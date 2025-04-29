Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти - 29.04.2025 Украина.ру
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Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти
Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти - 29.04.2025 Украина.ру
Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти
При Парламентском собрании России и Белоруссии нужно создать комиссию по сохранению исторической памяти. С таким предложением 29 апреля на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде выступил президент РФ Владимир Путин
2025-04-29T17:18
2025-04-29T17:41
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Путин уточнил, что в России за последние годы принято более десяти федеральных законов по историко-мемориальной тематике. ТВ том числе, учреждены новые дни воинской славы в честь Крымской наступательной операции и Ленинградской битвы, принят федеральный закон об увековечивании памяти жертв нацизма, а также изменен порядок реставрации и охраны объектов культурного наследия.Лидер РФ заострил внимание на том, что День Победы является общим достоянием России и других стран бывшего СССР, и призвал приложить все усилия, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность.В мероприятии участвовал и глава Белоруссии Александр Лукашенко, он отметил, что в Волгограде "начался отсчет времени, приближающего победный май"."Наша встреча не только дань общему героическому прошлому, мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос. Мы - наследники великого поколения, героев-победителей, и нам стыдиться нечего и чего-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха. Об этом мы все больше и больше говорим", - сказал Лукашенко.Вместе два лидера также возложили цветы к могиле маршала Чуйкова на Мамаевом Кургане и венки к Вечному огню в зале Воинской славы.Другие события дня: "Есть много видов оружия": Трамп ответил, на чьей он стороне, и как это связано с поставками Киеву.
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новости, россия, белоруссия, ссср, владимир путин, александр лукашенко, дональд трамп, великая отечественная война, 80 лет победы
Новости, Россия, Белоруссия, СССР, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Великая Отечественная война, 80 лет Победы

Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти

17:18 29.04.2025 (обновлено: 17:41 29.04.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкФорум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"
Форум Союзного государства Великое наследие - общее будущее - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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При Парламентском собрании России и Белоруссии нужно создать комиссию по сохранению исторической памяти. С таким предложением 29 апреля на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде выступил президент РФ Владимир Путин
"Предлагаю создать при Парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Учитывая авторитет и влияние парламентариев наших государств, ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан - прежде всего молодых людей - вокруг, совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа", - сказал Путин.
Путин уточнил, что в России за последние годы принято более десяти федеральных законов по историко-мемориальной тематике. ТВ том числе, учреждены новые дни воинской славы в честь Крымской наступательной операции и Ленинградской битвы, принят федеральный закон об увековечивании памяти жертв нацизма, а также изменен порядок реставрации и охраны объектов культурного наследия.
Лидер РФ заострил внимание на том, что День Победы является общим достоянием России и других стран бывшего СССР, и призвал приложить все усилия, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность.
В мероприятии участвовал и глава Белоруссии Александр Лукашенко, он отметил, что в Волгограде "начался отсчет времени, приближающего победный май".
"Наша встреча не только дань общему героическому прошлому, мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос. Мы - наследники великого поколения, героев-победителей, и нам стыдиться нечего и чего-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха. Об этом мы все больше и больше говорим", - сказал Лукашенко.
Вместе два лидера также возложили цветы к могиле маршала Чуйкова на Мамаевом Кургане и венки к Вечному огню в зале Воинской славы.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезиденты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы"
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс Героям Сталинградской битвы
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы"
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