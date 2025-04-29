Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти
17:18 29.04.2025 (обновлено: 17:41 29.04.2025)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкФорум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"
При Парламентском собрании России и Белоруссии нужно создать комиссию по сохранению исторической памяти. С таким предложением 29 апреля на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде выступил президент РФ Владимир Путин
"Предлагаю создать при Парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Учитывая авторитет и влияние парламентариев наших государств, ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан - прежде всего молодых людей - вокруг, совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа", - сказал Путин.
Путин уточнил, что в России за последние годы принято более десяти федеральных законов по историко-мемориальной тематике. ТВ том числе, учреждены новые дни воинской славы в честь Крымской наступательной операции и Ленинградской битвы, принят федеральный закон об увековечивании памяти жертв нацизма, а также изменен порядок реставрации и охраны объектов культурного наследия.
Лидер РФ заострил внимание на том, что День Победы является общим достоянием России и других стран бывшего СССР, и призвал приложить все усилия, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность.
В мероприятии участвовал и глава Белоруссии Александр Лукашенко, он отметил, что в Волгограде "начался отсчет времени, приближающего победный май".
"Наша встреча не только дань общему героическому прошлому, мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос. Мы - наследники великого поколения, героев-победителей, и нам стыдиться нечего и чего-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха. Об этом мы все больше и больше говорим", - сказал Лукашенко.
Вместе два лидера также возложили цветы к могиле маршала Чуйкова на Мамаевом Кургане и венки к Вечному огню в зале Воинской славы.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезиденты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы"
© POOL
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы"
Подписывайся на