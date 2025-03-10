https://ukraina.ru/20250310/1061636201.html

Ростислав Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые

Ростислав Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые - 10.03.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые

Трамп ничего нового не придумал. Он просто пытается укрепить Штаты, найти брешь в коллективной антиамериканской обороне и сквозь эту брешь разорвать антиамериканский союз, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-10T07:00

2025-03-10T07:00

2025-03-10T07:00

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европа

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, ранее один из российских парламентариев заявил, что украинский конфликт для Европы может стать ее Вьетнамом. Разделяете ли вы эту точку зрения?- Нет, не разделяю.Война во Вьетнаме многому научила США. После нее они провели реформирование своей армии и в целом усилились. А Европа в процессе украинского конфликта погибает. Так что с Вьетнамом это сравнивать нельзя.Украинский конфликт может стать для Европы тем, чем Афганистан стал для Советского Союза. Афганистан не стал главной причиной развала СССР, и украинский конфликт тоже не играет главную роль. Украина – это катализатор процессов, которые происходят в Евросоюзе, как Афганистан стал катализатором процессом, которые происходили в СССР.Повторюсь, США после Вьетнама не развалились, а усилились. Они после Вьетнама победили в холодной войне, а не проиграли. А Европа сейчас проигрывает.О Вьетнаме как о крупном поражении США говорила еще советская пропаганда. Тогда это действительно было крупным поражением Америки в прокси-войне с СССР на третьей площадке. Но с тех пор многое изменилось. И я бы даже сказал, что сейчас ситуация для Европы значительно хуже, чем ситуация для Америки во времена Вьетнама.Кстати, если бы наши депутаты хорошо знали историю войны в Индокитае, они бы знали, что Франция проиграла Индокитай еще до того, как США там начали активные действия. Да и то, для Франции катастрофическим стало поражение в Алжире. Это произошло через десять лет после Вьетнама и с Вьетнамом не было связано.Так что в историческом плане сравнивать Украину и Вьетнам было бы некорректно. А в эмоциональном плане – пожалуйста.- Еще у нас часто говорят, что Трамп хочет вернуться к доктрине Монро спустя 200 лет.- Доктрина Монро предполагала Америку для американцев и доминирование США на американском континенте. Трамп тоже пытается укрепить доминирование Штатов на американском континенте, чтобы ограничить пространство для маневра на этом континенте для Китая и России, которые активно заходили туда в экономическом и политическом плане в последние годы.То есть Трамп пытается создать из Северной, Центральной и Южной Америки бастион США, где они укрепятся и начнут распространять свои щупальца по всему миру. Еще в этой истории будут играть важную роль выдвинутые вперед тихоокеанские форты вроде Японии, Филиппин, Тайваня, Австралии и Новой Зеландии. А над Европой Трамп пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит.Сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы Европа консолидировано выполняла указания Трампа. Но это для него следующий шаг. Пока США в Европе больше теряют, чем приобретают. А в целом новый мир по-американски должен выглядеть следующим образом.Цитадель на американском континенте. Выдвинутые вперед форты, которые позволяют контролировать Тихий Океан и осуществлять блокаду Китая. А Европа будет боевым холопом США, которая сдерживает Россию в рамках необходимости. Не воюет, но создает экзистенциальную угрозу, которая заставляет России концентрироваться на Европейском направлении и развязывает США руки на Китайском.В таком формате Трамп намерен выиграть третью, четвертую или пятую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия.Китай он хочет победить экономическим путем. Потом он рассчитывает вернуться к плану Байдена по удушению России, который не удался, потому что благодаря Китаю у нас было окно возможностей в Азии. Если не будет Китая, мы будем вынуждены превратиться в автаркию и закрыться экономически. Уровень жизни у нас снизится, а потом Запад будет играть на теме "Россия все потеряла, у нее больше нет внешних рынков, дальше ей будет только хуже" и попытается дестабилизировать обстановку в стране.Других вариантов у Запада нет, потому что воевать с Россией в горячем плане для них смертельно опасно. Но экономическая война и попытка социальной дестабилизации – это тоже ограниченный набор инструментов и направлений действия.Повторюсь, Трамп ничего нового не придумал. Он просто пытается укрепить Штаты, найти брешь в коллективной антиамериканской обороне и сквозь эту брешь разорвать антиамериканский союз.Не думаю, что у него это получится. Потому что сами США слабеют критически быстро. Но других концепций победы кроме восстановления американского доминирования у них не будет. Ни один американский политик не скажет: "Давайте уже перестанем восстанавливать американское доминирование. Давайте просто договоримся с русскими и китайцами о прекрасном новом мире". Трамп об этом никогда не говорил. Он всегда говорил: "Америка снова станет великой. Просто Байден дурак, который не разбирается в колбасных обрезках. А я все сделаю как положено".- То есть Трамп хочет сделать из Европы новую прокси-силу против России вместо Украины?- Вместо Украины или вместе с Украиной – неважно. Но это должен быть управляемый механизм, идеологически родственный трампистам. Он будет работать против кого угодно: против России или против Ирана.- А у Европы объективно нет другого пути? Или все дело в нынешних европейских элитах?- Другие пути есть всегда. Вопрос в коллективном выборе. Выбор государство – это выбор не только политических элит, но и каждого гражданина. И все эти незаметные коллективные выборы приводят к одному большому выбору. А несколько больших государственных выборов приводят к одному глобальному выбору – в каком направлении будет развиваться твоя глобальная политика.Пока в США нет спроса на политиков, которые бы говорили: "Давайте откажемся от американского доминирования. Ну пожертвуем мы еще уровнем жизни, зато будем хорошими и будем со всеми дружить. У нас будет своя сфера влияния. Потом, через три поколения мы вернемся к нормальной жизни. Русские же сумели, и мы сумеем". То есть Америка не хочет переживать свои 90-е. Они их уже частично переживают, но все еще верят, что могут от этого спастись.Раньше они думали, что удастся спастись коллективным Западом вместе с Европой. Сейчас в США поняли, что Европой так или иначе придется пожертвовать. Но они хотят пожертвовать ей в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм. И тут есть одна проблема.Раньше США Европу покупали, обеспечивая европейским странам выгоду от нахождения в американской политической орбите. Они не только делили трофеи побежденных, они имели позитивный баланс в торговле с США (они на торговле зарабатывали, а США от этого беднели). Так вот сейчас у команды Трампа нет средств, чтобы покупать Европу. Наоборот – им нужны европейские ресурсы, чтобы перенаправить их на стабилизацию ситуации внутри США.Поэтому им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем.Элитам в этой схеме всегда хорошо. Они свое получат. А что будет с остальными – никого не волнует.Понятно, что правые консерваторы, ориентированные на Трампа, точно так же будут закручивать гайки. Только душить они будут евролибералов. В этом смысле Трамп в том смысле, что правоконсервативные элиты больше производят и меньше потребляют, а евролиберальные больше потребляют и меньше производят. То есть на каком-то этапе можно будет сэкономить. Но и те, и другие из-за исчерпания ресурсов будут сворачивать демократические свободы и устанавливать диктатуру. Если у вас нет денег на убеждение, вам придется включать механизмы подавления.По этому пути будут идти все западные элиты. Пока они не согласятся пережить свои 1990е.Также по теме - в интервью Андрея Суздальцева: Россию ждет тяжелая битва с Европой, которая будет вооружаться и спасать Зеленского

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20250307/1061603816.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, европа, сша, вьетнам, дональд трамп, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", ес, кнр (китай), россия, экономика, украина