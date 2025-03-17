Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства - 17.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250317/1061848470.html
Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства
Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства - 17.03.2025 Украина.ру
Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства
Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений украинской армии в другие государства. Об этом сообщил парламент (Верховная Рада) Украины.
2025-03-17T12:45
2025-03-17T12:45
новости
украина
курская область
мали
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
верховная рада
всу
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/05/1033720530_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_04eaa3808e1204dd0da17eccec01c3bb.jpg
Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений ВСУ в другие государства (№4255-IX), сказано в публикации телеграм-канала ВРУ.Закон был доработан с учетом предложений Зеленского, отметили в парламенте. В частности, были учтены предложения, "которые уточняли процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права", сказано в публикации.Законопроект был одобрен ВРУ в феврале. Решение о направлении украинских военнослужащих за границу относится к компетенции президента Украины.6 августа 2024 года подразделения украинской армии с иностранными наёмниками вторглись на территорию Российской Федерации. Они установили контроль над десятками населённых пунктов российского региона. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).До этого украинские военнослужащие участвовали в вооружённой поддержке оппозиционных движений в Азии и Африке, а ещё ранее – в поддержке оккупационных контингентов НАТО. В июле 2024 года о военной помощи вооружённой оппозиции Мали публично заявил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.Ранее на эту тему: Украина как школа террора. Киев поставляет своим коллегам, сирийским террористам, дроны и специалистов Также сообщаюсь, что МИД Мали подтвердил сотрудничество местных террористов с режимом в Киеве
https://ukraina.ru/20240805/1056671498.html
украина
курская область
мали
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/05/1033720530_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_25f5bd4419d610151604124ba49f695b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, курская область, мали, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, верховная рада, всу, мобилизация, сво, кто, минобороны украины, гур моу
Новости, Украина, Курская область, Мали, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада, ВСУ, мобилизация, СВО, КТО, Минобороны Украины, ГУР МОУ

Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства

12:45 17.03.2025
 
© president.gov.uaЗеленский камуфляж военная форма бронежилет
Зеленский камуфляж военная форма бронежилет
© president.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений украинской армии в другие государства. Об этом сообщил парламент (Верховная Рада) Украины.
Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений ВСУ в другие государства (№4255-IX), сказано в публикации телеграм-канала ВРУ.
"В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сказано в комментарии.
Закон был доработан с учетом предложений Зеленского, отметили в парламенте. В частности, были учтены предложения, "которые уточняли процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права", сказано в публикации.
Законопроект был одобрен ВРУ в феврале. Решение о направлении украинских военнослужащих за границу относится к компетенции президента Украины.
6 августа 2024 года подразделения украинской армии с иностранными наёмниками вторглись на территорию Российской Федерации. Они установили контроль над десятками населённых пунктов российского региона. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа 2024, 07:15
Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИПравительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, передает агентство Франс Пресс
До этого украинские военнослужащие участвовали в вооружённой поддержке оппозиционных движений в Азии и Африке, а ещё ранее – в поддержке оккупационных контингентов НАТО. В июле 2024 года о военной помощи вооружённой оппозиции Мали публично заявил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Ранее на эту тему: Украина как школа террора. Киев поставляет своим коллегам, сирийским террористам, дроны и специалистов
Также сообщаюсь, что МИД Мали подтвердил сотрудничество местных террористов с режимом в Киеве
 
НовостиУкраинаКурская областьМалиВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВерховная РадаВСУмобилизацияСВОКТОМинобороны УкраиныГУР МОУ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи
13:10Неприятный сюрприз для Киева и Брюсселя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 марта
13:00"Будем жить! Слава России!": российский боец подорвал себя вместе с украинскими военными
12:45Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства
12:41Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
12:17ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео
12:15Студенты против тайного оружия. Самый массовый антиправительственный митинг в истории Сербии
12:12Отражение "рыбы-луны" в мутной воде: Безуглая обвинила Киев в ликвидации своих пилотов
12:02Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать
11:55Грузинский суд добавил Саакашвили почти 13 лет лишения свободы
11:53Трамп признал помилования "сонного Джо Байдена": причина оказалась неожиданной
11:44В награду обещают грин-карту: "добровольцев" ВСУ отправляют спасать наемников из Курской области
11:34Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ
11:28ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу
10:54Кто и кому должен? Украина системно разрушала свою экологию, но привычно обвиняет в этом Россию
10:50Бесконечная война. США бомбят Йемен, хуситы атакуют авианосец
10:41"Слуга его величества атакует". Четвертая американо-канадская война
10:40Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала"
10:26"Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам
10:22Говорил, что России нельзя позволить победить: Москва одобрила кандидатуру Парижа на пост посла Франции
Лента новостейМолния