https://ukraina.ru/20250317/1061851065.html

"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск

"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск - 17.03.2025 Украина.ру

"Жди в гости": пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск

Командир ВСУ забросил военнослужащих Украины в Курскую область при помощи обмана, "как котят". Об этом 17 марта изданию RT рассказали сдавшиеся в плен солдаты ВСУ

2025-03-17T14:37

2025-03-17T14:37

2025-03-17T14:37

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Один из собеседников издания — пленный военнослужащий 156-го батальона 118 бригады теробороны ВСУ из города Черкассы — рассказал, что их подразделение "обманом отправили на территорию Курской области". "Бросили, как котят", — заявил его сослуживец, обратившись к своему командиру с позывным "Тринадцатый", оставившему подразделение и сбежавшему из Курской области:"Тринадцатый, передаю тебе привет. Зачем ты нас бросил?". Военный также отметил, что командир приказал подчиненным бросить на месте раненых сослуживцев и после "организованно отходить", а сам исчез."Так что жди, "Тринадцатый", в гости", — заключил один из военнопленных ВСУ.В то же время стало известно, что российской армии осталось зачистить один населенный пункт до полного освобождения Курской области. И Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ

https://ukraina.ru/20250317/1061847880.html

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новости, курская область, курск, влад росс, украина, вооруженные силы украины, всу, пленные, вс рф, черкассы