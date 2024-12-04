Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа - 04.12.2024 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа
Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа - 04.12.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа
США открыто заявляют, что могут разместить ядерное оружие на Украине, чтобы угрожать России. Это ответ на российскую демонстрацию "Орешника". Но они не смогут "прямо завтра" привезти это оружие на Украину, для этого нужна серьезная процедура. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-04T03:15
2024-12-04T03:15
новости
украина
сша
россия
джо байден
ростислав ищенко
дональд трамп
ядерное
ядерное оружие
"орешник"
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Недавно в США разгорелся скандал на тему того, что нынешнего президента Джо Байдена обвиняют в намерении передать Украине ядерное оружие. Сторонники Дональда Трампа утверждают, что таким образом Байден хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить инаугурации будущего президента и требуют привлечь его к уголовной ответственности за государственную измену.По мнению эксперта, все шаги, которые сейчас делает Америка, не рассчитаны на период до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Они в принципе рассчитаны на ядерную войну, указал он.И когда Байдена обвиняют в намерении передать ядерное оружие Украине, то это тоже чепуха. Во-первых, никто никому не передает свое ядерное оружие, подчеркнул обозреватель.Во-вторых, по мнению эксперта, если раньше была угроза, что Украине тайком передадут пару боеголовок (в Киеве скажут, что сделали их самостоятельно), то сейчас США открыто заявляют, что могут разместить оружие на Украине, чтобы угрожать России. Это ответ на российскую демонстрацию "Орешника", добавил он.В-третьих, завтра никто не привезет Киеву ядерное оружие. Для этого нужна серьезная процедура. Президент США Джо Байден не может единолично принять такое решение. Даже если в случае с Украиной они решат поторопиться, то у них на это уйдет минимум полгода, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.Также об эскалации - в интервью Павла Леонова: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, джо байден, ростислав ищенко, дональд трамп, ядерное, ядерное оружие, "орешник", вооружения, сво, детали
Новости, Украина, США, Россия, Джо Байден, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ядерное, Ядерное оружие, "Орешник", вооружения, СВО, детали

Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа

03:15 04.12.2024
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : Public Domain
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США открыто заявляют, что могут разместить ядерное оружие на Украине, чтобы угрожать России. Это ответ на российскую демонстрацию "Орешника". Но они не смогут "прямо завтра" привезти это оружие на Украину, для этого нужна серьезная процедура. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Недавно в США разгорелся скандал на тему того, что нынешнего президента Джо Байдена обвиняют в намерении передать Украине ядерное оружие. Сторонники Дональда Трампа утверждают, что таким образом Байден хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить инаугурации будущего президента и требуют привлечь его к уголовной ответственности за государственную измену.
По мнению эксперта, все шаги, которые сейчас делает Америка, не рассчитаны на период до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Они в принципе рассчитаны на ядерную войну, указал он.
И когда Байдена обвиняют в намерении передать ядерное оружие Украине, то это тоже чепуха. Во-первых, никто никому не передает свое ядерное оружие, подчеркнул обозреватель.
"Когда Россия разместила в Белоруссии свое ядерное оружие, Лукашенко тоже говорил, что мы передали ему ядерное оружие. Никто ему ничего не передавал. Мы разместили оружие на его территории, но запускать их будет Россия. То же самое касается США", — указал Ищенко.
Во-вторых, по мнению эксперта, если раньше была угроза, что Украине тайком передадут пару боеголовок (в Киеве скажут, что сделали их самостоятельно), то сейчас США открыто заявляют, что могут разместить оружие на Украине, чтобы угрожать России. Это ответ на российскую демонстрацию "Орешника", добавил он.
В-третьих, завтра никто не привезет Киеву ядерное оружие. Для этого нужна серьезная процедура. Президент США Джо Байден не может единолично принять такое решение. Даже если в случае с Украиной они решат поторопиться, то у них на это уйдет минимум полгода, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
Также об эскалации - в интервью Павла Леонова: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону на сайте Украина.ру.
Илья Мощанский интервью
Вчера, 06:45
Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под ДнепропетровскПо очкам в СВО мы и так выигрываем. Нашему руководству показательные сбросы "Орешников" не нужны. Мы можем утереться и продолжать воевать в том же темпе. Но если противник опять примется обстреливать нас крылатыми ракетами, мы еще где-то "Орешник" применим. Например, разрушим три украинские АЭС
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДжо БайденРостислав ИщенкоДональд ТрампядерноеЯдерное оружие"Орешник"вооруженияСВОдетали
 
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