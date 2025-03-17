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"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии

"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии - 17.03.2025 Украина.ру

"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии

На Украине политологи, ЛОМы и политики обсуждают перспективы возможного перемирия и думают о судьбе Зеленского и всяких "ультрапатриотичных" активистов — как сложатся у них дела после завершения боевых действий?

2025-03-17T07:02

2025-03-17T07:02

2025-03-17T07:02

украина

киев

россия

дональд трамп

владимир зеленский

андрей золотарев

еспч

нато

сизо

эксклюзив

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Условия президента РФ Владимира Путина украинский политтехнолог Андрей Золотарев назвал "вежливым отказом" от предложенного США и Киевом 30-дневного перемирия.По мнению эксперта, "в прекращении огня Кремль явно не заинтересован", поскольку чувствует себя хозяином ситуации на поле боя. А Трамп, вполне возможно, спешить с новыми санкциями против РФ не будет — вероятно, Москва и Вашингтон нашли какие-то точки соприкосновения в более крупных проектах, чем Украина."Пока, во всяком случае, Трамп демонстрирует предельно корректное поведение в отношении Кремля", - сказал политтехнолог в эфире одного из ютуб-каналов.Золотарев также высказал предположение, что Киев может впоследствии не принять условия в виде отказа от НАТО, в результате "мирный процесс об это споткнется".А может "споткнуться" и без этого. Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что с планируемым перемирием будет все так же, как было с частями ВСУ в Курской области — в Киеве давно понимали, что надо выводить оттуда войска, чтобы спасти их от уничтожения, но Зеленский не принимал соответствующего решения.По мнению опального нардепа, Зеленский и в отношении 30-дневного перемирия сочтет, "что это будет его поражение, а он на это не пойдет"."В общем, ситуация, как с бешеной собакой. По виду - щенок. А придется принимать меры", - сделал вывод Дубинский.Кстати, как сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье на Украине, иностранцы в силовых структурах и в окружении Зеленского практически открыто обсуждают его возможную ликвидацию."Как отметил источник, по их мнению, Зеленский слишком много знает и слишком много натворил, живым он никому не нужен", - передает агентство.Не только Зеленскому есть о чем беспокоиться. Комментируя ликвидацию в Одессе известного нациста-активиста Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, в России намекают на месть за все его "славные" дела."Спасибо, Одесса" - написал в своем блоге писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин.В украинской Нацполии назвали три версии убийства Ганула: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью, также не исключают российский след, информирует издание "Страна".А вот Андрей Золотарев высказал уверенность в том, что "подобная судьба ожидает многих такого рода активистов".При этом политтехнолог подчеркнул, что "у нас в основном убивают не за идею, а за деньги, а Ганул был замечен в конфликтах в отношении собственности… поэтому, скорее всего, корни надо искать в одесских деловых кругах, не в политике".Вообще, по мнению Золотарева, "такая практика (ликвидаций активистов — Ред.) будет только набирать обороты", особенно после завершения боевых действий, когда вернутся "сотни тысяч мужчин, для которых мир — в черно-белом свете, которые с легкостью применяли оружие на войне...".В свою очередь, украинский политолог Руслан Бортник предположил, что после решения ЕСПЧ по трагедии в одесском Доме профсоюзов "кто-то пытается раскачивать Одессу". По словам эксперта, нельзя исключить, что последствием этого акта может стать закручивание гаек внутри страны — ведь "Ганул* был публичной фигурой".Борник пожалел, что в соответствии с решением ЕСПЧ много денег придется выплатить пострадавшим в событиях 2 мая. И заявил, что убийства таких политических, публичных фигур "должны приравниваться к теракту, ответственность за такого рода убийства должна быть максимальной".Как быть с убийствами простых людей, которые были совершены и совершаются до сих пор по вине таких вот "публичных фигур", кто и когда за это ответит — об этом политолог рассуждать не стал, отметив лишь, что со многим из того, что делали эти "фигуры", он не согласен.Что до хода переговоров, то Бортник объяснил согласие Киева на 30-дневное перемирие тем, что Украина (киевский режим — Ред,) не в том состоянии, чтобы отказываться от любых предложений Трампа.По словам эксперта, в Киеве есть понимание, что новый спор с Трампом может привести просто к политической катастрофе - "это может открыть дорогу к прямым переговорам и сговору, сделке между США и Россией уже без участия Украины". А внутри Украины команда Трампа может сделать ставку на "оппозицию", переговоры с которой все это время продолжаются.Словом, и Трамп, и Зеленский прекрасно понимают, что, в случае отказа Киева от американских предложений - "вряд ли украинская власть, да и Украинское государство выстоят очень долго в такой ситуации", считает Бортник. Потому, по его словам, были еще уступки — например, отказ от требований к США о гарантиях безопасности, в этом документе этого нет. Как нет и границ Украины не то, что 1991 года, но и 2022-го.Политолог отметил, что такой "резкий поворот от идеи войны до победы или до поражения" к идее возможности 30-дневного перемирия кардинально меняет информационный фон в стране, меняет информационную политику государства - "это тоже очень серьезная уступка".По словам Бортника, "фактически Трамп развернул Украину, развернул ее в том направлении, в каком, как он видит, она должна сегодня двигаться".При этом эксперт добавил, что Трамп, возможно, спасает Украину (киевский режим — Ред.), оставляя возможность сохранения государства — ведь дальше может быть хуже, Россия мобилизуется, а воевать с Москвой напрямую США не хотят, поскольку оценивают риски такой войны и считают их неприемлемыми для себя. Но Киеву придется пойти на болезненные компромиссы.* Внесен в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Алексея Туманова "Трамп напомнил прокурорам о $350 млрд для Украины, а Киеву посоветовал "не задираться"

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Сергей Зуев

украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, андрей золотарев, еспч, нато, сизо, эксклюзив