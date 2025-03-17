https://ukraina.ru/20250317/1061852855.html

"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области

"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру

"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области

Украинские военные в беседе с британским изданием ВВС описали свое отступление из Курской области — под постоянными ударами российских беспилотников, которые перерезали основную трассу снабжения Суджа-Сумы. Публикации появилась 17 марта

2025-03-17T15:15

2025-03-17T15:15

2025-03-17T15:15

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В начале марта, 9 числа, боец "Владимир" написал изданию, что он в Судже, где царит "паника и обвал фронта". По его словам, ВСУ "стараются отойти — колоннами войск и техники. Часть из них сжигают российские беспилотники на дороге. Уехать днем ​​невозможно".В то же время другой военнослужащий ВСУ "Максим" уточнил, что "ВС РФ удалось уничтожить десятки единиц техники", а обломки "создали пробки на путях поставки".Между тем "Антон" назвал ситуацию "катастрофической". Он рассказал, что ему удалось выйти из Суджи пешком, ночью — "несколько раз едва не погибли. Беспилотники были постоянно в небе". По его мнению, плацдарм, который ранее был захвачен ВСУ и удерживался ими, "с военной точки зрения себя исчерпал. Удерживать его больше нет смысла".Наконец четвертый украинский солдат "Дмитрий", который также стал собеседником британского издания, сравнил отступление ВСУ из Курской области со "сценой из фильма ужасов: дороги усеяны сотнями уничтоженных автомобилей, бронетехники и квадроциклов. Лежало много раненых и погибших". А уже в минувшую пятницу, 14 марта, он заявил, что "в Курской области все закончено. Операция не стала успешной".Также сегодня, 17 марта, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что отступление ВСУ из Курской области не было запланировано и подразделения продолжают покидать территорию, кто "как может", без приказа.Кроме того, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские подразделения уже в черте Сумской области.

https://ukraina.ru/20250317/1061848346.html

курская область

суджа

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новости, курская область, суджа, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф