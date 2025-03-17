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Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи

Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи - 17.03.2025 Украина.ру

Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи

Кабинет министров Украины одобрил проект письма о намерениях правительства и Нацбанка к Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике. Текст документа опубликован на правительственном сайте.

2025-03-17T13:13

2025-03-17T13:13

2025-03-17T13:13

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Кабмин Украины распоряжением от 14 марта уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание документов, обеспечивающих привлечение внешней экономической помощи.Текст письма не опубликован. Из неофициальных комментариев следует, что целью письма к МВФ является получение около $400 млн. Принципиальное согласие на это фонд дал в феврале, формализация решения ожидается в конце марта.МВФ реализует программу финансовой помощи официальному Киеву в размере $15,6 млрд. Она предусматривает обязательства Кабмина Украины проводить в том числе структурные реформы. Деньги по линии фона помогают руководству постсоветской республики обслуживать внешний долг.Минфин Украины оценивал размер внешнего госдолга в январе 2025 года в размере $117,73 млрд. Из них прямая задолженность государства перед МВФ оценивалась в $13,55 млрд. Совокупный госдолг вместе с гарантированными государством долгами вначале года оценивалась министерством по состоянию на 31.01.2025 в $168,99 млрд.Автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел проблему в публикации Не только СВО. Как Украина стала полностью аграрным и зависимым от Запада государством

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новости, украина, киев, запад, мвф, кабинет министров, нацбанк, госдолг, финансы, финансовая помощь, кабмин