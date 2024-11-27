https://ukraina.ru/20241127/1059216221.html

Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону

Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону - 27.11.2024 Украина.ру

Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону

Как человек, который изучает ядерное оружие времен холодной войны, я выступаю за то, чтобы конфликт до нее не доходил. Но тут все зависит от двух людей, которые сидят за шахматной доской. Ты делаешь ход – противник отвечает – ты отвечаешь своим ходом

2024-11-27T07:00

2024-11-27T07:00

2024-11-27T07:00

интервью

украина

запад

россия

вооруженные силы украины

пентагон

ядерное оружие

"орешник"

мины

иран

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У шахматной партии есть всего лишь два результата: ничья или чья-то победа. А в ядерной войне победителей не бывает. И об этом Западу стоит помнить, считает исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Павел, если говорить однозначно, то испытание "Орешника" в боевых условиях приближает нас к ядерной войне с Западом или наоборот, отдаляет от нее?- Испытание "Орешника" - это однозначный сигнал Западу, что у нас есть серьезное оружие, которое мы готовы применить. Вы поставляете Украине технику и специалистов, например, британские SBS и SAS(особая лодочная и особая воздушная служба – подразделения спецназа), а мы будем на это отвечать.Разница между Россией и Западом состоит еще и в том, что если мы что-то заявляем, мы пытаемся этому соответствовать. А Запад публично говорит: "Все нормально", а в это время шепчет своим подопечным: "Давай, бей его, пока он не видит, мы тебя прикроем".- Я бы добавил, что в случае с "Орешником" мы поступили логично. Сначала были устные предупреждения об ответе, потом новая ядерная доктрина, и только потом – испытание в боевых условиях.- Да.Кстати, учитывая, что район Днепропетровска прикрывается какой-то системой ПВО, было бы интересно посмотреть на реакцию оппонента. Не одним же западникам собирать информацию об эффективности нашего оружия. Нам тоже было бы полезно узнать о таких вещах.Более того, сейчас появляется много инфографики о подлетном времени "Орешника" и скорости реакции на него. Та же Британия в годы холодной войны жила 12-15 минутным предупреждением. То есть у нее было 12 минут, прежде чем B-бомбардировщики (знаменитое поколение ее ядерной триады) начинали взлетать. Сейчас у нее времени примерно столько же.- Вы поняли, в чем именно состоит уникальность "Орешника"? Действительно ли у него на Западе нет аналогов?- Пока не будет официальных заявлений наших военных представителей, я бы воздержался от разговоров, что "Орешник" не имеет аналогов на Западе.Есть точка зрения, что это – версия "Рубежа". Есть точка зрения, что это – сокращенная на одну ступень МБР. Другое дело, что в случае применения ядерного боезаряда никто не увидит эти красивые всполохи с приземлением сквозь облака, потому что подрыв будет производится в воздухе на определенной высоте. Это будет выжигающий огненный шар.Пока испытание "Орешника" - это просто красивые кадры для тех, кто не был на полигонах применения межконтинентальных баллистических ракет и не видел, как входят разделяющиеся головные части.- Что будет дальше, учитывая, что Украина запустила шесть "Атакамсов" по пустому аэродрому в Курской области?- Если бы я мог видеть будущее в своем хрустальном шаре, я бы обнес какое-нибудь казино.Скорее всего, мы продолжить наносить удары по военным объектам на Украине, а противник будет декларировать, что мы попали по объектам гражданского назначения. Почему возле этих гражданских объектах стоят машины ВСУ, а поисками тел занимаются военные? Так для оппонента это норма.Будет очередной обмен ударами. Надеюсь, что наша политика по уничтожению подстанций Украины будет продолжена, так как промышленность без электричества не работает.- А "Орешник" мы будем испытывать без начинки? Или уже с неядерным боезарядом?- Скорость на массу уже обеспечивает достаточную поражающую часть. Заливают ее взрывчаткой или нет – это вопрос десятый. Все зависит от того, какие цели будет ставить политическое руководство России военным исполнителям. По тем же подстанциям можно ударить чем-то поменьше "Орешника", но он гарантированно уничтожает защищенные цели вроде бетонных укреплений и глубоких подвалов.- Есть ли у России и Запада пространство для маневра, чтобы просто обменяться отдельными ударами и не доводить дело до ядерной войны?- Как человек, который изучает ядерное оружие времен холодной войны, я выступаю за то, чтобы конфликт до нее не доходил. Но тут все зависит от двух людей, которые сидят за шахматной доской. Ты делаешь ход – противник отвечает – ты отвечаешь своим ходом. У шахматной партии есть всего лишь два результата: ничья или чья-то победа. А в ядерной войне победителей не бывает. И об этом Западу стоит помнить.- Насколько мы сейчас приблизились к Карибскому кризису?- Мы уже живем во времена Карибского кризиса. И даже не в его начале. Поэтому сторонам следует очень внимательно относиться друг другу и поддерживать контакты. Во всяком случае, американцы говорили, что они получили информацию об испытании "Орешника" по каналам предотвращения ядерной угрозы. Давайте продолжать в том же духе. Если хорошенько подумать, всегда можно найти оптимальный вариант решения проблемы.- Может, у Запада возникает соблазн вынести большую часть нашего ядерного потенциала с первого же удара?- Вынос ядерного потенциала противника с первого удара – это сказочная мечта генералов на протяжении всей холодной войны. Но все нормальные теоретические расчеты показывают, что это невозможно. Для этого существуют закрытые шахты, защищенные пусковые установки и углубленные командные центры. У СССР была система "мертвой руки". То есть выиграть ядерную войну в одни ворота даже теоретически невозможно. Сейчас с техникой стало полегче, но я сомневаюсь, что результат будет гарантированно хорошим. Поэтому надо думать самим и заставлять оппонента думать, чтобы достичь взаимно выгодного компромисса.- А Западу-то зачем нужна вся эта эскалация? Он пытается нас политически уколоть? Или он действительно рассчитывает победить нас в ядерной войне?- Запад делает все, чтобы даже в случае прекращения боевых действий Россия долгие годы была занята восстановлением территорий, охраной границ и реформированием вооруженных сил.В частности, на брифинге Пентагона по вопросу "Орешника" было объявлено о передаче Украине "противопехотных мин для применения на собственной территории". Это может быть тонкий намек: "Минируйте побольше. Потому что из-за перекрестного минирования в Югославии до сих пор остается огромное количество мертвых зон, где не рекомендуется появляться. А с учетом современных технологий на это разминирование русским вообще потребуются колоссальные деньги и время. Россия потратит огромные ресурсы без всякой пользы".США вполне бы устроил вариант, при котором западная Украина отходит к Польше, а Россия была бы занята восточной Украиной, проводя разминирование местности и борясь со ждунами.То есть коллективный Запад заинтересован в том, чтобы мы увязли на Украине как можно дольше, теряя больше, нежели приобретая.- А вариант с передачей тактического ядерного оружия Украине возможен?- С таким же успехом мы можем передать ядерное оружие "друзьям Запада". Все же сейчас носятся с Израилем. Хотя Иран тоже высказывался в духе: "У нас нет ядерного оружия, но если надо, мы его создадим". То есть всегда надо найти какой-то ответ. Главное, чтобы этот ответ был практического характера, а не сводился к громким заявлениям.- А что мы можем сделать, чтобы не увязнуть на Украине?- Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Нужно все сразу и еще вчера. Нужна работа флота, авиации, разведки, а также воздействие на население противника по принципу "Чем раньше ты сдашься, тем больше у тебя шансов пожить". Отдельно мне бы хотелось, чтобы как можно меньше наших бойцов жаловались на нашу связь.- А сколько еще может продержаться Украина, если сейчас не произойдет каких-то резких сценариев эскалации?- Учитывая, что поставки оружия с Запада сокращается, а мы давим на фронте по всем направлением, надеюсь, что Украина капитулирует к концу 2025 года. Главное, чтобы эта тенденция сохранилась. Раз уж мы ввязались в драку, надо выйти из нее победителем.

https://ukraina.ru/20240926/1057712953.html

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, запад, россия, вооруженные силы украины, пентагон, ядерное оружие, "орешник", мины, иран