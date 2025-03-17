https://ukraina.ru/20250317/1061851065.html
"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск
"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск - 17.03.2025 Украина.ру
"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск
Командир ВСУ забросил военнослужащих Украины в Курскую область при помощи обмана, "как котят". Об этом 17 марта изданию RT рассказали сдавшиеся в плен солдаты ВСУ
2025-03-17T14:37
2025-03-17T14:37
2025-03-17T14:37
новости
курская область
курск
влад росс
украина
вооруженные силы украины
всу
пленные
вс рф
черкассы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060244136_0:43:2024:1182_1920x0_80_0_0_17985c8e36c8b5ac399c3c01273b68c9.jpg.webp
Один из собеседников издания — пленный военнослужащий 156-го батальона 118 бригады теробороны ВСУ из города Черкассы — рассказал, что их подразделение "обманом отправили на территорию Курской области". "Бросили, как котят", — заявил его сослуживец, обратившись к своему командиру с позывным "Тринадцатый", оставившему подразделение и сбежавшему из Курской области:"Тринадцатый, передаю тебе привет. Зачем ты нас бросил?". Военный также отметил, что командир приказал подчиненным бросить на месте раненых сослуживцев и после "организованно отходить", а сам исчез."Так что жди, "Тринадцатый", в гости", — заключил один из военнопленных ВСУ.В то же время стало известно, что российской армии осталось зачистить один населенный пункт до полного освобождения Курской области. И Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
https://ukraina.ru/20250317/1061847880.html
курская область
курск
украина
черкассы
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060244136_197:0:1828:1223_1920x0_80_0_0_e6d923c664798204c0864ab013615e9f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, курск, влад росс, украина, вооруженные силы украины, всу, пленные, вс рф, черкассы
Новости, Курская область, Курск, Влад Росс, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Пленные, ВС РФ, Черкассы
"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск
Командир ВСУ забросил военнослужащих Украины в Курскую область при помощи обмана, "как котят". Об этом 17 марта изданию RT рассказали сдавшиеся в плен солдаты ВСУ
Один из собеседников издания — пленный военнослужащий 156-го батальона 118 бригады теробороны ВСУ из города Черкассы — рассказал, что их подразделение "обманом отправили на территорию Курской области".
"Завезли ночью, потом поставили перед фактом: вы на территории России. Забросили без подготовки. Никакого обеспечения не предоставили", — добавил он.
"Бросили, как котят", — заявил его сослуживец, обратившись к своему командиру с позывным "Тринадцатый", оставившему подразделение и сбежавшему из Курской области:
"Тринадцатый, передаю тебе привет. Зачем ты нас бросил?".
Военный также отметил, что командир приказал подчиненным бросить на месте раненых сослуживцев и после "организованно отходить", а сам исчез.
"Так что жди, "Тринадцатый", в гости", — заключил один из военнопленных ВСУ.
В то же время стало известно, что российской армии осталось зачистить один населенный пункт до полного освобождения Курской области. И Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ