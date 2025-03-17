Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250317/1061852118.html
Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области
Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области
Вынужденным переселенцам Курской области выдали более семи тысяч жилищных сертификатов. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Украина.ру, 17.03.2025
2025-03-17T14:59
2025-03-17T15:03
новости
курская область
льгов
хинштейн
координационный совет
кто
местные власти
жилье
жилые фонды
социальная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060838003_0:111:3070:1838_1920x0_80_0_0_91cdf5f581da5d699a90996f298828b8.jpg.webp
Вынужденным переселенцам Курской области выдали более семи тысяч жилищных сертификатов. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.О решении жилищного вопроса Хинштейн рассказал по итогам заседания правительства региона.При этом он возмутился медлительностью местных властей в решении одного из важнейших для людей вопросов.Также в своём телеграм-канале он сообщил о кадровых решениях, мерах по поддержке пострадавших от украинской агрессии предпринимателей, вопросам культуры и благоустройства. Отдельно Хинштейн остановился на вопросах аренды жилья.Он также сообщил, что ещё в 74 населенных пункта Минобороны разрешило доступ комиссий по оценке жилья (таким образом, всего их 232) — это Беловский, Большесолдатский, Кореневский, Льговский, Суджанский район. Хинштейн поручил главам оперативно организовать работу комиссий, чтобы ускорить оценку жилья. Зона безопасности расширяется и, как надеется врио губернатора, будет сокращаться перечень населенных пунктов, куда въезд был ранее запрещён.Хинштейн анонсировал на субботу 22 марта начало месячника благоустройства. Он выразил надежу на участие в мероприятии всех неравнодушных, готовых выйти с чиновниками на уборку своих городов и сёл.Тем временем Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
курская область
льгов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060838003_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_5aeab1299f068f3cfb7c9e1100be54e8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, льгов, хинштейн, координационный совет, кто, местные власти, жилье, жилые фонды, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальные расходы
Новости, Курская область, Льгов, Хинштейн, Координационный совет, КТО, местные власти, жилье, жилые фонды, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальные расходы

Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области

14:59 17.03.2025 (обновлено: 15:03 17.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вынужденным переселенцам Курской области выдали более семи тысяч жилищных сертификатов. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
О решении жилищного вопроса Хинштейн рассказал по итогам заседания правительства региона.
"За весь период выдано более 7 тыс. сертификатов, за неделю — 116. Согласован список на более чем 2,7 тыс. жилых помещений, еще 2 тыс. — в работе. Как только поступят средства, сразу начнем выдавать сертификаты", - сообщил Хинштейн.
При этом он возмутился медлительностью местных властей в решении одного из важнейших для людей вопросов.
"Есть вопросы по предоставлению сертификатов жителям Суджанского района, за прошлую неделю сформировано всего 22 дела! Это возмутительно, когда правительство страны и региона делает все, чтобы помочь людям, а местные власти эту работу проваливают. Если подобная пассивность продолжится, за это придется отвечать", - заметил Хинштейн.
Также в своём телеграм-канале он сообщил о кадровых решениях, мерах по поддержке пострадавших от украинской агрессии предпринимателей, вопросам культуры и благоустройства. Отдельно Хинштейн остановился на вопросах аренды жилья.
"Переселенцы, которые арендуют жилье на территории Рыльска и Льгова, теперь смогут получать компенсацию найма жилья. Был ряд обращений по этому поводу, Координационный совет вопрос рассматривал. Рад сообщить, что мы нашли решение, при котором два города остаются в числе отселенных муниципалитетов, что не отменяет льгот для курян, при этом добавляется возможность компенсировать аренду", - сообщил врио губернатора.
Он также сообщил, что ещё в 74 населенных пункта Минобороны разрешило доступ комиссий по оценке жилья (таким образом, всего их 232) — это Беловский, Большесолдатский, Кореневский, Льговский, Суджанский район. Хинштейн поручил главам оперативно организовать работу комиссий, чтобы ускорить оценку жилья. Зона безопасности расширяется и, как надеется врио губернатора, будет сокращаться перечень населенных пунктов, куда въезд был ранее запрещён.
Хинштейн анонсировал на субботу 22 марта начало месячника благоустройства. Он выразил надежу на участие в мероприятии всех неравнодушных, готовых выйти с чиновниками на уборку своих городов и сёл.
Тем временем Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
 
НовостиКурская областьЛьговХинштейнКоординационный советКТОместные властижильежилые фондысоциальная политикасоциальные выплатысоциальное государствосоциальные расходы
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области
14:57В Раде главу МИД Украины назвали врагом страны после его слов о вступлении в НАТО
14:49Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов
14:41В Киеве умерла мать Олеся Бузины, так и не дождавшись расследования убийства сына
14:37"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск
14:23"НАТО не может быть снято с повестки дня": Украина не согласна с Уолтцом
14:20Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР
14:11Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина с Трампом
13:56"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ
13:13Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи
13:10Неприятный сюрприз для Киева и Брюсселя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 марта
13:00"Будем жить! Слава России!": российский боец подорвал себя вместе с украинскими военными под Курском
12:45Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства
12:41Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
12:17ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео
12:15Студенты против тайного оружия. Самый массовый антиправительственный митинг в истории Сербии
12:12Отражение "рыбы-луны" в мутной воде: Безуглая обвинила Киев в ликвидации своих пилотов
12:02Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать
11:55Грузинский суд добавил Саакашвили почти 13 лет лишения свободы
11:53Трамп признал помилования "сонного Джо Байдена": причина оказалась неожиданной
Лента новостейМолния