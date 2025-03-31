Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье - 31.03.2025 Украина.ру
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Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье
Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье - 31.03.2025 Украина.ру
Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье
Российские военные Телеграм-каналы опубликовали видео с "дороги смерти", которая находится в Курской области. Об этом 31 марта сообщило издание "Российская газета"
2025-03-31T15:56
2025-03-31T15:56
новости
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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По данным военкоров, которые публикуют видео, оно было снято между Гоголевкой и Рубанщиной."Все завалено уничтоженной техникой противника", — заявляют авторы сообщений. На кадрах можно увидеть уничтоженный танк, инженерную машину и бронеавтомобиль.Стоит отметить, что 28 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Гоголевка в Курской области. Тогда российские военкоры отмечали, что группировка ВСУ, остававшаяся в Гоголевке, оказалась в полном окружении и лишилась шанса на бегство в Сумскую область.Кроме того, ряд военных экспертов заявил, что переход Гоголевки под российский контроль позволил ВС РФ продвинуться в сторону Сумской области. О том, как проходило освобождение этого района — в публикации В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры.
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новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье

15:56 31.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Суджанского района Курской области
Эвакуация мирных жителей из Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные Телеграм-каналы опубликовали видео с "дороги смерти", которая находится в Курской области. Об этом 31 марта сообщило издание "Российская газета"
По данным военкоров, которые публикуют видео, оно было снято между Гоголевкой и Рубанщиной.
"Все завалено уничтоженной техникой противника", — заявляют авторы сообщений. На кадрах можно увидеть уничтоженный танк, инженерную машину и бронеавтомобиль.
© скриншот видео
© скриншот видео
Стоит отметить, что 28 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Гоголевка в Курской области. Тогда российские военкоры отмечали, что группировка ВСУ, остававшаяся в Гоголевке, оказалась в полном окружении и лишилась шанса на бегство в Сумскую область.
Кроме того, ряд военных экспертов заявил, что переход Гоголевки под российский контроль позволил ВС РФ продвинуться в сторону Сумской области. О том, как проходило освобождение этого района — в публикации В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры.
 
НовостиКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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