Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico - 29.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250429/lidery-es-otkazalis-ekhat-v-kiev-na-9-maya---politico-1062847774.html
Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico
Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico - 29.04.2025 Украина.ру
Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico
Украина пригласила высших европейских чиновников на 9 мая в Киев, чтобы противостоять российскому параду Победы, который пройдет в Москве. Однако европейские лидеры отказались, сообщило американское издание Politico 29 апреля
2025-04-29T17:43
2025-04-29T17:44
новости
россия
германия
киев
эммануэль макрон
кир стармер
фридрих мерц
мид
ес
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101478/33/1014783382_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a66262f634024f93c48c0938484cdaae.jpg
В материале уточняется, что премьер Польши Дональд Туск отправится в Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Премьер Британии Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а вступающий в должность канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать, пока не будет утверждено все правительство. При этом журналисты Politico оговорились, что возможно, главы МИД ЕС 9 мая все же посетят Украину. Только не Киев, а Львов.На прошлой неделе из Европы прилетело сразу несколько новостей, касающихся темы празднования Дня Победы. Так, лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил изданию "Известия", что власти Кишинева запретили праздновать 9 мая на главной площади Молдавии."Был озвучен сюрприз от властей... 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может", - заявил Петрович.Он также обнародовал информацию о том, что власти страны не выделяют почетный караул, военный оркестр и салютную команду для церемонии захоронения останков погибших военнослужащих Красной Армии уже пять лет.В комитете "Победа" отметили, что президент Молдавии Майя Санду следует указаниям своих западных хозяев, которые уже три десятилетия прилагают максимум усилий, чтобы народы бывшего СССР забыли о своем вкладе в Великую Победу."Для этого в Молдове ставятся памятники румынским фашистам и переписываются учебники истории. Детям на уроках рассказывают, что это Советский Союз был агрессором", - сказали в блоке.Между тем, правительство Гагаузии отказалось отмечать 9 мая День Европы. Первый заместитель главы молдавского региона Илья Узун заявил, что автономия получила соответствующее письмо от властей страны, но не намерено ему следовать."Правительство прислало в Исполком Гагаузии письмо, где дает нам указания – как и в какой форме мы должны отмечать 9 мая День Европы! Гагаузы наравне с другими народами, составлявшими советский народ, воевали на всех фронтах, самоотверженно трудились в тылу, участвовали в партизанском движении. И мы не позволим стереть эту память или подменить её искусственными, навязанными извне праздниками", - заявил замглавы молдавского региона.Также стало известно, что МИД ФРГ получил распоряжение не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны. Также ведомству рекомендовали не приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия и пользоваться "правом выдворения по своему усмотрению"."МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - прокомментировала эту информацию в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Также появилась информация о том, что чиновникам ЕС запретили приезжать в Россию на празднование 9 мая. Это решение Запада директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительным."Такие угрозы означают, что 9 мая - великая дата, историческая для всего человечества, уж тем более для Европы, что победа над фашистской Германией для этих европейских граждан, чиновников европейских - не праздник, а раздражение. Это показывает, на чьей они стороне: не на стороне победителей, а на стороне проигравших", - сказал он.Между тем, в понедельник, 28 апреля, лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру."Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.На Банковой неоднозначно отреагировали на предложение о перемирии на 9 мая, а президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе пообещал новый удар по России в ближайшие дни.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич изучил, Что обсуждают украинские военные и эксперты: новая тактика "Гераней" и желание теракта на 9 мая.
россия
германия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101478/33/1014783382_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b204cde58468a41e17c2c801100a2c56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, киев, эммануэль макрон, кир стармер, фридрих мерц, мид, ес, politico, 9 мая, 80 лет победы
Новости, Россия, Германия, Киев, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, МИД, ЕС, Politico, 9 мая, 80 лет Победы

Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico

17:43 29.04.2025 (обновлено: 17:44 29.04.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПразднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Украине
Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Украине - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина пригласила высших европейских чиновников на 9 мая в Киев, чтобы противостоять российскому параду Победы, который пройдет в Москве. Однако европейские лидеры отказались, сообщило американское издание Politico 29 апреля
В материале уточняется, что премьер Польши Дональд Туск отправится в Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Премьер Британии Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а вступающий в должность канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать, пока не будет утверждено все правительство. При этом журналисты Politico оговорились, что возможно, главы МИД ЕС 9 мая все же посетят Украину. Только не Киев, а Львов.
На прошлой неделе из Европы прилетело сразу несколько новостей, касающихся темы празднования Дня Победы. Так, лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил изданию "Известия", что власти Кишинева запретили праздновать 9 мая на главной площади Молдавии.
"Был озвучен сюрприз от властей... 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может", - заявил Петрович.
Он также обнародовал информацию о том, что власти страны не выделяют почетный караул, военный оркестр и салютную команду для церемонии захоронения останков погибших военнослужащих Красной Армии уже пять лет.
В комитете "Победа" отметили, что президент Молдавии Майя Санду следует указаниям своих западных хозяев, которые уже три десятилетия прилагают максимум усилий, чтобы народы бывшего СССР забыли о своем вкладе в Великую Победу.
"Для этого в Молдове ставятся памятники румынским фашистам и переписываются учебники истории. Детям на уроках рассказывают, что это Советский Союз был агрессором", - сказали в блоке.
Между тем, правительство Гагаузии отказалось отмечать 9 мая День Европы. Первый заместитель главы молдавского региона Илья Узун заявил, что автономия получила соответствующее письмо от властей страны, но не намерено ему следовать.
"Правительство прислало в Исполком Гагаузии письмо, где дает нам указания – как и в какой форме мы должны отмечать 9 мая День Европы! Гагаузы наравне с другими народами, составлявшими советский народ, воевали на всех фронтах, самоотверженно трудились в тылу, участвовали в партизанском движении. И мы не позволим стереть эту память или подменить её искусственными, навязанными извне праздниками", - заявил замглавы молдавского региона.
Также стало известно, что МИД ФРГ получил распоряжение не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны. Также ведомству рекомендовали не приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия и пользоваться "правом выдворения по своему усмотрению".
"МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - прокомментировала эту информацию в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Также появилась информация о том, что чиновникам ЕС запретили приезжать в Россию на празднование 9 мая. Это решение Запада директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительным.
"Такие угрозы означают, что 9 мая - великая дата, историческая для всего человечества, уж тем более для Европы, что победа над фашистской Германией для этих европейских граждан, чиновников европейских - не праздник, а раздражение. Это показывает, на чьей они стороне: не на стороне победителей, а на стороне проигравших", - сказал он.
Между тем, в понедельник, 28 апреля, лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
"Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.
На Банковой неоднозначно отреагировали на предложение о перемирии на 9 мая, а президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе пообещал новый удар по России в ближайшие дни.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич изучил, Что обсуждают украинские военные и эксперты: новая тактика "Гераней" и желание теракта на 9 мая.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияГерманияКиевЭммануэль МакронКир СтармерФридрих МерцМИДЕСPolitico9 мая80 лет Победы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Старая Европа деградировала, Украина теряет людей и территории, Зеленский зажат. Итоги 29 апреля
18:27Военный эксперт Николай Сорокин: Россия провала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление
18:02Лингвоцид с бутылкой. Как "сукино дите" выбивает русский язык в Украине
17:45"Мир" до последнего патрона
17:43Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico
17:37"Восемь пунктов Лаврова" и призрак компромисса
17:21Назло Трампу отморозим уши. Как Канада превращается в Украину
17:18Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти
16:45Лебедь, рак и щука. Куда НАТО ни тяни, все пути ведут к войне
16:38"Есть много видов оружия": Трамп ответил, на чьей он стороне, и как это связано с поставками Киеву
16:01Князь Андрей Курбский: перебежчик, так и не ставший "своим" в анти-России XVI века
15:29МУС становится мыльным пузырем? Парламент Венгрии решил попрощаться с ним
15:25"Иностранные контингенты на Украине — это враги и легальная цель": Медведев
15:08"Наши отношения с Европой прошли точку невозврата" - Медведев
15:07Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка
14:50Не враждебность к коммунизму, а русофобия движут Западом – Медведев
14:25Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире
14:21Надо завершить СВО и уничтожить киевский режим, не украинское государство - Медведев
14:12"Черные лебеди" Клауса Шваба и Зеленский как бухгалтер мафии
13:48"Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев
Лента новостейМолния