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Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье

Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье - 31.03.2025 Украина.ру

Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье

Российские военные Телеграм-каналы опубликовали видео с "дороги смерти", которая находится в Курской области. Об этом 31 марта сообщило издание "Российская газета"

2025-03-31T15:56

2025-03-31T15:56

2025-03-31T15:56

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По данным военкоров, которые публикуют видео, оно было снято между Гоголевкой и Рубанщиной."Все завалено уничтоженной техникой противника", — заявляют авторы сообщений. На кадрах можно увидеть уничтоженный танк, инженерную машину и бронеавтомобиль.Стоит отметить, что 28 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Гоголевка в Курской области. Тогда российские военкоры отмечали, что группировка ВСУ, остававшаяся в Гоголевке, оказалась в полном окружении и лишилась шанса на бегство в Сумскую область.Кроме того, ряд военных экспертов заявил, что переход Гоголевки под российский контроль позволил ВС РФ продвинуться в сторону Сумской области. О том, как проходило освобождение этого района — в публикации В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры.

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новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф