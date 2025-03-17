https://ukraina.ru/20250317/1061850358.html

Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина с Трампом

Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина с Трампом - 17.03.2025 Украина.ру

Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина с Трампом

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирован на вторник 18 марта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-03-17T14:11

2025-03-17T14:11

2025-03-17T14:13

новости

россия

сша

москва

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320620_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_cd9d348909357c016f7dbc6a8a1e00e2.jpg

"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал Песков.При этом он отказался сообщать подробности подготовки разговора двух президентов, сославшись на устоявшуюся в Москве практику не делать подобных сообщений.Он также отказался комментировать заявление Александра Лукашенко в опубликованном 14 марта интервью ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой на телеканале "Россия" о тайных звонках президенту России с Украины. Белорусский лидер не назвал тех, кто якобы звонил Владимиру Путину.Песков отказался подтверждать или опровергать заявление Лукашенко. Глава пресс-службы Кремля сообщил лишь, что ему нечего сообщить журналистам по этой теме.Актуальное интервью на эту тему: Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше

россия

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры