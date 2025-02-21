Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и его соратники продолжают информационную войну с Владимиром Зеленским. Разгромные заявления сыплются на украинское руководство в режиме нон-стоп. Дошло до того, что в окружении американского президента дали четкий сигнал – Зеленскому лучше бежать, пока не поздно. Но может быть так, что уезжать из Киева ему никуда не придется
Проспал и обманул
Отправной точкой напряженности между США и Украиной стала история с редкоземельными металлами, которые Зеленский сначала предложил Трампу, а затем сдал назад и передумал. С подачи американцев в прессу попадают все новые и новые подробности этой ситуации.
Как рассказал сам Трамп, в Киев на прошлой неделе отправили министра финансов Скотта Бессента, чтобы окончательно ударить в этой сделке по рукам, но вышло иначе.
"Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним", - рассказал американский лидер.
Еще одно разоблачение вскоре устроил госсекретарь Марко Рубио. Оказалось, что Зеленский не просто по-хамски повел себя с высоким американским гостем, но и прямо обманул всех. Дело в том, говорит глава Госдепа, что заявление Зеленского о том, что он отказал Бессенту в подписании соглашения по ресурсам – просто-напросто ложь.
"Я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но на той встрече все было не так", - заявил Рубио.
По его словам, Зеленский не стал подписывать соглашение, мотивировав это тем, что ему нужно провести этот документ через голосование в парламенте.
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Глава Госдепа на этом не остановился и заявил, что слова Зеленского о том, что Трамп живет в мире дезинформации являются "очень, очень контрпродуктивными". Рубио отметил, что президент Соединенных Штатов "не тот человек, который будет сидеть и терпеть это", и "он послал сигнал, что не собирается позволять себя обманывать".
Черная неблагодарность
Кроме Трампа и Рубио, к атаке на Зеленского подключился и вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Страны Зеленского сейчас вообще не было бы, если бы не щедрость США. Скажи спасибо! А если в чем-то не согласен с президентом, возьми телефон и позвони ему. Или нашим дипломатам. Не нужно отправляться в пресс-тур по Европе с оскорблениями в адрес президента США. Это оскорбительно для него, для меня и для всего американского народа", - заявил он в беседе с журналистами на форуме американских консерваторов.
© AP / Paul Sancya
© AP / Paul Sancya
Вэнс назвал линию украинских властей на конфронтацию с США "глупой".
"Все, кто знает президента Трампа, скажут: это не тот путь, который заставит его передумать. Зеленскому нужно нанять советников поумнее", - отметил он.
Еще одну серьезную оплеуху киевский режим словил от Илона Маска, который - ни дня без строчки про Украину. Чуть ранее он посоветовал Зеленскому провести выборы, если он так уверен в своей популярности у украинцев.
© EPA/Vostock-photoФото: Илон Маск, фото сделано в Берлине
© EPA/Vostock-photo
Фото: Илон Маск, фото сделано в Берлине
"На самом деле его презирает народ Украины, поэтому он отказался проводить выборы. Я бросаю вызов Зеленскому провести выборы и опровергнуть это. Но он этого не сделает", - написал Маск в соцсети Х.
Он добавил, что Трамп стремится "к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат".
А если для Зеленского не все так плохо?
Похоже, что нынешняя американская администрация не собирается ограничиваться только словами, коих действительно много, а реальных шагов пока не наблюдается. Но похоже, что они таки последуют. И притом весьма скоро.
Три недели дал Вашингтон странам Европы, чтобы договориться о капитуляции Украины, с таким утверждением выступил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола.
"Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", - заявил он.
Нельзя исключать и каких-либо серьезных решений, касательно будущего самого Зеленского. Судя по заявлениям Вашингтона, администрация Трампа будет настаивать на проведении на Украине президентских выборов до конца года. Учитывая заявление про рейтинг Зеленского в 4%, власти США уверены в том, что смена власти на Украине произойдет в любом случае.
Ближайшие месяцы покажут, насколько далеко в своем противоборстве Соединенным Штатам может зайти Зеленский. Так или иначе, из США поступают первые сигналы о том, что Трамп может ускорить события и настоять на уходе Зеленского здесь и сейчас.
Именно как намек на такой вариант развития событий можно рассматривать свежую публикацию New York Post. Журналисты этого издания пообщались с неким источником, близким к главе Белого дома.
"Лучшим вариантом для [Зеленского] и мира будет его немедленный отъезд во Францию", - сказал он.
Похоже, что конфронтационный тон в диалоге с Трампом действительно был серьезной ошибкой Зеленского и тех, кто ему посоветовал избрать такой стиль. Но шансы удержаться на плаву у него все же есть.
Телеканал CNN утверждает, что Трамп пытается взять Европу на испуг и заставить ее увеличить траты на Украину. Такое мнение, в частности, высказал один из соратников президента США, который на днях общался с ним. Он считает, что эта схема вполне рабочая, так как недавно Дания объявила о планах повысить свои расходы на оборону и ее примеру должны последовать и остальные.
© Фото : Zelenskiy / Official/ TelegramВладимир Зеленский
© Фото : Zelenskiy / Official/ Telegram
Владимир Зеленский
Такая же логика может быть и в отношении Зеленского. Издание Politicoпообщалось с несколькими американскими сенаторами, которые считают, что нападки Трампа на Украину являются лишь примером его экстремального стиля переговоров и что его антиукраинскую риторику не стоит преувеличивать. Все может устаканиться после того, как украинские власти все-таки подпишут сделку по природным ресурсам, полагают они.
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