https://ukraina.ru/20250317/1061849748.html

"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ

"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ - 17.03.2025 Украина.ру

"У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба". Киселёв о подвигах ВС РФ

Центральной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым стало освобождение Суджи и новые факты о военных преступлениях ВСУ в Курской области

2025-03-17T13:56

2025-03-17T13:56

2025-03-17T13:56

эксклюзив

россия

суджа

курская область

дмитрий киселев

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

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ВСУ бегут из Курской областиК концу прошлой недели ВС РФ освободили 86% территорий Курской области, находившуюся под оккупацией ВСУ. В течение несколько дней были освобождены больше десяти населённых пунктов в районе Суджи и сама Суджа. Информацию подтверждало Министерство обороны РФ, военные эксперты констатировали: украинский фронт на этом участке провалился.Киселёв обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в минувшую середу не только заслушал доклады командования на месте, при этом приехал на совещание в военной форме. По словам генерального директора МИА "Россия сегодня", к его поездке были прикованы взгляды всего мира."Такое обмундирование для президента уж точно не повседневная одежда. Это было воспринято как знак решимости", – отметил он.Одна из главных мыслей, которую выделил ведущий программы: Путин чётко обозначил, что все остающиеся на Курщине украинские военные – террористы, и "отношение к ним будет соответствующее", так как они совершают военные преступления против гражданского населения и противодействуют российским Вооружённым Силам и правоохранительным органам.То же, разумеется, касается и иностранных наёмников, заметил Киселёв.Немаловажно, что за украинских военных в окружении ближе к концу недели вступился лично президент США Дональд Трамп."Сколько бы ни врал Зеленский о положении ВСУ, в Америке через свои средства контроля видят реальную ситуацию на фронтах", – подчеркнул тележурналист.На призыв американского коллеги ответил российский лидер. Путин вновь напомнил, что действия ВСУ в Курской области классифицируются Генеральной прокуратурой как терроризм, но к словам Трампа в Москве относятся с пониманием, и сдавшимся в плен украинским военным гарантировано гуманное отношение в соответствии с международным правом.Освобождённая СуджаДмитрий Киселёв отдельно отметил работу российских журналистов в курском приграничье. В частности, военного корреспондента Евгения Поддубного, машина которого августе прошлого года была атакована FPV-дроном и который был тяжело ранен.В своём репортаже Поддубный рассказал о главном – огневом контроле над дорогами, по которым предпринимают попытки эвакуироваться оставшиеся в живых украинские военнослужащие.На кадрах видна подбитая вражеская техника – с крестами, напоминающими Балкенкройц – балочный тевтонский крест, стилизованный Вермахтом.Военнопленных – сотни, все они утверждают, что командование бросило их на верную гибель."Обстановка жаркая", – констатирует военный корреспондент, находясь в центре Суджи, затянутом дымом и значительно разрушенном.Во дворах домов видны свежие кресты – простые, деревянные, какие смогли сами установить местные жители для своих погибших соседей.Операция "труба""15 километров с тяжелым снаряжением, двигаться, согнувшись, несколько дней – с таким не каждый справится, но у наших всё получилось", – сказал Дмитрий Киселёв об операции "Поток-3", благодаря которой российские военные попали в Суджу.Разведчики подробно рассказали о том, как планировалась и осуществлялась операция. Её участники объяснили, что некоторые шли больше двух, и даже трёх суток, так как с собой пришлось нести тяжелое оборудование."Смысл операции "Поток-3" – не ошеломить врага, не захватить плацдарм, одним броском – через трубу окружить противника и захватить Суджу", – объясняет военный корреспондент Александр Сладков, показывая саму эту трубу – газопровод диаметром 140 см.Бойцы прошли по советскому газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, поставки газа по которому, по иронии судьбы, совсем недавно прекратил Владимир Зеленский."У наших дедов была Курская дуга, а у нас – Курская труба", – говорит один военнослужащий.В освобождённой Судже, о которой рассказывает Киселёв, пока ещё совсем неспокойно: звучат выстрелы и разрывы снарядов, повсюду разрушенные здания и сломанные деревья, но бойцы – знакомые и не знакомые встречаются в свободном городе и поздравляют, приветствуют друг друга.Самые драматичные для Киева события, уверен телеведущий, развиваются сейчас именно в курском приграничье.Российские военкоры теперь рассказывают и показывают, как выживали местные жители, когда их города и посёлки удерживали ВСУ: некоторых выгнали из жилья, другим, опасаясь расправы, приходилось скрываться долгое время в соседском подвале, множество погибших.Жители Малой Локни рассказали об "азовцах"*, зверствовавших в населённом пункте, – "страшных как смерть".Из Суджи и её окрестностей военные и сотрудники МЧС эвакуируют людей – оставаться там всё ещё небезопасно из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны, но в городе пока остаются гражданские.* Запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также материал Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061848346.html

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суджа

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, суджа, курская область, дмитрий киселев, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины