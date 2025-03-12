https://ukraina.ru/20250312/1061755982.html

Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он

Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он - 12.03.2025 Украина.ру

Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он

Администрация США после переговоров с украинской стороны заявила, что теперь мяч на российской стороне. Это очень удобная позиция. Можно сказать, что Россия оказалась очень неподатливым переговорщиком. В любом варианте Трамп выигрывает внутри страны и в отношениях с Евросоюзом. То есть он зарабатывает свои очки на других полях.

2025-03-12T19:30

2025-03-12T19:30

2025-03-12T19:44

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.По итогам переговоров в Джидде украинская делегация согласилась принять предложение США прекратить огонь на 30 дней. Взамен этого Вашингтон возобновил передачу разведанных и поставки вооружений на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия — сначала нужно получить информацию от американской стороны.- Дмитрий Александрович, предложение о перемирии, кажется, больше напоминает ультиматум. Как Россия должна на него реагировать?- Нет, речь не идет об ультиматуме, но если говорить о политико-дипломатической культуре Трампа, то ее задача сформулировать предложения, от которых невозможно отказаться. Но в отношении России у него таких козырей нет. Он понимает, что с Россией можно разговаривать исходя из фундаментальных оснований, которые Россия обозначила изначально. Поэтому предлагать что-то другое в обмен Трамп, это не предмет для торга. Поэтому Трамп не может заказывать правила игры.Есть вопрос, который возник еще до первых российско-американских переговоров, что будет, если Россия не пойдет навстречу позиции, сформулированной американской администрацией? И речь не идет о полном принятии условий, а о движении навстречу. И в этом смысле Трамп достаточно ограничен. Он продемонстрировал, что сначала США вводят рестрикции в отношении Украины, потом Киев соглашается с американскими условиями, и Штаты возобновляют обмен разведданными, поставку вооружений и так далее. То есть он дал ясно понять, что российское несогласие может иметь какие-то негативные последствия для Москвы.Однако я считаю, что администрация США должна исходить из того, что десятилетнее давление коллективного Запада на Россию, причем с участием первой администрации Трампа, привело только к увеличению потенциала сопротивляемости российской стороны. Это понимание должно присутствовать в переговорной тактике Трампа как прагматика.Поэтому подчеркну, ресурсы давления на Россию у него ограничены. Пряники он показывать может. Да, Россия не скрывает, что мы заинтересованы во многих подвижках в отношениях с США. Это и восстановление стратегических коммуникаций, изменение взглядов на суть конфликта, взаимодействие в экономических областях, новое дыхание процесса переговоров между двумя ведущими ядерными державами по контролю над вооружениями и стратегической стабильности.Но Россия не готова завязывать все это на сделку по Украине. Свои условия подобных договоренностей мы обозначили и через них не переступим. Администрация США после переговоров с украинской стороны заявила, что теперь мяч на российской стороне. Это очень удобная позиция. Можно сказать, что Россия оказалась очень неподатливым переговорщиком, если мы раньше говорили о том, что Россия заинтересована в мире, то теперь мы видим, что это не совсем так.В любом варианте Трамп выигрывает внутри страны и в отношениях с Евросоюзом. То есть он зарабатывает свои очки на других полях. Не на поле украинского регулирования. Несмотря на все его заявления, урегулирование конфликта это лишь одна из карт в большой игре, в большой геополитической игре.Эту карту он разыгрывает на разных досках, считая себя гроссмейстером, в том числе это учитывается партнерами и визави в азиатско-тихоокеанском регионе.- Как на это может ответить Россия?- Мяч не на стороне России, мы его уже давно отбили. Реагировать на челночную дипломатию украинских, европейских и американских политиков и дипломатов мы должны. Россия тоже должна пойти по тому же пути, по которому идет Трамп. Он сначала осадил Зеленского, сказав, что от него ничего не зависит, а затем использовал это для усиления своих требований. И Россия тоже может уточнить свою позицию.Министр Лавров говорит, что мы будем категорически не согласны с планами размещения любых сил под любыми флагами, в том числе под миротворческими, из стран НАТО на территории Украины или в зоне конфликта. Здесь нужно добавить очень важную вещь. Во-первых, у них нет для этого никаких легальных возможностей, которые лежат только в русле международного права, то есть в контексте решений ООН и Совбеза ООН. Только там могут приниматься решения о вводе миротворческих сил.Во-вторых, нельзя ставить телегу впереди лошади. Мы не можем объявлять никакое перемирие, ни на 30 дней, ни на 10 дней, пока не будут предварительно обговорены, в том числе на международном уровне, параметры выполнения тех ориентиров России, которые потребовали начала специальной военной операции.Демилитаризация – это не прекращение огня, не только гарантии невступления Украины в НАТО, но и гарантии отсутствия у будущей Украины наступательного потенциала. А если мы начнем определять параметры денацификации, то столкнемся с решением очень серьезного вопроса. Это определение сущности киевского режима и классификация военных преступлений, преступлений против человечности со стороны ВСУ.Оснований для того, чтобы сформировать международную группу высокого уровня для всестороннего расследования преступлений киевского режима, более чем достаточно. Пока подобные вопросы не будут рассмотрены в контексте потенциального регулирования, речи о каком-то прекращении огня быть не может, потому что прекращение огня подразумевает миротворческую перспективу. Такие перспективы, несмотря на все заявления Трампа, не просматриваются.- Все же Трамп вновь ждет Зеленского в Белом доме. Очевидно, тот будет готов принести условную присягу американскому президенту. Тогда с учетом возобновления передачи разведданных и вооружений конфликт на Украине перестанет быть "войной Байдена", а станет "войной Трампа"?- Нет, я думаю, что здесь Трамп будет абсолютно последователен. Трамп разыгрывает украинскую карту, но понимает, что разыгрывая ее, он не хочет класть в банк стратегические интересы США. И дополнительно втягиваться в конфликт на украинской стороне, и в этой ситуации возвращаться в Европу, как это сделал Байден, Трамп, конечно же, не будет.Напротив, Трамп абсолютно не заинтересован в том, чтобы этот конфликт каким-то образом усиливал нынешний украинский режим, даже с перспективой смены президентской власти и так называемых украинских политических элит.Публично Трамп заявляет о том, что он думает, что Путин пойдет навстречу с США. И Россия публично заявляет о том, что мы готовы к контактам, готовы обсуждать, но при определенных условиях, имея в виду, что Зеленский для нас не переговорщик. Трамп это понимает и говорит о том, что мы можем разговаривать с другими лицами.И президент Трамп осознает пределы возможных подвижек со стороны России, которые крайне ограничены. И он понимает, что Россия попросту не может пойти навстречу Соединенным Штатам в определении параметров будущего так называемого мирного процесса в нынешних условиях. Но реакция США не будет состоять в возвращении к массированной поддержке Украины, в том числе во взаимодействии со своими европейскими союзниками.Трампу нужно оценить легитимность переговорных команд. Консультации можно вести, но любые переговорщики должны иметь мандат. Мандат Зеленского для России нелегитимен. Кто тогда может войти в переговорную команду? Для России это очень серьезный вопрос.Вряд ли в нынешней украинской власти многие могут с российской точки зрения претендовать на мандат переговоров от украинской стороны.- Политическое поле на Украине зачищено Зеленским. А он сам и его команда, несмотря на конфликт в Белом доме, были тепло встречены в Европе. И европейцы сдавать Украину не собираются, исходя из заявлений, которые были сделан на саммите в Париже.- Вполне возможно вырастить другой политический класс, найти скамейку запасных и воспитать ее, натренировать. Вы правы, что поле зачищено. Но именно это открывает дополнительные окна возможностей для поиска реконфигурации политической власти Украины.О ситуации в зоне СВО Полковник Виктор Баранец: Россия под Суджей уничтожила две армии ВСУ и готова к битве за Покровск

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, ес, нато, оон