Отражение "рыбы-луны" в мутной воде: Безуглая обвинила Киев в ликвидации своих пилотов
Алексей Месь
Половину украинских самолетов и вертолетов Киев сбивает сам своими же системами ПВО. Такое заявление 17 марта сделала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, комментируя посмертное присвоение звания героя Украины пилоту Алексею Месю (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), который "одним из первых освоил F-16, но был сбит собственной ПВО"
Безуглая напомнила, что главком ВСУ Александр Сырский еще в начале сентября прошлого года обещал обнародовать результаты расследования этого эпизода "в ближайшее время" и заявлял, что их не собираются "скрывать".
"Теперь мы не только не услышим ответов на эту трагедию, но и на многочисленные смерти во время скопления людей, нецелевого использования средств Генштабом, который до этого возглавлял Баргилевич", - отметила Безуглая, ее слова опубликовало украинское издание "Странаю.ua".
В августе прошлого года в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16 погиб украинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), который при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада.
31 августа 2024, 11:26Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилотеУкраинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), погибший в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16, при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада
Ровно за год до смерти Moonfish также в последних числах августа умер другой украинский летчик, мечтавший летать на F-16 - Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он погиб в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области. Он также получил от Зеленского звание героя Украины посмертно.
Ранее военный эксперт Драго Боснич отметил, что подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель украинского пилота Алексея Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна") в F-16 - серьезная потеря для Киева.
Эксперт добавил, что в течение этого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов" и посоветовал украинским летчикам бежать в Россию: Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16.