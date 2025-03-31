https://ukraina.ru/20250331/1062182496.html

БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов

БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов - 31.03.2025 Украина.ру

БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов

Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечило возмещение 27,5 млн грн ($663 тыс) ущерба, нанесенного государственному бюджету оптовиками. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба БЭБ.

2025-03-31T14:57

2025-03-31T14:57

2025-03-31T14:57

новости

украина

киевская область

бюджет

налоги

уклонение

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1f/1062181562_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_96ddb51af596144b8b6f12a1a3e95a6d.jpg

"Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица частного предприятия, специализирующегося на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями, уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах", - рассказали в бюро.Там также отметили, что досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области и акта налоговой проверки ГНС. Сумма ущерба госбюджету подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.Тем временем стало известно, что Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела особенности бюджетных расходов в публикации Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?

украина

киевская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киевская область, бюджет, налоги, уклонение, торговля