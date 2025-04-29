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"Восемь пунктов Лаврова" и призрак компромисса

"Восемь пунктов Лаврова" и призрак компромисса - 29.04.2025 Украина.ру

"Восемь пунктов Лаврова" и призрак компромисса

28 апреля бразильское издание O Globo опубликовало интервью главы российского МИД Сергея Лаврова, в котором тот в очередной раз изложил позицию России по поводу мирного урегулирования на Украине. Позиция эта неизменна с 2022 года, потому нам скорее было бы интересно оценить, что из требуемого можно получить реально

2025-04-29T17:37

2025-04-29T17:37

2025-04-29T17:37

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Отметим, что в дипломатической практике принято всегда выдвигать завышенные требования с тем, чтобы было куда отступать. Результатом переговоров всё равно становится компромисс.Нам, разумеется, трудно судить о том, как будет выглядеть точка компромисса, но рассмотреть сми по себе конфликты имеет смысл.1. Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области должны быть признаны российскими на международном уровне.Решающая роль тут должна принадлежать Украине. Если Украина согласится – то вопросов в международном признании статуса этих территорий не будет (хотя, конечно, какая-нибудь Литва может выпендриться).Я, возможно, пессимист, но я в принципе не представляю себе украинское правительство, которое признает Крым российским. В 2014 году какой-то компромисс, вроде кондоминиума, представить себе было можно (но не с "хунтой", разумеется), но сейчас перспективы не просматриваются. Возвращение Крыма стало идефикс не только режима, но и значительной части населения страны.Разумеется, возможен косовский сценарий, когда реальный статус Крыма будет признан США и некоторыми их союзниками, но набор союзников будет не такой, как в случае с Косово – европейские страны, занимающие более выраженную проукраинскую позицию, Крым не признают.Вероятность признания четырёх других регионов ещё меньше.Отметим, впрочем, что США на официальном уровне не признавали "аннексию Прибалтики" с 1940 до 1991 год, что, однако, никакого заметного влияния на советско-американские отношения не оказывало.2. Украина должна отменить юридический запрет на переговоры с Россией.Начнём с факта – нет никакого "запрета переговоров", о чём Сергей Викторович конечно же отлично знает. В постановлении СНБОУ, введённом в действие указом Зеленского от 22 октября 2022 года, использована формулировка "констатировать невозможность переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным". Не надо иметь специального образования, чтобы понять – она ничего и никому не запрещает. Это оценочное суждение.Почему же Россия настаивает на отмене этого никчемного документа? Он не мешает, но нужна символическая уступка, демонстрирующая готовность Киева к переговорам.Тут Зеленский уже обозначил готовность пойти на уступки – ещё в январе он уже заявил, что этим указом он, якобы, запретил вести переговоры кому-либо, кроме себя (легко заметить, что ничего подобного там не написано). Так что принятие российского условия не является невозможным.3. Отказ Киева от вступления в НАТО и подтверждение нейтрального, внеблокового статуса.Вступление Украины в НАТО сейчас никем серьёзно не рассматривается (даже Зеленским, хотя он утверждает обратное), но тут есть три сложности.Во-первых, для Украины практически нереально официально отказаться от евроатлантической интеграции. Дело не только в том, что в Раде не наберётся голосов для внесения изменений в Конституцию, но и в том, что членство в НАТО – одна из немногих целей, хоть как-то скрепляющих современное украинское общество (до начала СВО было не так, но сейчас членство в НАТО рассматривается как механизм предотвращения подобных событий в будущем).Во-вторых, для НАТО отказ от принятия Украины, даже при том, что принимать её никто не собирается, является экзистенциальным моментом – один из принципов НАТО состоит именно в том, что любая страна, соответствующая критериям и имеющая соответствующее желание, вправе претендовать на членство. Прямой отказ подрывает сами основы альянса. Тут Россия подыгрывает Трампу, стремящемуся к трансформации НАТО.В-третьих, если говорить непосредственно об Украине, то там дело не в НАТО – если разместить на её территории британские, например, войска, эффект будет примерно таким же.4. Проведение демилитаризации и денацификации Украины.Норма как несомненная, так и очень спорная.Относительно демилитаризации есть позиции, согласованные в 2022 году в Стамбуле, потому можно более или менее уверенно говорить о том, что Россия требует установления граничной численности ВСУ, прекращения военной помощи и запрета на размещение на территории Украины иностранных войск.Пока никаких признаков консенсуса тут нет – план Трампа предполагает ровно противоположное (кроме, может, увеличения численности армии).Относительно денацификации можно уверенно сказать только одно: мы просто не можем представить себе Гитлера, который занимается денацификацией Германии после 1945 года.Кстати говоря, Дмитрий Песков указал, что "интересы выхода на мирные переговоры важнее, чем вопрос легитимности Зеленского". Учитывая, что американские СМИ сообщают, что из плана Трампа также исчезло упоминание о проведении выборов, можно предполагать, что позиция эта согласована.Это, на самом деле, существенная уступка Украине – ведь Зеленского по итогам переговоров интересует отнюдь не статус Крыма, а безопасность и сохранение режима личной власти.Надеемся, что американские и российские дипломаты знают, что делают. Если, конечно, речь не идёт об очередном маневре в дух "Минска-2", одной из целей которого было показать европейцам недоговороспособность Украины.5. Снятие санкций, отмена судебных исков и ордеров на арест, возврат "замороженных" на Западе российских активов.Тут у Запада единой точки зрения нет.США готовы возобновить экономическое сотрудничество, но речь идёт именно о сотрудничестве, которое может быть выгодно США, а не о снятии санкций и, тем более, не о возвращении активов.ЕС вообще обещает только ужесточать санкции – во многом в пику Трампу.И уж тем более не будет снимать санкции и возвращать отобранные российские активы Украина. Реализация "грузинского сценария", если он в принципе возможен на Украине, займёт немало времени ("Грузинская мечта" победила на выборах через четыре года после "войны 080808", которая закончилась однозначным поражение Грузии).Как нам представляется, в этом формате переговоров прийти к консенсусу не удастся – Трамп не имеет достаточных рычагов влияния на Европу.6. Обеспечение безопасности России от угроз, создаваемых действиями НАТО, Европейским Союзом и отдельными государствами-членами на западных границах РФ.Собственно это – главный пункт соглашений, который выходит далеко за рамки конфликта с Украиной (и, соответственно, в рамках переговоров по украинской проблеме нерешаемый).Однако расшифровывать, что имеется в виду, Сергей Викторович не стал.7. Упразднение законов, ограничивающих использование русского языка, культуры и религии.Тут недавно "языковый омбудсмен" Тарас Креминь заявил, что никаких запретов на русский язык на Украине существует…В то же время, отмена "несуществующих" запретов будет позитивно воспринята частью избирателей, поддерживающих нынешнюю украинскую власть, но выиграет ли она от этого – неизвестно. В конце концов логика Зеленского такая же, как у других украинских президентов – позиция социально-активного Запада важна, а позиция пассивного Востока – не важна (то, что солдаты с Востока воюют за режим, запрещающий русский язык наглядно демонстрирует правильность такого подхода).Тем не менее, именно тут довольно высока вероятность принятия российских условий. Другое дело, что государственная политика не поменяется – просто то, что раньше делалось на основании закона, теперь будет делаться на основании ведомственной инструкции силами активистов из числа ветеранов войны. Возможно – русскоязычных и православных.8. Любые обязательства, принятые Киевом, должны быть юридически обязывающими, подлежащими исполнению и постоянными.Тут, скорее всего, особых проблем тоже не будет – США тоже важно, чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства.***Отметим, что нахождение компромисса и, соответственно, отступление от первоначальных требований, не означают, что изначальные требования не будут достигнуты позже – другими методами и при других обстоятельствах.Хрестоматийный пример – по условиям Андрусовского перемирия 1667 года Россия должна была вернуть Польше Киев в 1669 году. Она, однако, сохранила границу по реке Ирпень и после этой даты, а по условиям "Вечного мира" 1686 года просто купила эту территорию.Перемирие заключалось при царе Алексее Михайловиче. После него правил Фёдор Алексеевич, а "Вечный мир" был заключён при регентстве государыни царевны Софьи, правившей от имени царей Петра и Ивана.Насколько можно понять, российская дипломатия сейчас настроена именно на такую долгую игру.О целях России в СВО можно прочитать в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Три года СВО. Итоги и главный вопрос, на который нет ответа"

https://ukraina.ru/20210803/1031986704.html

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https://ukraina.ru/20240618/1055711270.html

https://ukraina.ru/20240817/1056926133.html

https://ukraina.ru/20190212/1022662161.html

https://ukraina.ru/20180216/1019947415.html

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