделки пойдут американцам.Однако сегодня Трамп продолжает кричать о мире и грозится Зеленскому, но американская помощь идет. А 31 марта 2025 года украинский премьер-министра Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от МВФ очередной транш на сумму около 400 млн долл через механизм, одобренный еще в марте 2023 года расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).Немного, конечно, но потертые штанишки украинской государственности при неонацистх не сползут окончательно в грязь. И Зеленский сможет продолжить борьбу за власть, несмотря на разговоры Трампа о проблемах…Да и президент Финляндии Александр Стубб после своей встречи с Трампом как-то проговорился на днях: "Если дела пойдут совсем плохо, Америка вступит в бой". Как говорится, что у умного в голове, то у президента Финляндии – символично на языке…Больше на эту тему читайте в статье "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, урсула фон дер ляйен, каллас кая, эммануэль макрон, кир стармер, франция, великобритания, редкоземельные металлы, мнения
Трамп делает Америку снова великой, под это дело прогибает остальной мир так, как ему хочется, и Украина попала под общий замес – от нее США нужны ресурсы. В первую очередь – природные.
А просроченный недофюрер издыхающего в пароксизме страха неонацистского режима в Киеве Зеленский
позволяет себе, как говорится, крошить батон и тетрадкой шуршать на Трампа – хозяина, спонсора и покровителя, в руках которого и находится его никчемная судьбишка.
Это явное несоответствие. Кто бы и что бы там ни говорил о возросшем влиянии Зеленского на мировую политику и о том, что авторитет украинского предводителя вырос до уровня хвоста, который виляет собакой, понятно же, что стоит Трампу невзначай обронить фразу о том, что "Зеленский зажился на этом свете", и того будут искать под микроскопом по всем помойкам. И не найдут. Останутся только неприятный запашок и затухающая страшная память о кровавом клоуне-ничтожестве, которое ввергло свою страну в братоубийственную войну.
Но тем не менее факт остается фактом. После всех очных и заочных споров и договоренностей, достигнутых между Украиной и США на самых разных уровнях, Зеленский демонстративно отказывается их выполнять. И подписывать соглашение о редкоземах (РЗМ), теперь охватывающее все недра Украины, и выполнять условие перемирия и не бомбить энергообъекты России
, и признавать помощь США Украине в войне украинским долгом, по которому и следует отдать всю страну в руки американцев.
И вот Трамп не выдерживает и говорит, что раз Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минералам, то в случае отказа от ресурсной сделки украинский диктатор Зеленский столкнется с "очень, очень большими проблемами". А газета The Wall Street Journal (WSJ) как бы невзначай напоминает о цене вопроса: администрация Трампа выдвинула Украине ультиматум, требуя контроля над экономикой в почти 60-страничном "договоре", который, по мнению газеты, больше напоминает контракт, чем двустороннее соглашение, и требует первоочередного участия в добыче украинских ресурсов. В уплату долгов – помощи США: погашение "долга" в 350 млрд долл (по версии Трампа).
Из-за тупого (или умно просчитанного?) упрямства Зеленского указанное соглашение о РЗМ и недрах уже стало во сто крат хуже для Украины и по той же причине может еще ухудшиться. Но Зеленский упрямится. Киев в шоке от таких аппетитов – оценивает помощь США всего в 100 млрд долл и не признает ее долгом.
Но Трамп, как видим, решительно требует. А Зеленский решительно же посылает его в пеший эротический тур.
Что случилось? А все может объясняться очень просто – политиканской игрой двух политиков, преследующих и личные, и общие цели.
В первую очередь, как говорят тинэйджеры, "исполняет" Зеленский. Если он случайно не сошел с ума, понадеявшись на помощь европейцев, обещающих ему поддержку и защиту в борьбе и против США, и против России, то Зеленский борется. Либо за жизнь и гарантии собственной безопасности в случае ухода от власти в Украине. Либо за продление этой власти, что и сможет стать на какое-то время лучшей гарантией не только безопасности и жизни, но и даже дальнейшего обогащения на войне, как это есть сегодня.
Сейчас, как заметили неравнодушные наблюдатели, Зеленский нередко записывает свои "видосики" (обращения к нации) на фоне одноцветной стены. Из этого делается вывод: Зеленский находится в больничке, где проходит реабилитационно-восстановительный курс после всех треволнений последних недель, на успокоение от которых типа ушел не один чемоданчик с запрещенными, но такими вкусными веществами (грибочками, таблеточками, укольчиками).
А нужно все это Зеленскому для того, чтобы идти на новые выборы в погоне за вторым президентством. И для этого ему, важно быть физически здоровым, чтобы, с одной стороны, банально выдержать все предвыборные перипетии. А с другой – иметь духовно-эмоциональные силы на восстановление собственного реноме несгибаемого патриота Украины, который смело посылает и Трампа, и президента России Владимира Путина.
Отсюда и игра Зеленского "в патриота", одинаково и непреклонно защищающего интересы страны и на американском, и на российском направлениях.
Сегодня британский журнал The Economist
со ссылкой на правительственные источники в Украине пишет, что идет серьезная подготовка к баллотированию Зеленского на второй срок. Что Зеленский на прошлой неделе поручил команде готовить выборы после объявления режима прекращения огня и отмены военного положения. И что уже есть-де даже график этой кампании: режим прекращения огня может быть введен в конце апреля, а военное положение – отменено в начале мая: 5 мая – крайний срок голосования парламента по продлению военного положения, которое завершается 9 мая. А его отмена откроет путь к выборам. Сами выборы президента Украины могут быть проведены летом 2025 года – в конце июня-начале июля.
К этом времени Зеленский, по идее и задумке, и должен быть, как огурец. Во всех планах готовым. И физически – не шмыгать зазывно носом, не бегать глазами, как мелкий воришка, не трясти руками и глупо не улыбаться своим идиотским мыслям, вызванным памятью о сладкой дури. И политически – выдать себя за патриота, который единственно может защитить Украину на всех фронтах, вести войну и закончить ее победой и сохранением Украины на карте мира.
"Сейчас идет серьезная подготовка к повторному и довольно скорому выступлению Зеленского перед избирателями", – пишет The Economist. А это британцы – эти могут как что-то знать, так и что-то планировать.
А французская газета Le Monde уже пишет о страшной патриотической развилке Зеленского, который-де находится в ловушке минеральной сделки с США и должен выбирать: стать американским вассалом и продать всю Украину с потрохами или остаться без подачек и воевать до победы самостоятельно, ибо отказ от сделки грозит гневом Вашингтона
и прекращением военной помощи. "Загнанный в угол украинский президент пытается сделать вид, что он храбрый", — пишет Le Monde, подмахивая Зеленскому.
И вы не поверите, но может играть в эти игрища и Трамп, перед которым тоже стоит двойственная задача. Он действительно то ли хочет мира в Украине и окончательно приструнить Зеленского, убрав его с политической арены вообще. То ли наоборот подыгрывает Зеленскому, чтобы тот смог надуть свои имидж и рейтинг, как "страшный патриот, который даже США и Трампа не боится".
На этой волне искусственного и дутого эрзац-патриотизма Зеленский действительно сможет пойти на выборы и даже вполне реально претендовать на победу. По излюбленному приницпу француского президента Эмманюэля Макрона
"на безбабье и жаба-рука – шансонетка". Украина так зачищена от противников режима и оппонентов Зеленского политически, что если военные не осуществят переворот, то нынешний просроченный недофюрер вполне может победить. С подтасовками, с фальсификациями, но если США и Европа
с США согласятся с этим, то летом Зеленский вполне может стать президентом во второй раз.
И всем на коллективном Западе
будет хорошо. Запад не уступит Путину, который считает режим Зеленского и его самого нелегитимным и, значит, унизит президента России, продлив нахождение кровавого шута-лицедея в Киеве и оказывая им давление на Кремль
на глазах всего мира.
Кроме того, Трампу объективно выгодна война в Украине – она, как обоюдоострое оружие, продолжает и истощать Россию, и обезжиривать Европу. Выгодно это США? Бееспорно: два результата в одном…
Об очень нехорошем и цинично-прагматичном в поведении Трампа говорит и тот факт, что Трамп борется за мир только на словах и на уровне деклараций. Если бы Трамп захотел сделать это на деле, то давно полностью прекратил бы американскую помощь неоанцистам и более резко и предметно заставил это сделать своих вассалов-шестерок в Европе.
Сейчас Европа, ведомая городскими сумасшедшими "ястребицами" типа Урсулы фон дер Ляйен
или Каи Каллас
с их кавалерами в виде упомянутого Макрона или биританского премьера Кира Стармера
, фрондирует США и Трампу, совершенно суицидально готовясь к войне и готовя к ней Украину. Но у Трампа – миллион рычагов, чтобы окончательно прочистить те места, где у нормальных людей мозги. А он не чистит. Ни фон дер Ляйен, ни Каллас, ни ошалевшим от страха и русофобии прибалтийским или скандинавским "ястребам", что вообще легко по причине звенящей пустоты под кумполом…
Более того, в Киеве все прекрасно понимают, справедливо опасаясь, что противостояние с США и Западом, равно как и неоднозначные условия договора о недрах могут заблокировать инвестиции в Украину от ЕС, Всемирного банка
и МВФ
. Без этого живущей в долг Украине однозначно кранты. Потому что без западной помощи гарантий безопасности – денег ноль, на бюджетные нужды, социальные проекты и восстановление – тоже ноль, а все прибыли от сделки пойдут американцам.
Однако сегодня Трамп продолжает кричать о мире и грозится Зеленскому, но американская помощь идет. А 31 марта 2025 года украинский премьер-министра Денис Шмыгаль
сообщил, что Украина получила от МВФ очередной транш на сумму около 400 млн долл через механизм, одобренный еще в марте 2023 года расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
Немного, конечно, но потертые штанишки украинской государственности при неонацистх не сползут окончательно в грязь. И Зеленский сможет продолжить борьбу за власть, несмотря на разговоры Трампа о проблемах…
Да и президент Финляндии Александр Стубб
после своей встречи с Трампом как-то проговорился на днях: "Если дела пойдут совсем плохо, Америка вступит в бой". Как говорится, что у умного в голове, то у президента Финляндии – символично на языке…
Больше на эту тему читайте в статье "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка"