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Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР

Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР - 17.03.2025 Украина.ру

Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР

Современные войны требуют современных решений. Во всех сферах, в том числе и в работе сапёров. Как это выглядит в зоне СВО?

2025-03-17T14:20

2025-03-17T14:20

2025-03-17T14:20

видео

бпла

беспилотники

роман гнатюк

саперы

дроны

мины

владимир путин

владимир зеленский

ростов

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Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк побывал в лаборатории инженерно-сапёрного подразделения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России, где увидел переделку дронов под задачи сапёров, производство сбросов и боеприпасов для дистанционного разминирования территории перед нашими подразделениями, а также непосредственное применение беспилотников-сапёров для уничтожения мин.

ростов

россия

донбасс

днр

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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