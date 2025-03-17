Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина с Трампом
14:11 17.03.2025 (обновлено: 14:13 17.03.2025)
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирован на вторник 18 марта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал Песков.
При этом он отказался сообщать подробности подготовки разговора двух президентов, сославшись на устоявшуюся в Москве практику не делать подобных сообщений.
"Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержательному", - уточнил Песков.
Он также отказался комментировать заявление Александра Лукашенко в опубликованном 14 марта интервью ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой на телеканале "Россия" о тайных звонках президенту России с Украины. Белорусский лидер не назвал тех, кто якобы звонил Владимиру Путину.
Песков отказался подтверждать или опровергать заявление Лукашенко. Глава пресс-службы Кремля сообщил лишь, что ему нечего сообщить журналистам по этой теме.
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