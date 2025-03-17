"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском - 17.03.2025 Украина.ру
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"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском
"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском - 17.03.2025 Украина.ру
"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском
ВСУ продолжают сопротивление лишь в трех населенных пунктах в Курской области. Об этом 17 марта в эфире телеканала "Россия 1" рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов
2025-03-17T15:11
2025-03-17T15:16
новости
курская область
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сумская область
апти алаудинов
александр перенджиев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
"ахмат"
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Он уточнил, что ВС РФ продолжают продвижение, и часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области."Ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. &lt;...&gt; Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед, - сказал военный.У телеграм-канала Mash другая информация: до полного освобождения Курской области ВС РФ осталось зачистить всего один населенный пункт - Горналь в Суджанском районе. Подробности в публикации Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ.В четверг, 13 марта, была полностью зачищена Суджа, однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада."Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.Тем временем, Владимир Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала".
https://ukraina.ru/20250317/1061848717.html
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новости, курская область, россия, сумская область, апти алаудинов, александр перенджиев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, "ахмат"
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Апти Алаудинов, Александр Перенджиев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, "Ахмат"

"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском

15:11 17.03.2025 (обновлено: 15:16 17.03.2025)
 
© Станислав Красильников
© Станислав Красильников
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ВСУ продолжают сопротивление лишь в трех населенных пунктах в Курской области. Об этом 17 марта в эфире телеканала "Россия 1" рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов
"Только три населенных пункта (в Курской области. - Ред.) пытаются они (ВСУ, - Ред.) удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается. Поэтому заранее посчитать, сколько там будет в конечном итоге тел нашего противника, не могу, но считаю, что они понесут там действительно очень серьезные потери, что они и делают", - сказал Алаудинов.
Он уточнил, что ВС РФ продолжают продвижение, и часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области.
"Ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. <...> Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед, - сказал военный.
13:00
"Будем жить! Слава России!": российский боец подорвал себя вместе с украинскими военными под КурскомКомандир российской разведроты с позывным Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с несколькими украинскими военными в Суджанском районе Курской области. Об этом изданию RT рассказал брат бойца
У телеграм-канала Mash другая информация: до полного освобождения Курской области ВС РФ осталось зачистить всего один населенный пункт - Горналь в Суджанском районе. Подробности в публикации Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ.
В четверг, 13 марта, была полностью зачищена Суджа, однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада.
"Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
15:15
"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области Украинские военные в беседе с британским изданием ВВС описали свое отступление из Курской области — под постоянными ударами российских беспилотников, которые перерезали основную трассу снабжения Суджа-Сумы. Публикации появилась 17 марта
Суточные потери ВСУ в Курской области составили порядка 280 человек, всего же с августа прошлого года украинские войска лишились в этом регионе более 68 тысяч военных.
Тем временем, Владимир Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала".
 
НовостиКурская областьРоссияСумская областьАпти АлаудиновАлександр ПеренджиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинобороны"Ахмат"
 
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