БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов - 31.03.2025 Украина.ру
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БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов
БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов - 31.03.2025 Украина.ру
БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов
Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечило возмещение 27,5 млн грн ($663 тыс) ущерба, нанесенного государственному бюджету оптовиками. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба БЭБ.
2025-03-31T14:57
2025-03-31T14:57
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"Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица частного предприятия, специализирующегося на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями, уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах", - рассказали в бюро.Там также отметили, что досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области и акта налоговой проверки ГНС. Сумма ущерба госбюджету подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.Тем временем стало известно, что Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела особенности бюджетных расходов в публикации Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?
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новости, украина, киевская область, бюджет, налоги, уклонение, торговля
Новости, Украина, Киевская область, бюджет, налоги, уклонение, торговля

БЭБ Украины разоблачило оптовиков, уклонявшихся от уплаты налогов

14:57 31.03.2025
 
© БЕБ | Бюро економічної безпеки України / Telegram
© БЕБ | Бюро економічної безпеки України / Telegram
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Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечило возмещение 27,5 млн грн ($663 тыс) ущерба, нанесенного государственному бюджету оптовиками. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба БЭБ.
"Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица частного предприятия, специализирующегося на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями, уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах", - рассказали в бюро.
Там также отметили, что досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области и акта налоговой проверки ГНС. Сумма ущерба госбюджету подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.
Тем временем стало известно, что Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела особенности бюджетных расходов в публикации Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?
 
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