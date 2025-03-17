Пять условий "Вечного мира" России с Украиной - 17.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250317/1061834653.html
Пять условий "Вечного мира" России с Украиной
Пять условий "Вечного мира" России с Украиной - 17.03.2025 Украина.ру
Пять условий "Вечного мира" России с Украиной
Лично я отношусь к скептикам, которые считают, что из мирных инициатив Трампа, который искренне хочет добиться мира на Украине, ничего не выйдет. Почему? Потому что для того, чтобы установился мир, России надо добиться нижеперечисленных целей, на что Украина и Западная Европа не пойдут
2025-03-17T07:13
2025-03-17T07:13
мнения
дональд трамп
петр i
владимир зеленский
нато
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061764955_0:262:2957:1925_1920x0_80_0_0_69bfcbedb02cf4ae0a03900a560600d0.jpg.webp
Первое: полный и окончательный контроль на всем побережьем Черного моряОт Южной Бессарабии, населенной южнорусскими людьми, болгарами, гагаузами, старообрядцами, и до Херсонской области, куда войдут Одесса, Николаев и Херсон. Украина должна перестать быть морской державой. Она должна утратить возможность иметь порты на Черном море. Мало того, она не должна быть способной обстреливать эти причерноморские территории, то есть глубина последних должна быть на уровне областных границ Одессы, Николаева и Херсона.Таким образом, во-первых, Запад теряет былой интерес к Украине как к неморской державе. Интерес, естественно, останется, как к возможному антироссийскому буферу, но меньший.Во-вторых, Украина в разных вопросах, связанных с портами, например, тех, что касаются очередной зерновой сделки, попадает в зависимость от России.В-третьих, Россия может теперь спокойно восстановить свою морскую базу в Севастополе. Ей уже ничего не будет угрожать со стороны Одессы.В-четвертых, Россия спокойно может построить, если "на небе сойдутся звезды", новый наземный газопровод по территории ЛДНР, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей в Румынию, далее в Сербию, а там в лояльные на сегодняшний день Венгрию, Австрию и Словакию.В-пятых, НАТО не сможет поставить на Украину никакого оружия морским путем, который является самым дешевым.В-шестых, Украина попадает в полную зависимость от поставок российского газа и нефти, так как она будет отрезана от азербайджанских и среднеазиатских энергоносителей.Второе: граница с Приднестровской Молдавской РеспубликойВсе 34 года Российская Федерация заботилась о ПМР, не бросала ее в трудную минуту, содержала ее, выделяя средства из своего бюджета. Приднестровье воспринималось в сознании российского гражданина еще до Русской весны как первая русская республика, которая восстала, потому что ее хотели лишить русскости.Понятно, что Приднестровье давно бы получило и признание своей независимости как Абхазия и Грузия, и вообще бы вошло в состав России, как ЛДНР с Запорожской и Херсонской областью, если бы у нее была бы общая граница с РФ. Увы, на сегодняшний день по понятным причинам ее нет. Но есть соответствующая цель, и рано или поздно она будет достигнута.Третье: граница по ДнепруПонятно, сегодня американцы при президенте Трампе не хотят принимать Украину в НАТО. Но никто не даст гарантий, что если президентом станет демократ, такая позиция не изменится, и Украина быстренько не войдет в Североатлантический блок.Поэтому Россия должна подстраховаться - как минимум, чтобы, во-первых, войска НАТО или обновленной украинской натовской армии не смогли быстро подойти к Москве. Во-вторых, Днепр является мощным естественным препятствием на пути подобного вторжения.К тому же надо помнить, что левобережная Полтава, в общем-то, является одним из символов российской государственности. Именно победа Петра I под Полтавой стала переломным сражением в ходе Северной войны. Россия вскорости была провозглашена Империей.Важный город для России – Днепропетровск – находится частично на правом берегу. Поэтому и эти территории должны войти в состав Российского государства, как и вся Днепропетровская область вместе с Кривым Рогом. Граница по Днепру должна начинаться севернее – с Черкасской области.Четвертое: Киев – наш, Киев – русский городЧтобы Украина потеряла свою привлекательность для южнорусского населения, под юрисдикцию России должны перейти не только все южнорусские города-миллионники, но и Киев, который по своему культурному облику давно уже является русским городом.Если Киев останется украинским, то именно благодаря этому Украина еще останется привлекательной для южнорусского населения. Вряд ли кто-то (в существенном количестве) в полном рассудке и при памяти уедет из Новороссии или с левого берега жить в Житомир, Винницу или Черновцы. Украина действительно превратится в культурном плане в "аграрную сверхдержаву".Пятое и главное: полный и окончательный разгром украинства как идеологии и практикиДумаю, все прекрасно понимают, что под этим понимается. Уверен, никто не сомневается, что главным движителем войны со стороны Киева и этнического еврея Зеленского является украинский национализм. Им и только им обусловлен все майданы и государственные перевороты. Именно на него как на самый активный, энергичный и боевой ресурс ставят страны НАТО. Не будет украинского национализма - не будет и агрессивной Украины. Если он не падет, то российско-украинские войны продолжатся и в будущем. Читайте также материал Александра Чаленко Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца
https://ukraina.ru/20250129/1060642395.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061764955_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_21f477c4ce2cf2c5f6d3bd58cb6b5906.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, дональд трамп, петр i, владимир зеленский, нато, александр чаленко
Мнения, Дональд Трамп, Петр I, Владимир Зеленский, НАТО, Александр Чаленко

Пять условий "Вечного мира" России с Украиной

07:13 17.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Лично я отношусь к скептикам, которые считают, что из мирных инициатив Трампа, который искренне хочет добиться мира на Украине, ничего не выйдет. Почему? Потому что для того, чтобы установился мир, России надо добиться нижеперечисленных целей, на что Украина и Западная Европа не пойдут
Первое: полный и окончательный контроль на всем побережьем Черного моря
От Южной Бессарабии, населенной южнорусскими людьми, болгарами, гагаузами, старообрядцами, и до Херсонской области, куда войдут Одесса, Николаев и Херсон. Украина должна перестать быть морской державой. Она должна утратить возможность иметь порты на Черном море. Мало того, она не должна быть способной обстреливать эти причерноморские территории, то есть глубина последних должна быть на уровне областных границ Одессы, Николаева и Херсона.
Таким образом, во-первых, Запад теряет былой интерес к Украине как к неморской державе. Интерес, естественно, останется, как к возможному антироссийскому буферу, но меньший.
Во-вторых, Украина в разных вопросах, связанных с портами, например, тех, что касаются очередной зерновой сделки, попадает в зависимость от России.
В-третьих, Россия может теперь спокойно восстановить свою морскую базу в Севастополе. Ей уже ничего не будет угрожать со стороны Одессы.
В-четвертых, Россия спокойно может построить, если "на небе сойдутся звезды", новый наземный газопровод по территории ЛДНР, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей в Румынию, далее в Сербию, а там в лояльные на сегодняшний день Венгрию, Австрию и Словакию.
В-пятых, НАТО не сможет поставить на Украину никакого оружия морским путем, который является самым дешевым.
В-шестых, Украина попадает в полную зависимость от поставок российского газа и нефти, так как она будет отрезана от азербайджанских и среднеазиатских энергоносителей.
Украинские националисты прошли маршем по центру Львова - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
29 января, 07:35
Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного концаПосле воцарения Дональда Трампа в Белом Доме, и его обещании за 100 дней прекратить войну между Россией и Украиной, весь мир обсуждает, произойдет это или нет. Автор статьи приводит ряд причин, по которым мир установится только после поражения Украины на поле боя, а не потому, что мира так хочет Трамп
Второе: граница с Приднестровской Молдавской Республикой
Все 34 года Российская Федерация заботилась о ПМР, не бросала ее в трудную минуту, содержала ее, выделяя средства из своего бюджета. Приднестровье воспринималось в сознании российского гражданина еще до Русской весны как первая русская республика, которая восстала, потому что ее хотели лишить русскости.
Понятно, что Приднестровье давно бы получило и признание своей независимости как Абхазия и Грузия, и вообще бы вошло в состав России, как ЛДНР с Запорожской и Херсонской областью, если бы у нее была бы общая граница с РФ. Увы, на сегодняшний день по понятным причинам ее нет. Но есть соответствующая цель, и рано или поздно она будет достигнута.
Третье: граница по Днепру
Понятно, сегодня американцы при президенте Трампе не хотят принимать Украину в НАТО. Но никто не даст гарантий, что если президентом станет демократ, такая позиция не изменится, и Украина быстренько не войдет в Североатлантический блок.
Поэтому Россия должна подстраховаться - как минимум, чтобы, во-первых, войска НАТО или обновленной украинской натовской армии не смогли быстро подойти к Москве. Во-вторых, Днепр является мощным естественным препятствием на пути подобного вторжения.
К тому же надо помнить, что левобережная Полтава, в общем-то, является одним из символов российской государственности. Именно победа Петра I под Полтавой стала переломным сражением в ходе Северной войны. Россия вскорости была провозглашена Империей.
Важный город для России – Днепропетровск – находится частично на правом берегу. Поэтому и эти территории должны войти в состав Российского государства, как и вся Днепропетровская область вместе с Кривым Рогом. Граница по Днепру должна начинаться севернее – с Черкасской области.
Четвертое: Киев – наш, Киев – русский город
Чтобы Украина потеряла свою привлекательность для южнорусского населения, под юрисдикцию России должны перейти не только все южнорусские города-миллионники, но и Киев, который по своему культурному облику давно уже является русским городом.
Если Киев останется украинским, то именно благодаря этому Украина еще останется привлекательной для южнорусского населения. Вряд ли кто-то (в существенном количестве) в полном рассудке и при памяти уедет из Новороссии или с левого берега жить в Житомир, Винницу или Черновцы. Украина действительно превратится в культурном плане в "аграрную сверхдержаву".
Пятое и главное: полный и окончательный разгром украинства как идеологии и практики
Думаю, все прекрасно понимают, что под этим понимается. Уверен, никто не сомневается, что главным движителем войны со стороны Киева и этнического еврея Зеленского является украинский национализм. Им и только им обусловлен все майданы и государственные перевороты. Именно на него как на самый активный, энергичный и боевой ресурс ставят страны НАТО. Не будет украинского национализма - не будет и агрессивной Украины. Если он не падет, то российско-украинские войны продолжатся и в будущем.
Читайте также материал Александра Чаленко Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца
 
МненияДональд ТрампПетр IВладимир ЗеленскийНАТОАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:29Россия, прирастающая Зеленским
07:13Пять условий "Вечного мира" России с Украиной
07:02"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии
07:00Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше
06:00Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области
05:45"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском
05:30"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ
05:00"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области
04:30ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец
04:00Перемирие может быть первым шагом к достижению целей СВО — Кашин
03:30Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА
19:29Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного
18:10Конфликту обозначили срок, но британцы хотят стравить США с Россией. Итоги 16 марта на Украине
18:08"Совершили убийство восьмерых мирных жителей": СК РФ расследует злодеяния ВСУ
17:53Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США"
17:30Трамп и Уиткофф озадачены сокращением дистанции между Вашингтоном и Москвой
17:09Как дырявый ядерный зонтик Макрона повлияет на Европу и к чему приведёт торговая война ЕС с США — Мурзина
16:48Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - Уиткофф
16:30"Флюгерообразное поведение" европейского политического истеблишмента вызвало сожаление Пескова
16:15Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисе
Лента новостейМолния