https://ukraina.ru/20250317/1061852689.html

"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском

"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском - 17.03.2025 Украина.ру

"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском

ВСУ продолжают сопротивление лишь в трех населенных пунктах в Курской области. Об этом 17 марта в эфире телеканала "Россия 1" рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов

2025-03-17T15:11

2025-03-17T15:11

2025-03-17T15:16

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Он уточнил, что ВС РФ продолжают продвижение, и часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области."Ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. <...> Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед, - сказал военный.У телеграм-канала Mash другая информация: до полного освобождения Курской области ВС РФ осталось зачистить всего один населенный пункт - Горналь в Суджанском районе. Подробности в публикации Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ.В четверг, 13 марта, была полностью зачищена Суджа, однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада."Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.Тем временем, Владимир Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала".

https://ukraina.ru/20250317/1061848717.html

https://ukraina.ru/20250317/1061852855.html

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новости, курская область, россия, сумская область, апти алаудинов, александр перенджиев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, "ахмат"