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Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье
Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье - 31.03.2025 Украина.ру
Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье
Российские военные Телеграм-каналы опубликовали видео с "дороги смерти", которая находится в Курской области. Об этом 31 марта сообщило издание "Российская газета"
2025-03-31T15:56
2025-03-31T15:56
2025-03-31T15:56
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По данным военкоров, которые публикуют видео, оно было снято между Гоголевкой и Рубанщиной."Все завалено уничтоженной техникой противника", — заявляют авторы сообщений. На кадрах можно увидеть уничтоженный танк, инженерную машину и бронеавтомобиль.Стоит отметить, что 28 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Гоголевка в Курской области. Тогда российские военкоры отмечали, что группировка ВСУ, остававшаяся в Гоголевке, оказалась в полном окружении и лишилась шанса на бегство в Сумскую область.Кроме того, ряд военных экспертов заявил, что переход Гоголевки под российский контроль позволил ВС РФ продвинуться в сторону Сумской области. О том, как проходило освобождение этого района — в публикации В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье
Российские военные Телеграм-каналы опубликовали видео с "дороги смерти", которая находится в Курской области. Об этом 31 марта сообщило издание "Российская газета"