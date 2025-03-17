В Раде главу МИД Украины назвали врагом страны после его слов о вступлении в НАТО

"НАТО не может быть снято с повестки дня": Украина не согласна с Уолтцом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вступление Украины в НАТО "не может быть снято с повестки дня", о чем ранее заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом 17 марта написало украинское издание "Страна.ua"