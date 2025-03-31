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БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов
БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов - 31.03.2025 Украина.ру
БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов
Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечило возмещение 27,5 млн грн ($663 тыс) ущерба, нанесенного государственному бюджету оптовиками. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба БЭБ.
2025-03-31T14:57
2025-03-31T14:57
2025-03-31T14:57
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"Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица частного предприятия, специализирующегося на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями, уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах", - рассказали в бюро.Там также отметили, что досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области и акта налоговой проверки ГНС. Сумма ущерба госбюджету подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.Тем временем стало известно, что Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела особенности бюджетных расходов в публикации Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киевская область, бюджет, налоги, уклонение, торговля
Новости, Украина, Киевская область, бюджет, налоги, уклонение, торговля
БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов
Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечило возмещение 27,5 млн грн ($663 тыс) ущерба, нанесенного государственному бюджету оптовиками. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба БЭБ.