Ростислав Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые - 10.03.2025 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые
Ростислав Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые - 10.03.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые
Трамп ничего нового не придумал. Он просто пытается укрепить Штаты, найти брешь в коллективной антиамериканской обороне и сквозь эту брешь разорвать антиамериканский союз, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-10T07:00
2025-03-10T07:00
интервью
европа
сша
вьетнам
дональд трамп
ростислав ищенко
миа "россия сегодня"
ес
кнр (китай)
россия
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, ранее один из российских парламентариев заявил, что украинский конфликт для Европы может стать ее Вьетнамом. Разделяете ли вы эту точку зрения?- Нет, не разделяю.Война во Вьетнаме многому научила США. После нее они провели реформирование своей армии и в целом усилились. А Европа в процессе украинского конфликта погибает. Так что с Вьетнамом это сравнивать нельзя.Украинский конфликт может стать для Европы тем, чем Афганистан стал для Советского Союза. Афганистан не стал главной причиной развала СССР, и украинский конфликт тоже не играет главную роль. Украина – это катализатор процессов, которые происходят в Евросоюзе, как Афганистан стал катализатором процессом, которые происходили в СССР.Повторюсь, США после Вьетнама не развалились, а усилились. Они после Вьетнама победили в холодной войне, а не проиграли. А Европа сейчас проигрывает.О Вьетнаме как о крупном поражении США говорила еще советская пропаганда. Тогда это действительно было крупным поражением Америки в прокси-войне с СССР на третьей площадке. Но с тех пор многое изменилось. И я бы даже сказал, что сейчас ситуация для Европы значительно хуже, чем ситуация для Америки во времена Вьетнама.Кстати, если бы наши депутаты хорошо знали историю войны в Индокитае, они бы знали, что Франция проиграла Индокитай еще до того, как США там начали активные действия. Да и то, для Франции катастрофическим стало поражение в Алжире. Это произошло через десять лет после Вьетнама и с Вьетнамом не было связано.Так что в историческом плане сравнивать Украину и Вьетнам было бы некорректно. А в эмоциональном плане – пожалуйста.- Еще у нас часто говорят, что Трамп хочет вернуться к доктрине Монро спустя 200 лет.- Доктрина Монро предполагала Америку для американцев и доминирование США на американском континенте. Трамп тоже пытается укрепить доминирование Штатов на американском континенте, чтобы ограничить пространство для маневра на этом континенте для Китая и России, которые активно заходили туда в экономическом и политическом плане в последние годы.То есть Трамп пытается создать из Северной, Центральной и Южной Америки бастион США, где они укрепятся и начнут распространять свои щупальца по всему миру. Еще в этой истории будут играть важную роль выдвинутые вперед тихоокеанские форты вроде Японии, Филиппин, Тайваня, Австралии и Новой Зеландии. А над Европой Трамп пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит.Сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы Европа консолидировано выполняла указания Трампа. Но это для него следующий шаг. Пока США в Европе больше теряют, чем приобретают. А в целом новый мир по-американски должен выглядеть следующим образом.Цитадель на американском континенте. Выдвинутые вперед форты, которые позволяют контролировать Тихий Океан и осуществлять блокаду Китая. А Европа будет боевым холопом США, которая сдерживает Россию в рамках необходимости. Не воюет, но создает экзистенциальную угрозу, которая заставляет России концентрироваться на Европейском направлении и развязывает США руки на Китайском.В таком формате Трамп намерен выиграть третью, четвертую или пятую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия.Китай он хочет победить экономическим путем. Потом он рассчитывает вернуться к плану Байдена по удушению России, который не удался, потому что благодаря Китаю у нас было окно возможностей в Азии. Если не будет Китая, мы будем вынуждены превратиться в автаркию и закрыться экономически. Уровень жизни у нас снизится, а потом Запад будет играть на теме "Россия все потеряла, у нее больше нет внешних рынков, дальше ей будет только хуже" и попытается дестабилизировать обстановку в стране.Других вариантов у Запада нет, потому что воевать с Россией в горячем плане для них смертельно опасно. Но экономическая война и попытка социальной дестабилизации – это тоже ограниченный набор инструментов и направлений действия.Повторюсь, Трамп ничего нового не придумал. Он просто пытается укрепить Штаты, найти брешь в коллективной антиамериканской обороне и сквозь эту брешь разорвать антиамериканский союз.Не думаю, что у него это получится. Потому что сами США слабеют критически быстро. Но других концепций победы кроме восстановления американского доминирования у них не будет. Ни один американский политик не скажет: "Давайте уже перестанем восстанавливать американское доминирование. Давайте просто договоримся с русскими и китайцами о прекрасном новом мире". Трамп об этом никогда не говорил. Он всегда говорил: "Америка снова станет великой. Просто Байден дурак, который не разбирается в колбасных обрезках. А я все сделаю как положено".- То есть Трамп хочет сделать из Европы новую прокси-силу против России вместо Украины?- Вместо Украины или вместе с Украиной – неважно. Но это должен быть управляемый механизм, идеологически родственный трампистам. Он будет работать против кого угодно: против России или против Ирана.- А у Европы объективно нет другого пути? Или все дело в нынешних европейских элитах?- Другие пути есть всегда. Вопрос в коллективном выборе. Выбор государство – это выбор не только политических элит, но и каждого гражданина. И все эти незаметные коллективные выборы приводят к одному большому выбору. А несколько больших государственных выборов приводят к одному глобальному выбору – в каком направлении будет развиваться твоя глобальная политика.Пока в США нет спроса на политиков, которые бы говорили: "Давайте откажемся от американского доминирования. Ну пожертвуем мы еще уровнем жизни, зато будем хорошими и будем со всеми дружить. У нас будет своя сфера влияния. Потом, через три поколения мы вернемся к нормальной жизни. Русские же сумели, и мы сумеем". То есть Америка не хочет переживать свои 90-е. Они их уже частично переживают, но все еще верят, что могут от этого спастись.Раньше они думали, что удастся спастись коллективным Западом вместе с Европой. Сейчас в США поняли, что Европой так или иначе придется пожертвовать. Но они хотят пожертвовать ей в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм. И тут есть одна проблема.Раньше США Европу покупали, обеспечивая европейским странам выгоду от нахождения в американской политической орбите. Они не только делили трофеи побежденных, они имели позитивный баланс в торговле с США (они на торговле зарабатывали, а США от этого беднели). Так вот сейчас у команды Трампа нет средств, чтобы покупать Европу. Наоборот – им нужны европейские ресурсы, чтобы перенаправить их на стабилизацию ситуации внутри США.Поэтому им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем.Элитам в этой схеме всегда хорошо. Они свое получат. А что будет с остальными – никого не волнует.Понятно, что правые консерваторы, ориентированные на Трампа, точно так же будут закручивать гайки. Только душить они будут евролибералов. В этом смысле Трамп в том смысле, что правоконсервативные элиты больше производят и меньше потребляют, а евролиберальные больше потребляют и меньше производят. То есть на каком-то этапе можно будет сэкономить. Но и те, и другие из-за исчерпания ресурсов будут сворачивать демократические свободы и устанавливать диктатуру. Если у вас нет денег на убеждение, вам придется включать механизмы подавления.По этому пути будут идти все западные элиты. Пока они не согласятся пережить свои 1990е.Также по теме - в интервью Андрея Суздальцева: Россию ждет тяжелая битва с Европой, которая будет вооружаться и спасать Зеленского
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
https://ukraina.ru/20250307/1061603816.html
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Александр Порунов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, европа, сша, вьетнам, дональд трамп, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", ес, кнр (китай), россия, экономика, украина
Интервью, Европа, США, Вьетнам, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, МИА "Россия сегодня", ЕС, КНР (Китай), Россия, экономика, Украина

Ростислав Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые

07:00 10.03.2025
 
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью
© Нина Зотина
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Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
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Трамп ничего нового не придумал. Он просто пытается укрепить Штаты, найти брешь в коллективной антиамериканской обороне и сквозь эту брешь разорвать антиамериканский союз, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Ростислав Владимирович, ранее один из российских парламентариев заявил, что украинский конфликт для Европы может стать ее Вьетнамом. Разделяете ли вы эту точку зрения?
- Нет, не разделяю.
Война во Вьетнаме многому научила США. После нее они провели реформирование своей армии и в целом усилились. А Европа в процессе украинского конфликта погибает. Так что с Вьетнамом это сравнивать нельзя.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Украинский конфликт может стать для Европы тем, чем Афганистан стал для Советского Союза. Афганистан не стал главной причиной развала СССР, и украинский конфликт тоже не играет главную роль. Украина – это катализатор процессов, которые происходят в Евросоюзе, как Афганистан стал катализатором процессом, которые происходили в СССР.
Повторюсь, США после Вьетнама не развалились, а усилились. Они после Вьетнама победили в холодной войне, а не проиграли. А Европа сейчас проигрывает.
О Вьетнаме как о крупном поражении США говорила еще советская пропаганда. Тогда это действительно было крупным поражением Америки в прокси-войне с СССР на третьей площадке. Но с тех пор многое изменилось. И я бы даже сказал, что сейчас ситуация для Европы значительно хуже, чем ситуация для Америки во времена Вьетнама.
Кстати, если бы наши депутаты хорошо знали историю войны в Индокитае, они бы знали, что Франция проиграла Индокитай еще до того, как США там начали активные действия. Да и то, для Франции катастрофическим стало поражение в Алжире. Это произошло через десять лет после Вьетнама и с Вьетнамом не было связано.
Так что в историческом плане сравнивать Украину и Вьетнам было бы некорректно. А в эмоциональном плане – пожалуйста.
- Еще у нас часто говорят, что Трамп хочет вернуться к доктрине Монро спустя 200 лет.
- Доктрина Монро предполагала Америку для американцев и доминирование США на американском континенте. Трамп тоже пытается укрепить доминирование Штатов на американском континенте, чтобы ограничить пространство для маневра на этом континенте для Китая и России, которые активно заходили туда в экономическом и политическом плане в последние годы.
То есть Трамп пытается создать из Северной, Центральной и Южной Америки бастион США, где они укрепятся и начнут распространять свои щупальца по всему миру. Еще в этой истории будут играть важную роль выдвинутые вперед тихоокеанские форты вроде Японии, Филиппин, Тайваня, Австралии и Новой Зеландии. А над Европой Трамп пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит.
Сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы Европа консолидировано выполняла указания Трампа. Но это для него следующий шаг. Пока США в Европе больше теряют, чем приобретают. А в целом новый мир по-американски должен выглядеть следующим образом.
Цитадель на американском континенте. Выдвинутые вперед форты, которые позволяют контролировать Тихий Океан и осуществлять блокаду Китая. А Европа будет боевым холопом США, которая сдерживает Россию в рамках необходимости. Не воюет, но создает экзистенциальную угрозу, которая заставляет России концентрироваться на Европейском направлении и развязывает США руки на Китайском.
В таком формате Трамп намерен выиграть третью, четвертую или пятую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия.
Китай он хочет победить экономическим путем. Потом он рассчитывает вернуться к плану Байдена по удушению России, который не удался, потому что благодаря Китаю у нас было окно возможностей в Азии. Если не будет Китая, мы будем вынуждены превратиться в автаркию и закрыться экономически. Уровень жизни у нас снизится, а потом Запад будет играть на теме "Россия все потеряла, у нее больше нет внешних рынков, дальше ей будет только хуже" и попытается дестабилизировать обстановку в стране.
Других вариантов у Запада нет, потому что воевать с Россией в горячем плане для них смертельно опасно. Но экономическая война и попытка социальной дестабилизации – это тоже ограниченный набор инструментов и направлений действия.
Повторюсь, Трамп ничего нового не придумал. Он просто пытается укрепить Штаты, найти брешь в коллективной антиамериканской обороне и сквозь эту брешь разорвать антиамериканский союз.
Не думаю, что у него это получится. Потому что сами США слабеют критически быстро. Но других концепций победы кроме восстановления американского доминирования у них не будет. Ни один американский политик не скажет: "Давайте уже перестанем восстанавливать американское доминирование. Давайте просто договоримся с русскими и китайцами о прекрасном новом мире". Трамп об этом никогда не говорил. Он всегда говорил: "Америка снова станет великой. Просто Байден дурак, который не разбирается в колбасных обрезках. А я все сделаю как положено".
- То есть Трамп хочет сделать из Европы новую прокси-силу против России вместо Украины?
- Вместо Украины или вместе с Украиной – неважно. Но это должен быть управляемый механизм, идеологически родственный трампистам. Он будет работать против кого угодно: против России или против Ирана.
- А у Европы объективно нет другого пути? Или все дело в нынешних европейских элитах?
- Другие пути есть всегда. Вопрос в коллективном выборе. Выбор государство – это выбор не только политических элит, но и каждого гражданина. И все эти незаметные коллективные выборы приводят к одному большому выбору. А несколько больших государственных выборов приводят к одному глобальному выбору – в каком направлении будет развиваться твоя глобальная политика.
Пока в США нет спроса на политиков, которые бы говорили: "Давайте откажемся от американского доминирования. Ну пожертвуем мы еще уровнем жизни, зато будем хорошими и будем со всеми дружить. У нас будет своя сфера влияния. Потом, через три поколения мы вернемся к нормальной жизни. Русские же сумели, и мы сумеем". То есть Америка не хочет переживать свои 90-е. Они их уже частично переживают, но все еще верят, что могут от этого спастись.
Раньше они думали, что удастся спастись коллективным Западом вместе с Европой. Сейчас в США поняли, что Европой так или иначе придется пожертвовать. Но они хотят пожертвовать ей в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм. И тут есть одна проблема.
Раньше США Европу покупали, обеспечивая европейским странам выгоду от нахождения в американской политической орбите. Они не только делили трофеи побежденных, они имели позитивный баланс в торговле с США (они на торговле зарабатывали, а США от этого беднели). Так вот сейчас у команды Трампа нет средств, чтобы покупать Европу. Наоборот – им нужны европейские ресурсы, чтобы перенаправить их на стабилизацию ситуации внутри США.
Поэтому им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем.
Элитам в этой схеме всегда хорошо. Они свое получат. А что будет с остальными – никого не волнует.
Понятно, что правые консерваторы, ориентированные на Трампа, точно так же будут закручивать гайки. Только душить они будут евролибералов. В этом смысле Трамп в том смысле, что правоконсервативные элиты больше производят и меньше потребляют, а евролиберальные больше потребляют и меньше производят. То есть на каком-то этапе можно будет сэкономить. Но и те, и другие из-за исчерпания ресурсов будут сворачивать демократические свободы и устанавливать диктатуру. Если у вас нет денег на убеждение, вам придется включать механизмы подавления.
Пётр Скоробогатый интервью
7 марта, 06:20
Петр Скоробогатый: Времени на Зеленского у Трампа мало и оно всё быстрее и быстрее заканчиваетсяПозиция американских союзников по-прежнему такова: "Давайте найдем хитрый способ направить американское копье в сторону России и объясним, почему это необходимо". Надеюсь, ничего у них не получится, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По этому пути будут идти все западные элиты. Пока они не согласятся пережить свои 1990е.
Также по теме - в интервью Андрея Суздальцева: Россию ждет тяжелая битва с Европой, которая будет вооружаться и спасать Зеленского
 
ИнтервьюЕвропаСШАВьетнамДональд ТрампРостислав ИщенкоМИА "Россия сегодня"ЕСКНР (Китай)РоссияэкономикаУкраина
 
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