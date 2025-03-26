https://ukraina.ru/20250326/1062049829.html

Украину вынесли за скобки. Промежуточные итоги переговоров в Эр-Рияде и бонусы России при участии США

Украину вынесли за скобки. Промежуточные итоги переговоров в Эр-Рияде и бонусы России при участии США - 26.03.2025 Украина.ру

Украину вынесли за скобки. Промежуточные итоги переговоров в Эр-Рияде и бонусы России при участии США

Главный итог двухдневных переговоров между Украиной, Россией и США — отказ представителей украинской делегации от подписания совместной декларации. И это тот случай, когда представители киевской власти повели себя максимально предсказуемо, что на руку России.

2025-03-26T09:19

2025-03-26T09:19

2025-03-26T09:46

россия

украина

сша

дональд трамп

ес

вооруженные силы украины

"азов"

эксклюзив

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Во-первых, России, владеющей стратегической инициативой на поле боя, невыгодно перемирие: оно лишит Россию единственного действительно эффективного рычага влияния на Украину. Отказ усложняет дальнейшее обсуждение проблематики перемирия, снижает политическое давление на военно-политическое руководство страны и позволяет ВС РФ провести полноценную весенне-летнюю военную кампанию, ослабив ВСУ. Важная задача для России — разгромить ВСУ прежде, чем будет достигнуто хоть какое-либо перемирие, не говоря уже о мире, чтобы снизить вероятность дальнейшего возникновения реваншистских настроений.Во-вторых, украинская делегация, укомплектованная людьми без реального дипломатического опыта, а значит и неспособных к ведению переговоров, впустую потратила время своих американских коллег. Российские дипломаты к подобному привыкли: их время впустую прожигали в ходе минского и нормандского переговорного форматов, а затем уже и стамбульского. Поэтому к саудовскому формату у них точно нет завышенных требований: за 11 лет есть чёткое понимание недоговороспособности представителей киевской власти.А вот у США такого опыта нет — демократам, как правило, удавалось достичь желаемого на украинском направлении, правда украинскую "кошку" им гладить против шерсти приходилось редко. А вот республиканцам эту кошку нужно не просто гладить против шерсти, но и умудриться обучить, тыча мордой попеременно то в тапки, то в лоток.И вместо того, чтобы красиво подыграть новому хозяину, помурлыкать возле его уха и потереться об его ноги, кошка решила явить признаки необучаемости. В данном случае украинская власть вновь проявила свойственное ей упрямство, достойное лучшего применения. Практика показывает, что из всех возможных вариантов киевская власть непременно выберет наихудший для страны, но наилучший с позиции пиара. И это также хорошо для России так как её глобальная задача применительно к Украине — демонтаж её постмайданной государственности.Получается, что Москва и Вашингтон по-прежнему не могут решить украинский вопрос по причине нежелания Киева что-либо менять, а также продолжающейся ставки если не на повышение градуса противостояния, то на его поддержание через удары по энергетической инфраструктуре. Но это не мешает сторонам договариваться по другим вопросам.Хороший пример потенциально успешного направления для нормализации отношений — перезапуск "зерновой сделки". На её первую редакцию отечественная дипломатия впустую потратила полтора года, на протяжении которых Евросоюз как гарант сделки и Киев как её участник водили Москву за нос. За полтора года Киев не просто не перезапустил транзит аммиака, но и подорвал амииакопровод, а перед этим выставил в качестве условия для транзита передачу ему всех пленных террористов и неонацистов из "Азова"*. За полтора года ЕС так и не снял банковские и страховые ограничения, затрагивающие российский экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также не возобновил поставки запчастей для сельхозтехники. ООН и Турция как ещё два гаранта сделки, никак повлиять на ЕС и Украину не смогли.Теперь же, судя из российской версии заявления по итогам заседания экспертных групп России и США в Эр-Рияде, предпринята попытка сделать то, что не удалось за те полтора года.США и Россия договорились обеспечить в Чёрном море безопасность судоходства, в том числе недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Также США взяли на себя обязанность способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.Использовать гражданские суда для атак у России потребности нет: для этого есть Черноморский флот, отсутствие которого киевская власть компенсировала использованием безэкипажных катеров, которые несколько раз запускали с гражданских судов. Системных ударов по гражданским судам Россия не наносила, а удары по портовой инфраструктуре, судя по тексту заявления, не запрещаются.А теперь стоит вернуться к продовольствию и удобрениям и рыбной продукцией, которую удалось приплюсовать к "зерновой сделке". США обязались:· снять санкции с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;· снять санкции с компаний-производителей и экспортёров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;· снять санкции со страховых компаний на работу с продовольствием, рыбной продукцией и удобрениями;· снять ограничения на обслуживание в портах судов и санкций с судов под флагом России, задействованными для перевозки;· снять ограничения на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.Как видно, это то, чего полтора года добивалась Россия от Евросоюза, но так и не получила. Возникает резонный вопрос: зачем это всё Вашингтону?Во-первых, Трампу нужны дипломатические победы на украинском направлении и раз перемирие оказалось недостижимым, то есть смысл достигать успеха по менее глобальным вопросам — их так же можно успешно пропиарить.Во-вторых, снятие этих ограничений ничего не будет стоить США. Мало того, на этом можно заработать. В случае успеха Россия вновь начнёт продавать сельхозпродукцию за доллары, а значит банки получат свои комиссии, а доллар на условные пару десятых процента укрепит свой несколько пошатнувшийся статус главной валюты мировой торговли. А условный Jonh Deere сможет нарастить продажу запчастей на российский рынок и даже возобновить на него поставку своей техники. Да и порты смогут заработать на обслуживании и ремонте российских судов. Как видно, в данном случае бизнес-логика вполне работает.И это уже прогресс по сравнению с тем глубоким тупиком, в который демократы завели российско-американские отношения. Главное, чтобы Вашингтон выполнил взятые на себя обязательства, а затем американские чиновники осознали, что Киев сделает всё возможное, чтобы вновь выставить Россию агрессивным агрессором.И если всё сложится хорошо, то мы в ближайшие месяцы увидим ещё массу примеров успешного вынесения Украины за скобки российско-американских отношений. В ряде случаев санкции будут отменяться, а в ряде случаев их выполнение будет становиться необязательным в силу нежелания американских чиновников следить за их исполнением.Мир на Украине это не приблизит, да и глобально нас всех в 2022 год не вернёт, но бизнесу от снятия ограничений будет легче, а от условных 1–2% рентабельности мало кто откажется.О других результатах переговоров - в статье "Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде"*Организация, деятельность которой признана террористической и которая запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, "азов", эксклюзив