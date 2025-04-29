Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico
17:43 29.04.2025 (обновлено: 17:44 29.04.2025)
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПразднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Украине
Украина пригласила высших европейских чиновников на 9 мая в Киев, чтобы противостоять российскому параду Победы, который пройдет в Москве. Однако европейские лидеры отказались, сообщило американское издание Politico 29 апреля
В материале уточняется, что премьер Польши Дональд Туск отправится в Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Премьер Британии Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а вступающий в должность канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать, пока не будет утверждено все правительство. При этом журналисты Politico оговорились, что возможно, главы МИД ЕС 9 мая все же посетят Украину. Только не Киев, а Львов.
"Был озвучен сюрприз от властей... 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может", - заявил Петрович.
Он также обнародовал информацию о том, что власти страны не выделяют почетный караул, военный оркестр и салютную команду для церемонии захоронения останков погибших военнослужащих Красной Армии уже пять лет.
В комитете "Победа" отметили, что президент Молдавии Майя Санду следует указаниям своих западных хозяев, которые уже три десятилетия прилагают максимум усилий, чтобы народы бывшего СССР забыли о своем вкладе в Великую Победу.
"Для этого в Молдове ставятся памятники румынским фашистам и переписываются учебники истории. Детям на уроках рассказывают, что это Советский Союз был агрессором", - сказали в блоке.
"Правительство прислало в Исполком Гагаузии письмо, где дает нам указания – как и в какой форме мы должны отмечать 9 мая День Европы! Гагаузы наравне с другими народами, составлявшими советский народ, воевали на всех фронтах, самоотверженно трудились в тылу, участвовали в партизанском движении. И мы не позволим стереть эту память или подменить её искусственными, навязанными извне праздниками", - заявил замглавы молдавского региона.
Также стало известно, что МИД ФРГ получил распоряжение не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны. Также ведомству рекомендовали не приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия и пользоваться "правом выдворения по своему усмотрению".
"МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - прокомментировала эту информацию в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Также появилась информация о том, что чиновникам ЕС запретили приезжать в Россию на празднование 9 мая. Это решение Запада директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительным.
"Такие угрозы означают, что 9 мая - великая дата, историческая для всего человечества, уж тем более для Европы, что победа над фашистской Германией для этих европейских граждан, чиновников европейских - не праздник, а раздражение. Это показывает, на чьей они стороне: не на стороне победителей, а на стороне проигравших", - сказал он.
Между тем, в понедельник, 28 апреля, лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
"Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.
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