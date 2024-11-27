Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону - 27.11.2024 Украина.ру
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Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону
Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону - 27.11.2024 Украина.ру
Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону
Как человек, который изучает ядерное оружие времен холодной войны, я выступаю за то, чтобы конфликт до нее не доходил. Но тут все зависит от двух людей, которые сидят за шахматной доской. Ты делаешь ход – противник отвечает – ты отвечаешь своим ходом
2024-11-27T07:00
2024-11-27T07:00
интервью
украина
запад
россия
вооруженные силы украины
пентагон
ядерное оружие
"орешник"
мины
иран
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У шахматной партии есть всего лишь два результата: ничья или чья-то победа. А в ядерной войне победителей не бывает. И об этом Западу стоит помнить, считает исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Павел, если говорить однозначно, то испытание "Орешника" в боевых условиях приближает нас к ядерной войне с Западом или наоборот, отдаляет от нее?- Испытание "Орешника" - это однозначный сигнал Западу, что у нас есть серьезное оружие, которое мы готовы применить. Вы поставляете Украине технику и специалистов, например, британские SBS и SAS(особая лодочная и особая воздушная служба – подразделения спецназа), а мы будем на это отвечать.Разница между Россией и Западом состоит еще и в том, что если мы что-то заявляем, мы пытаемся этому соответствовать. А Запад публично говорит: "Все нормально", а в это время шепчет своим подопечным: "Давай, бей его, пока он не видит, мы тебя прикроем".- Я бы добавил, что в случае с "Орешником" мы поступили логично. Сначала были устные предупреждения об ответе, потом новая ядерная доктрина, и только потом – испытание в боевых условиях.- Да.Кстати, учитывая, что район Днепропетровска прикрывается какой-то системой ПВО, было бы интересно посмотреть на реакцию оппонента. Не одним же западникам собирать информацию об эффективности нашего оружия. Нам тоже было бы полезно узнать о таких вещах.Более того, сейчас появляется много инфографики о подлетном времени "Орешника" и скорости реакции на него. Та же Британия в годы холодной войны жила 12-15 минутным предупреждением. То есть у нее было 12 минут, прежде чем B-бомбардировщики (знаменитое поколение ее ядерной триады) начинали взлетать. Сейчас у нее времени примерно столько же.- Вы поняли, в чем именно состоит уникальность "Орешника"? Действительно ли у него на Западе нет аналогов?- Пока не будет официальных заявлений наших военных представителей, я бы воздержался от разговоров, что "Орешник" не имеет аналогов на Западе.Есть точка зрения, что это – версия "Рубежа". Есть точка зрения, что это – сокращенная на одну ступень МБР. Другое дело, что в случае применения ядерного боезаряда никто не увидит эти красивые всполохи с приземлением сквозь облака, потому что подрыв будет производится в воздухе на определенной высоте. Это будет выжигающий огненный шар.Пока испытание "Орешника" - это просто красивые кадры для тех, кто не был на полигонах применения межконтинентальных баллистических ракет и не видел, как входят разделяющиеся головные части.- Что будет дальше, учитывая, что Украина запустила шесть "Атакамсов" по пустому аэродрому в Курской области?- Если бы я мог видеть будущее в своем хрустальном шаре, я бы обнес какое-нибудь казино.Скорее всего, мы продолжить наносить удары по военным объектам на Украине, а противник будет декларировать, что мы попали по объектам гражданского назначения. Почему возле этих гражданских объектах стоят машины ВСУ, а поисками тел занимаются военные? Так для оппонента это норма.Будет очередной обмен ударами. Надеюсь, что наша политика по уничтожению подстанций Украины будет продолжена, так как промышленность без электричества не работает.- А "Орешник" мы будем испытывать без начинки? Или уже с неядерным боезарядом?- Скорость на массу уже обеспечивает достаточную поражающую часть. Заливают ее взрывчаткой или нет – это вопрос десятый. Все зависит от того, какие цели будет ставить политическое руководство России военным исполнителям. По тем же подстанциям можно ударить чем-то поменьше "Орешника", но он гарантированно уничтожает защищенные цели вроде бетонных укреплений и глубоких подвалов.- Есть ли у России и Запада пространство для маневра, чтобы просто обменяться отдельными ударами и не доводить дело до ядерной войны?- Как человек, который изучает ядерное оружие времен холодной войны, я выступаю за то, чтобы конфликт до нее не доходил. Но тут все зависит от двух людей, которые сидят за шахматной доской. Ты делаешь ход – противник отвечает – ты отвечаешь своим ходом. У шахматной партии есть всего лишь два результата: ничья или чья-то победа. А в ядерной войне победителей не бывает. И об этом Западу стоит помнить.- Насколько мы сейчас приблизились к Карибскому кризису?- Мы уже живем во времена Карибского кризиса. И даже не в его начале. Поэтому сторонам следует очень внимательно относиться друг другу и поддерживать контакты. Во всяком случае, американцы говорили, что они получили информацию об испытании "Орешника" по каналам предотвращения ядерной угрозы. Давайте продолжать в том же духе. Если хорошенько подумать, всегда можно найти оптимальный вариант решения проблемы.- Может, у Запада возникает соблазн вынести большую часть нашего ядерного потенциала с первого же удара?- Вынос ядерного потенциала противника с первого удара – это сказочная мечта генералов на протяжении всей холодной войны. Но все нормальные теоретические расчеты показывают, что это невозможно. Для этого существуют закрытые шахты, защищенные пусковые установки и углубленные командные центры. У СССР была система "мертвой руки". То есть выиграть ядерную войну в одни ворота даже теоретически невозможно. Сейчас с техникой стало полегче, но я сомневаюсь, что результат будет гарантированно хорошим. Поэтому надо думать самим и заставлять оппонента думать, чтобы достичь взаимно выгодного компромисса.- А Западу-то зачем нужна вся эта эскалация? Он пытается нас политически уколоть? Или он действительно рассчитывает победить нас в ядерной войне?- Запад делает все, чтобы даже в случае прекращения боевых действий Россия долгие годы была занята восстановлением территорий, охраной границ и реформированием вооруженных сил.В частности, на брифинге Пентагона по вопросу "Орешника" было объявлено о передаче Украине "противопехотных мин для применения на собственной территории". Это может быть тонкий намек: "Минируйте побольше. Потому что из-за перекрестного минирования в Югославии до сих пор остается огромное количество мертвых зон, где не рекомендуется появляться. А с учетом современных технологий на это разминирование русским вообще потребуются колоссальные деньги и время. Россия потратит огромные ресурсы без всякой пользы".США вполне бы устроил вариант, при котором западная Украина отходит к Польше, а Россия была бы занята восточной Украиной, проводя разминирование местности и борясь со ждунами.То есть коллективный Запад заинтересован в том, чтобы мы увязли на Украине как можно дольше, теряя больше, нежели приобретая.- А вариант с передачей тактического ядерного оружия Украине возможен?- С таким же успехом мы можем передать ядерное оружие "друзьям Запада". Все же сейчас носятся с Израилем. Хотя Иран тоже высказывался в духе: "У нас нет ядерного оружия, но если надо, мы его создадим". То есть всегда надо найти какой-то ответ. Главное, чтобы этот ответ был практического характера, а не сводился к громким заявлениям.- А что мы можем сделать, чтобы не увязнуть на Украине?- Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Нужно все сразу и еще вчера. Нужна работа флота, авиации, разведки, а также воздействие на население противника по принципу "Чем раньше ты сдашься, тем больше у тебя шансов пожить". Отдельно мне бы хотелось, чтобы как можно меньше наших бойцов жаловались на нашу связь.- А сколько еще может продержаться Украина, если сейчас не произойдет каких-то резких сценариев эскалации?- Учитывая, что поставки оружия с Запада сокращается, а мы давим на фронте по всем направлением, надеюсь, что Украина капитулирует к концу 2025 года. Главное, чтобы эта тенденция сохранилась. Раз уж мы ввязались в драку, надо выйти из нее победителем.
https://ukraina.ru/20240926/1057712953.html
украина
запад
россия
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, запад, россия, вооруженные силы украины, пентагон, ядерное оружие, "орешник", мины, иран
Интервью, Украина, Запад, Россия, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Ядерное оружие, "Орешник", мины, Иран

Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону

07:00 27.11.2024
 
© Личный архив Павла ЛеоноваПавел Леонов интервью
Павел Леонов интервью
© Личный архив Павла Леонова
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как человек, который изучает ядерное оружие времен холодной войны, я выступаю за то, чтобы конфликт до нее не доходил. Но тут все зависит от двух людей, которые сидят за шахматной доской. Ты делаешь ход – противник отвечает – ты отвечаешь своим ходом
У шахматной партии есть всего лишь два результата: ничья или чья-то победа. А в ядерной войне победителей не бывает. И об этом Западу стоит помнить, считает исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Павел, если говорить однозначно, то испытание "Орешника" в боевых условиях приближает нас к ядерной войне с Западом или наоборот, отдаляет от нее?
- Испытание "Орешника" - это однозначный сигнал Западу, что у нас есть серьезное оружие, которое мы готовы применить. Вы поставляете Украине технику и специалистов, например, британские SBS и SAS(особая лодочная и особая воздушная служба – подразделения спецназа), а мы будем на это отвечать.
Павел Леонов интервью
26 сентября, 19:30
Павел Леонов: Если политики не вспомнят вопросы Кеннеди, то мир ожидает broken back на ядерных пустошахЯдерный конфликт будет продолжаться около 35 минут, потому что подлетное время межконтинентальных баллистических ракет – 32 минуты. После этого все стороны переходят к конфликту со сломанной спиной. Так называемый broken back - когда военные действия ведутся остатками сил и средств, разбросанными по ядерным пустошам
Разница между Россией и Западом состоит еще и в том, что если мы что-то заявляем, мы пытаемся этому соответствовать. А Запад публично говорит: "Все нормально", а в это время шепчет своим подопечным: "Давай, бей его, пока он не видит, мы тебя прикроем".
- Я бы добавил, что в случае с "Орешником" мы поступили логично. Сначала были устные предупреждения об ответе, потом новая ядерная доктрина, и только потом – испытание в боевых условиях.
- Да.
Кстати, учитывая, что район Днепропетровска прикрывается какой-то системой ПВО, было бы интересно посмотреть на реакцию оппонента. Не одним же западникам собирать информацию об эффективности нашего оружия. Нам тоже было бы полезно узнать о таких вещах.
Более того, сейчас появляется много инфографики о подлетном времени "Орешника" и скорости реакции на него. Та же Британия в годы холодной войны жила 12-15 минутным предупреждением. То есть у нее было 12 минут, прежде чем B-бомбардировщики (знаменитое поколение ее ядерной триады) начинали взлетать. Сейчас у нее времени примерно столько же.
- Вы поняли, в чем именно состоит уникальность "Орешника"? Действительно ли у него на Западе нет аналогов?
- Пока не будет официальных заявлений наших военных представителей, я бы воздержался от разговоров, что "Орешник" не имеет аналогов на Западе.
Есть точка зрения, что это – версия "Рубежа". Есть точка зрения, что это – сокращенная на одну ступень МБР. Другое дело, что в случае применения ядерного боезаряда никто не увидит эти красивые всполохи с приземлением сквозь облака, потому что подрыв будет производится в воздухе на определенной высоте. Это будет выжигающий огненный шар.
Пока испытание "Орешника" - это просто красивые кадры для тех, кто не был на полигонах применения межконтинентальных баллистических ракет и не видел, как входят разделяющиеся головные части.
- Что будет дальше, учитывая, что Украина запустила шесть "Атакамсов" по пустому аэродрому в Курской области?
- Если бы я мог видеть будущее в своем хрустальном шаре, я бы обнес какое-нибудь казино.
Скорее всего, мы продолжить наносить удары по военным объектам на Украине, а противник будет декларировать, что мы попали по объектам гражданского назначения. Почему возле этих гражданских объектах стоят машины ВСУ, а поисками тел занимаются военные? Так для оппонента это норма.
Будет очередной обмен ударами. Надеюсь, что наша политика по уничтожению подстанций Украины будет продолжена, так как промышленность без электричества не работает.
- А "Орешник" мы будем испытывать без начинки? Или уже с неядерным боезарядом?
- Скорость на массу уже обеспечивает достаточную поражающую часть. Заливают ее взрывчаткой или нет – это вопрос десятый. Все зависит от того, какие цели будет ставить политическое руководство России военным исполнителям. По тем же подстанциям можно ударить чем-то поменьше "Орешника", но он гарантированно уничтожает защищенные цели вроде бетонных укреплений и глубоких подвалов.
- Есть ли у России и Запада пространство для маневра, чтобы просто обменяться отдельными ударами и не доводить дело до ядерной войны?
- Как человек, который изучает ядерное оружие времен холодной войны, я выступаю за то, чтобы конфликт до нее не доходил. Но тут все зависит от двух людей, которые сидят за шахматной доской. Ты делаешь ход – противник отвечает – ты отвечаешь своим ходом. У шахматной партии есть всего лишь два результата: ничья или чья-то победа. А в ядерной войне победителей не бывает. И об этом Западу стоит помнить.
- Насколько мы сейчас приблизились к Карибскому кризису?
- Мы уже живем во времена Карибского кризиса. И даже не в его начале. Поэтому сторонам следует очень внимательно относиться друг другу и поддерживать контакты. Во всяком случае, американцы говорили, что они получили информацию об испытании "Орешника" по каналам предотвращения ядерной угрозы. Давайте продолжать в том же духе. Если хорошенько подумать, всегда можно найти оптимальный вариант решения проблемы.
- Может, у Запада возникает соблазн вынести большую часть нашего ядерного потенциала с первого же удара?
- Вынос ядерного потенциала противника с первого удара – это сказочная мечта генералов на протяжении всей холодной войны. Но все нормальные теоретические расчеты показывают, что это невозможно. Для этого существуют закрытые шахты, защищенные пусковые установки и углубленные командные центры. У СССР была система "мертвой руки". То есть выиграть ядерную войну в одни ворота даже теоретически невозможно. Сейчас с техникой стало полегче, но я сомневаюсь, что результат будет гарантированно хорошим. Поэтому надо думать самим и заставлять оппонента думать, чтобы достичь взаимно выгодного компромисса.
- А Западу-то зачем нужна вся эта эскалация? Он пытается нас политически уколоть? Или он действительно рассчитывает победить нас в ядерной войне?
- Запад делает все, чтобы даже в случае прекращения боевых действий Россия долгие годы была занята восстановлением территорий, охраной границ и реформированием вооруженных сил.
В частности, на брифинге Пентагона по вопросу "Орешника" было объявлено о передаче Украине "противопехотных мин для применения на собственной территории". Это может быть тонкий намек: "Минируйте побольше. Потому что из-за перекрестного минирования в Югославии до сих пор остается огромное количество мертвых зон, где не рекомендуется появляться. А с учетом современных технологий на это разминирование русским вообще потребуются колоссальные деньги и время. Россия потратит огромные ресурсы без всякой пользы".
США вполне бы устроил вариант, при котором западная Украина отходит к Польше, а Россия была бы занята восточной Украиной, проводя разминирование местности и борясь со ждунами.
То есть коллективный Запад заинтересован в том, чтобы мы увязли на Украине как можно дольше, теряя больше, нежели приобретая.
- А вариант с передачей тактического ядерного оружия Украине возможен?
- С таким же успехом мы можем передать ядерное оружие "друзьям Запада". Все же сейчас носятся с Израилем. Хотя Иран тоже высказывался в духе: "У нас нет ядерного оружия, но если надо, мы его создадим". То есть всегда надо найти какой-то ответ. Главное, чтобы этот ответ был практического характера, а не сводился к громким заявлениям.
- А что мы можем сделать, чтобы не увязнуть на Украине?
- Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Нужно все сразу и еще вчера. Нужна работа флота, авиации, разведки, а также воздействие на население противника по принципу "Чем раньше ты сдашься, тем больше у тебя шансов пожить". Отдельно мне бы хотелось, чтобы как можно меньше наших бойцов жаловались на нашу связь.
- А сколько еще может продержаться Украина, если сейчас не произойдет каких-то резких сценариев эскалации?
- Учитывая, что поставки оружия с Запада сокращается, а мы давим на фронте по всем направлением, надеюсь, что Украина капитулирует к концу 2025 года. Главное, чтобы эта тенденция сохранилась. Раз уж мы ввязались в драку, надо выйти из нее победителем.
 
ИнтервьюУкраинаЗападРоссияВооруженные силы УкраиныПентагонЯдерное оружие"Орешник"миныИран
 
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Заголовок открываемого материала
07:22К вопросу о третьем ракетном кризисе
07:00Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону
06:45Продают войну, живой товар и русофобию. Чем занимаются представители украинской элиты
06:30Анпилогов раскрыл, как ВС РФ режут оборону ВСУ в Великой Новоселке, используя опыт Авдеевки и Угледара
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06:05Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части группировку ВСУ и заперли ее на восточном берегу Оскола
06:00Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах
05:50Глава МИД Украины приехал в Польшу менять могилы на оружие
05:45Эксперт: если ВС РФ прорвут оборону ВСУ на границе Запорожья, то дальше будут наступать другими темпами
05:37Конец полувекового доминирования Запада. Орбан пригласил Европу шагнуть в новый мир
05:30Эксперт: нападение на Калининград и Белоруссию может превратить СВО в конфликт России с Восточной Европой
05:25Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова
05:15Между пешкой и ферзем: Анпилогов о том, какую важную партию может сыграть "Орешник" на доске вооружений
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