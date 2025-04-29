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Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти

Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти - 29.04.2025 Украина.ру

Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти

При Парламентском собрании России и Белоруссии нужно создать комиссию по сохранению исторической памяти. С таким предложением 29 апреля на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде выступил президент РФ Владимир Путин

2025-04-29T17:18

2025-04-29T17:18

2025-04-29T17:41

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Путин уточнил, что в России за последние годы принято более десяти федеральных законов по историко-мемориальной тематике. ТВ том числе, учреждены новые дни воинской славы в честь Крымской наступательной операции и Ленинградской битвы, принят федеральный закон об увековечивании памяти жертв нацизма, а также изменен порядок реставрации и охраны объектов культурного наследия.Лидер РФ заострил внимание на том, что День Победы является общим достоянием России и других стран бывшего СССР, и призвал приложить все усилия, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность.В мероприятии участвовал и глава Белоруссии Александр Лукашенко, он отметил, что в Волгограде "начался отсчет времени, приближающего победный май"."Наша встреча не только дань общему героическому прошлому, мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос. Мы - наследники великого поколения, героев-победителей, и нам стыдиться нечего и чего-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха. Об этом мы все больше и больше говорим", - сказал Лукашенко.Вместе два лидера также возложили цветы к могиле маршала Чуйкова на Мамаевом Кургане и венки к Вечному огню в зале Воинской славы.Другие события дня: "Есть много видов оружия": Трамп ответил, на чьей он стороне, и как это связано с поставками Киеву.

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новости, россия, белоруссия, ссср, владимир путин, александр лукашенко, дональд трамп, великая отечественная война, 80 лет победы