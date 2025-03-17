Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов
14:49 17.03.2025 (обновлено: 14:50 17.03.2025)
Войска российской армии продолжают продвигаться в Сумской области. Об этом 17 марта заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1"
Он уточнил, что подразделения ВС РФ ежедневно продвигаются вперед, регулярно уничтожая противника.
"Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед", — заявил Алаудинов.
Также в понедельник, 17 марта, Телеграм-канал Mash написал, что до полного освобождения Курской области ВС РФ осталось зачистить всего один населенный пункт — Горналь в Суджанском районе. Подробности в публикации Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
09:43В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры По данным военкоров Телгерам-канала "Северный ветер", по направлению "дороги смерти" Суджа — Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои между армией России и ВСУ. Публикация с таким содержанием появилась 17 марта в канале
За сегодняшний день появилось несколько новостей о том, что военные ВСУ, которые были отправлены в Курскую область, оказались там против своей воли. Например, танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать. Кроме того, пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск.