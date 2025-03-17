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Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области
Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области
Вынужденным переселенцам Курской области выдали более семи тысяч жилищных сертификатов. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Украина.ру, 17.03.2025
2025-03-17T14:59
2025-03-17T14:59
2025-03-17T15:03
новости
курская область
льгов
хинштейн
координационный совет
кто
местные власти
жилье
жилые фонды
социальная политика
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Вынужденным переселенцам Курской области выдали более семи тысяч жилищных сертификатов. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.О решении жилищного вопроса Хинштейн рассказал по итогам заседания правительства региона.При этом он возмутился медлительностью местных властей в решении одного из важнейших для людей вопросов.Также в своём телеграм-канале он сообщил о кадровых решениях, мерах по поддержке пострадавших от украинской агрессии предпринимателей, вопросам культуры и благоустройства. Отдельно Хинштейн остановился на вопросах аренды жилья.Он также сообщил, что ещё в 74 населенных пункта Минобороны разрешило доступ комиссий по оценке жилья (таким образом, всего их 232) — это Беловский, Большесолдатский, Кореневский, Льговский, Суджанский район. Хинштейн поручил главам оперативно организовать работу комиссий, чтобы ускорить оценку жилья. Зона безопасности расширяется и, как надеется врио губернатора, будет сокращаться перечень населенных пунктов, куда въезд был ранее запрещён.Хинштейн анонсировал на субботу 22 марта начало месячника благоустройства. Он выразил надежу на участие в мероприятии всех неравнодушных, готовых выйти с чиновниками на уборку своих городов и сёл.Тем временем Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, льгов, хинштейн, координационный совет, кто, местные власти, жилье, жилые фонды, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальные расходы
Новости, Курская область, Льгов, Хинштейн, Координационный совет, КТО, местные власти, жилье, жилые фонды, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальные расходы
Вынужденным переселенцам Курской области выдали более семи тысяч жилищных сертификатов. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
О решении жилищного вопроса Хинштейн рассказал по итогам заседания правительства региона.
"За весь период выдано более 7 тыс. сертификатов, за неделю — 116. Согласован список на более чем 2,7 тыс. жилых помещений, еще 2 тыс. — в работе. Как только поступят средства, сразу начнем выдавать сертификаты", - сообщил Хинштейн.
При этом он возмутился медлительностью местных властей в решении одного из важнейших для людей вопросов.
"Есть вопросы по предоставлению сертификатов жителям Суджанского района, за прошлую неделю сформировано всего 22 дела! Это возмутительно, когда правительство страны и региона делает все, чтобы помочь людям, а местные власти эту работу проваливают. Если подобная пассивность продолжится, за это придется отвечать", - заметил Хинштейн.
Также в своём телеграм-канале он сообщил о кадровых решениях, мерах по поддержке пострадавших от украинской агрессии предпринимателей, вопросам культуры и благоустройства. Отдельно Хинштейн остановился на вопросах аренды жилья.
"Переселенцы, которые арендуют жилье на территории Рыльска и Льгова, теперь смогут получать компенсацию найма жилья. Был ряд обращений по этому поводу, Координационный совет вопрос рассматривал. Рад сообщить, что мы нашли решение, при котором два города остаются в числе отселенных муниципалитетов, что не отменяет льгот для курян, при этом добавляется возможность компенсировать аренду", - сообщил врио губернатора.
Он также сообщил, что ещё в 74 населенных пункта Минобороны разрешило доступ комиссий по оценке жилья (таким образом, всего их 232) — это Беловский, Большесолдатский, Кореневский, Льговский, Суджанский район. Хинштейн поручил главам оперативно организовать работу комиссий, чтобы ускорить оценку жилья. Зона безопасности расширяется и, как надеется врио губернатора, будет сокращаться перечень населенных пунктов, куда въезд был ранее запрещён.
Хинштейн анонсировал на субботу 22 марта начало месячника благоустройства. Он выразил надежу на участие в мероприятии всех неравнодушных, готовых выйти с чиновниками на уборку своих городов и сёл.