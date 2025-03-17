https://ukraina.ru/20250317/1061834981.html

Студенты против тайного оружия. Самый массовый антиправительственный митинг в истории Сербии

Студенты против тайного оружия. Самый массовый антиправительственный митинг в истории Сербии - 17.03.2025 Украина.ру

Студенты против тайного оружия. Самый массовый антиправительственный митинг в истории Сербии

В Сербии 15 марта прошел самый массовый антиправительственный митинг в истории этой страны

2025-03-17T12:15

2025-03-17T12:15

2025-03-17T12:15

эксклюзив

сербия

белград

александр вучич

милорад додик

мвд

ультразвук

оружие

акции протеста

сербы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061823260_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_1eff9a0c13ebb2e7f32498c3f3e58b01.jpg

На улицах Белграда собралось, по разным оценкам, от 275 тыс. до полумиллиона людей, требующих привлечь к ответственности истинных виновников трагедии, которая произошла 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад, когда под обрушившемся навесом здания погибли 15 человек, среди которых были и дети.Сразу же после этого в нескольких крупных городах страны начались спонтанные акции протеста, которые потом переросли в студенческое протестное движение. Студенты требуют от властей опубликовать оригинальную документацию, касающуюся реконструкции здания железнодорожного вокзала в Нови Саде, и утверждают, что в отдельные документы, которые поэтапно появлялись в открытом доступе после трагедии, вносились изменения.Также протестующие требуют привлечь к уголовной ответственности тех лиц, которые на самом высоком уровне принимали решения о реконструкции здания, в том числе тогдашнего министра строительства Горана Весича.Вопреки первоначальным ожиданиям, протестное движение за четыре с половиной месяца не сошло на нет, а, наоборот, только набрало обороты. Его кульминацией стал большой митинг в Белграде 15 марта, который был анонсирован заранее, и на который за несколько дней до его начала пешком направились студенты из разных городов Сербии.Накануне митинга власти страны в столицу стянули значительные полицейские силы и различную технику. Сам президент Александр Вучич неоднократно заявлял, о том, что в ходе митинга ожидаются провокации, которые могут привести к полной дестабилизации ситуации в Сербии, и призывал будущих участников мероприятия проявить ответственность и сохранить мир."Как море перед Моисеем"Несмотря то, что количество протестующих 15 марта на улицах Белграда для шестимиллионной страны было действительно впечатляющим, мероприятие прошло относительно мирно. Однако в вечерние часы, когда митинг уже подходил к концу и его участники начали 15-минутную акцию молчания в память о пятнадцати жертвах трагедии в Новом Саде, против них было использовано неизвестное устройство для разгона демонстраций.Под его воздействием толпа стала распадаться, а люди в панике пытались убежать подальше от места, на котором раньше стояли. Очевидцы предполагают, что речь идет о дальнодействующем акустическом устройстве LRAD (Long Range Acoustic Device), которое создает звуковой "луч" громкостью до 160 децибел. При этом звуки громче 140 дБ вызывают боль, а даже короткое воздействие звука громче 120 дБ может навсегда повредить слух.LRAD на сегодняшний день применяется в 24 странах мира. В том числе его используют армия и полиция США, американские ЧВК, военно-морские силы Сингапура, полиция Грузии, береговая охрана Вьетнама и Японии.Профессор юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович собственными глазами видел момент, когда огромная масса людей, стоящих на площади Славия, оказалась под воздействием невидимого устройства."Я видел, как вся эта толпа разделяется пополам, как будто ее ножом перерезали. Одни падали на левую сторону, другие на правую. До этого я услышал звук, который я никогда прежде в жизни своей не слышал. Самое ужасное то, что все это произошло в момент, когда люди стояли молча, чтобы помянуть погибших в трагедии на железнодорожном вокзале в Нови Саде. Наверно, силовики специально ждали этот момент, чтобы в общей тишине эффект был более заметен", - рассказал Мирович Украина.ру.По словам сербского юриста, местные СМИ, неподконтрольные властям, ранее писали о том, что силовики получили так называемую "звуковую пушку" для разгона митингов - дальнодействующее акустическое устройство американского производства.При этом МВД Сербии, а также президент Вучич, категорически отрицают использование подобной системы, несмотря на то, что многие очевидцы описывают симптомы, которые они почувствовали на себе в момент распространения звуковой волны, и которые характерны для использования LARD – эмоциональное расстройство, панические атаки, сильное головокружение, боль в ушах.Второй очевидец, который находился в толпе - сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич, говорит, что последствия воздействия неизвестного оружия он ощущал не один час."Толпа раздвинулась как море перед Моисеем. Непосредственно перед этим у меня возникло какое-то странное предчувствие. Потом пошел какой-то непонятный гул, я видел, как люди вокруг меня оборачиваются, масса разделилась на две части со скоростью света. Я даже подумать не мог, что люди способны так быстро двигаться. Все, о чем я говорю, произошло в течение одной-двух секунд", - рассказал Гайич Украина.ру.При этом он добавил, что состояние взволнованности у него сохранялось в течение всего вечера. По словам политолога, несмотря на то, что в течение дня он прошагал почти 20 км и очень сильно устал, он очень долго не смог заснуть.И.о. директора полиции Драган Василевич рассказал 16 марта в интервью телеканалу РТС, что большая часть митинга в Белграде прошла мирно, без стычек демонстрантов в полицией. Он отметил, что большинство инцидентов произошло между самими участниками. При этом Василевич отрицал, что МВД Сербии использовал против митингующих "звуковую пушку". По его словам, сотрудники полиции не использовали ни одно из "средств принуждения" за все время митинга, что значит - "звуковую пушку использовали не они".Что известно на сегодняшний день о протестах в Сербии?Массовое студенческое протестное движение, которое за четыре с половиной месяца с момента возникновения получило поддержку многих граждан страны, почти с первого дня в российских СМИ окрестили "майданом". Правда, немного странноватым.Дело в том, что в качестве организаторов и руководителей этого движения до сих пор выступает только сами студенты, которые не являются политической силой с какой-то определенной идеологией и программой и не могут баллотироваться на выборах как минимум без зарегистрированного общественного движения.Ожидалось, что на митинге 15 марта студенческий протест возглавит какая-то политическая сила или хотя бы появится лидер, которому студенты окажут поддержку. Также ожидалось, что в этот день сербским властям будут выдвинуты конкретные политические требования. Имя этого лидера или политической силы пролило бы свет на вопрос, кто стоит за студенческими протестами в Сербии, "майдан" ли это или народный бунт, схожий с тем, который произошел в Черногории после попыток уже бывшего режима Мило Джукановича ущемить права Сербской православной церкви.Но этого не случилось, вопреки тому, что накануне акции протеста телеграм-каналы публиковали ее предварительную программу, в которой одним из пунктов стояло оглашение требований к сербским властям. Также контроль над протестами до сих пор не удалось получить ни одной оппозиционной силе.Примечательно, что участники шествия 15 марта вышли на улицы Белграда с национальными флагами, с иконами с изображениями сербских святых, даже с российскими флагами, но любая попытка пронести на митинг флаг Евросоюза или радужный символ ЛГБТ* пересекалась на корню.К тому же студенты, еще ни разу не требовали отставки Александра Вучича, не говорили о формировании переходного правительства — об этом на фоне протестов заявляли сербские оппозиционные лидеры но не и непосредственные их организаторы из рядов студентов.Сложно представить, что организаторы цветной революции могли бы упустить шанс захватить какое-то государственное учреждение, имея почти полмиллиона сторонников на улице. Однако студенты этим шансом не воспользовались, и та эскалация, после которой по сценарию цветных революций мирные протесты переходят в насильственные, так и не произошла.Все это говорит в пользу того, что в Сербии, возможно, происходит вовсе не цветная революция - четкого ответа на вопрос, кто стоит за протестами в Белграде, как и не было, так и нет.С другой стороны, если протестная энергия не способна материализоваться в виде конкретных политических требований, она угасает. По какой-то причине, это правило не действует на текущий процесс в Сербии — наоборот, протестное движение пока только набирало обороты.Теперь вопрос в том, как будут развиваться события после более чем массового митинга в Белграде 15 марта. Не так давно в Сербии проходили антиправительственные шествия под названием "Один из пяти миллионов", которые возглавили прозападные оппозиционные лидеры. Хотя граждане почти год каждую субботу собирались на акции протеста, эти митинги так и не достигнув своей кульминации, просто сошли на нет. Повторит ли студенческое движение этот опыт, пока неясно.Конечно, многое будет зависеть и от действия сербских властей. Очевидно, что они постепенно теряют терпение. Хотя никто из сербского руководства пока не заявил о своей причастности к использованию LRAD против демонстрантов, этот инцидент можно воспринимать как попытку продемонстрировать участникам шествий, что власти приближаются к той черте, когда они будут готовы применить силу.Однако у Вучича, помимо насильственного разгона демонстрантов, есть еще несколько возможных сценариев для выхода из сложившегося политического кризиса. Он уже неоднократно заявлял, что формирование переходного правительства для него является абсолютно неприемлемым вариантом.Вторым вариантом, который Вучич уже многократно применял для разрешения многих политических проблем, являются новые парламентские выборы. Не исключено, что именно этот сценарий рассматривается сейчас сербскими властями. Тем более, есть непосредственный повод для внеочередного голосования.Бывший премьер-министр Милош Вучевич ушел в отставку 28 января, после инцидента с избиением участницы акции протеста в Новом Саде. Вучич долго не мог ответить на вопрос, будет ли новое правительство сформировано в результате новых выборов или нет, но как раз на заседании правительства 16 марта он заявил о том, что новый кабинет должен быть сформирован до 18 апреля. Если этого не произойдет, внеочередные выборы будут проведены 8 июня.При этом неизвестно, будет ли оппозиция участвовать в этих выборах, и в каком количестве сами граждане Сербии выйдут на избирательные участки. Новое голосование может стать поводом для новых протестов, теперь уже на фоне непризнания результатов подсчета голосов.Также на рейтинг президента и его Сербской прогрессивной партии может повлиять ситуация в Республике Сербской, в случае, если приговор Суда Боснии и Герцеговины в отношении президента автономии Милорада Додика будет приведен в действие, и лидер боснийских сербов окажется в тюрьме в Сараево.Это станет большим ударом для президента Вучича, который, будучи лидером Сербии, должен консолидировать вокруг себя весь "сербский мир" - сербов в самой Сербии, в Республике Сербской и в Черногории. Пока ему удалось консолидировать сербов только в Сербии - и то не вокруг себя, а против себя.Больше о причинах массовых протестов в Сербии в материале Татьяны Стоянович Насколько ценен Вучич для России? Протесты в Сербии с неизвестными организаторами и неочевидными выводами

https://ukraina.ru/20250126/1060564830.html

сербия

белград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, белград, александр вучич, милорад додик, мвд, ультразвук, оружие, акции протеста, сербы