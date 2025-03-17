В Раде главу МИД Украины назвали врагом страны после его слов о вступлении в НАТО - 17.03.2025 Украина.ру
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В Раде главу МИД Украины назвали врагом страны после его слов о вступлении в НАТО
В Раде главу МИД Украины назвали врагом страны после его слов о вступлении в НАТО - 17.03.2025 Украина.ру
В Раде главу МИД Украины назвали врагом страны после его слов о вступлении в НАТО
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал главу МИД Украины Андрея Сибигу врагом страны после его заявлений о том, что вступление в НАТО якобы не может быть снято Киевом с повестки дня. Об этом 17 марта он написал в своем Телеграм-канале.
2025-03-17T14:57
2025-03-17T14:57
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По словам Дмитрука, вопрос с вступлением Украины в альянс стал одной из причин нынешнего конфликта, а НАТО просто использовал Киев в своих целях.Ранее, также 17 марта, Сибига заявил, что вступление Украины в НАТО "не может быть снято с повестки дня". По его мнению, этот вопрос входит в "фундаментальные" для Украины вещи, которые "не обсуждаются, которые нельзя затрагивать" на мирных переговорах:Обвинения и оскорбления в сторону своих же политиков — привычное для Украины дело. Кроме того произошедшего, в понедельник Безуглая обвинила Киев в ликвидации своих пилотов.
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Новости, Украина, Киев, Артем Дмитрук, Верховная Рада, НАТО, МИД, МИД Украины

В Раде главу МИД Украины назвали врагом страны после его слов о вступлении в НАТО

14:57 17.03.2025
 
Артём Дмитрук
Артём Дмитрук
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Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал главу МИД Украины Андрея Сибигу врагом страны после его заявлений о том, что вступление в НАТО якобы не может быть снято Киевом с повестки дня. Об этом 17 марта он написал в своем Телеграм-канале.
По словам Дмитрука, вопрос с вступлением Украины в альянс стал одной из причин нынешнего конфликта, а НАТО просто использовал Киев в своих целях.
"И сейчас Сибига заявляет, что мы хотим в НАТО. Абсолютно аморальные уроды и враги Украины!", — написал депутат.
Ранее, также 17 марта, Сибига заявил, что вступление Украины в НАТО "не может быть снято с повестки дня". По его мнению, этот вопрос входит в "фундаментальные" для Украины вещи, которые "не обсуждаются, которые нельзя затрагивать" на мирных переговорах:
- РИА Новости, 1920, 17.03.2025
14:23
"НАТО не может быть снято с повестки дня": Украина не согласна с Уолтцом Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вступление Украины в НАТО "не может быть снято с повестки дня", о чем ранее заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом 17 марта написало украинское издание "Страна.ua"
Обвинения и оскорбления в сторону своих же политиков — привычное для Украины дело. Кроме того произошедшего, в понедельник Безуглая обвинила Киев в ликвидации своих пилотов.
 
НовостиУкраинаКиевАртем ДмитрукВерховная РадаНАТОМИДМИД Украины
 
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