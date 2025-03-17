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Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов

Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов - 17.03.2025 Украина.ру

Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов

Войска российской армии продолжают продвигаться в Сумской области. Об этом 17 марта заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1"

2025-03-17T14:49

2025-03-17T14:49

2025-03-17T14:50

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Он уточнил, что подразделения ВС РФ ежедневно продвигаются вперед, регулярно уничтожая противника. Также в понедельник, 17 марта, Телеграм-канал Mash написал, что до полного освобождения Курской области ВС РФ осталось зачистить всего один населенный пункт — Горналь в Суджанском районе. Подробности в публикации Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУЗа сегодняшний день появилось несколько новостей о том, что военные ВСУ, которые были отправлены в Курскую область, оказались там против своей воли. Например, танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать. Кроме того, пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск.

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новости, сумская область, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, апти алаудинов, вс рф