"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ - 17.03.2025 Украина.ру
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"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ
"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ - 17.03.2025 Украина.ру
"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ
Центральной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым стало освобождение Суджи и новые факты о военных преступлениях ВСУ в Курской области
2025-03-17T13:56
2025-03-17T13:56
эксклюзив
россия
суджа
курская область
дмитрий киселев
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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ВСУ бегут из Курской областиК концу прошлой недели ВС РФ освободили 86% территорий Курской области, находившуюся под оккупацией ВСУ. В течение несколько дней были освобождены больше десяти населённых пунктов в районе Суджи и сама Суджа. Информацию подтверждало Министерство обороны РФ, военные эксперты констатировали: украинский фронт на этом участке провалился.Киселёв обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в минувшую середу не только заслушал доклады командования на месте, при этом приехал на совещание в военной форме. По словам генерального директора МИА "Россия сегодня", к его поездке были прикованы взгляды всего мира."Такое обмундирование для президента уж точно не повседневная одежда. Это было воспринято как знак решимости", – отметил он.Одна из главных мыслей, которую выделил ведущий программы: Путин чётко обозначил, что все остающиеся на Курщине украинские военные – террористы, и "отношение к ним будет соответствующее", так как они совершают военные преступления против гражданского населения и противодействуют российским Вооружённым Силам и правоохранительным органам.То же, разумеется, касается и иностранных наёмников, заметил Киселёв.Немаловажно, что за украинских военных в окружении ближе к концу недели вступился лично президент США Дональд Трамп."Сколько бы ни врал Зеленский о положении ВСУ, в Америке через свои средства контроля видят реальную ситуацию на фронтах", – подчеркнул тележурналист.На призыв американского коллеги ответил российский лидер. Путин вновь напомнил, что действия ВСУ в Курской области классифицируются Генеральной прокуратурой как терроризм, но к словам Трампа в Москве относятся с пониманием, и сдавшимся в плен украинским военным гарантировано гуманное отношение в соответствии с международным правом.Освобождённая СуджаДмитрий Киселёв отдельно отметил работу российских журналистов в курском приграничье. В частности, военного корреспондента Евгения Поддубного, машина которого августе прошлого года была атакована FPV-дроном и который был тяжело ранен.В своём репортаже Поддубный рассказал о главном – огневом контроле над дорогами, по которым предпринимают попытки эвакуироваться оставшиеся в живых украинские военнослужащие.На кадрах видна подбитая вражеская техника – с крестами, напоминающими Балкенкройц – балочный тевтонский крест, стилизованный Вермахтом.Военнопленных – сотни, все они утверждают, что командование бросило их на верную гибель."Обстановка жаркая", – констатирует военный корреспондент, находясь в центре Суджи, затянутом дымом и значительно разрушенном.Во дворах домов видны свежие кресты – простые, деревянные, какие смогли сами установить местные жители для своих погибших соседей.Операция "труба""15 километров с тяжелым снаряжением, двигаться, согнувшись, несколько дней – с таким не каждый справится, но у наших всё получилось", – сказал Дмитрий Киселёв об операции "Поток-3", благодаря которой российские военные попали в Суджу.Разведчики подробно рассказали о том, как планировалась и осуществлялась операция. Её участники объяснили, что некоторые шли больше двух, и даже трёх суток, так как с собой пришлось нести тяжелое оборудование."Смысл операции "Поток-3" – не ошеломить врага, не захватить плацдарм, одним броском – через трубу окружить противника и захватить Суджу", – объясняет военный корреспондент Александр Сладков, показывая саму эту трубу – газопровод диаметром 140 см.Бойцы прошли по советскому газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, поставки газа по которому, по иронии судьбы, совсем недавно прекратил Владимир Зеленский."У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба", – говорит один военнослужащий.В освобождённой Судже, о которой рассказывает Киселёв, пока ещё совсем неспокойно: звучат выстрелы и разрывы снарядов, повсюду разрушенные здания и сломанные деревья, но бойцы – знакомые и не знакомые встречаются в свободном городе и поздравляют, приветствуют друг друга.Самые драматичные для Киева события, уверен телеведущий, развиваются сейчас именно в курском приграничье.Российские военкоры теперь рассказывают и показывают, как выживали местные жители, когда их города и посёлки удерживали ВСУ: некоторых выгнали из жилья, другим, опасаясь расправы, приходилось скрываться долгое время в соседском подвале, множество погибших.Жители Малой Локни рассказали об "азовцах"*, зверствовавших в населённом пункте, – "страшных как смерть".Из Суджи и её окрестностей военные и сотрудники МЧС эвакуируют людей – оставаться там всё ещё небезопасно из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны, но в городе пока остаются гражданские.* Запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также материал Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту на сайте Украина.ру.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, суджа, курская область, дмитрий киселев, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Россия, Суджа, Курская область, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ

13:56 17.03.2025
 
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Сергей Зуев
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Центральной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым стало освобождение Суджи и новые факты о военных преступлениях ВСУ в Курской области
ВСУ бегут из Курской области
К концу прошлой недели ВС РФ освободили 86% территорий Курской области, находившуюся под оккупацией ВСУ. В течение несколько дней были освобождены больше десяти населённых пунктов в районе Суджи и сама Суджа. Информацию подтверждало Министерство обороны РФ, военные эксперты констатировали: украинский фронт на этом участке провалился.
Киселёв обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в минувшую середу не только заслушал доклады командования на месте, при этом приехал на совещание в военной форме. По словам генерального директора МИА "Россия сегодня", к его поездке были прикованы взгляды всего мира.
"Такое обмундирование для президента уж точно не повседневная одежда. Это было воспринято как знак решимости", – отметил он.
Одна из главных мыслей, которую выделил ведущий программы: Путин чётко обозначил, что все остающиеся на Курщине украинские военные – террористы, и "отношение к ним будет соответствующее", так как они совершают военные преступления против гражданского населения и противодействуют российским Вооружённым Силам и правоохранительным органам.
То же, разумеется, касается и иностранных наёмников, заметил Киселёв.
Немаловажно, что за украинских военных в окружении ближе к концу недели вступился лично президент США Дональд Трамп.
"Сколько бы ни врал Зеленский о положении ВСУ, в Америке через свои средства контроля видят реальную ситуацию на фронтах", – подчеркнул тележурналист.
На призыв американского коллеги ответил российский лидер. Путин вновь напомнил, что действия ВСУ в Курской области классифицируются Генеральной прокуратурой как терроризм, но к словам Трампа в Москве относятся с пониманием, и сдавшимся в плен украинским военным гарантировано гуманное отношение в соответствии с международным правом.
Освобождённая Суджа
Дмитрий Киселёв отдельно отметил работу российских журналистов в курском приграничье. В частности, военного корреспондента Евгения Поддубного, машина которого августе прошлого года была атакована FPV-дроном и который был тяжело ранен.
В своём репортаже Поддубный рассказал о главном – огневом контроле над дорогами, по которым предпринимают попытки эвакуироваться оставшиеся в живых украинские военнослужащие.
На кадрах видна подбитая вражеская техника – с крестами, напоминающими Балкенкройц – балочный тевтонский крест, стилизованный Вермахтом.
Военнопленных – сотни, все они утверждают, что командование бросило их на верную гибель.
"Обстановка жаркая", – констатирует военный корреспондент, находясь в центре Суджи, затянутом дымом и значительно разрушенном.
Во дворах домов видны свежие кресты – простые, деревянные, какие смогли сами установить местные жители для своих погибших соседей.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
12:41
Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУДо полного освобождения Курской области российской армии осталось зачистить всего один населенный пункт — Горналь в Суджанском районе. Об этом 17 марта написал Телеграм-канал Mash
Операция "труба"
"15 километров с тяжелым снаряжением, двигаться, согнувшись, несколько дней – с таким не каждый справится, но у наших всё получилось", – сказал Дмитрий Киселёв об операции "Поток-3", благодаря которой российские военные попали в Суджу.
Разведчики подробно рассказали о том, как планировалась и осуществлялась операция. Её участники объяснили, что некоторые шли больше двух, и даже трёх суток, так как с собой пришлось нести тяжелое оборудование.
"Смысл операции "Поток-3" – не ошеломить врага, не захватить плацдарм, одним броском – через трубу окружить противника и захватить Суджу", – объясняет военный корреспондент Александр Сладков, показывая саму эту трубу – газопровод диаметром 140 см.
Бойцы прошли по советскому газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, поставки газа по которому, по иронии судьбы, совсем недавно прекратил Владимир Зеленский.
"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба", – говорит один военнослужащий.
В освобождённой Судже, о которой рассказывает Киселёв, пока ещё совсем неспокойно: звучат выстрелы и разрывы снарядов, повсюду разрушенные здания и сломанные деревья, но бойцы – знакомые и не знакомые встречаются в свободном городе и поздравляют, приветствуют друг друга.
Самые драматичные для Киева события, уверен телеведущий, развиваются сейчас именно в курском приграничье.
Российские военкоры теперь рассказывают и показывают, как выживали местные жители, когда их города и посёлки удерживали ВСУ: некоторых выгнали из жилья, другим, опасаясь расправы, приходилось скрываться долгое время в соседском подвале, множество погибших.
Жители Малой Локни рассказали об "азовцах"*, зверствовавших в населённом пункте, – "страшных как смерть".
Из Суджи и её окрестностей военные и сотрудники МЧС эвакуируют людей – оставаться там всё ещё небезопасно из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны, но в городе пока остаются гражданские.
* Запрещённая в РФ террористическая организация
Читайте также материал Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивРоссияСуджаКурская областьДмитрий КиселевВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
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