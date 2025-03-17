https://ukraina.ru/20250317/1061848346.html
Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ - 17.03.2025 Украина.ру
Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
До полного освобождения Курской области российской армии осталось зачистить всего один населенный пункт — Горналь в Суджанском районе. Об этом 17 марта написал Телеграм-канал Mash
2025-03-17T12:41
2025-03-17T12:41
2025-03-17T12:46
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По данным канала, сейчас за село идут бои, российские войска начали штурмовать населенный пункт и уже "взяли" около половины территории. Стоит напомнить, что накануне ВС РФ зачистили Гуево и Гоголевку. А до выхода на границу с Украиной осталось менее полутора километров.Тем же временем депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что отступление подразделений ВСУ из Курской области не было запланировано. По ее словам, военные "не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит, как может". Подробности в публикации ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу.Между тем армия России, которая освободила почти что все территории Курской области, ранее оккупированные ВСУ, показала, какие "подарки" обнаружила после хаотичного отступления противника. Об этом — в материале ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео.
https://ukraina.ru/20250317/1061846375.html
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ
Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
12:41 17.03.2025 (обновлено: 12:46 17.03.2025)
До полного освобождения Курской области российской армии осталось зачистить всего один населенный пункт — Горналь в Суджанском районе. Об этом 17 марта написал Телеграм-канал Mash