https://ukraina.ru/20250314/1061778574.html
Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну
Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну - 14.03.2025 Украина.ру
Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну
Трамп намерен выиграть новую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия. Сначала он хочет экономическим путем победить Китай. Потом Трамп рассчитывает вернуться к плану Байдена по "удушению России". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-14T04:30
2025-03-14T04:30
2025-03-14T04:30
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запад
дональд трамп
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Трамп намерен выиграть третью, четвертую или пятую мировую войну без применения ядерного оружия и "почти без насилия", отметил эксперт.Если не будет Китая, Россия будет вынуждена превратиться в автаркию и закрыться экономически. Уровень жизни снизится, а Запад будет играть на теме "Россия все потеряла, у нее больше нет внешних рынков, дальше ей будет только хуже" и попытается дестабилизировать обстановку в стране, сказал обозреватель.Других вариантов у Запада нет, потому что "горячая" война с Россией представляет для него смертельную опасность. Но экономическая война и попытка социальной дестабилизации – это тоже ограниченный набор инструментов и направлений действия, добавил Ищенко."Не думаю, что у него это получится. Потому что сами США слабеют критически быстро. Но других концепций победы, кроме восстановления американского доминирования, у них не будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250313/1061745869.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, запад, дональд трамп, ростислав ищенко, джо байден, война, экономика, российская экономика
Новости, Россия, Китай, Запад, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Джо Байден, война, экономика, российская экономика
Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну
Трамп намерен выиграть новую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия. Сначала он хочет экономическим путем победить Китай. Потом Трамп рассчитывает вернуться к плану Байдена по "удушению России". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко