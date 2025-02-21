https://ukraina.ru/20250221/1061262692.html

Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется

Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется - 21.02.2025 Украина.ру

Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется

Дональд Трамп и его соратники продолжают информационную войну с Владимиром Зеленским. Разгромные заявления сыплются на украинское руководство в режиме нон-стоп. Дошло до того, что в окружении американского президента дали четкий сигнал – Зеленскому лучше бежать, пока не поздно. Но может быть так, что уезжать из Киева ему никуда не придется

2025-02-21T14:03

2025-02-21T14:03

2025-02-21T14:03

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

марко рубио

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Проспал и обманулОтправной точкой напряженности между США и Украиной стала история с редкоземельными металлами, которые Зеленский сначала предложил Трампу, а затем сдал назад и передумал. С подачи американцев в прессу попадают все новые и новые подробности этой ситуации.Как рассказал сам Трамп, в Киев на прошлой неделе отправили министра финансов Скотта Бессента, чтобы окончательно ударить в этой сделке по рукам, но вышло иначе."Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним", - рассказал американский лидер.Еще одно разоблачение вскоре устроил госсекретарь Марко Рубио. Оказалось, что Зеленский не просто по-хамски повел себя с высоким американским гостем, но и прямо обманул всех. Дело в том, говорит глава Госдепа, что заявление Зеленского о том, что он отказал Бессенту в подписании соглашения по ресурсам – просто-напросто ложь."Я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но на той встрече все было не так", - заявил Рубио.По его словам, Зеленский не стал подписывать соглашение, мотивировав это тем, что ему нужно провести этот документ через голосование в парламенте.Глава Госдепа на этом не остановился и заявил, что слова Зеленского о том, что Трамп живет в мире дезинформации являются "очень, очень контрпродуктивными". Рубио отметил, что президент Соединенных Штатов "не тот человек, который будет сидеть и терпеть это", и "он послал сигнал, что не собирается позволять себя обманывать".Черная неблагодарностьКроме Трампа и Рубио, к атаке на Зеленского подключился и вице-президент Джей Ди Вэнс."Страны Зеленского сейчас вообще не было бы, если бы не щедрость США. Скажи спасибо! А если в чем-то не согласен с президентом, возьми телефон и позвони ему. Или нашим дипломатам. Не нужно отправляться в пресс-тур по Европе с оскорблениями в адрес президента США. Это оскорбительно для него, для меня и для всего американского народа", - заявил он в беседе с журналистами на форуме американских консерваторов.Вэнс назвал линию украинских властей на конфронтацию с США "глупой"."Все, кто знает президента Трампа, скажут: это не тот путь, который заставит его передумать. Зеленскому нужно нанять советников поумнее", - отметил он.Еще одну серьезную оплеуху киевский режим словил от Илона Маска, который - ни дня без строчки про Украину. Чуть ранее он посоветовал Зеленскому провести выборы, если он так уверен в своей популярности у украинцев."На самом деле его презирает народ Украины, поэтому он отказался проводить выборы. Я бросаю вызов Зеленскому провести выборы и опровергнуть это. Но он этого не сделает", - написал Маск в соцсети Х.Он добавил, что Трамп стремится "к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат".А если для Зеленского не все так плохо?Похоже, что нынешняя американская администрация не собирается ограничиваться только словами, коих действительно много, а реальных шагов пока не наблюдается. Но похоже, что они таки последуют. И притом весьма скоро.Три недели дал Вашингтон странам Европы, чтобы договориться о капитуляции Украины, с таким утверждением выступил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола."Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", - заявил он.Нельзя исключать и каких-либо серьезных решений, касательно будущего самого Зеленского. Судя по заявлениям Вашингтона, администрация Трампа будет настаивать на проведении на Украине президентских выборов до конца года. Учитывая заявление про рейтинг Зеленского в 4%, власти США уверены в том, что смена власти на Украине произойдет в любом случае.Ближайшие месяцы покажут, насколько далеко в своем противоборстве Соединенным Штатам может зайти Зеленский. Так или иначе, из США поступают первые сигналы о том, что Трамп может ускорить события и настоять на уходе Зеленского здесь и сейчас.Именно как намек на такой вариант развития событий можно рассматривать свежую публикацию New York Post. Журналисты этого издания пообщались с неким источником, близким к главе Белого дома.Похоже, что конфронтационный тон в диалоге с Трампом действительно был серьезной ошибкой Зеленского и тех, кто ему посоветовал избрать такой стиль. Но шансы удержаться на плаву у него все же есть.Телеканал CNN утверждает, что Трамп пытается взять Европу на испуг и заставить ее увеличить траты на Украину. Такое мнение, в частности, высказал один из соратников президента США, который на днях общался с ним. Он считает, что эта схема вполне рабочая, так как недавно Дания объявила о планах повысить свои расходы на оборону и ее примеру должны последовать и остальные.Такая же логика может быть и в отношении Зеленского. Издание Politicoпообщалось с несколькими американскими сенаторами, которые считают, что нападки Трампа на Украину являются лишь примером его экстремального стиля переговоров и что его антиукраинскую риторику не стоит преувеличивать. Все может устаканиться после того, как украинские власти все-таки подпишут сделку по природным ресурсам, полагают они.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Вашингтон. Британские СМИ ведут информационную кампанию в поддержку идеи отправки войск. Подробнее - в материале Украина.ру Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского.

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио