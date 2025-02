https://ukraina.ru/20250222/1061284722.html

Зеленский пытается обмануть Трампа. Итоги 22 февраля на Украине

Украина ещё не готова подписать с США соглашение по редкоземельным металлам, но обещает это сделать когда-нибудь

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/16/1061284557_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_0f192b66b11042d757754ce0cab442aa.jpg.webp

Британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванный украинский источник сообщил, что Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение об использовании украинских природных ресурсов из-за "проблемных вопросов" в нынешней версии соглашения.Как заявил осведомлённый источник Sky News, соглашение о ресурсах "ещё не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент (Зеленский —Ред.) не готов его принять"."На сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат лишь односторонние обязательства со стороны Украины", – добавил собеседник телеканала.Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение будет подписано в ближайшее время."Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка <...> Мы подпишем соглашение, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам $400-500 млрд", — указал Трамп 21 февраля.При этом он пригрозил Украине."Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними (с Украиной, - Ред.) будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать", — заявил президент США.В тот же день издание The Wall Street Journal cобщило со ссылкой на источники о том, что соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах может быть подписано 22 февраля.Как рассказали собеседники издания, документ ещё не согласовали до конца. Однако, указали они, он может быть подписан уже на этом этапе. Точных условий сделки источники не назвали.Таким образом, Зеленский в очередной раз затянул подписание важного для США документы, сорвав американские планы.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил, что "было бы хорошо, если бы они (американцы и украинцы — Ред.) его никогда не подписали"."Я уже писал, что мои основные надежды на то, что Украина и Россия будут опять вместе в составе одного государства, связаны с Зеленским. Надо сказать, что он, как я и ожидал, плодотворно работает в этом направлении. Сейчас очень важно, чтобы он никаких соглашений с Трампом не подписал. Не обмани меня, Володя!" — развил свою мысль в другой записи Царёв.При этом американское издание The Washington Post со ссылкой на американских законодателей сообщило, что именно от того, восстановит ли Зеленский нормальные отношения с Трампом зависит ни много, ни мало будущее страны."Будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Зеленский восстановить отношения с самым могущественным союзником своей страны (США - Ред.)", — отмечалось в публикации издания.В The Washington Post указывалось, что Зеленский, судя по всему, в данный момент пребывает в личной ссоре с Трампом.Также издание процитировало главу комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко. Тот заявил, что Киеву необходимо быть мудрее и не конфликтовать с Трампом."Нам нужно завоевать доверие и уважение Трампа, и сейчас это невероятно сложно, но не невозможно", — подчеркнул Мережко.Экс-замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль и вовсе призвала Зеленского поскорее заключить соглашение."Если бы Зеленский подписал соглашение о ресурсах, Трамп, возможно, сблизился бы с ним. Его решение вместо этого наброситься на Трампа было "определённо ошибкой"", — писало издание со ссылкой на Зеркаль.Спецпосланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл отметил, что американцы разочарованы действиями Зеленского. Американские налогоплательщики тратят "сотни миллиардов долларов" на помощь Украине и им не нравится продолжающийся конфликт.Между тем некоторые украинские нардепы уверяют, что ценность украинских ресурсов намеренно завышена властью."Мне сообщают, что по договору о полезных ископаемых сейчас идёт серьёзная борьба будет ли в финальной версии указана конкретная сумма в $500 млрд или в договоре будет зафиксирован только сам механизм. И это на самом деле жесть", — заявил 22 февраля нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).Он заявил, что "из-за гениальных замыслов Зеленского прямо сейчас решается, сколько же мы должны"."Напомню ещё раз. В Штатах разговоров о возмещении и наших металлах вообще не было. Всю эту истории выдумали наши гении мысли. США помогали нам просто так. И было достаточно быть благодарными. А после лжи Зеленского о несуществующих триллионах, теперь мы все будем думать, где их взять", — подчеркнул Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).Ранее, 21 февраля, он же заявлял, что идею с возмещением американской помощи редкоземельными металлами придумала украинская власть."Идея о редкоземельных металлах и их торговле принадлежит Владимиру Александровичу Зеленскому. В Америке подобных разговоров не было вообще! Это наши гениальные умы придумали идею, что они продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет "окей"", - указывал парламентарий.По его словам, "когда стало понятно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых... нет, начали требовать, что на самом деле есть"."А у нас есть: инфраструктура, газотранспортная система, атомные электростанции", — отметил политик.Именно тогда Зеленский начал ставить условия."Но на**ра (зачем — Ред.) это было начинать вообще. Мы сначала получали эти деньги от США просто так. И за это стоило быть благодарными. Не нужно было говорить о триллионах, которых у нас нет. Это — ложь", — подчёркивал нардеп.Днём 22 февраля в комментарии японскому общественному телевидению (NHK) спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что полномасштабная работа особой правительственной команды по вопросу соглашения начнётся в понедельник, 24 февраля."Украина готова работать с партнёрами по вопросам природных ресурсов. Но Украина хочет конкретных гарантий безопасности", — также заявил Стефанчук.По его словам, сейчас идёт и активная работа, направленная на скорейшее проведение очных переговоров между Зеленским и Трампом.Об атаке Трампа на Зеленского — в статье Павла Котова "Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется"

