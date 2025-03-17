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Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области

Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру

Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области

Вынужденным переселенцам Курской области выдали более семи тысяч жилищных сертификатов. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Украина.ру, 17.03.2025

2025-03-17T14:59

2025-03-17T14:59

2025-03-17T15:03

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социальная политика

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Вынужденным переселенцам Курской области выдали более семи тысяч жилищных сертификатов. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.О решении жилищного вопроса Хинштейн рассказал по итогам заседания правительства региона.При этом он возмутился медлительностью местных властей в решении одного из важнейших для людей вопросов.Также в своём телеграм-канале он сообщил о кадровых решениях, мерах по поддержке пострадавших от украинской агрессии предпринимателей, вопросам культуры и благоустройства. Отдельно Хинштейн остановился на вопросах аренды жилья.Он также сообщил, что ещё в 74 населенных пункта Минобороны разрешило доступ комиссий по оценке жилья (таким образом, всего их 232) — это Беловский, Большесолдатский, Кореневский, Льговский, Суджанский район. Хинштейн поручил главам оперативно организовать работу комиссий, чтобы ускорить оценку жилья. Зона безопасности расширяется и, как надеется врио губернатора, будет сокращаться перечень населенных пунктов, куда въезд был ранее запрещён.Хинштейн анонсировал на субботу 22 марта начало месячника благоустройства. Он выразил надежу на участие в мероприятии всех неравнодушных, готовых выйти с чиновниками на уборку своих городов и сёл.Тем временем Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ

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