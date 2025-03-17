Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства
Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений украинской армии в другие государства. Об этом сообщил парламент (Верховная Рада) Украины.
Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений ВСУ в другие государства (№4255-IX), сказано в публикации телеграм-канала ВРУ.
"В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сказано в комментарии.
Закон был доработан с учетом предложений Зеленского, отметили в парламенте. В частности, были учтены предложения, "которые уточняли процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права", сказано в публикации.
Законопроект был одобрен ВРУ в феврале. Решение о направлении украинских военнослужащих за границу относится к компетенции президента Украины.
6 августа 2024 года подразделения украинской армии с иностранными наёмниками вторглись на территорию Российской Федерации. Они установили контроль над десятками населённых пунктов российского региона. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
До этого украинские военнослужащие участвовали в вооружённой поддержке оппозиционных движений в Азии и Африке, а ещё ранее – в поддержке оккупационных контингентов НАТО. В июле 2024 года о военной помощи вооружённой оппозиции Мали публично заявил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Также сообщаюсь, что МИД Мали подтвердил сотрудничество местных террористов с режимом в Киеве