https://ukraina.ru/20250314/1061778574.html

Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну

Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну - 14.03.2025 Украина.ру

Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну

Трамп намерен выиграть новую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия. Сначала он хочет экономическим путем победить Китай. Потом Трамп рассчитывает вернуться к плану Байдена по "удушению России". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-14T04:30

2025-03-14T04:30

2025-03-14T04:30

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дональд трамп

ростислав ищенко

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война

экономика

российская экономика

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Трамп намерен выиграть третью, четвертую или пятую мировую войну без применения ядерного оружия и "почти без насилия", отметил эксперт.Если не будет Китая, Россия будет вынуждена превратиться в автаркию и закрыться экономически. Уровень жизни снизится, а Запад будет играть на теме "Россия все потеряла, у нее больше нет внешних рынков, дальше ей будет только хуже" и попытается дестабилизировать обстановку в стране, сказал обозреватель.Других вариантов у Запада нет, потому что "горячая" война с Россией представляет для него смертельную опасность. Но экономическая война и попытка социальной дестабилизации – это тоже ограниченный набор инструментов и направлений действия, добавил Ищенко."Не думаю, что у него это получится. Потому что сами США слабеют критически быстро. Но других концепций победы, кроме восстановления американского доминирования, у них не будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061745869.html

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новости, россия, китай, запад, дональд трамп, ростислав ищенко, джо байден, война, экономика, российская экономика