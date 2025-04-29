https://ukraina.ru/20250429/doigralis-kak-zelenaya-energetika-pogruzila-ispaniyu-vo-tmu-i-pri-chem-zdes-ukraina-1062827657.html

Доигрались. Как зеленая энергетика погрузила Испанию во тьму и при чем здесь Украина

Доигрались. Как зеленая энергетика погрузила Испанию во тьму и при чем здесь Украина - 29.04.2025 Украина.ру

Доигрались. Как зеленая энергетика погрузила Испанию во тьму и при чем здесь Украина

Испания и Португалия вторые сутки продолжают ликвидировать последствия одной из крупнейших на континенте аварий: за считанные мгновения многие регионы этих государств буквально погрузились во тьму

2025-04-29T11:17

2025-04-29T11:17

2025-04-29T11:17

эксклюзив

испания

европа

португалия

блэкаут

электричество

франция

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Пиренеи без светаВ понедельник, 28 апреля, около 12:30 по местному времени (13:30 мск) на всем Пиренейском полуострове начались проблемы с электроснабжением.Ситуация развивалась стремительно: в домах пропал свет, метро и электропоезда встали на месте, отключились светофоры, прервалась работа аэропортов, магазинов, прекратилась безналичная оплата, начались перебои с интернетом и связью.Проблема затронула такие города как Мадрид, Барселона, Севилья, Валенсия, Ла-Корунья и другие. Отключения электроэнергии наблюдались также в Португалии, Андорре и ряде регионов Франции.Все испанские АЭС остались без внешнего энергоснабжения, энергоблоки были остановлены в штатном режиме. Успокоил всех глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который заявил, что инцидент никак не повлиял на ядерную безопасность.Как водится в таких ситуациях, среди населения стали распространяться панические настроения. Часть людей застряла в подземке, кому-то пришлось коротать время в чистом поле из-за остановившихся электропоездов, многие бросились в магазины скупать продукты, на дорогах возник хаос. Отдельная проблема назревала с канализацией, так как вышли из строя насосы, которые работали на электричестве.Особой популярностью у жителей стали пользоваться паурбанки, чем не преминули воспользоваться спекулянты, задравшие цены до 12 тыс. евро за один такой простой внешний аккумулятор.Ближе к вечеру были зафиксированы первые случаи мародерства и попыток ограблений складов и магазинов.Вскоре после ЧП власти Испании объявили в стране чрезвычайное положение. Как сообщила местная пресса, мэр Мадрида попросил направить в столицу армейские подразделения для ликвидации последствий блэкаута.Первоначальные прогнозы гласили, что на устранение неполадок уйдет порядка 8-10 часов, однако ситуация стала выправляться быстрее благодаря помощи Франции и Марокко, в ряде регионов свет появился уже вечером.По данным национального оператора энергосети Red Eléctrica на 06:00 (07:00 мск) 29 апреля, в Испании почти полностью восстановили подачу электричества."99,16% спроса (на электроэнергию - ред.) на полуострове восстановлено, производство составляет 21 265 МВт. 100% подстанций сети электропередачи работают", - говорится в заявлении компании.Во вторник испанские газеты вышли с черными обложками, символизирующими мрак, в который погрузилась страна. Самым популярным словом в заголовках стало apagon – тот же блэкаут по-испански. Не обошлось и без игры слов – в переносном значении это еще и внезапная потеря информации, связи и даже памяти.Украинский опытОтключениями света в Европе воспользовалась Украина, которая не упустила случая попиариться на этой теме."Украина готова помочь странам Европы, пострадавшим от блэкаута на Пиренейском полуострове", - написал в соцсетях министр энергии страны Герман Галущенко.Он добавил, что украинские энергетики готовы поделиться "знаниями и опытом", которые они получили в ходе "систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру". Судя по тому, что это предложение было опубликовано от лица министра в интернете, там же оно скорее всего и осталось. Справились и без них.Опыт отключения света на Украине скорее пригодился выходцам из этой страны, которые в настоящее время живут в Испании."Это напоминало сюжет фантастического фильма, когда на Земле пропало электричество. В один момент у меня в машине отключилось радио, пропала мобильная связь и интернет. Ощущение дикое - ты просто один, полностью изолированный от всех потоков информации. Не знаешь, что происходит, чего ждать. И никто не знает. Вокруг был хаос - ничего не работало. Только к вечеру нашел место, где работает мобильный интернет. Тут же начал искать где купить электрогенераторы. Благо опыт отключений света в Киеве есть", - приводит украинское издание "Страна.ua" рассказ украинца из испанской Марбельи.Некоторые вспомнили про Украину в контексте сравнения двух энергосистем."На этом примере хорошо видна разница подходов стран в проектировании энергосистем: та же украинская энергетика, созданная во времена СССР, при всех потерях выдержала десятки массированных ударов. В Испании же все рухнуло от одного сбоя без единого прилета", - пишет телеграм-канал "Рыбарь".Как отмечают авторы канала, не исключено, что если бы энергообъекты подверглись настоящей атаке, то регион мог бы погрузиться в доиндустриальную эру.В чем причинаПервоначально появилась версия, что причиной масштабного блэкаута в Европе стала масштабная кибератака."Я знаю, что это касается нескольких стран Европы. Что-то масштабное, сопоставимое по размерам с кибератакой. Но это неподтверждённая информация", - заявил, в частности, министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда.Позже эту версию исключили. Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что никаких признаков кибератак зафиксировано не было.Как сообщил португальский сетевой оператор REN, причиной ЧП стало "редкое атмосферное явление". Экстремальные перепады температуры в Испании привели к "аномальным колебаниям" в высоковольтных линиях, что и привело к нарушениям.Масштабная авария энергосети стала следствием того, что Испания вышла на 100% выработки энергии из возобновляемых источников. Телеграм-канал "Геоэнергетика ИНФО" сообщает, что 16 апреля, то есть за менее, чем две недели до инцидента, в стране впервые более 100% общего спроса электроэнергии за счет ветра, солнца и ГЭС."21 апреля в 13:35 солнечная энергия установила новый рекорд, вырабатывая 20.1 ГВт мгновенной мощности, покрыв 78,6% спроса и 61,5% энергосистемы в целом. Итог - энергосистема умерла", - сказано в публикации.По версии властей ситуация выглядела так:"Что касается причин, то техники сообщают следующее — в 12:33 по местному времени 15 гигаватт производства внезапно было потеряно из системы всего за пять секунд. Такого никогда раньше не случалось. Чтобы вам было понятнее, объясню, что 15 гигаватт эквивалентны примерно 60% спроса страны на тот момент", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.Тихая смерть ЕвропыНесмотря на оперативную ликвидацию аварии, потери от нее еще только предстоит оценить. Так же, как и ее последствия."Известия" приводят оценки кандидата экономических наук Андрея Бархоты, который считает, что первичные потери могут составлять от 600 млн до 1,2 млрд евро."Если они будут продолжаться, конечно, потери будут мультипликативно несоизмеримо больше. И в этой связи, конечно, это экономический удар, очень серьезный. И, скорее всего, он как бы будет иметь определенные последствия. То есть, действительно, страны которые затронул блэкаут, сделают выводы и оценят величину операционных и производственных рисков", - сказал он.Эксперт обратил также внимание, что подобные ЧП могут привести и к политическим изменениям в этих странах, власти которых проводят такую политику, которая не отвечает внутренним вызовам в экономике, инфраструктуре и социальной сфере.Бархота отметил, что Испания, Португалия и Франция долгое время были сконцентрированы на оборонной сфере, мотивируя это будто бы имеющей место "российской угрозой". Случившийся блэкаут может стать символическим сигналом, что это вектор нужно менять.Телеграм-канал "Старше Эдды" также напомнил, что испанцы рьяно поддерживали киевский режим. "Смотреть на Испанию с ее блэкаутом очень смешно. Было бы не смешно, не поддерживай европейцы в целом и испанцы в частности киевский режим и не мечтай они о поражении России. Но вот было столько громких слов об европейской решимости, боротьбе до конца, принуждении России к миру и тут раз и "редкое атмосферное явление", оставившее большую часть страны без света", - говорится в сообщении.Канал пишет, что произошедшее - яркий показатель того, что Европа не готова к войне. "Смешные армии и смешная военная промышленность, смешная инфраструктура, смешная военная логистика, смешной уровень госуправления", - сказано в публикации.Европа доживает свой век и ей надо помочь уйти тихо, резюмировал автор.О том, как в Испании относятся к России - в материале издания Украина.ру СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого канала.

https://ukraina.ru/20250429/khronika-energeticheskoy-voyny-v-ssha-khotyat-vozrodit-yadernuyu-energetiku-i-chto---obsuzhdayut-rossiya-i-1062820442.html

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Павел Котов

эксклюзив, испания, европа, португалия, блэкаут, электричество, франция