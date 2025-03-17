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Пять условий "Вечного мира" России с Украиной

Пять условий "Вечного мира" России с Украиной - 17.03.2025 Украина.ру

Пять условий "Вечного мира" России с Украиной

Лично я отношусь к скептикам, которые считают, что из мирных инициатив Трампа, который искренне хочет добиться мира на Украине, ничего не выйдет. Почему? Потому что для того, чтобы установился мир, России надо добиться нижеперечисленных целей, на что Украина и Западная Европа не пойдут

2025-03-17T07:13

2025-03-17T07:13

2025-03-17T07:13

мнения

дональд трамп

петр i

владимир зеленский

нато

александр чаленко

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Первое: полный и окончательный контроль на всем побережьем Черного моряОт Южной Бессарабии, населенной южнорусскими людьми, болгарами, гагаузами, старообрядцами, и до Херсонской области, куда войдут Одесса, Николаев и Херсон. Украина должна перестать быть морской державой. Она должна утратить возможность иметь порты на Черном море. Мало того, она не должна быть способной обстреливать эти причерноморские территории, то есть глубина последних должна быть на уровне областных границ Одессы, Николаева и Херсона.Таким образом, во-первых, Запад теряет былой интерес к Украине как к неморской державе. Интерес, естественно, останется, как к возможному антироссийскому буферу, но меньший.Во-вторых, Украина в разных вопросах, связанных с портами, например, тех, что касаются очередной зерновой сделки, попадает в зависимость от России.В-третьих, Россия может теперь спокойно восстановить свою морскую базу в Севастополе. Ей уже ничего не будет угрожать со стороны Одессы.В-четвертых, Россия спокойно может построить, если "на небе сойдутся звезды", новый наземный газопровод по территории ЛДНР, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей в Румынию, далее в Сербию, а там в лояльные на сегодняшний день Венгрию, Австрию и Словакию.В-пятых, НАТО не сможет поставить на Украину никакого оружия морским путем, который является самым дешевым.В-шестых, Украина попадает в полную зависимость от поставок российского газа и нефти, так как она будет отрезана от азербайджанских и среднеазиатских энергоносителей.Второе: граница с Приднестровской Молдавской РеспубликойВсе 34 года Российская Федерация заботилась о ПМР, не бросала ее в трудную минуту, содержала ее, выделяя средства из своего бюджета. Приднестровье воспринималось в сознании российского гражданина еще до Русской весны как первая русская республика, которая восстала, потому что ее хотели лишить русскости.Понятно, что Приднестровье давно бы получило и признание своей независимости как Абхазия и Грузия, и вообще бы вошло в состав России, как ЛДНР с Запорожской и Херсонской областью, если бы у нее была бы общая граница с РФ. Увы, на сегодняшний день по понятным причинам ее нет. Но есть соответствующая цель, и рано или поздно она будет достигнута.Третье: граница по ДнепруПонятно, сегодня американцы при президенте Трампе не хотят принимать Украину в НАТО. Но никто не даст гарантий, что если президентом станет демократ, такая позиция не изменится, и Украина быстренько не войдет в Североатлантический блок.Поэтому Россия должна подстраховаться - как минимум, чтобы, во-первых, войска НАТО или обновленной украинской натовской армии не смогли быстро подойти к Москве. Во-вторых, Днепр является мощным естественным препятствием на пути подобного вторжения.К тому же надо помнить, что левобережная Полтава, в общем-то, является одним из символов российской государственности. Именно победа Петра I под Полтавой стала переломным сражением в ходе Северной войны. Россия вскорости была провозглашена Империей.Важный город для России – Днепропетровск – находится частично на правом берегу. Поэтому и эти территории должны войти в состав Российского государства, как и вся Днепропетровская область вместе с Кривым Рогом. Граница по Днепру должна начинаться севернее – с Черкасской области.Четвертое: Киев – наш, Киев – русский городЧтобы Украина потеряла свою привлекательность для южнорусского населения, под юрисдикцию России должны перейти не только все южнорусские города-миллионники, но и Киев, который по своему культурному облику давно уже является русским городом.Если Киев останется украинским, то именно благодаря этому Украина еще останется привлекательной для южнорусского населения. Вряд ли кто-то (в существенном количестве) в полном рассудке и при памяти уедет из Новороссии или с левого берега жить в Житомир, Винницу или Черновцы. Украина действительно превратится в культурном плане в "аграрную сверхдержаву".Пятое и главное: полный и окончательный разгром украинства как идеологии и практикиДумаю, все прекрасно понимают, что под этим понимается. Уверен, никто не сомневается, что главным движителем войны со стороны Киева и этнического еврея Зеленского является украинский национализм. Им и только им обусловлен все майданы и государственные перевороты. Именно на него как на самый активный, энергичный и боевой ресурс ставят страны НАТО. Не будет украинского национализма - не будет и агрессивной Украины. Если он не падет, то российско-украинские войны продолжатся и в будущем. Читайте также материал Александра Чаленко Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

мнения, дональд трамп, петр i, владимир зеленский, нато, александр чаленко