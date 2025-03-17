https://ukraina.ru/20250317/1061851722.html

Дырка Лемми и русские нюансы. Россия победно отразила ультиматум

Дырка Лемми и русские нюансы. Россия победно отразила ультиматум - 17.03.2025 Украина.ру

Дырка Лемми и русские нюансы. Россия победно отразила ультиматум

Все актуальное на сегодняшний момент на российско-американском треке случится 17-18 марта 2025 года. Так анонсировал сам президент США Дональд Трамп. Сначала он сказал, что все станет яснее 17 марта, а потом на 18 марта анонсировал свое разговор с российским визави Владимиром Путиным.

2025-03-17T15:17

2025-03-17T15:17

2025-03-17T15:17

россия

сша

украина

ес

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дональд трамп

саудовская аравия

переговоры

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Для того, чтобы этот разговор состоялся, в Москву мотался Стив Уиткофф, спецпосланник США по Ближнему Востоку, который занялся вплотную почему-то Россией. И если его целью, по его же словам, было "сузить разрыв между позициями Украины и России", то Трамп сам себе, как передает Reuters, нарезал задачу покрупнее – "обсудить с президентом России возможность завершения войны в Украине".А задача эта не простая, потому что усложнили ее сами США, когда наивно попытались поймать Россию в ловушку и поставить перед очень неприятным ультиматумом, невыполнении условий которого несло ей, России, большие репутационные потери.Речь идет о том, что на прошлой неделе, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) американская и украинская делегации согласовали 30-дневное перемирие на фронтах спецвоенной операции (СВО) и потребовали от России признать его и присоединиться к прекращению огня. Договаривающиеся стороны были уверены, что, с одной стороны, они, вынудив Россию к перемирию, в случае ее согласия получат 30 дней на перегруппировку своих сил и на остановку победоносного наступления российских войск по всей линии боевого столкновения (ЛБС).С другой, если Россия не согласится, то именно она в глазах мирового общественного мнению подставится как "агрессор и противник мира", и на нее можно будет навесить всех собак, включая домашних животных Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и даже Урсулу фон дер Ляйен с Каей Каллас.Эти и прочие подобного же пошиба деятели коллективного Запада по поводу такой внезапно представившейся лафы раскатали такую мощную губу, что казалось, России не отвертеться - развилка казалась простой и однозначной. А Трамп только потирал руки: он по-любому не проигрывал – или мог стать миротворцем, который добился прекращения огня, или оборачивался любителем мира, которого не поняли и не поддержали "злые русские".Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, негр, с его слов, пострадавший от всех язв колониализма, с которым не менее яростно боролся в нескольких поколениях, обращаясь к Трампу, даже выдвинул России серьезную "предъяву": "Сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна (выделено мною. – Авт.) принять ее".Ага, так и сказал "борец" – Россия должна, Карл! Кому? Что? Почему? – это вопросы как-то повисли в воздухе, наполненном высокомерием, амбициями и неизбывной глупостью британского министра, любящего ультиматумы.Но к тому времени уже выступил Путин со своим знаменитым "Мы согласны, но есть нюансы". По его словам, Россия никогда не была против мира и мирных переговоров. Но с одним главным условием – перемирие должно стать прелюдией долгосрочного мира. А первопричины войны плавно перетекли в задачи СВО, которые остаются неизменными, – денацификация, демилитаризация и нейтральный внеблоковый статус Украины. При этом, сказал Путин, очень важно знать, кто и как будет контролировать прекращение огня и сделает все, чтобы перемирие на стало временем перевооружения Украины и ее ВСУ новыми потоками западного оружия. "…Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие? ...Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий?", – поинтересовался российский президент.И не получил ответов, потому что согласие Путина для начала ввело в ступор просроченного Владимира Зеленского и всех на Западе, кто уверял его, что удалось загнать Россию в ловушку и политико-логический тупик "или невыгодное перемирие – или обвинения в агрессивности". А потом и Трамп решил узнать, что же Путин задумал, и потому на всякий случай высоко оценил готовность Москвы к перемирию, послав в Москву Уиткоффа и оценив согласие Путина: "это многообещающее заявление, мы вышли из тупика".А потом выступил и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев из Москвы, который лаконично и крайне емко ответил антиколониалисту Лэмми из Лондона: "С дипломатической точки зрения Британия и ее министр могут засунуть свою идею обратно в ту дыру, из которой она появилась".Отверстие-источник, из которого бедный Лэмми черпает свои вдохновенные оценки и выводы, звучит в оригинале несколько иначе, но мы пощадим от излишнего физиологизма и читателей, и самого чернявого министра, который удивляется, что же ему так больно сзади…Понятно, почему недовольны западные политики – сейчас у них сорвалось все, но главное – возможность переложить вину за войну на Россию и под эту сурдинку и под видом "обеспечения гарантий безопасности Украины" напичкать неонациков оружием и объяснить своему затягивающему пояса от наступающей нищеты населению, что, предлагая ему пушки вместо масла, спасают его от "путинских бурят". Или, как написала The Washington Post, "президент России Владимир Путин отказался… полностью принять предложение США о прекращении огня в украинском конфликте, заявив, что есть "нюансы", которые требуют "кропотливого исследования", особенно с учетом продвижения российских войск". …Дальше The Washington Post резюмировала: "Такая реакция Путина позволяет России вести затяжные переговоры без немедленного отказа от перемирия".Другими словами, каждый будут занят своим делом: Запад нарочито будет бороться за мир и перемирие, Россия будет с этим соглашаться аж бегом, а российские войска – и дальше громить ВСУ, освобождая свои конституционные территории от неонацистской оккупации и Украину – от неонацистского же морока.Случилась же вся эта закавыка для Запада потому, что он сам тупит или просто делает вид, что не понимает главный российский подход – во время обсуждения вопросов мира в Украине Москве и России нужен не только мир в Украине, а решение более широкого круга вопросов, гарантирующих всеобъемлющую безопасность на долгие годы, а не на 30 дней.Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, Москва потребует гарантий безопасности в соглашении по Украине, ибо только таким образом можно достичь устойчивого мира и укрепить региональную безопасность. "Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность", – сказал замминистра, напомнив тем самым давно высказанную мысль Путина.То есть Россия вынужденно действует по принципу "повторение – мать учения". А Запад учиться упорно не хочет.Но позиция Москвы неизменна. Если же 18 марта Путин будет говорить с Трампом, то Уиткофф уже как бы пунктирно обозначил, о чем хочет говорить Россия: 1) полная капитуляция украинских войск в Курской области; 2) международное признание захваченных территорий как больше не принадлежащих Украине (ту многие американские чиновники самого высокого уровня уверены: Киев уступит территории); 3) ограничения на мобилизацию ВСУ; 4) прекращение западной военной помощи; 5) запрет на присутствие в Украине иностранных миротворцев.Трамп, анонсируя разговор с Путиным, добавил, что хочет также поговорить о Запорожской АЭС и о соглашении по судоходству на Черном море и доступа к его портам. "Я поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы. …Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях. Я думаю, что многое из этого уже обсуждалось обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы", – сказал он.Но что самое интересное: недопрезидент Украины Зеленский почти все эти темы назвал "красными линиями", пересекать которые украинская сторона не согласится никогда. Он опять бунтует и подставляет всех. Вполне возможно именно это и имел в виду президент Белоруссии Александр Лукашенко, который о прежних контактах с Зеленским сказал: "Володя как сын мне был, но поступил как гнида!"И кто – Путин или Трамп – не мог бы вслед за Лукашенко повторить эту чудесную фразу? Зеленский, спасая свою шкуру, не только свою Украину гробит, но и подставляет всех. За исключением разве что упомянутых Макрона, Стармера, фон дер Ляйен с Каллас. Но вы же видите их по телеку – та еще семейка Адамсов в мировой политике…Более подробно о том, что потерял Зеленский в войне на Украине - в статье Ростислава Ищенко "Россия, прирастающая Зеленским"

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