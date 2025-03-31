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Гольф и ледоколы. Трамп встретился с президентом Финляндии Стуббом, который сильно не любит РФ

Гольф и ледоколы. Трамп встретился с президентом Финляндии Стуббом, который сильно не любит РФ - 31.03.2025 Украина.ру

Гольф и ледоколы. Трамп встретился с президентом Финляндии Стуббом, который сильно не любит РФ

Президент Финляндии Александр Стубб совершил визит в Соединенные Штаты Америки, и сразу отправился во Флориду – на неформальные переговоры с президентом Дональдом Трампом.

2025-03-31T14:49

2025-03-31T14:49

2025-03-31T15:33

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Для начала они сыграли в гольф в Мар-а-Лаго, на вилле Трампа – в компании сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Причем, американцы похвалили Стубба за хорошую игру, которой он научился во время учебы в США.Покатав по полю шары, оба президента удалились для личной беседы, где были затронуты две главных темы – ситуация вокруг конфликта на Украине и строительство ледокольного флота, в котором остро нуждается сегодня американская сторона.Александр Стубб прибыл в Америку для того, чтобы попытаться настроить Трампа против Москвы. Накануне он встречался с нелегитимным Зеленским, и очевидно, передал хозяину Мар-а-Лаго послание от киевского режима и европейской элиты – пытаясь повлиять на внешнеполитическую повестку США.Финский президент не скрывает своих антироссийских воззрений. Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня указал на него как на один из эталонных примеров западного политика, больного маниакальной стадией русофобии.Прилетев в Великобританию после рандеву с Трампом, Стубб заявил, что против урегулирования украинского кризиса якобы выступает Россия. В то время как в действительности мирные договоренности саботирует команда Зеленского, пользуясь поддержкой воинственных ястребов из Европы."Это типично для русских – говорить: "да, господин президент, режим прекращения огня соблюден". И после этого говорить: "но условия таковы...". Я думаю, нам не следует вести переговоры с русскими таким образом. Единственное, что они понимают – это сила", – заявил президент Финляндии в интервью The Guardian.Кроме того, Стубб считает необходимым разместить на территории Украины вооруженный контингент из стран НАТО – сразу после наступления перемирия, которое, по его мнению, может быть заключено 20 апреля, к празднику Пасхи. Хотя хорошо известно, что любое военное вмешательство европейцев категорически противоречит переговорной позиции российского руководства.Нет никаких сомнений, что Стубб старался навязать свою точку зрения президенту США. Однако Дональд Трамп вряд ли намерен оглядываться на мнение второстепенных европейских вассалов. Активизация двусторонних контактов с Хельсинки интересует его по другой причине.Дело в том, что Финляндия занимается строительством ледоколов, которые нужны Америке для реализации амбициозной программы по установлению контроля над Гренландией и акваторией Северного Ледовитого океана. А американские верфи еще не строили в двадцать первом веке такие суда, серьезно отставая в этой области от своих конкурентов."В мире строительства ледоколов Финляндия является сверхдержавой: до 80% ледоколов в мире проектируется финскими бюро, до 60% строится на финских верфях.У США сейчас всего один ледокол Polar Star, построенный еще в 1976 году. Больше всего ледоколов у России – 37, и для конкуренции в Арктике США нужен полноценный флот, который Трампу никто, кроме финнов, не построит.Сыгранная вчера Стуббом партия в гольф – определенно самое значимое спортивное событие в истории Финлянди", – пишет в своем телеграм-канале Олег Царев.Комментируя неофициальную встречу с финским политиком, Трамп акцентировал внимание именно на злободневной для него ледокольной теме."Президент Стубб и я с нетерпением ожидаем укрепления партнерства между Соединенными Штатами и Финляндией, что включает в себя покупку и разработку большого количества ледоколов, которые крайне необходимы США для обеспечения мира и международной безопасности в наших странах и во всем мире", – написал в социальной сети президент Америки.Александр Стубб лично проинспектировал судостроительное предприятие на побережье Ботнического залива, в городе Раума, где спускают на воду финские ледоколы. Из этого ясно, что вопрос об их строительстве для американцев уже вступает в стадию практической реализации. Потому что оставшаяся без дешевого газа Финляндия испытывает серьезные трудности в экономике, и очень нуждается в инвестиционных вложениях Вашингтона.Но дело в том, что эти суда оснащены дизель-электрическими двигателями и рассчитаны на ледовую обстановку в мелководном Балтийском море, которая считается относительно несложной даже в самые суровые зимы.Ведь после Второй мировой войны Финляндия потеряла территориальный доступ к Северному Ледовитому океану в районе Печенги. Она отошла к Советскому Союзу по итогам Парижского мирного договора в 1947 году – что до сих пор вызывает сожаления у ярого реваншиста Стубба.Считается, что существующие финские ледоколы не могут проламывать лед толщиной более полутора метров, и просто не пройдут через арктические торосы. А главное, они не способны на продолжительное автономное плавание, которое обеспечивают двигательные установки современных атомных ледоколов, имеющихся только в России, и специально подготовленных для работы на стратегически важном маршруте Северного морского пути.Так что неизвестно, что случится с финскими судами в суровых широтах той же Гренландии.На сегодня Финляндия не имеет опыта строительства тяжелых атомных ледокольных судов. На подготовку такого проекта ушли бы целые годы – причем, он однозначно встретил бы ожесточенное сопротивление у европейских экологов. Тем более, что речь идет о массовом строительстве судов, в котором заинтересованы Соединенные Штаты Америки.Таким образом, есть вероятность, что большая ледокольная сделка между Стуббом и Трампом, предварительно согласованная под солнцем тропической Флориды, на зеленом поле для гольфа, в итоге просто повиснет в воздухе.О том, придется ли воевать за Арктику, читайте в материале "Андрей Суздальцев: В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет России" на сайте Украина.ру.

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