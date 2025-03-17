https://ukraina.ru/20250317/1061849186.html

Неприятный сюрприз для Киева и Брюсселя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 марта

Неприятный сюрприз для Киева и Брюсселя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 марта - 17.03.2025 Украина.ру

Неприятный сюрприз для Киева и Брюсселя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 марта

США выходят из созданного при Евроюсте Центра по расследованию военных преступлений на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-17T13:10

2025-03-17T13:10

2025-03-17T13:10

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США выходят из Центра по расследованию военных преступлений на Украине (ICPA) сообщило издание The New York Times.Как рассказали изданию собеседники, знакомые с ситуацией, о выходе США из Центра при Евроюсте Минюст США уже проинформировало европейских чиновников. Ожидается, что официально о решении объявят 17 марта в электронном письме, которые разошлют сотрудникам Агентства ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия.Центр был создан в 2023 году. Тогда же к его деятельности присоединились и США. Они стали единственным государством за пределами Европы, которая сотрудничала с Центром. Сторонние наблюдатели указывали на ангажированность Центра, а европейцы призывали руководство ЕС обратить внимание на другие проблемы.Также, сообщило издание, Белый дом сокращает работу Группы по расследованию военных преступлений, созданной в 2022 году американским генпрокурором Мерриком Гарландом. Группа должна была координировать усилия министерства юстиции США по преследованию российских военных.Решение Трампа уже прокомментировали в России."Трамп покидает бессмысленный "Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины". Байден принял решение присоединиться в нему в 2023 году в пику нам. Выглядит, как жест доброй воли, но по сути всё та же экономия средств американского бюджета", — отметил политолог Марат Баширов.До этого президент США Дональд Трамп подписал указ, которым поручил Агентству США по глобальным медиа (USAGM) сократить свою деятельность до минимума, предусмотренного законом, заявив, что это необходимо для сокращения бюрократического аппарата. В результате была приостановлена деятельность "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"* (организации, деятельность которых признана нежелательной в РФ, СМИ-иноагенты — Ред.).Обстрелы и налётыУтром 17 марта Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников."За прошедшую ночь (с 22:25 16 марта по 07:00 по московскому времени 17 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 13 БПЛА - над территорией Астраханской области, 3 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия, 2 БПЛА – над территорией Брянской области, 2 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА – над территорией Ростовской области", — отмечалось в сводке в телеграм-канале оборонного ведомства.Там же указывалось, что начиная 18:20 по московскому времени 16 марта и до 07:00 17 марта дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА - над территорией Астраханской области, 7 БПЛА – над территорией Орловской области, 4 БПЛА – над территорией Волгоградской области, по 3 БПЛА над территориями Брянской, Ростовской областей и Республики Калмыкия, 2 БПЛА – над территорией Краснодарского края и 1 БПЛА – над территорией Тульской области.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 27 ударов по этому региону России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 87 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 8 гражданских лиц, в т.ч. парня 2011 года рождения и девушки 2008 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений и 3 объекта инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 54 снаряда из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 54 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 2; Великая Лепетиха — 17; Князе-Григоровка — 14; Малая Лепетиха — 5; Рыбальче — 5; Днепряны — 4; Алёшки — 3; Новая Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.Также, как сообщили в администрации Горностаевского округа, за прошедшие сутки ВСУ нанесли 6 ударов по территории округа."Обстрелам подвергся населённый пункт Каиры. Информация о пострадавших не поступала", — сообщили в администрации округа.Утром 17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по сёлам Журавлёвка, Красная Нива и Красный Хутор совершены атаки 5 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. Последствий нет", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Богун-Городок и Цаповка атакованы 2 беспилотниками. В селе Богун-Городок на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены два помещения.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, сёла Двулучное, Долгое, Карабаново, Кукуевка, Логачёвка, Новопетровка и Шелаево атакованы 13 беспилотниками, 2 из которых подавлены. В селе Шелаево повреждены 6 частных домовладений, легковой автомобиль и коммерческий объект, в селе Двулучное — частное домовладение."Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников повреждены по одному частному домовладению в сёлах Долгое и Кукуевка", — также сообщалось в сводке.В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый подверглись 2 обстрелам с применением 11 боеприпасов. Обошлось без последствий."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников. Последствий нет", — писал губернатор.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 4 снаряда в ходе одного обстрела и нанесены удары 13 беспилотниками. В селе Репяховка повреждён легковой автомобиль."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Ржевка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 15 беспилотников, 12 из которых подавлены. Сегодня ночью в селе Муром в результате прилёта снаряда огнём уничтожен частный дом", — отмечалось в сводке.Позднее, Гладков сообщил о новой украинской атаке."При атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В районе посёлка Степное Краснояружского района FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", — написал он в своём телеграм-канале в 11:34.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как воспринимают происходящее в Курской области сами украинские военные — в статье Дмитрия Ковалевича "Крах Курской авантюры и перспективы перемирия. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, джо байден, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, ес, радио свобода, сша, украина, россия