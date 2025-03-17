https://ukraina.ru/20250317/1061836030.html

Россия, прирастающая Зеленским

Россия, прирастающая Зеленским - 17.03.2025 Украина.ру

Россия, прирастающая Зеленским

Вряд ли в нынешнем столетии кто-то сможет сделать больше для территориального расширения России, чем уже сделал Зеленский. А ведь он ещё не до конца исчерпал свои возможности. Если ему повезёт, то он может заставить Кремль и всю Украину присоединить.

2025-03-17T07:29

2025-03-17T07:29

2025-03-17T07:33

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Прагматичность российского руководства, лишь однажды нарушенная опасностью изгнания флота из Крыма, в результате чего сразу нашлись 33 года не находившиеся основания для возвращения полуострова и аннексированного Украиной в 1991 году Севастополя в Россию, вдребезги разбивается о наивную амбициозность и непрофессионализм Зеленского.Минимально разумный политик не стал бы рисковать 2022 годом, а заранее выполнил бы Минские соглашения, предусматривавшие автономию ДНР/ЛНР в составе Украины. Затем дождался бы когда ДНР/ЛНР покинули бы русские добровольцы и наиболее радикально настроенные местные жители, когда оставшееся население окончательно разуверилось бы в возможности вернуться в Россию, после чего спокойно обнулил бы автономию, как когда-то была обнулена Кучмой автономия Крыма. Кстати, по поводу Крыма Зеленский вполне мог торговаться с Россией, так как даже Стамбульские соглашения прописывали лишь отложенный статус, который должен был быть урегулирован в ходе переговоров Киева и Москвы. Крым, ясное дело, Киеву пришлось бы признать российским, но что-то можно было сторговать в обмен.Тем более, минимально разумный политик не стал бы рисковать войной с ядерной державой после Стамбульских договорённостей, согласно которым Донбасс объявлялся всего лишь независимым. Думаю, что Киев мог, при желании, добиться обязательства России лет десять не присоединять ДНР/ЛНР. А за десять лет многое могло бы случиться. Особенно если бы киевские власти вели себя прилично и не пытались спровоцировать очередной военный конфликт с Россией.Москва более тридцати лет стремилась ладить с украинской властью, русофобия и прозападная ориентация которой только усиливались. Учитывая, что даже сейчас российское руководство заявляет о готовности ограничить территориальные претензии шестью уже вошедшими в состав России регионами, понятно, что Кремль изначально пытался добиться минимально партнёрской (не дружественной, а именно хотя бы партнёрской) Украины, с территории которой не будет исходить угроза России и угроза торговым связям России с Европой. Всё сверх этого для России было и остаётся серьёзным ресурсным напряжением.Хоть я и считаю, что Украину надо присоединять всю, как бы обременительно это ни было, так как в результате всё равно окажется дешевле, чем ещё несколько раз воевать с постоянно возрождающимся местным русофобским нацизмом, но корректно доказать это не могу. Все наши выводы умозрительны и на любое логическое построение, объясняющее необходимость присоединения всей Украины, всегда можно ответить не менее логическим построением, доказывающим благодетельность самого умеренного варианта территориального расширения. Мы не можем провести эксперимент и нырнув в будущее, испытать разные варианты украинского урегулирования, чтобы по результатам эксперимента выбрать лучший.Российское руководство действует по принципу "не навреди", стараясь не перенапрячь возможности государства. Поэтому даже сейчас, заяви украинская делегация в Джидде, что она готова не просто к прекращению огня, а к заключению мира на российских условиях, включая вывод украинских войск из Запорожья и Херсона, и неизвестно кому бы от этого мира было хуже.Украина бы лишилась части территорий Новороссии, которые она, по существу и так не контролирует или скоро контролировать перестанет. Это все потери. Поскольку такое соглашение требует внесения изменений в украинскую конституцию (по действующему основному закону даже Рада при полном единогласии не может ратифицировать территориальные изменения) вопрос легитимности Зеленского отошёл бы на второй план. В его легитимности официально сомневается только Россия, которой важнее получить нужный формат мира, а не новые украинские выборы.Сокращение армии, на котором настаивает Москва для разорённой Украины сейчас благо – Киев просто не потянет финансирование вооружённых сил даже в том формате, в котором они существовали к 2014 году, а помогать ему после окончания военных действий никто не будет. При этом, как свидетельствует мировая история и даже собственный опыт Украины, при необходимости в быстром наращивании мощи вооружённых сил нет ничего невозможного. Это путь прошли Германия в 1935-38 годах, СССР в 1938-1941 годах, Россия в 2005-2010 годах, Украина в 2014-2022 годах. Опыт создания современной армии на пустом месте имеют Турция и Израиль. Впечатляющую модернизацию своих вооружённых сил в XXI веке проводит Китай.В общем, при грамотном подходе к переговорному процессу, с учётом сложности и запутанности общей глобальной ситуации, Киев даже сейчас мог отделаться "лёгким испугом" - практически и так уже состоявшимися территориальными потерями и обещанием не вступать туда, куда его и так не берут. Все же "нейтралитеты", и "ограничения вооружений", включая самые гарантированные и постоянные, действуют лишь до тех пор, пока не появляется подкреплённое материальной возможностью желание от них отказаться.Кстати это одна из причин, по которой, я считаю, в интересах России, несмотря на все возможные издержки, полная ликвидация украинской государственности со стиранием всякой исторической памяти о ней. Отсутствие угрозы гарантированно только тогда, когда её некому представлять.Кроме всего прочего, Киев, в результате заключения мирного соглашения, практически гарантированно добился бы и определённых бонусов. Практически все участники переговоров согласны, что Украине понадобится помощь для восстановления разрушенной экономики. Дискуссия ожидается лишь по вопросу кто и каким образом эту помощь будет оказывать. Россия традиционно готова обеспечить возможность заработать в совместных проектах, Запад предпочитает выделять деньги (желательно не свои). Но так или иначе, для Запада возвращение украинских беженцев из Европы на родину является вопросом принципиальным, и на это он готов потратиться.В общем, шаг, который Зеленский называет капитуляцией, при минимально грамотном подходе Киева, обеспечивал Украине вполне приемлемые и совершенно незаслуженные ею условия мира. Россия же сталкивалась бы с проблемами: интеграции новых территорий и восстановления нормальных торгово-экономических связей с Европой. При этом и внутри страны условия мира в любом случае подверглись бы критике со стороны сторонников "добивания врага в его собственном логове". Проблемы, безусловно, преодолимы, но преодолимы и проблемы связанные с окончательной ликвидацией Украины, как политического объекта. В любом случае потребуется преодоление.При этом следует понимать, что российские проблемы связаны в первую очередь с глобальным характером российской государственности и с наличием у России соответствующих возможностей. У кого (как у Украины) нет возможностей, у того нет и проблем, так как его проблемы становятся проблемами окружающих. С человеком так же: чем он ответственнее и успешнее, тем больше у него дел, проблем, забот, и только у бомжа нет проблем, даже гнусный запах – проблема окружающих, сам он принюхался.Зеленский и его команда, будучи непрофессионалами, не понимают, что политики, представляющие сверхдержавы мыслят категориями десятилетий и столетий. Для него самого, за пределами срока его правления, вообще ничего не существует. Он пытается добиться всего здесь и сейчас и так же оценивает намерения и стремления других. Поэтому он не верит в готовность Путина сохранить Украину, сберегая Россию от перенапряжения. Сам Зеленский так бы никогда не поступил, умер бы от несварения желудка, но проглотил бы всё, до чего дотянулся.Он не видит простой закономерности: России нужен мир на её условиях. Если бы эти условия можно было продиктовать в 2014 году (вернее если бы они выполнялись), Россия бы удовлетворилась ими. Если бы выполнялись условия Стамбула, Россия бы тоже удовлетворилась. Россия и сейчас готова удовлетвориться минимально необходимыми гарантиями собственной безопасности. Москва, ведь, не Киев – она воюет на свои, а не на пожертвования ЕС и США, ей есть, что беречь и что экономить.Но если Украина не согласна на компромиссный мир, России придётся её добить. События развиваются абсолютно логично. Чтобы принудить Украину к миру, надо разгромить ВСУ. Чтобы разгромить ВСУ, надо наступать. По мере наступления ВС РФ, та часть населения занимаемых территорий, которая на дух не переносит Россию, бежит на Запад (в Европу или в западные области Украины). Процент лояльного России населения на освобождённых территориях повышается, и оно (население) начинает настаивать на проведении референдума о возвращении в Россию. Для обеспечения стабильности на занятых территориях, нужна поддержка населения. Если население хочет войти в состав России, приходится идти ему навстречу, иначе, как рассчитывать на поддержку людей, которым заранее заявляют, что вернут их под власть Киева, который им тут же предъявит счёт за сотрудничество с Россией?В результате, чем дольше Украина сопротивляется, тем меньше Украины остаётся. Если Зеленский продержится до конца и не изменит своей позиции, согласно которой Украина готова к переговорам о мире только после восстановления власти киевского режима в границах 1991 года, то он таки заставит Путина занять всю Украину, после чего даже Львов вряд ли проголосует против вступления в Россию (хоть без Галиции можно бы и обойтись).Очень тяжело иметь дело с непрофессионалами, но иногда они заставляют профессионалов сделать правильный исторический выбор.О том, какие варианты решения украинского кризиса есть у Трампа - в статье Михаила Павлива "Три сценария для Трампа "

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, рада, ес, мнения