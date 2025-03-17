В Киеве умерла мать Олеся Бузины, так и не дождавшись расследования убийства сына
14:41 17.03.2025 (обновлено: 14:44 17.03.2025)
В Киеве умерла 85-летняя Валентина Бузина - мать писателя Олеся Бузины, которого почти 10 лет назад убили украинские неонацисты. Об этом 17 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Я не могу умереть, пока убийцы моего сына не наказаны", - говорила Валентина Павловна, однако результатов расследования расправы над писателем она так и не дождалась.
Писатель был застрелен двумя преступниками в масках возле подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. По подозрению в совершении этого убийства правоохранители задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба позднее были отпущены из-под стражи под домашний арест, а затем практически стали частью украинской власти.
"В связи со смертью Валентины Павловны Бузины решила посмотреть, а чем закончилось расследование обстоятельств расстрела ее сына, Олеся Бузины. Ничем. Подозреваемые Медведько и Полищук недолго сидели в СИЗО. Самое абсурдное - это решение 2016 года передать следствие по делу об убийстве, которое было совершено в Киеве, полиции Одессы. На тот момент подозреваемые также находились в Киеве и не могли покидать город", - отметила автор телеграм-канала "Наша цель - мир".
Одна из последних публикаций в украинских СМИ от 2 марта 2025 года сообщает, что "судебное рассмотрение дела продолжается, и окончательного решения суда еще нет".
Российские власти не раз подчеркивали, что киевский режим и Запад активно умалчивают преступления совершаемые против представителей СМИ и даже принимают в них участие: "Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.