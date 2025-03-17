"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск - 17.03.2025 Украина.ру
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"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск
"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск - 17.03.2025 Украина.ру
"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск
Командир ВСУ забросил военнослужащих Украины в Курскую область при помощи обмана, "как котят". Об этом 17 марта изданию RT рассказали сдавшиеся в плен солдаты ВСУ
2025-03-17T14:37
2025-03-17T14:37
новости
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Один из собеседников издания — пленный военнослужащий 156-го батальона 118 бригады теробороны ВСУ из города Черкассы — рассказал, что их подразделение "обманом отправили на территорию Курской области". "Бросили, как котят", — заявил его сослуживец, обратившись к своему командиру с позывным "Тринадцатый", оставившему подразделение и сбежавшему из Курской области:"Тринадцатый, передаю тебе привет. Зачем ты нас бросил?". Военный также отметил, что командир приказал подчиненным бросить на месте раненых сослуживцев и после "организованно отходить", а сам исчез."Так что жди, "Тринадцатый", в гости", — заключил один из военнопленных ВСУ.В то же время стало известно, что российской армии осталось зачистить один населенный пункт до полного освобождения Курской области. И Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, курск, влад росс, украина, вооруженные силы украины, всу, пленные, вс рф, черкассы
Новости, Курская область, Курск, Влад Росс, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Пленные, ВС РФ, Черкассы

"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск

14:37 17.03.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Командир ВСУ забросил военнослужащих Украины в Курскую область при помощи обмана, "как котят". Об этом 17 марта изданию RT рассказали сдавшиеся в плен солдаты ВСУ
Один из собеседников издания — пленный военнослужащий 156-го батальона 118 бригады теробороны ВСУ из города Черкассы — рассказал, что их подразделение "обманом отправили на территорию Курской области".
"Завезли ночью, потом поставили перед фактом: вы на территории России. Забросили без подготовки. Никакого обеспечения не предоставили", — добавил он.
"Бросили, как котят", — заявил его сослуживец, обратившись к своему командиру с позывным "Тринадцатый", оставившему подразделение и сбежавшему из Курской области:
"Тринадцатый, передаю тебе привет. Зачем ты нас бросил?".
Военный также отметил, что командир приказал подчиненным бросить на месте раненых сослуживцев и после "организованно отходить", а сам исчез.
"Так что жди, "Тринадцатый", в гости", — заключил один из военнопленных ВСУ.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
12:17
ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео Российские военные обнаружили в освобожденных от оккупации ВСУ курских селах Косица и Черкасское Поречное позиции с брошенной техникой и вооружением противника. Об этом 17 марта сообщило Минобороны России со ссылкой на видео военнослужащих РФ
В то же время стало известно, что российской армии осталось зачистить один населенный пункт до полного освобождения Курской области. И Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
 
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