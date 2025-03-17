https://ukraina.ru/20250317/1061850838.html
Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР
Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР - 17.03.2025 Украина.ру
Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР
Современные войны требуют современных решений. Во всех сферах, в том числе и в работе сапёров. Как это выглядит в зоне СВО?
2025-03-17T14:20
2025-03-17T14:20
2025-03-17T14:20
видео
бпла
беспилотники
роман гнатюк
саперы
дроны
мины
владимир путин
владимир зеленский
ростов
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Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк побывал в лаборатории инженерно-сапёрного подразделения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России, где увидел переделку дронов под задачи сапёров, производство сбросов и боеприпасов для дистанционного разминирования территории перед нашими подразделениями, а также непосредственное применение беспилотников-сапёров для уничтожения мин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, бпла, беспилотники, роман гнатюк, саперы, дроны, мины, владимир путин, владимир зеленский, ростов, россия, сво, спецоперация, война, конфликт, донбасс, днр, минирование, мина, лаборатория, видео
Видео, БПЛА, беспилотники, Роман Гнатюк, саперы, дроны, мины, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ростов, Россия, СВО, Спецоперация, война, конфликт, Донбасс, ДНР, минирование, мина, лаборатория
Что придумали бойцы ВС России для разминирования освобождённых регионов: наш спецрепортаж из ДНР
Современные войны требуют современных решений. Во всех сферах, в том числе и в работе сапёров. Как это выглядит в зоне СВО?
Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк побывал в лаборатории инженерно-сапёрного подразделения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России, где увидел переделку дронов под задачи сапёров, производство сбросов и боеприпасов для дистанционного разминирования территории перед нашими подразделениями, а также непосредственное применение беспилотников-сапёров для уничтожения мин.