https://ukraina.ru/20250326/1062051342.html

Самая массированная атака ВС РФ на Кривой Рог. Лебедев рассказал, куда еще прилетели "Гераньки"

Самая массированная атака ВС РФ на Кривой Рог. Лебедев рассказал, куда еще прилетели "Гераньки" - 26.03.2025 Украина.ру

Самая массированная атака ВС РФ на Кривой Рог. Лебедев рассказал, куда еще прилетели "Гераньки"

Российские войска атаковали несколько областей Украины, нанеся в общей сложности 29 ударов, из которых массированными стали прилеты по Черкассам и Кривому Рогу. Об этом 26 марта в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2025-03-26T09:44

2025-03-26T09:44

2025-03-26T09:44

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кривой рог

черкассы

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По его словам, несмотря на дождь и ветер, "Гераньки отправились в путь!". Подпольщик уточнил, что всего за прошедшую ночь российские войска нанесли 29 ударов по противнику, некоторые из них стали целыми сериями. Лебедев сообщил, что в общей сложности за две атаки на Кривой Рог Днепропетровской области Украины было 15 прилетов. Первый взрыв был примерно в 23:15 накануне – "прилетело" в Металлургическом районе. Около 23:35 была была слышна новая серия взрывов. По информации подполья, через 10 минут после этого был нанесен удар по цеху складского хозяйства, забитому различными боекомплектами.Подпольщик уточнил, что далее следовал взрыв около железнодорожной станции Прикарьерная, где находилось много военной техники. Уточняется, что там было 12 единиц гусеничной техники и 17 единиц колесной."На данный момент больницы Кривого Рога забиты полностью ранеными. Сообщают, что весь район экстренно принимает раненых, а в больницах Апостолово (южнее Кривого Рога) появились раненные иностранцы, говорящие на немецком языке. Украинским медикам дана команда поддерживать и максимально стабилизировать их. Но операции приедет проводить иностранная бригада медиков", – добавил Лебедев. А тем временем военная администрация города заявила, что в результате атаки в городе начались пожары. Пострадали административное здание, складские помещения и промышленное предприятие. Кроме того, подчеркивается, что эта атака стала самой массированной с начала конфликта. В публикации подполья отмечается, что Черкассы стали рекордсменом по прилетам. "Восемь раз засадили в город, пригород и в район. Есть данные о том, что много раненых, большинство около 30-лет возрастом. Что значит – ударили по тренировочным лагерям. Было две серии прилетов, или мощнейшая детонация, прилетело на восточной окраине города", – сообщил Лебедев.По его данным, серия ФАБов ударила по Константиновке. В Харьковской области, Полтаве и Николаеве было зафиксировано по три взрыва, в Запорожье – четыре, по Сумам российские подразделения нанесли один удар.Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что ВС РФ продвинулись вперед на полкилометра у Ямполовки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и заняли новые рубежи. О других новостях, случившихся в ночь на сегодняшний день – в публикации Главное за ночь 26 марта.

https://ukraina.ru/20250326/1062050081.html

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