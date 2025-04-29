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Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico

Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico - 29.04.2025 Украина.ру

Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico

Украина пригласила высших европейских чиновников на 9 мая в Киев, чтобы противостоять российскому параду Победы, который пройдет в Москве. Однако европейские лидеры отказались, сообщило американское издание Politico 29 апреля

2025-04-29T17:43

2025-04-29T17:43

2025-04-29T17:44

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В материале уточняется, что премьер Польши Дональд Туск отправится в Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Премьер Британии Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а вступающий в должность канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать, пока не будет утверждено все правительство. При этом журналисты Politico оговорились, что возможно, главы МИД ЕС 9 мая все же посетят Украину. Только не Киев, а Львов.На прошлой неделе из Европы прилетело сразу несколько новостей, касающихся темы празднования Дня Победы. Так, лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил изданию "Известия", что власти Кишинева запретили праздновать 9 мая на главной площади Молдавии."Был озвучен сюрприз от властей... 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может", - заявил Петрович.Он также обнародовал информацию о том, что власти страны не выделяют почетный караул, военный оркестр и салютную команду для церемонии захоронения останков погибших военнослужащих Красной Армии уже пять лет.В комитете "Победа" отметили, что президент Молдавии Майя Санду следует указаниям своих западных хозяев, которые уже три десятилетия прилагают максимум усилий, чтобы народы бывшего СССР забыли о своем вкладе в Великую Победу."Для этого в Молдове ставятся памятники румынским фашистам и переписываются учебники истории. Детям на уроках рассказывают, что это Советский Союз был агрессором", - сказали в блоке.Между тем, правительство Гагаузии отказалось отмечать 9 мая День Европы. Первый заместитель главы молдавского региона Илья Узун заявил, что автономия получила соответствующее письмо от властей страны, но не намерено ему следовать."Правительство прислало в Исполком Гагаузии письмо, где дает нам указания – как и в какой форме мы должны отмечать 9 мая День Европы! Гагаузы наравне с другими народами, составлявшими советский народ, воевали на всех фронтах, самоотверженно трудились в тылу, участвовали в партизанском движении. И мы не позволим стереть эту память или подменить её искусственными, навязанными извне праздниками", - заявил замглавы молдавского региона.Также стало известно, что МИД ФРГ получил распоряжение не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны. Также ведомству рекомендовали не приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия и пользоваться "правом выдворения по своему усмотрению"."МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - прокомментировала эту информацию в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Также появилась информация о том, что чиновникам ЕС запретили приезжать в Россию на празднование 9 мая. Это решение Запада директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительным."Такие угрозы означают, что 9 мая - великая дата, историческая для всего человечества, уж тем более для Европы, что победа над фашистской Германией для этих европейских граждан, чиновников европейских - не праздник, а раздражение. Это показывает, на чьей они стороне: не на стороне победителей, а на стороне проигравших", - сказал он.Между тем, в понедельник, 28 апреля, лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру."Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.На Банковой неоднозначно отреагировали на предложение о перемирии на 9 мая, а президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе пообещал новый удар по России в ближайшие дни.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич изучил, Что обсуждают украинские военные и эксперты: новая тактика "Гераней" и желание теракта на 9 мая.

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новости, россия, германия, киев, эммануэль макрон, кир стармер, фридрих мерц, мид, ес, politico, 9 мая, 80 лет победы