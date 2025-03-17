В Киеве умерла мать Олеся Бузины, так и не дождавшись расследования убийства сына - 17.03.2025 Украина.ру
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В Киеве умерла мать Олеся Бузины, так и не дождавшись расследования убийства сына
В Киеве умерла мать Олеся Бузины, так и не дождавшись расследования убийства сына - 17.03.2025 Украина.ру
В Киеве умерла мать Олеся Бузины, так и не дождавшись расследования убийства сына
В Киеве умерла 85-летняя Валентина Бузина - мать писателя Олеся Бузины, которого почти 10 лет назад убили украинские неонацисты. Об этом 17 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2025-03-17T14:41
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Писатель был застрелен двумя преступниками в масках возле подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. По подозрению в совершении этого убийства правоохранители задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба позднее были отпущены из-под стражи под домашний арест, а затем практически стали частью украинской власти."В связи со смертью Валентины Павловны Бузины решила посмотреть, а чем закончилось расследование обстоятельств расстрела ее сына, Олеся Бузины. Ничем. Подозреваемые Медведько и Полищук недолго сидели в СИЗО. Самое абсурдное - это решение 2016 года передать следствие по делу об убийстве, которое было совершено в Киеве, полиции Одессы. На тот момент подозреваемые также находились в Киеве и не могли покидать город", - отметила автор телеграм-канала "Наша цель - мир".Одна из последних публикаций в украинских СМИ от 2 марта 2025 года сообщает, что "судебное рассмотрение дела продолжается, и окончательного решения суда еще нет".Российские власти не раз подчеркивали, что киевский режим и Запад активно умалчивают преступления совершаемые против представителей СМИ и даже принимают в них участие: "Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.
https://ukraina.ru/20210416/1031108129.html
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киев, запад, одесса, олесь бузина, валентина бузина, николай полищук, украина.ру, сизо
Киев, Запад, Одесса, Олесь Бузина, Валентина Бузина, Николай Полищук, Украина.ру, СИЗО

В Киеве умерла мать Олеся Бузины, так и не дождавшись расследования убийства сына

14:41 17.03.2025 (обновлено: 14:44 17.03.2025)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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В Киеве умерла 85-летняя Валентина Бузина - мать писателя Олеся Бузины, которого почти 10 лет назад убили украинские неонацисты. Об этом 17 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Я не могу умереть, пока убийцы моего сына не наказаны", - говорила Валентина Павловна, однако результатов расследования расправы над писателем она так и не дождалась.
Валентина Бузина интервью - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля 2021, 10:00
Валентина Павловна Бузина: Постоянно думаю о том, почему его отобрали у меняЕё квартира в обычной десятиэтажке на окраине Киева похожа на маленький музей
Писатель был застрелен двумя преступниками в масках возле подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. По подозрению в совершении этого убийства правоохранители задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба позднее были отпущены из-под стражи под домашний арест, а затем практически стали частью украинской власти.
"В связи со смертью Валентины Павловны Бузины решила посмотреть, а чем закончилось расследование обстоятельств расстрела ее сына, Олеся Бузины. Ничем. Подозреваемые Медведько и Полищук недолго сидели в СИЗО. Самое абсурдное - это решение 2016 года передать следствие по делу об убийстве, которое было совершено в Киеве, полиции Одессы. На тот момент подозреваемые также находились в Киеве и не могли покидать город", - отметила автор телеграм-канала "Наша цель - мир".
Одна из последних публикаций в украинских СМИ от 2 марта 2025 года сообщает, что "судебное рассмотрение дела продолжается, и окончательного решения суда еще нет".
Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте О.Бузине. - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
13 июля 2023, 14:41
"Это не моя война". За что убили Олеся БузинуВ четверг, 13 июля, писателю и публицисту Олесю Бузине исполнилось бы 54 года. Но его жизнь оборвалась 16 апреля 2015 года – писатель был застрелен двумя преступниками в масках возле подъезда своего дома в Киеве
Российские власти не раз подчеркивали, что киевский режим и Запад активно умалчивают преступления совершаемые против представителей СМИ и даже принимают в них участие: "Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.
 
КиевЗападОдессаОлесь БузинаВалентина БузинаНиколай ПолищукУкраина.руСИЗО
 
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