Руслан Стефанчук, биография
© Фото : коллаж Украина.РуСтефанчук коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Председатель Верховной Рады Украины
Детство и образование
Руслан родился 29 октября 1975 года в Тернополе.
В 1992 году он с золотой медалью окончил среднюю школу № 18 в Хмельницком. А через пять лет получил красный диплом Хмельницкого института регионального управления и права по специальности "Правоведение". Еще через два года окончил Технологический университет Подолья по специальности "Менеджмент производственной сферы". Аспирантуру закончил в Институте государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию. Затем в течение 8 лет получил степень доктора юридических наук и профессора. С 2009 года является членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины.
Именно в студенческие годы Стефанчук попал в КВН, он выступал за одну из самых популярных тогда на Украине команд Хмельницкого института регионального управления и права - "Три толстяка". Тогда же Руслан познакомился с Владимиром Зеленским, который был лидером команды "95-й квартал".
© espreso.tvВладимир Зеленский, его будущая супруга Елена Кияшко и Руслан Стефанчук
© espreso.tv
Владимир Зеленский, его будущая супруга Елена Кияшко и Руслан Стефанчук
Родители
Руслан родился в семье медиков.
Отец — Алексей Иванович Стефанчук — главный ортопед-травматолог Хмельницкого, его специализация - политравмы. Он является заслуженным врачом Украины, написал целый ряд научных статей.
Мать (ее имя нигде не фигурирует) — врач высшей категории, гастроэнтеролог Хмельницкой поликлиники № 1.
У Руслана есть младший брат Николай. Он заслуженный юрист Украины, доцент, народный депутат, с 2016 года является преподавателем в КНУ имени Тараса Шевченко.
Карьера
После аспирантуры Стефанчук остался в Институте государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины в качестве старшего преподавателя, потом заведующего кафедрой, получил степень доцента, а затем - профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин. С 2005 по 2011 год был проректором университета по научной работе.
В Киеве работал в разных вузах преподавателем и проректором по научной работе, в том числе в Институте законодательства Верховной Рады Украины, Национальной академии прокуратуры Украины и Высшей школе адвокатуры.
В 2018 году Руслан начинает свою яркую политическую карьеру в штабе Владимира Зеленского, который метил в президенты. Стефанчук признавался, что будущий президент Украины доверил ему вопросы идеологии.
К слову, до этого Руслан уже состоял в партии "Собор", был руководителем центра партии в Хмельницком, а также помощником Анатолия Матвиенко в Верховной Раде. К 2011 году в ходе организационных изменений партия объединилась с ультраправым Конгрессом украинских националистов, в котором состояли в том числе и представители "Правого сектора"*, "Национального корпуса"*, С14*, которые после 2014 года участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе.
Стал народным депутатом от партии "Слуга народа". После победы Зеленского на президентских выборах в 2019 году был назначен его советником и официальным представителем в Верховной Раде 8 созыва.
© Facebook (запрещенная в России соцсеть)Руслан Стефанчук
© Facebook (запрещенная в России соцсеть)
Руслан Стефанчук
7 октября 2021 года Владимир Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей представителя президента в Верховной Раде, чтобы затем 8 октября назначить его после избрания парламентом главой Верховной Рады Украины IX созыва.
Стефанчук в разное время сотрудничал с профессиональными изданиями в юридической сфере в качестве заместителя главного редактора: "Law of Ukrainе", "Право Украины", "Университетские научные записки". Член редакционных коллегий научных изданий "Медицинское право", "Юридическое образование в Украине", "Юридическая наука", "Юридическая наука и практика", "Частное право", "Вестник прокуратуры", "Правовое государство", "Вестник Укргосреестра", "Вестник Национальной академии прокуратуры Украины", "Журнал гражданского и уголовного судопроизводства".
Является соразработчиком таких законов Украины, как "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере личных неимущественных прав физических лиц", "Об охране репродуктивного здоровья", "Об учете времени в Украине", "О внесении изменений и дополнений в статью 707 гражданского кодекса Украины".
Стефанчук написал и опубликовал порядка 500 научных работ в области права.
Руслан является ярым русофобом. Комментируя принятый в декабре 2022 года закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", заявил, что "никаких российских национальных меньшинств в Украине нет и не может быть".
© Facebook (запрещенная в России соцсеть)Семья Стефанчук
© Facebook (запрещенная в России соцсеть)
Семья Стефанчук
Отношения и дети
Руслан Стефанчук состоит в браке с Мариной Ситарук, которая тоже юрист по образованию. У пары есть двое детей – сын Олесь и дочь Злата.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.