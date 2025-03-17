Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи - 17.03.2025 Украина.ру
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Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи
Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи - 17.03.2025 Украина.ру
Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи
Кабинет министров Украины одобрил проект письма о намерениях правительства и Нацбанка к Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике. Текст документа опубликован на правительственном сайте.
2025-03-17T13:13
2025-03-17T13:13
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госдолг
финансы
финансовая помощь
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Кабмин Украины распоряжением от 14 марта уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание документов, обеспечивающих привлечение внешней экономической помощи.Текст письма не опубликован. Из неофициальных комментариев следует, что целью письма к МВФ является получение около $400 млн. Принципиальное согласие на это фонд дал в феврале, формализация решения ожидается в конце марта.МВФ реализует программу финансовой помощи официальному Киеву в размере $15,6 млрд. Она предусматривает обязательства Кабмина Украины проводить в том числе структурные реформы. Деньги по линии фона помогают руководству постсоветской республики обслуживать внешний долг.Минфин Украины оценивал размер внешнего госдолга в январе 2025 года в размере $117,73 млрд. Из них прямая задолженность государства перед МВФ оценивалась в $13,55 млрд. Совокупный госдолг вместе с гарантированными государством долгами вначале года оценивалась министерством по состоянию на 31.01.2025 в $168,99 млрд.Автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел проблему в публикации Не только СВО. Как Украина стала полностью аграрным и зависимым от Запада государством
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новости, украина, киев, запад, мвф, кабинет министров, нацбанк, госдолг, финансы, финансовая помощь, кабмин
Новости, Украина, Киев, Запад, МВФ, Кабинет министров, Нацбанк, госдолг, финансы, финансовая помощь, Кабмин

Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи

13:13 17.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Кабинет министров Украины одобрил проект письма о намерениях правительства и Нацбанка к Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике. Текст документа опубликован на правительственном сайте.
Кабмин Украины распоряжением от 14 марта уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание документов, обеспечивающих привлечение внешней экономической помощи.
Текст письма не опубликован. Из неофициальных комментариев следует, что целью письма к МВФ является получение около $400 млн. Принципиальное согласие на это фонд дал в феврале, формализация решения ожидается в конце марта.
МВФ реализует программу финансовой помощи официальному Киеву в размере $15,6 млрд. Она предусматривает обязательства Кабмина Украины проводить в том числе структурные реформы. Деньги по линии фона помогают руководству постсоветской республики обслуживать внешний долг.
Минфин Украины оценивал размер внешнего госдолга в январе 2025 года в размере $117,73 млрд. Из них прямая задолженность государства перед МВФ оценивалась в $13,55 млрд. Совокупный госдолг вместе с гарантированными государством долгами вначале года оценивалась министерством по состоянию на 31.01.2025 в $168,99 млрд.
Автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел проблему в публикации Не только СВО. Как Украина стала полностью аграрным и зависимым от Запада государством
 
НовостиУкраинаКиевЗападМВФКабинет министровНацбанкгосдолгфинансыфинансовая помощьКабмин
 
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