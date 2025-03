https://ukraina.ru/20250327/1062069244.html

"Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте

"Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте - 27.03.2025 Украина.ру

"Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте

Экспертные консультации делегаций России с США в Эр-Рияде, начавшиеся 24 марта, продолжались 12 часов, а первые официальные заявления по их итогам появились спустя почти сутки после их завершения

2025-03-27T05:13

2025-03-27T05:13

2025-03-27T05:13

эксклюзив

украина

россия

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

the economist

the washington post

cnn

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061588711_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1dcc64290c623c412363e6173a39a7c6.jpg

Достигнутые договорённости западная пресса оценила как фактическое возобновление "зерновой сделки", но на условиях России. Они не производят впечатления "достаточной уступки" со стороны России, пишет газета The New York Times (NYT).Возобновление "Черноморской инициативы" как уступка КремлюВ сообщении пресс-службы Белого дома говорится, что были достигнуты договорённости о прекращении боевых действий в Черном море и обсуждении деталей отказа от обоюдных ударов по энергетической инфраструктуре. Это первый значимый шаг на пути к полному прекращению огня, которого добивается администрация Трампа, но для достижения долгосрочного мира этих усилий всё равно недостаточно, утверждают американские журналисты."Остается также неясным, как и когда начинает действовать это частичное перемирие", – отмечает NYT.Издание подчёркивает, что Москва готова выполнять достигнутые договорённости только после того, как Россельхозбанк вновь получит доступ к международной платежной системе и с него будут сняты ограничения на финансовые операции в торговле.В Киеве же готовность США помочь России со сбытом зерна и удобрений на мировом рынке оценили как одностороннюю уступку давним требованиям Кремля, пишет The Washington Post.Авторы материала цитируют дипломата в отставке, сотрудника Атлантического совета* Дэниела Фрида, который считает, что сделка по содействию экспорту на руку России — при том, что выгод для Украины пока не наблюдается.При этом The Washington Post отмечает, что предложение США по содействию российскому экспорту звучало довольно расплывчато, из-за чего трудно понять, была ли это на самом деле уступка. К тому же, смягчение санкций, в том числе и повторное подключение Россиельхозбанка к платёжной системе SWIFT со штаб-квартирой в Брюсселе, потребует кооперации с европейскими союзниками.Чего хочет Москва?На переговорах по Украине российский лидер добивается не просто окончания боевых действий, Владимир Путин хочет гораздо большего — установить новый миропорядок, в котором Россия будет играть главную роль, полагает CNN."Путин и его окружение ясно дали понять, что их долгосрочные цели не изменились. Даже говоря о стремлении к миру, российские чиновники продолжают настаивать на том, что коренные причины конфликта на Украине должны быть устранены. По мнению Кремля, эти коренные причины связаны с суверенитетом Украины и Владимиром Зеленским, а также с расширением НАТО на восток в последние 30 лет", — подчёркивается в статье, опубликованной на сайте телеканала.Авторы утверждают, что целью СВО якобы являлась смена режима в Киеве и установление пророссийского правительства, "превращение Украины в вассальное государство", а также недопущение её вступления в ЕС и НАТО в будущем, и эти цели "военным путём достигнуты не были, потому Путин может попытаться достичь их иными способами".В Кремле же неоднократно озвучивали настоящие цели СВО: освобождение Донбасса и новых территорий России, демилитаризация и денацификация Украины. Однако авторы CNN уверены, что для достижения озвученных ими целей "Россяи может вмешаться в избирательный процесс [на Украине], и поэтому в Москве "продолжают подвергать сомнению легитимность [Владимира] Зеленского". "Путин явно считает, что Россия – самое большое по площади государство в мире – должна участвовать в управлении миром. У него есть единомышленник в Белом доме. Трамп ясно дал понять, что, по его мнению, крупнейшие и могущественные державы должны заполучить желаемое – будь то Гренландия, Панамский канал или кусок Украины", – резюмирует CNN."Россия останется угрозой глобальным интересам США"Тем временем американская разведка в ежегодном докладе, опубликованном 25 марта, констатирует: перспективы Украины на поле боя стремительно тают, конфликт на истощение приведёт к ослаблению позиций Киева, а потенциальное соглашение будет достигнуто на выгодных для России условиях. С содержанием доклада американских читателей ознакомило издание Politico.Ежегодная оценка угроз за 2025 год, обнародованная Управлением директора национальной разведки и озвученная высшими должностными лицами на слушаниях в соответствующем сенатском комитете, предупреждает, что в течение последнего года Москва "берёт верх" в конфликте, "идёт к тому, чтобы сосредоточить в своих руках больше влияния" и добиться более выгодных условий на переговорах с Украиной и Западом, пишет издание.Американские разведывательные ведомства полагают, что России удается сохранить военную устойчивость: личный состав исправно пополняется, а промышленный потенциал наращивается.При этом они сомневаются в том, что Москва и Киев готовы к соглашению. По мнению американской разведки, и Путин, и Зеленский заинтересованы в том, "чтобы продолжить обсуждать условия для прекращения боевых действий", но "по-прежнему считают, что риски затяжного конфликта в любом случае меньше, чем при неудовлетворительном урегулировании".В документе однако подчёркивается, что всеобъемлющую и мощную военную угрозу США представляет собой Пекин, а не Москва."Европа все испортит"Британское издание The Economist рассуждает о том, что делать Европе в случае, если США снимут экономические санкции против России. Конечно, Евросоюз со своей стороны ужесточит ограничительные меры в сфере торговли, энергетики и финансов, из-за чего все американские усилия окажутся тщетными, считают авторы издания.Если Америка стремиться ослабить санкции, то в Европе такие разговоры по-прежнему табуированы, отмечается в статье The Economist. Поэтому можно предположить, что даже если Вашингтон снимет санкции, Брюссель свои оставит."Некоторые геополитические эксперты предполагают, что это не сыграет особой роли. Доступ к американским технологиям, валюте и платёжным системам — вот чего на самом деле хочет Россия, говорят они. Однако наш анализ показал, что это неверно. Без поддержки Европы российская торговля, доступ Москвы к платёжным системам и иностранные инвестиции — все это будет серьезно ущемлено", — отмечается в публикации.Например, Европа может пригрозить иностранным банкам уголовной ответственностью, если вскроется, что их переводы, так или иначе связанные с Россией, идут через Европу, полагают британские журналисты. Это будет эффективно, так как многие неевропейские сделки на том или ином этапе исполнения проходят через Дублин, Франкфурт-на-Майне или Лондон, утверждают они.Издание также полагает, что Европа может отменить ценовой потолок на нефть, но вместо этого запретить своим судоходным компаниям и финансистам всякое участие в российских продажах."Танкерам, уличенным в перевозке российской нефти, Европа может запретить заходить в свои порты. Наконец, “ядерным” вариантом будет, если посредники и покупатели российской нефти из третьих стран лишатся доступа к финансовым услугам и общему рынку", — предполагается в статье.При этом журналисты The Economist отмечают, что это повлечет за собой большие издержки и риск ответных действий, в том числе со стороны Трампа, который может решить, что европейское упрямство подрывает его "сделку". Поэтому такие мощные вторичные санкции Европа рассмотрит только если Трамп предложит "поистине кошмарное" мирное соглашение.* Признан в России нежелательной организациейКак на результаты переговоров в Эр-Рияде отреагировали на Украине — в материале Дмитрия Ковалевича У Путина - победа, у Зеленского - депрессия. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Эр-Рияде

https://ukraina.ru/20250326/1062057086.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, the economist, the washington post, cnn, европа, переговоры