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Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства

Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства - 17.03.2025 Украина.ру

Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства

Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений украинской армии в другие государства. Об этом сообщил парламент (Верховная Рада) Украины.

2025-03-17T12:45

2025-03-17T12:45

2025-03-17T12:45

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Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений ВСУ в другие государства (№4255-IX), сказано в публикации телеграм-канала ВРУ.Закон был доработан с учетом предложений Зеленского, отметили в парламенте. В частности, были учтены предложения, "которые уточняли процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права", сказано в публикации.Законопроект был одобрен ВРУ в феврале. Решение о направлении украинских военнослужащих за границу относится к компетенции президента Украины.6 августа 2024 года подразделения украинской армии с иностранными наёмниками вторглись на территорию Российской Федерации. Они установили контроль над десятками населённых пунктов российского региона. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).До этого украинские военнослужащие участвовали в вооружённой поддержке оппозиционных движений в Азии и Африке, а ещё ранее – в поддержке оккупационных контингентов НАТО. В июле 2024 года о военной помощи вооружённой оппозиции Мали публично заявил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.Ранее на эту тему: Украина как школа террора. Киев поставляет своим коллегам, сирийским террористам, дроны и специалистов Также сообщаюсь, что МИД Мали подтвердил сотрудничество местных террористов с режимом в Киеве

https://ukraina.ru/20240805/1056671498.html

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