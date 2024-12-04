https://ukraina.ru/20241204/1059383625.html

Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа

Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа - 04.12.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа

США открыто заявляют, что могут разместить ядерное оружие на Украине, чтобы угрожать России. Это ответ на российскую демонстрацию "Орешника". Но они не смогут "прямо завтра" привезти это оружие на Украину, для этого нужна серьезная процедура. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-04T03:15

2024-12-04T03:15

2024-12-04T03:15

новости

украина

сша

россия

джо байден

ростислав ищенко

дональд трамп

ядерное

ядерное оружие

"орешник"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101436/05/1014360559_0:165:2860:1774_1920x0_80_0_0_9553971163ac89974ba781669624d338.jpg

Недавно в США разгорелся скандал на тему того, что нынешнего президента Джо Байдена обвиняют в намерении передать Украине ядерное оружие. Сторонники Дональда Трампа утверждают, что таким образом Байден хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить инаугурации будущего президента и требуют привлечь его к уголовной ответственности за государственную измену.По мнению эксперта, все шаги, которые сейчас делает Америка, не рассчитаны на период до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Они в принципе рассчитаны на ядерную войну, указал он.И когда Байдена обвиняют в намерении передать ядерное оружие Украине, то это тоже чепуха. Во-первых, никто никому не передает свое ядерное оружие, подчеркнул обозреватель.Во-вторых, по мнению эксперта, если раньше была угроза, что Украине тайком передадут пару боеголовок (в Киеве скажут, что сделали их самостоятельно), то сейчас США открыто заявляют, что могут разместить оружие на Украине, чтобы угрожать России. Это ответ на российскую демонстрацию "Орешника", добавил он.В-третьих, завтра никто не привезет Киеву ядерное оружие. Для этого нужна серьезная процедура. Президент США Джо Байден не может единолично принять такое решение. Даже если в случае с Украиной они решат поторопиться, то у них на это уйдет минимум полгода, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.Также об эскалации - в интервью Павла Леонова: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241203/1059369854.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, джо байден, ростислав ищенко, дональд трамп, ядерное, ядерное оружие, "орешник", вооружения, сво, детали