"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии - 17.03.2025 Украина.ру
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"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии
"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии - 17.03.2025 Украина.ру
"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии
На Украине политологи, ЛОМы и политики обсуждают перспективы возможного перемирия и думают о судьбе Зеленского и всяких "ультрапатриотичных" активистов — как сложатся у них дела после завершения боевых действий?
2025-03-17T07:02
2025-03-17T07:02
украина
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
андрей золотарев
еспч
нато
сизо
эксклюзив
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Условия президента РФ Владимира Путина украинский политтехнолог Андрей Золотарев назвал "вежливым отказом" от предложенного США и Киевом 30-дневного перемирия.По мнению эксперта, "в прекращении огня Кремль явно не заинтересован", поскольку чувствует себя хозяином ситуации на поле боя. А Трамп, вполне возможно, спешить с новыми санкциями против РФ не будет — вероятно, Москва и Вашингтон нашли какие-то точки соприкосновения в более крупных проектах, чем Украина."Пока, во всяком случае, Трамп демонстрирует предельно корректное поведение в отношении Кремля", - сказал политтехнолог в эфире одного из ютуб-каналов.Золотарев также высказал предположение, что Киев может впоследствии не принять условия в виде отказа от НАТО, в результате "мирный процесс об это споткнется".А может "споткнуться" и без этого. Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что с планируемым перемирием будет все так же, как было с частями ВСУ в Курской области — в Киеве давно понимали, что надо выводить оттуда войска, чтобы спасти их от уничтожения, но Зеленский не принимал соответствующего решения.По мнению опального нардепа, Зеленский и в отношении 30-дневного перемирия сочтет, "что это будет его поражение, а он на это не пойдет"."В общем, ситуация, как с бешеной собакой. По виду - щенок. А придется принимать меры", - сделал вывод Дубинский.Кстати, как сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье на Украине, иностранцы в силовых структурах и в окружении Зеленского практически открыто обсуждают его возможную ликвидацию."Как отметил источник, по их мнению, Зеленский слишком много знает и слишком много натворил, живым он никому не нужен", - передает агентство.Не только Зеленскому есть о чем беспокоиться. Комментируя ликвидацию в Одессе известного нациста-активиста Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, в России намекают на месть за все его "славные" дела."Спасибо, Одесса" - написал в своем блоге писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин.В украинской Нацполии назвали три версии убийства Ганула: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью, также не исключают российский след, информирует издание "Страна".А вот Андрей Золотарев высказал уверенность в том, что "подобная судьба ожидает многих такого рода активистов".При этом политтехнолог подчеркнул, что "у нас в основном убивают не за идею, а за деньги, а Ганул был замечен в конфликтах в отношении собственности… поэтому, скорее всего, корни надо искать в одесских деловых кругах, не в политике".Вообще, по мнению Золотарева, "такая практика (ликвидаций активистов — Ред.) будет только набирать обороты", особенно после завершения боевых действий, когда вернутся "сотни тысяч мужчин, для которых мир — в черно-белом свете, которые с легкостью применяли оружие на войне...".В свою очередь, украинский политолог Руслан Бортник предположил, что после решения ЕСПЧ по трагедии в одесском Доме профсоюзов "кто-то пытается раскачивать Одессу". По словам эксперта, нельзя исключить, что последствием этого акта может стать закручивание гаек внутри страны — ведь "Ганул* был публичной фигурой".Борник пожалел, что в соответствии с решением ЕСПЧ много денег придется выплатить пострадавшим в событиях 2 мая. И заявил, что убийства таких политических, публичных фигур "должны приравниваться к теракту, ответственность за такого рода убийства должна быть максимальной".Как быть с убийствами простых людей, которые были совершены и совершаются до сих пор по вине таких вот "публичных фигур", кто и когда за это ответит — об этом политолог рассуждать не стал, отметив лишь, что со многим из того, что делали эти "фигуры", он не согласен.Что до хода переговоров, то Бортник объяснил согласие Киева на 30-дневное перемирие тем, что Украина (киевский режим — Ред,) не в том состоянии, чтобы отказываться от любых предложений Трампа.По словам эксперта, в Киеве есть понимание, что новый спор с Трампом может привести просто к политической катастрофе - "это может открыть дорогу к прямым переговорам и сговору, сделке между США и Россией уже без участия Украины". А внутри Украины команда Трампа может сделать ставку на "оппозицию", переговоры с которой все это время продолжаются.Словом, и Трамп, и Зеленский прекрасно понимают, что, в случае отказа Киева от американских предложений - "вряд ли украинская власть, да и Украинское государство выстоят очень долго в такой ситуации", считает Бортник. Потому, по его словам, были еще уступки — например, отказ от требований к США о гарантиях безопасности, в этом документе этого нет. Как нет и границ Украины не то, что 1991 года, но и 2022-го.Политолог отметил, что такой "резкий поворот от идеи войны до победы или до поражения" к идее возможности 30-дневного перемирия кардинально меняет информационный фон в стране, меняет информационную политику государства - "это тоже очень серьезная уступка".По словам Бортника, "фактически Трамп развернул Украину, развернул ее в том направлении, в каком, как он видит, она должна сегодня двигаться".При этом эксперт добавил, что Трамп, возможно, спасает Украину (киевский режим — Ред.), оставляя возможность сохранения государства — ведь дальше может быть хуже, Россия мобилизуется, а воевать с Москвой напрямую США не хотят, поскольку оценивают риски такой войны и считают их неприемлемыми для себя. Но Киеву придется пойти на болезненные компромиссы.* Внесен в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Алексея Туманова "Трамп напомнил прокурорам о $350 млрд для Украины, а Киеву посоветовал "не задираться"
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Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, андрей золотарев, еспч, нато, сизо, эксклюзив
Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Золотарев, ЕСПЧ, НАТО, СИЗО, Эксклюзив

"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии

07:02 17.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты: Пальчевский, Золотарев, Ищенко
Коллаж: что говорят эксперты: Пальчевский, Золотарев, Ищенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине политологи, ЛОМы и политики обсуждают перспективы возможного перемирия и думают о судьбе Зеленского и всяких "ультрапатриотичных" активистов — как сложатся у них дела после завершения боевых действий?
Условия президента РФ Владимира Путина украинский политтехнолог Андрей Золотарев назвал "вежливым отказом" от предложенного США и Киевом 30-дневного перемирия.
По мнению эксперта, "в прекращении огня Кремль явно не заинтересован", поскольку чувствует себя хозяином ситуации на поле боя. А Трамп, вполне возможно, спешить с новыми санкциями против РФ не будет — вероятно, Москва и Вашингтон нашли какие-то точки соприкосновения в более крупных проектах, чем Украина.
"Пока, во всяком случае, Трамп демонстрирует предельно корректное поведение в отношении Кремля", - сказал политтехнолог в эфире одного из ютуб-каналов.
Золотарев также высказал предположение, что Киев может впоследствии не принять условия в виде отказа от НАТО, в результате "мирный процесс об это споткнется".
А может "споткнуться" и без этого. Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что с планируемым перемирием будет все так же, как было с частями ВСУ в Курской области — в Киеве давно понимали, что надо выводить оттуда войска, чтобы спасти их от уничтожения, но Зеленский не принимал соответствующего решения.
По мнению опального нардепа, Зеленский и в отношении 30-дневного перемирия сочтет, "что это будет его поражение, а он на это не пойдет".

"В общем, ситуация, как с бешеной собакой. По виду - щенок. А придется принимать меры", - сделал вывод Дубинский.
Кстати, как сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье на Украине, иностранцы в силовых структурах и в окружении Зеленского практически открыто обсуждают его возможную ликвидацию.
"Как отметил источник, по их мнению, Зеленский слишком много знает и слишком много натворил, живым он никому не нужен", - передает агентство.
Не только Зеленскому есть о чем беспокоиться. Комментируя ликвидацию в Одессе известного нациста-активиста Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, в России намекают на месть за все его "славные" дела.
"Спасибо, Одесса" - написал в своем блоге писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин.
В украинской Нацполии назвали три версии убийства Ганула: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью, также не исключают российский след, информирует издание "Страна".
А вот Андрей Золотарев высказал уверенность в том, что "подобная судьба ожидает многих такого рода активистов".
При этом политтехнолог подчеркнул, что "у нас в основном убивают не за идею, а за деньги, а Ганул был замечен в конфликтах в отношении собственности… поэтому, скорее всего, корни надо искать в одесских деловых кругах, не в политике".
Вообще, по мнению Золотарева, "такая практика (ликвидаций активистов — Ред.) будет только набирать обороты", особенно после завершения боевых действий, когда вернутся "сотни тысяч мужчин, для которых мир — в черно-белом свете, которые с легкостью применяли оружие на войне...".
В свою очередь, украинский политолог Руслан Бортник предположил, что после решения ЕСПЧ по трагедии в одесском Доме профсоюзов "кто-то пытается раскачивать Одессу". По словам эксперта, нельзя исключить, что последствием этого акта может стать закручивание гаек внутри страны — ведь "Ганул* был публичной фигурой".
Борник пожалел, что в соответствии с решением ЕСПЧ много денег придется выплатить пострадавшим в событиях 2 мая. И заявил, что убийства таких политических, публичных фигур "должны приравниваться к теракту, ответственность за такого рода убийства должна быть максимальной".
Как быть с убийствами простых людей, которые были совершены и совершаются до сих пор по вине таких вот "публичных фигур", кто и когда за это ответит — об этом политолог рассуждать не стал, отметив лишь, что со многим из того, что делали эти "фигуры", он не согласен.
Что до хода переговоров, то Бортник объяснил согласие Киева на 30-дневное перемирие тем, что Украина (киевский режим — Ред,) не в том состоянии, чтобы отказываться от любых предложений Трампа.
По словам эксперта, в Киеве есть понимание, что новый спор с Трампом может привести просто к политической катастрофе - "это может открыть дорогу к прямым переговорам и сговору, сделке между США и Россией уже без участия Украины". А внутри Украины команда Трампа может сделать ставку на "оппозицию", переговоры с которой все это время продолжаются.
Словом, и Трамп, и Зеленский прекрасно понимают, что, в случае отказа Киева от американских предложений - "вряд ли украинская власть, да и Украинское государство выстоят очень долго в такой ситуации", считает Бортник. Потому, по его словам, были еще уступки — например, отказ от требований к США о гарантиях безопасности, в этом документе этого нет. Как нет и границ Украины не то, что 1991 года, но и 2022-го.
Политолог отметил, что такой "резкий поворот от идеи войны до победы или до поражения" к идее возможности 30-дневного перемирия кардинально меняет информационный фон в стране, меняет информационную политику государства - "это тоже очень серьезная уступка".
По словам Бортника, "фактически Трамп развернул Украину, развернул ее в том направлении, в каком, как он видит, она должна сегодня двигаться".
При этом эксперт добавил, что Трамп, возможно, спасает Украину (киевский режим — Ред.), оставляя возможность сохранения государства — ведь дальше может быть хуже, Россия мобилизуется, а воевать с Москвой напрямую США не хотят, поскольку оценивают риски такой войны и считают их неприемлемыми для себя. Но Киеву придется пойти на болезненные компромиссы.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Алексея Туманова "Трамп напомнил прокурорам о $350 млрд для Украины, а Киеву посоветовал "не задираться"
 
УкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей ЗолотаревЕСПЧНАТОСИЗОЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
07:29Россия, прирастающая Зеленским
07:13Пять условий "Вечного мира" России с Украиной
07:02"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии
07:00Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше
06:00Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области
05:45"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском
05:30"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ
05:00"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области
04:30ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец
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19:29Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного
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