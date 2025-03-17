https://ukraina.ru/20250317/1061848896.html

"НАТО не может быть снято с повестки дня": Украина не согласна с Уолтцом

"НАТО не может быть снято с повестки дня": Украина не согласна с Уолтцом - 17.03.2025 Украина.ру

"НАТО не может быть снято с повестки дня": Украина не согласна с Уолтцом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вступление Украины в НАТО "не может быть снято с повестки дня", о чем ранее заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом 17 марта написало украинское издание "Страна.ua"

2025-03-17T14:23

2025-03-17T14:23

2025-03-17T14:23

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Стоит напомнить, что ранее Уолтц неоднократно заявлял о "маловероятности" вступления Украины в НАТО. А генсек альянса Марк Рютте подчеркивал, что Трамп убрал этот вопрос из обсуждения.Сибига озвучил "фундаментальные" для Украины вещи, которые "не обсуждаются, которые нельзя затрагивать" на мирных переговорах:Министр также заявил, что ЕС и США в курсе этих требований Украины. По словам главы МИД, это те "подходы, которые определяют украинскую позицию на международной арене". Кроме того, Сибига добавил, что для Киеву принципиально, чтобы его не обсуждали без прямого участия, а Европу — без участия Европы.Между тем американская газета New York Times со ссылкой на анонимные источники написала о том, что Вашингтон выходит из международной группы, ведущей расследования в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине. Подробности в публикации США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России

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