"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250317/1061852855.html
"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области
"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области
Украинские военные в беседе с британским изданием ВВС описали свое отступление из Курской области — под постоянными ударами российских беспилотников, которые перерезали основную трассу снабжения Суджа-Сумы. Публикации появилась 17 марта
2025-03-17T15:15
2025-03-17T15:15
новости
курская область
суджа
россия
украина
вооруженные силы украины
всу
потери всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060243298_0:55:2048:1207_1920x0_80_0_0_efedd4ea084866e4be81d6a2adb2d0ff.jpg.webp
В начале марта, 9 числа, боец "Владимир" написал изданию, что он в Судже, где царит "паника и обвал фронта". По его словам, ВСУ "стараются отойти — колоннами войск и техники. Часть из них сжигают российские беспилотники на дороге. Уехать днем ​​невозможно".В то же время другой военнослужащий ВСУ "Максим" уточнил, что "ВС РФ удалось уничтожить десятки единиц техники", а обломки "создали пробки на путях поставки".Между тем "Антон" назвал ситуацию "катастрофической". Он рассказал, что ему удалось выйти из Суджи пешком, ночью — "несколько раз едва не погибли. Беспилотники были постоянно в небе". По его мнению, плацдарм, который ранее был захвачен ВСУ и удерживался ими, "с военной точки зрения себя исчерпал. Удерживать его больше нет смысла".Наконец четвертый украинский солдат "Дмитрий", который также стал собеседником британского издания, сравнил отступление ВСУ из Курской области со "сценой из фильма ужасов: дороги усеяны сотнями уничтоженных автомобилей, бронетехники и квадроциклов. Лежало много раненых и погибших". А уже в минувшую пятницу, 14 марта, он заявил, что "в Курской области все закончено. Операция не стала успешной".Также сегодня, 17 марта, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что отступление ВСУ из Курской области не было запланировано и подразделения продолжают покидать территорию, кто "как может", без приказа.Кроме того, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские подразделения уже в черте Сумской области.
https://ukraina.ru/20250317/1061848346.html
курская область
суджа
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060243298_183:0:1866:1262_1920x0_80_0_0_40cd2786b1385927c19a5476a4712d55.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, суджа, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Курская область, Суджа, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области

15:15 17.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военные в беседе с британским изданием ВВС описали свое отступление из Курской области — под постоянными ударами российских беспилотников, которые перерезали основную трассу снабжения Суджа-Сумы. Публикации появилась 17 марта
В начале марта, 9 числа, боец "Владимир" написал изданию, что он в Судже, где царит "паника и обвал фронта". По его словам, ВСУ "стараются отойти — колоннами войск и техники. Часть из них сжигают российские беспилотники на дороге. Уехать днем ​​невозможно".
"У нас все материально-техническое обеспечение здесь на одной трассе Суджа-Сумы. И все знали, что [российские войска] попытаются ее перерезать. Но это опять-таки стало неожиданностью для нашего командования", — заявил украинский военный.
В то же время другой военнослужащий ВСУ "Максим" уточнил, что "ВС РФ удалось уничтожить десятки единиц техники", а обломки "создали пробки на путях поставки".
Между тем "Антон" назвал ситуацию "катастрофической". Он рассказал, что ему удалось выйти из Суджи пешком, ночью — "несколько раз едва не погибли. Беспилотники были постоянно в небе". По его мнению, плацдарм, который ранее был захвачен ВСУ и удерживался ими, "с военной точки зрения себя исчерпал. Удерживать его больше нет смысла".
Наконец четвертый украинский солдат "Дмитрий", который также стал собеседником британского издания, сравнил отступление ВСУ из Курской области со "сценой из фильма ужасов: дороги усеяны сотнями уничтоженных автомобилей, бронетехники и квадроциклов. Лежало много раненых и погибших". А уже в минувшую пятницу, 14 марта, он заявил, что "в Курской области все закончено. Операция не стала успешной".
Также сегодня, 17 марта, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что отступление ВСУ из Курской области не было запланировано и подразделения продолжают покидать территорию, кто "как может", без приказа.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
12:41
Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУДо полного освобождения Курской области российской армии осталось зачистить всего один населенный пункт — Горналь в Суджанском районе. Об этом 17 марта написал Телеграм-канал Mash
Кроме того, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские подразделения уже в черте Сумской области.
 
НовостиКурская областьСуджаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге
16:23СВР: Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима
16:21ВСУ грозит новая катастрофа: военкоры назвали направление
16:09"Де гроші?" Украина озабочена снижением объёмов переводов
15:58СК РФ передал в суд очередное дело обвиняемого в расхищении гособоронзаказа
15:25Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
15:17Дырка Лемми и русские нюансы. Россия победно отразила ультиматум
15:15"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области
15:11"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском
14:59Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов в Курской области
14:57В Раде главу МИД Украины назвали врагом страны после его слов о вступлении в НАТО
14:49Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов
14:41В Киеве умерла мать Олеся Бузины, так и не дождавшись расследования убийства сына
14:37"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск
14:23"НАТО не может быть снято с повестки дня": Украина не согласна с Уолтцом
14:20Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР
14:11Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина с Трампом
13:56"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ
13:13Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи
13:10Неприятный сюрприз для Киева и Брюсселя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 марта
Лента новостейМолния