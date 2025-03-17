Отражение "рыбы-луны" в мутной воде: Безуглая обвинила Киев в ликвидации своих пилотов - 17.03.2025 Украина.ру
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Отражение "рыбы-луны" в мутной воде: Безуглая обвинила Киев в ликвидации своих пилотов
Отражение "рыбы-луны" в мутной воде: Безуглая обвинила Киев в ликвидации своих пилотов - 17.03.2025 Украина.ру
Отражение "рыбы-луны" в мутной воде: Безуглая обвинила Киев в ликвидации своих пилотов
Половину украинских самолетов и вертолетов Киев сбивает сам своими же системами ПВО. Такое заявление 17 марта сделала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, комментируя посмертное присвоение звания героя Украины пилоту Алексею Месю (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), который "одним из первых освоил F-16, но был сбит собственной ПВО"
2025-03-17T12:12
2025-03-17T12:12
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Безуглая напомнила, что главком ВСУ Александр Сырский еще в начале сентября прошлого года обещал обнародовать результаты расследования этого эпизода "в ближайшее время" и заявлял, что их не собираются "скрывать".Депутат также выразила уверенность, что смена главы Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича на Андрея Гнатова - это попытка замять в том числе такие случаи, как смерть пилота Алексея Меся.В августе прошлого года в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16 погиб украинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), который при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада.Ровно за год до смерти Moonfish также в последних числах августа умер другой украинский летчик, мечтавший летать на F-16 - Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он погиб в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области. Он также получил от Зеленского звание героя Украины посмертно.Ранее военный эксперт Драго Боснич отметил, что подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель украинского пилота Алексея Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна") в F-16 - серьезная потеря для Киева.Эксперт добавил, что в течение этого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов" и посоветовал украинским летчикам бежать в Россию: Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16.
https://ukraina.ru/20240831/1057158835.html
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новости, киев, украина, запад, марьяна безуглая, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, верховная рада, f-16, пилоты
Новости, Киев, Украина, Запад, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Верховная Рада, F-16, пилоты

Отражение "рыбы-луны" в мутной воде: Безуглая обвинила Киев в ликвидации своих пилотов

12:12 17.03.2025
 
Алексей Месь
Алексей Месь
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Половину украинских самолетов и вертолетов Киев сбивает сам своими же системами ПВО. Такое заявление 17 марта сделала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, комментируя посмертное присвоение звания героя Украины пилоту Алексею Месю (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), который "одним из первых освоил F-16, но был сбит собственной ПВО"
Безуглая напомнила, что главком ВСУ Александр Сырский еще в начале сентября прошлого года обещал обнародовать результаты расследования этого эпизода "в ближайшее время" и заявлял, что их не собираются "скрывать".
Депутат также выразила уверенность, что смена главы Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича на Андрея Гнатова - это попытка замять в том числе такие случаи, как смерть пилота Алексея Меся.
"Теперь мы не только не услышим ответов на эту трагедию, но и на многочисленные смерти во время скопления людей, нецелевого использования средств Генштабом, который до этого возглавлял Баргилевич", - отметила Безуглая, ее слова опубликовало украинское издание "Странаю.ua".
В августе прошлого года в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16 погиб украинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), который при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада.
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Ровно за год до смерти Moonfish также в последних числах августа умер другой украинский летчик, мечтавший летать на F-16 - Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он погиб в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области. Он также получил от Зеленского звание героя Украины посмертно.
Фото: Воздушные силы Украины. Андрей Пильщиков
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Ранее военный эксперт Драго Боснич отметил, что подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель украинского пилота Алексея Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна") в F-16 - серьезная потеря для Киева.
Эксперт добавил, что в течение этого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов" и посоветовал украинским летчикам бежать в Россию: Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16.
 
НовостиКиевУкраинаЗападМарьяна БезуглаяАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГенштабВерховная РадаF-16пилоты
 
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