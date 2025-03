https://ukraina.ru/20250331/1062184945.html

Зеленский борется за свое будущее с подачи Трампа. Игра на понижение ради будущего возвышения

В это трудно поверить, но мир опять в недоумении от новой перепалки между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Пацаны спорят как бы на равных, несмотря на слишком уж разные политические весовые и прочие категории.

Трамп делает Америку снова великой, под это дело прогибает остальной мир так, как ему хочется, и Украина попала под общий замес – от нее США нужны ресурсы. В первую очередь – природные.А просроченный недофюрер издыхающего в пароксизме страха неонацистского режима в Киеве Зеленский позволяет себе, как говорится, крошить батон и тетрадкой шуршать на Трампа – хозяина, спонсора и покровителя, в руках которого и находится его никчемная судьбишка.Это явное несоответствие. Кто бы и что бы там ни говорил о возросшем влиянии Зеленского на мировую политику и о том, что авторитет украинского предводителя вырос до уровня хвоста, который виляет собакой, понятно же, что стоит Трампу невзначай обронить фразу о том, что "Зеленский зажился на этом свете", и того будут искать под микроскопом по всем помойкам. И не найдут. Останутся только неприятный запашок и затухающая страшная память о кровавом клоуне-ничтожестве, которое ввергло свою страну в братоубийственную войну.Но тем не менее факт остается фактом. После всех очных и заочных споров и договоренностей, достигнутых между Украиной и США на самых разных уровнях, Зеленский демонстративно отказывается их выполнять. И подписывать соглашение о редкоземах (РЗМ), теперь охватывающее все недра Украины, и выполнять условие перемирия и не бомбить энергообъекты России, и признавать помощь США Украине в войне украинским долгом, по которому и следует отдать всю страну в руки американцев.И вот Трамп не выдерживает и говорит, что раз Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минералам, то в случае отказа от ресурсной сделки украинский диктатор Зеленский столкнется с "очень, очень большими проблемами". А газета The Wall Street Journal (WSJ) как бы невзначай напоминает о цене вопроса: администрация Трампа выдвинула Украине ультиматум, требуя контроля над экономикой в почти 60-страничном "договоре", который, по мнению газеты, больше напоминает контракт, чем двустороннее соглашение, и требует первоочередного участия в добыче украинских ресурсов. В уплату долгов – помощи США: погашение "долга" в 350 млрд долл (по версии Трампа).Из-за тупого (или умно просчитанного?) упрямства Зеленского указанное соглашение о РЗМ и недрах уже стало во сто крат хуже для Украины и по той же причине может еще ухудшиться. Но Зеленский упрямится. Киев в шоке от таких аппетитов – оценивает помощь США всего в 100 млрд долл и не признает ее долгом.Но Трамп, как видим, решительно требует. А Зеленский решительно же посылает его в пеший эротический тур.Что случилось? А все может объясняться очень просто – политиканской игрой двух политиков, преследующих и личные, и общие цели.В первую очередь, как говорят тинэйджеры, "исполняет" Зеленский. Если он случайно не сошел с ума, понадеявшись на помощь европейцев, обещающих ему поддержку и защиту в борьбе и против США, и против России, то Зеленский борется. Либо за жизнь и гарантии собственной безопасности в случае ухода от власти в Украине. Либо за продление этой власти, что и сможет стать на какое-то время лучшей гарантией не только безопасности и жизни, но и даже дальнейшего обогащения на войне, как это есть сегодня.Сейчас, как заметили неравнодушные наблюдатели, Зеленский нередко записывает свои "видосики" (обращения к нации) на фоне одноцветной стены. Из этого делается вывод: Зеленский находится в больничке, где проходит реабилитационно-восстановительный курс после всех треволнений последних недель, на успокоение от которых типа ушел не один чемоданчик с запрещенными, но такими вкусными веществами (грибочками, таблеточками, укольчиками).А нужно все это Зеленскому для того, чтобы идти на новые выборы в погоне за вторым президентством. И для этого ему, важно быть физически здоровым, чтобы, с одной стороны, банально выдержать все предвыборные перипетии. А с другой – иметь духовно-эмоциональные силы на восстановление собственного реноме несгибаемого патриота Украины, который смело посылает и Трампа, и президента России Владимира Путина. Отсюда и игра Зеленского "в патриота", одинаково и непреклонно защищающего интересы страны и на американском, и на российском направлениях.Сегодня британский журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Украине пишет, что идет серьезная подготовка к баллотированию Зеленского на второй срок. Что Зеленский на прошлой неделе поручил команде готовить выборы после объявления режима прекращения огня и отмены военного положения. И что уже есть-де даже график этой кампании: режим прекращения огня может быть введен в конце апреля, а военное положение – отменено в начале мая: 5 мая – крайний срок голосования парламента по продлению военного положения, которое завершается 9 мая. А его отмена откроет путь к выборам. Сами выборы президента Украины могут быть проведены летом 2025 года – в конце июня-начале июля.К этом времени Зеленский, по идее и задумке, и должен быть, как огурец. Во всех планах готовым. И физически – не шмыгать зазывно носом, не бегать глазами, как мелкий воришка, не трясти руками и глупо не улыбаться своим идиотским мыслям, вызванным памятью о сладкой дури. И политически – выдать себя за патриота, который единственно может защитить Украину на всех фронтах, вести войну и закончить ее победой и сохранением Украины на карте мира."Сейчас идет серьезная подготовка к повторному и довольно скорому выступлению Зеленского перед избирателями", – пишет The Economist. А это британцы – эти могут как что-то знать, так и что-то планировать.А французская газета Le Monde уже пишет о страшной патриотической развилке Зеленского, который-де находится в ловушке минеральной сделки с США и должен выбирать: стать американским вассалом и продать всю Украину с потрохами или остаться без подачек и воевать до победы самостоятельно, ибо отказ от сделки грозит гневом Вашингтона и прекращением военной помощи. "Загнанный в угол украинский президент пытается сделать вид, что он храбрый", — пишет Le Monde, подмахивая Зеленскому.И вы не поверите, но может играть в эти игрища и Трамп, перед которым тоже стоит двойственная задача. Он действительно то ли хочет мира в Украине и окончательно приструнить Зеленского, убрав его с политической арены вообще. То ли наоборот ­ подыгрывает Зеленскому, чтобы тот смог надуть свои имидж и рейтинг, как "страшный патриот, который даже США и Трампа не боится".На этой волне искусственного и дутого эрзац-патриотизма Зеленский действительно сможет пойти на выборы и даже вполне реально претендовать на победу. По излюбленному приницпу француского президента Эмманюэля Макрона "на безбабье и жаба-рука – шансонетка". Украина так зачищена от противников режима и оппонентов Зеленского политически, что если военные не осуществят переворот, то нынешний просроченный недофюрер вполне может победить. С подтасовками, с фальсификациями, но если США и Европа с США согласятся с этим, то летом Зеленский вполне может стать президентом во второй раз.И всем на коллективном Западе будет хорошо. Запад не уступит Путину, который считает режим Зеленского и его самого нелегитимным и, значит, унизит президента России, продлив нахождение кровавого шута-лицедея в Киеве и оказывая им давление на Кремль на глазах всего мира.Кроме того, Трампу объективно выгодна война в Украине – она, как обоюдоострое оружие, продолжает и истощать Россию, и обезжиривать Европу. Выгодно это США? Бееспорно: два результата в одном…Об очень нехорошем и цинично-прагматичном в поведении Трампа говорит и тот факт, что Трамп борется за мир только на словах и на уровне деклараций. Если бы Трамп захотел сделать это на деле, то давно полностью прекратил бы американскую помощь неоанцистам и более резко и предметно заставил это сделать своих вассалов-шестерок в Европе.Сейчас Европа, ведомая городскими сумасшедшими "ястребицами" типа Урсулы фон дер Ляйен или Каи Каллас с их кавалерами в виде упомянутого Макрона или биританского премьера Кира Стармера, фрондирует США и Трампу, совершенно суицидально готовясь к войне и готовя к ней Украину. Но у Трампа – миллион рычагов, чтобы окончательно прочистить те места, где у нормальных людей мозги. А он не чистит. Ни фон дер Ляйен, ни Каллас, ни ошалевшим от страха и русофобии прибалтийским или скандинавским "ястребам", что вообще легко по причине звенящей пустоты под кумполом…Более того, в Киеве все прекрасно понимают, справедливо опасаясь, что противостояние с США и Западом, равно как и неоднозначные условия договора о недрах могут заблокировать инвестиции в Украину от ЕС, Всемирного банка и МВФ. Без этого живущей в долг Украине однозначно кранты. Потому что без западной помощи гарантий безопасности – денег ноль, на бюджетные нужды, социальные проекты и восстановление – тоже ноль, а все прибыли от сделки пойдут американцам.Однако сегодня Трамп продолжает кричать о мире и грозится Зеленскому, но американская помощь идет. А 31 марта 2025 года украинский премьер-министра Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от МВФ очередной транш на сумму около 400 млн долл через механизм, одобренный еще в марте 2023 года расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).Немного, конечно, но потертые штанишки украинской государственности при неонацистх не сползут окончательно в грязь. И Зеленский сможет продолжить борьбу за власть, несмотря на разговоры Трампа о проблемах…Да и президент Финляндии Александр Стубб после своей встречи с Трампом как-то проговорился на днях: "Если дела пойдут совсем плохо, Америка вступит в бой". Как говорится, что у умного в голове, то у президента Финляндии – символично на языке…Больше на эту тему читайте в статье "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка"

