https://ukraina.ru/20250429/nazlo-trampu-otmorozim-ushi-kak-kanada-prevraschaetsya-v-ukrainu-1062837043.html

Назло Трампу отморозим уши. Как Канада превращается в Украину

Назло Трампу отморозим уши. Как Канада превращается в Украину - 29.04.2025 Украина.ру

Назло Трампу отморозим уши. Как Канада превращается в Украину

Либеральная партия Канады, которую возглавляет действующий премьер-министр Марк Карни, победила на парламентских выборах, получив 43,2% голосов избирателей.

2025-04-29T17:21

2025-04-29T17:21

2025-04-29T17:21

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джастин трюдо

марк карни

politico

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Таким образом, канадские либералы сумели удержаться у власти, которую они контролируют уже в течение десяти лет – начиная с 2015 года.И это несмотря на то, что их конкуренты из Консервативной партии Канады во главе со своим лидером Пьером Пуальевром увеличили число мест в парламенте, получив 41,7% голосов – что является для них лучшим результатом с восьмидесятых годов прошлого века.Причиной такого исхода выборов стала резкая поляризация канадского общества. Как показывают результаты голосования, оно четко разделилось напополам по двухпартийному признаку, выступая либо за либералов, либо за консерваторов. Потому что к этим политическим силам массово перешел электорат так называемых третьих партий – Новой демократической партии, Квебекского блока и канадских Зеленых.Основным критерием, по которому проходит это размежевание, стало отношение к американскому президенту Дональду Трампу. Поскольку еще до начала своей новой каденции он неоднократно обещал присоединить Канаду к Соединенным Штатам Америки – в качестве их пятьдесят первого штата.Такие популистские высказывания вызвали в Канаде небывалый всплеск национализма, который умело использовали в своих интересах местные либералы. Несмотря на то, что их нынешний лидер Карни является подданным другой страны – Великобритании и даже занимал в недавнем прошлом должность управляющего Банка Англии, выполняющего функции британского центробанка.Одержав победу на внутрипартийных мартовских выборах и автоматически получив пост премьера, расчетливый технократ Марк Карни постарался максимально отмежеваться от своего непопулярного предшественника Джастина Трюдо, изрядно надоевшего всем канадцам – а также от его одиозной заместительницы Христи Фриланд, внучки бежавшего за океан украинского коллаборанта Михайла Хомяка.В ходе прошедшей предвыборной кампании либералы практически не использовали основные лозунги из своей политической программы, прекрасно осознавая, что их повестка вызывает неприятие у значительного числа канадцев.Вместо этого они целиком сосредоточились на критике Трампа и включили режим турбо-патриотической риторики, обещая защитить Страну кленового листа от любых внешних посягательств."Как я предупреждал уже много месяцев подряд, Америка хочет нашу землю, наши ресурсы, нашу воду, нашу страну. Это не пустые угрозы. Президент Трамп пытается сломить нас, чтобы Америка могла нас подчинить. Этого никогда, никогда не произойдет", – эмоционально заявил во время голосования Карни.По мнению экспертов, Либеральная партия Канады пытается взять на вооружение украинский и европейский опыт – создавая образ внешней угрозы, который заставил бы избирателей сплотиться вокруг крайне непопулярной власти.Накануне выборов либеральные политики не стеснялись в агрессивных популистских выпадах против США, то и дело обещая перекрыть своим южным соседям поставки электроэнергии и призывая объявить тотальный бойкот американским товарам – в ответ на кавалеристскую тарифную атаку Трампа.Однако при этом либералы по-прежнему намерены продолжать неолиберальную политику эпохи Трюдо, которая привела бывшего премьера к досрочной отставке. Причем, команда Карни делает основной упор на форсированной милитаризации канадского общества – ценой резкого ограничения социальной помощи нуждающимся канадцам."Под предлогом защиты канадской экономики и суверенитета они готовят политическую почву для введения целого ряда мер в стиле Трампа, включая огромные сокращения социальных расходов, отмену всех экологических и регуляторных ограничений для капитала, снижение налогов на крупный бизнес и богатых, а также значительное увеличение военных расходов.Это потребует увеличения ежегодного оборонного бюджета на 20 миллиардов долларов в год – до планки в 60 миллиардов или еще больше. Но правящий класс рассматривает это только как первый взнос. Деловой совет Канады, рупор крупнейших компаний страны, уже требует увеличения военных расходов до 3% от канадского ВВП. То же самое говорят представители аналитических центров из сферы национальной безопасности", – отмечают журналисты Роджер Джордан и Кит Джонс.Действительно, Либеральная партия требует спешно перевооружить канадскую армию, закупая вооружения у своих собственных производителей и Европы. Ее лидеры заявляют, что Канада способна стать новым лидером военного блока НАТО, заменив в этом качестве трамповские США. А также намекают на возможность включить Канаду в состав Европейского союза. Потому что, по данным издания Politico, такое решение готовы поддержать 44 процента опрошенных социологами канадцев.Вся эта демагогия позволила Марку Карни успешно выступить на парламентских выборах – тем более, что в его поддержку дружно выступили мейнстримные глобальные СМИ, которые представляли канадского премьера надеждой мировой демократии и главным борцом с трампизмом.Однако патриотический медийный туман начал развеиваться сразу после обнародования результатов голосования. И уже вскоре канадцам неизбежно придется вернуться к реальности, в которой им угрожает не столько Трамп, сколько постоянно растущая бедность и рекордная безработица.Согласно результатам недавних исследований, сразу три с половиной миллиона жителей Канады испытывают постоянные трудности с обеспечением базовых потребностей – таких как жилье, питание и медицинская помощь.Из-за чрезмерно высокой дороговизны услуг и товаров за чертой бедности находится около 10% населения страны. Причем, среди канадских бедных особенно много пожилых людей и подростков, оставшихся без действенной поддержки со стороны государства.Начиная с марта – то есть, уже после избрания Марка Карни – уровень безработицы повысился до 6,7%, что стало для Канады максимальным показателем начиная с января 2022 года. А это автоматически приведет к дальнейшему увеличению уровня бедности – что явно не поспособствует популярности Либеральной партии."Есть вероятность досрочных выборов. Ведь ситуация в Канаде остается стабильно плачевной. Жилья остро не хватает, очереди к врачам достигают 40-50 недель. В моменте либералам удалось воспользоваться всплеском патриотизма. Но этот эффект быстро закончится. И к концу года Карни может стать таким же непопулярным премьером, что и его предшественник Трюдо", – пишет в телеграмм-канале американист Малек Дудаков.В случае подобного развития ситуации канадские либералы будут усиливать ставку на национализм и милитаризм, полностью перенимая повестку своих соперников-консерваторов.Так что сценарии канадско-американского пограничного конфликта, известные нам из анекдотов и фантастических фильмов, в один прекрасный день вполне могут воплотиться в реальность.Читайте на эту тему материал на сайте Украина.ру: Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады?

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Александр Савко

эксклюзив, украина, канада, америка, сша, дональд трамп, джастин трюдо, марк карни, politico