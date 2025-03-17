"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском
15:11 17.03.2025 (обновлено: 15:16 17.03.2025)
© Станислав Красильников
© Станислав Красильников
ВСУ продолжают сопротивление лишь в трех населенных пунктах в Курской области. Об этом 17 марта в эфире телеканала "Россия 1" рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов
"Только три населенных пункта (в Курской области. - Ред.) пытаются они (ВСУ, - Ред.) удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается. Поэтому заранее посчитать, сколько там будет в конечном итоге тел нашего противника, не могу, но считаю, что они понесут там действительно очень серьезные потери, что они и делают", - сказал Алаудинов.
Он уточнил, что ВС РФ продолжают продвижение, и часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области.
"Ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. <...> Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед, - сказал военный.
У телеграм-канала Mash другая информация: до полного освобождения Курской области ВС РФ осталось зачистить всего один населенный пункт - Горналь в Суджанском районе. Подробности в публикации Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ.
В четверг, 13 марта, была полностью зачищена Суджа, однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада.
"Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.
15:15"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области Украинские военные в беседе с британским изданием ВВС описали свое отступление из Курской области — под постоянными ударами российских беспилотников, которые перерезали основную трассу снабжения Суджа-Сумы. Публикации появилась 17 марта
Суточные потери ВСУ в Курской области составили порядка 280 человек, всего же с августа прошлого года украинские войска лишились в этом регионе более 68 тысяч военных.
Тем временем, Владимир Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала".