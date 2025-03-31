Минобороны Швеции анонсировало крупнейший пакет военной помощи для ВСУ - 31.03.2025 Украина.ру
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Минобороны Швеции анонсировало крупнейший пакет военной помощи для ВСУ
Минобороны Швеции анонсировало крупнейший пакет военной помощи для ВСУ - 31.03.2025 Украина.ру
Минобороны Швеции анонсировало крупнейший пакет военной помощи для ВСУ
Швеция предоставит Украине крупнейший с начала СВО пакет военной помощи на сумму 16 миллиардов крон (около $1,6 млрд). Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.
2025-03-31T15:22
2025-03-31T15:22
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швеция
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всу
военная помощь
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военная эскалация
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Швеция приняла решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 16 миллиардов крон, заявил глава Минобороны королевства."Мы представляем 19-й пакет помощи Украине", - сказал Йонсон в ходе пресс-конференции.По его словам, Швеция в рамках этого пакета окажет нынешнему руководству Украины военную помощь на сумму 16 миллиардов шведских крон, что станет самой большой суммой из когда-либо выделявшихся королевством для постсоветской республики.Йонсон отметил, что около 60% из указанной суммы будет потрачено на закупку техники для ВСУ.В марте изданию Forbes стало известно, что все поставленные Швецией танки для ВСУ были подбиты в зоне СВО. Швеция передавала украинской армии Stridsvagn 122 — модификацию немецкого танка Leopard 2А5 для шведской армии. Кроме того, из Швеции на Украину поставлялось морально устаревшее стрелковое и иное оружие, боеприпасы с истекающим сроком годности и другое военное имущество.Также в марте стало известно, что Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео Также на эту тему: ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
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новости, швеция, украина, европа, всу, военная помощь, военная техника, военная эскалация, украина-нато
Новости, Швеция, Украина, Европа, ВСУ, военная помощь, военная техника, военная эскалация, Украина-НАТО

Минобороны Швеции анонсировало крупнейший пакет военной помощи для ВСУ

15:22 31.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / Axel Adolfsson
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© commons.wikimedia.org / Axel Adolfsson
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Швеция предоставит Украине крупнейший с начала СВО пакет военной помощи на сумму 16 миллиардов крон (около $1,6 млрд). Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.
Швеция приняла решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 16 миллиардов крон, заявил глава Минобороны королевства.
"Мы представляем 19-й пакет помощи Украине", - сказал Йонсон в ходе пресс-конференции.
По его словам, Швеция в рамках этого пакета окажет нынешнему руководству Украины военную помощь на сумму 16 миллиардов шведских крон, что станет самой большой суммой из когда-либо выделявшихся королевством для постсоветской республики.
Йонсон отметил, что около 60% из указанной суммы будет потрачено на закупку техники для ВСУ.
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В марте изданию Forbes стало известно, что все поставленные Швецией танки для ВСУ были подбиты в зоне СВО. Швеция передавала украинской армии Stridsvagn 122 — модификацию немецкого танка Leopard 2А5 для шведской армии.
Кроме того, из Швеции на Украину поставлялось морально устаревшее стрелковое и иное оружие, боеприпасы с истекающим сроком годности и другое военное имущество.
Также в марте стало известно, что Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео
Также на эту тему: ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
 
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