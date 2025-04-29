https://ukraina.ru/20250429/lingvotsid-s-butylkoy-kak-sukino-dite-vybivaet-russkiy-yazyk-v-ukraine-1062839417.html

Лингвоцид с бутылкой. Как "сукино дите" выбивает русский язык в Украине

Лингвоцид с бутылкой. Как "сукино дите" выбивает русский язык в Украине - 29.04.2025 Украина.ру

Лингвоцид с бутылкой. Как "сукино дите" выбивает русский язык в Украине

Известный в пределах чуть больше хутора Запердыловка и числящийся украинским актером Богдан Бенюк тоже доказал, что некоторых его как бы коллег по сцене и экрану не зря называют "сукины детьми" -- людишками тупыми, беспринципными, продажными и на все согласными ради славы и денег.

2025-04-29T18:02

2025-04-29T18:02

2025-04-29T18:02

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

украинский язык

дискриминация

актер

во свобода

госпереворот

рим

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Бенюк смог поразить всех мировых педагогов сразу – от каких-нибудь Песталоцци и Коменского, Макаренко и Сухомлинского, которые, узнав педагогические методы "сукиного дитяти", только крякнули бы от восторга "А что, так можно было?".Бенюк предложил избивать всех детей в Украине, которые позволяют себе разговоры на русском языке. Своей собеседнице, такой же упоротой и повернутой на национальном возрождении "нэньки" некоей Алине Доротюк он так и сказал: "Вот ты берешь прут, и по ср…ке (она же задница. – Авт.) прутом выпороть раз, чтобы он забыл на веки вечные про то, что есть русский язык. И таким образом родить в ребенке гордость за язык. Потому что когда он будет знать, что это гордость, я буду ощущать себя украинцем, у него не будет тогда вопросов, как говорить своим одноклассникам и когда они могут прейти на твой язык".Косноязычно, но по-садистски крайне изобретательно это у него получилось, но Алина-патриотка все равно несколько офонарела от такой педагогики и всем своим видом, кажется, намекнула, что дети бывают разными, как минимум, разного возраста. И что, например, ее взрослые уже племянники сами могут кому угодно, извините, "ср…ку" надрать. Но Бенюка такие мелочи не волнуют, он продолжил: "Если у тебя такие племянники есть – воюй с ними, бейся с ними. Прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших, если они такой имеют ум".Именно так, уверен Бенюк, избитый прутом или бутылкой будущий свидомый украинец якобы не будет ощущать себя изгоем, воспитает в себе уважение к своей стране и стопудово продуктивнее будет копать Черное море или сражаться с путинскими бурятами, если они на подводных крылья по заданию Кремля появятся в степях Украины из-под земли или на "гвынтокрылах" (вертолетах по-патриотически) низвергнутся с небес, скандируя речовки учения чучхе из Северной Кореи.А такое в Украине может привидится любому, если даже салом бурячаный (свекольный) и страшно вонючий самогон плотно не закусывать, чему Бенюк в свободное время, говорят, предается довольно охотно и потому ненавидит бутылки, когда они пустеют, и хочет использовать их в целях повышения расово правильной и национально ориентированной педагогики, входя в мозг напрямую, через темечко.Ну что тут можно сказать? Люди в Украине даже особо не всполошились по этому поводу, а восприняли, как логичное продолжение общей языковой политики после госпереворота 2014 года.Украина вот уже 11 лет живет в условиях лингвошизофрении и параноидальной биполярки, которые, как видим, весьма своеобразно действуют на неокрепшие или несуществующие мозги патриотов. Несмотря на соседство, размеры, потенциал и наличие ядерного оружия, Россия не существует для щырых (искренних) украинцев-свидомитов. Она и все русское объявлены в Украине вне закона, потому что, согласно официальной доктрине, русских попросту нет. Не только в Украине, а вообще на земле. А те, что чудом еще остались в России, подлежат тотальному изничтожению. Призывы к этому – часть политического ландшафта Украины.И, с одной стороны, например, в 2019 году украинский парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Закону исполнилось уже 6 лет, и действуют его самые зверские и драконовские статьи, запрещающие русский везде. Сейчас вот появилась идея штрафовать детей любой возраста за разговоры на русском в школах даже на переменах, в личных разговорах.А в декабре 2023 года та же Верховная Рада Украина приняла закон о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, настаивающей соблюдать права этих самых нацменьшинств. Но русские в Украине к таковым не отнесены, и потому закон ужесточает ограничения на использование русского языка. Русские на законодательном уровне причислены к несуществующим. Несмотря даже на то, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) констатировало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации в сравнении с языковыми меньшинствами, говорящими на языке любой из стран ЕС. Даже в этом вопросе патриоты изобретательно лизнули европейцев и прогнулись перед ними.Да и после разговора с Бенюком его визави не порицала собеседника, а выложила диалог на своем YouTube-канале под заголовком "Богдан Бенюк: русский язык как знак врага!!! Зеленская и двойная игра руководства государства". Дескать, все нормально.И никто на Западе не хочет замечать, что в Украине творится, как минимум, лингвоцид – тотальное и всестороннее уничтожение языка миллионов граждан страны.С другой стороны, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига буквально на днях, 8 апреля 2025 года, заявил верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофу Кампу: "Украина остается приверженной защите и обеспечению прав всех национальных меньшинств (сообществ) нашей страны в соответствии с лучшими европейскими и международными стандартами. …Даже в сложных современных реалиях мы ценим этническое и национальное разнообразие общества и продвигаем политику, которая создает больше возможностей для самореализации национальных меньшинств. Примечательно, что и на фронте Украину защищают воины всех этнических и религиозных происхождений. Украинское разнообразие является нашей силой, а не слабостью".Вот такая, значит, сила: не согласен – розгами ниже спины, а лучше – бутылкой по голове, и искомый компромисс – тут как тут…Второй момент: характерен сам Бенюк в роли педагога с бутылкой. Он – действительно не просто актер по украинским меркам, более того с 1996 года – народный артист Украины, но еще и учит актерскому мастерству. Как завкафедрой актерского мастерства Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и Академии эстрадного и циркового искусств. Это, походу, он научил нынешнего просроченного недопрезидента Владимира Зеленского так виртуозно справляться у пианино со спущенными штанами. А мастерство такое и в политике не пропьешь, и со всякими несанкционированными и запрещенными веществами в жилу и внутрь не продолбишь.И Бенюк знает, что он говорит, ведь он – еще и видный укро-политик, который на политорбиту яростно взлетел еще в марте 2014 года. Как активист неонацисткой партии "Свобода", который пришел к главе Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Александру Пантелеймонову вместе с такими же упоротыми друзьями Игорем Мирошниченко и Андреем Ильенко, избил его и силой заставил написать заявление об отставке.Три богатыря по-свободовскиТеперь Бенюк значится в "Свободе" зампредседателя по связям с украинцами за рубежом. И, судя по всему, активно перенимает у них и лингвоцидный опыт их стран. Он периодически выступает с публичными русофобскими заявлениями, призывающими расправляться с русскоязычными соотечественниками. А примеры он черпает из Трибалтийских вымиратов, где, по его словам, действуют совершенно правильно – чмырят русских без оглядки на международное право."Маленькая Литва, их всего 2,5 миллиона, и более миллиона людей русскоязычными были. Они поступили очень просто, правда, весь мир захлебывался от ярости, которая шла из России. Они штрафовали. Была языковая полиция. Понемногу такими репрессивными методами русский язык вытеснили", – сказал Бенюк в интервью украинскому телевидению еще в ноябре 2024 года.Видимо, в этом русофобском интернационале идиотов-человеконенавистников раз в полгода должен кто-то вылезти на широкий экран и окатить людей ненавистью и садистским безумием.Почему безумием? Да еще и потому, что лингвицидный выпад Бенюка объяснили тем, что он сильно раздражен нападками на его коллег-преподавателей, обвиненных в сексуальных домогательствах. Психиатры же знают, что сексуальная неудовлетворенность вызывает агрессию и похоть, желание унизить и манию величия, смешанные с проявлениями импотенции. Общей. Вот чела и колбасит. Хотя какой он чел…Но украинцам от этого не легче. Вот официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с желанием Бенюка бить русскоязычных детей бутылкой по голове и порекомендовала: Украина подлежит денацификации, чтобы предотвратить любые формы насилия в отношении детей из-за использования ими русского языка. "Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке", — написала она в своем ТГ-канале.А точнее и не напишешь…P.S. Выяснил еще один интересный факт: если кто-то – упоротый садист и недоумок, то все, к чему он прикасается или что прикасается к нему, опошливается и приобретает негативное звучание. К примеру, это такие актеры, как Бенюк, опошлили звучание фразы "сукины дети". Некоторые лингвисты уверены, что это выражение пришло к нам из древнего Рима. И не несет негативную окраску в отношении тех, к кому так обращались в древности. Именно так римские полководцы гордо называли своих солдат. Потому что символ Рима – сука, родившая Ромула и Рема, основателей вечного города. И солдаты должны были знать, что они защищают.Но потом слово "сука" приобрело негативную коннотацию: не самка собаки, а подлец, предатель, мерзкий человек. И потом и дети от последних пошли. А булгаковский Шариков подвел итог призывом – "В очередь, сукины дети!". В неонацистской Украине Шарикова и услышали, выстроившись в очередь за патриотизмом и печенюшками за него. Перефразируя Леонида Кучму, можно сказать, что Украина ведь – это вам еще и не Древний Рим…Почитайте на эту тему ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250428/ukrainskiy-aktr-publichno-prizval-izbivat-russkoyazychnykh-detey-1062817742.html

https://ukraina.ru/20231123/1051272632.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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