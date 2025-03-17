Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов - 17.03.2025 Украина.ру
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Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов
Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов - 17.03.2025 Украина.ру
Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов
Войска российской армии продолжают продвигаться в Сумской области. Об этом 17 марта заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1"
2025-03-17T14:49
2025-03-17T14:50
новости
сумская область
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россия
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вооруженные силы украины
апти алаудинов
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Он уточнил, что подразделения ВС РФ ежедневно продвигаются вперед, регулярно уничтожая противника. Также в понедельник, 17 марта, Телеграм-канал Mash написал, что до полного освобождения Курской области ВС РФ осталось зачистить всего один населенный пункт — Горналь в Суджанском районе. Подробности в публикации Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУЗа сегодняшний день появилось несколько новостей о том, что военные ВСУ, которые были отправлены в Курскую область, оказались там против своей воли. Например, танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать. Кроме того, пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск.
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новости, сумская область, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, апти алаудинов, вс рф
Новости, Сумская область, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Апти Алаудинов, ВС РФ

Российские подразделения уже в черте Сумской области — Алаудинов

14:49 17.03.2025 (обновлено: 14:50 17.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Войска российской армии продолжают продвигаться в Сумской области. Об этом 17 марта заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1"
Он уточнил, что подразделения ВС РФ ежедневно продвигаются вперед, регулярно уничтожая противника.
"Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед", — заявил Алаудинов.
Также в понедельник, 17 марта, Телеграм-канал Mash написал, что до полного освобождения Курской области ВС РФ осталось зачистить всего один населенный пункт — Горналь в Суджанском районе. Подробности в публикации Mash назвал последнее село Курской области, оставшееся под контролем ВСУ
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
09:43
В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры По данным военкоров Телгерам-канала "Северный ветер", по направлению "дороги смерти" Суджа — Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои между армией России и ВСУ. Публикация с таким содержанием появилась 17 марта в канале
За сегодняшний день появилось несколько новостей о том, что военные ВСУ, которые были отправлены в Курскую область, оказались там против своей воли. Например, танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать. Кроме того, пленные ВСУ передали "привет" командиру, который обманом завез их под Курск.
 
НовостиСумская областьКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныАпти АлаудиновВС РФ
 
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