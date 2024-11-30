https://ukraina.ru/20241130/1059314268.html

Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну

Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну - 30.11.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну

Любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для нас важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Потому что в этом случае мы выскочим из военной части кризиса

2024-11-30T07:00

2024-11-30T07:00

2024-11-30T07:00

интервью

россия

украина

сша

ростислав ищенко

ракеты

ядерное оружие

дональд трамп

джо байден

нато

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Если войны нет, то поддерживать некого и оружие размещать негде, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ситуация в отношениях между Москвой и Вашингтоном продолжает обостряться. В Америке даже разгорелся скандал в связи с тем, что Байдена обвиняют в намерении передать Украине ядерное оружие. Сторонники Трампа утверждают, что он таким образом хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить инаугурации будущего президента и требуют привлечь его к уголовную ответственности за государственную измену.- Ростислав Владимирович, можно ли рассматривать вопрос именно таким образом?- Застрелиться, чтобы не допустить инаугурации Трампа? Это было бы слишком оригинально.Байден – это всего лишь старенький Байден. Он даже не всегда помнит, как его зовут. Ключевые решения принимает не он. Американскому правящему классу все равно, кто сидит в президентском кресле. Им сейчас не до выяснения отношений между банкирами и промышленниками, потому что и тем, и другим нужно сохранить свою гегемонию. И Трамп будет сохранять американскую гегемонию теми же методами, что и Байден.Все считают миротворцем именно Трампа. Байден тоже постоянно говорит: "Я внес мирное предложение по Украине. Давайте заморозим конфликт по корейскому сценарию". И Трамп говорит: "Я внес мирное предложение – заморозку конфликта по корейскому сценарию". Вы можете найти десять отличий? Я могу найти только имена президентов, их порядковый номер, даты правления и партию. Эти планы абсолютно одинаковы. И механизмы для их достижений тоже будут абсолютно одинаковы. Потому что других механизмов у США нет.США все больше обостряют военно-политическую обстановку, потому что у них остается все меньше экономических аргументов. Пока Вашингтон думал, что 60% мирового ВВП задавят 2% мирового ВВП, он вообще не собирался помогать Киеву. "Мы введем против России санкции и все. Успеет она разгромить Украину или нет – вообще неважно". Потом выяснилось, что санкции не действуют. Потом выяснилось, что надо принуждать некоторые страны присоединяться к санкциям. Потом выяснилось, что и принуждать не получается. Потом начала резко сокращаться сфера применения доллара. Потом возникла угроза возникновения единой валюты БРИКС.Да, эта угроза отдаленная. Но доллар уже потерял больше половины сферы своего применения. И перед остальными государствами волей-неволей возникает вопрос, чем его можно заменить. Торговля в национальных валютах не решает проблему, потому что мы напродавали Индии товаров, получили рупии, а потом нам эти рупии некуда девать было. В Индии нам ничего такого не надо, а больше никто рупии не берет. Получается, что нам надо купить в Индии товары, которые нам не нужны, чтобы продать тем, кому они нужны, получить за них тугрики и так до бесконечности, пока мы наконец не получим доллары или рубли. Это слишком сложно. Так что рано или поздно встанет вопрос о какой-то единой валюте, что опять же ударит по доллару.Повторюсь, у США сужается пространство для маневра и не хватает времени. Поэтому свои проблемы им приходится решать силовым путем.Трамп, конечно, может позвонить Путину и сказать: "Дорогой Владимир, я тебя очень уважаю. Войди, пожалуйста, в положение Америки". Но Путин же президент России. Он тоже предложит дорогому Дональду войти в наше положение. Только весь этот обмен любезностями между Москвой и Вашингтоном длится с 2021 года:- У нас есть хорошие мирные предложения. Чем они вас не устраивают?- Тем, что мы теряем гегемонию. А вместе с гегемонией мы потеряем экономику, социальную стабильность, а потом – все государство. И почему вас вообще не устраивает наша гегемония?- Потому что пока вы сохраняете свою гегемонию, вы будете нас душить, пока мы не кончимся.Еще раз. Конфликт между Россией и США – это вопрос о том, кто будет жить, а кто – восстанавливаться.Более того, все шаги, которые делает Америка, не рассчитаны на период до инаугурации Трампа. Они в принципе рассчитаны на ядерную войну. На днях Нарышкин и Путин предупредили об опасностях государственных переворотов в странах СНГ, но ведь перевороты не происходят за одну ночь. Более того, сам факт переворота еще не значит, что внешнеполитическая ситуация резко поменяется. На Украине переворот произошел в феврале 2014 года, а менялось все до февраля 2022 года. Еще до ковида была открыта граница, люди спокойно ездили. Да, отношения ухудшились, но еще какие-то существовали.И когда Байдена обвиняют в намерении передать ядерное оружие Украине, то это тоже чепуха.Во-первых, никто никому не передает свое ядерное оружие. Когда Россия разместила в Белоруссии свое ядерное оружие, Лукашенко тоже говорил, что мы передали ему ядерное оружие. Никто ему ничего не передавал. Мы разместили оружие на его территории, но запускать их будет Россия. То же самое касается США. В Германии лежат американские ядерные бомбы. Да, в случае войны их повесят на немецкие самолеты, с которых их будут сбрасывать немецкие пилоты, но решение о применении будут принимать американцы.Во-вторых, если раньше была угроза, что Украине тайком передадут пару боеголовок (Украина скажет, что сама сделала), то сейчас США нам открыто говорят, что могут разместить на Украине, чтобы угрожать России. Это ответ на нашу демонстрацию "Орешника". Мы продемонстрировали свои возможности, нам ответили: "Да, ваши возможности очень серьезные. Мы это учли. Поэтому мы разместим 100, 300 или 500 ядерных ракет на Украине. Да, они не такие совершенные, как "Орешник", но их много".В-третьих, США не завтра привезут ядерное оружие на Украину. Для этого нужна серьезная процедура. Байден не может единоличного такое решение принять. Когда Штаты принимали решение о размещении ядерного оружия в ФРГ еще во время холодной войны, то от момента принятия решений о размещении до самого размещения прошло больше года. Даже если в случае с Украиной они решат поторопиться, то у них на это уйдет минимум полгода.И последнее. Если Байден хочет развязать ядерную войну, чтобы сорвать инаугурацию Трампа, зачем ему размещать ракеты на Украине и готовить заговоры в странах СНГ? Запустил ракеты прямо с территории США, полетел наш ответ, инаугурация сорвана, потому что некому и негде принимать власть.Так что демократы не инаугурацию Трампа хотят сорвать. Они хотят у России войну выиграть. Причем не войну за Украину, а войну за весь мир. Для этого они все время ищут способы нового шантажа, рассчитывая, что Россия первой откажется от дальнейшего повышения ставок.- Как раз парламентская ассамблея НАТО порекомендовала правительствам стран Альянса передать Украине ракеты с дальностью действия от 1000 до 5000 километров, включая "Томагавки". Когда и как это может случиться? Если случится, как это изменит конфигурацию, о которой вы говорили?- Согласно действующей классификации, до 5000 километров – это ракеты средней дальности. Это тоже попытка Запада продемонстрировать нам, что он нашел ответ на наши угрозы. "Вы нам показали свои ракеты средней дальности, мы вам угрожаем тем же".Ракеты с дальностью действия в 5000 километров, размещенные на территории Украины – это очень серьезная угроза для России, потому что они оттуда могут добивать до Байкала и держать под прицелом все дороги, связывающие европейскую часть РФ с Дальним Востоком. А там этих дорог не так много.И самое главное, что подобные ракеты предназначены для удара ядерными боеголовками. Запад может сколько угодно говорить, что может поставить на них и обычный боеприпас, но это не укладывается в формулу "цена-качество". Такие ракеты не производятся в количестве тысячи экземпляров, а парой сотен ракет в обычном оснащении никого не испугаешь. А в ядерном – можно.Кроме того, и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), и ракеты средней дальности относятся к классу стратегических. Когда в большом количестве взлетают стратегические ракеты, никого не интересует, с ядерной они начинкой или не с ядерной. Это уже классифицируется как массированный ядерный удар и тут же идет массированный ядерный ответ.Понятно, что размещение таких ракет на Украине не произойдет быстро. Для них надо построить стартовые площадки и военные городки. Это нельзя сделать сегодня-завтра. Поэтому тут все зависит от того, насколько быстро мы сумеем выключить Украину. Если мы ее выключим, ракеты размещать будет негде. Да, их можно разместить в Польше и в Прибалтике, но они пока не хотят идти на заклание.Ситуация напряженная. Сильно лучше она не станет. Я еще год назад говорил, что если мы добьем Украину за год, Западу опять придется повышать ставки, потому что побежденным и истощенным он себя не считает. Поэтому 2025 год будет тяжелым годом в плане ядерной опасности. Но надо его пережить.- Еще уходящий в отставку глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в Брюсселе обсуждают нанесение превентивных "высокоточных ударов" по территории России в случае вооружённого конфликта с одной из стран альянса. Какие действия со стороны Москвы Запад ожидает в ответ, если и мы, и противник повышаем ставки?- Во время ракетного кризиса 1980х годов было то же самое.Тогда США говорили: "Наше оружие более высокоточное. Наши ракеты попадают в круг из 20-30 метров, а русские – в круг из 400-500 метров. Поэтому мы можем ставить поменьше боеголовку". И у них была концепция первого обезоруживающего удара даже неядерным оружием по местам базирования ядерных ракет. "Мы нанесли по вам неядерный удар. У вас ядерных ракет больше нет, а у нас – есть. Сдавайтесь". В отношении современной России отрабатывается та же самая концепция: "Мы их обезоружим, они сдадутся".Только они не смогли этого сделать тогда, и сейчас тоже не смогут сделать. Неслучайно еще со времен СССР у нас всегда было лучшая ПВО и ПРО. Это не значит, что она не пропустит ни одной ракеты. Может быть, удар противника будет серьезный. Но на ответный удар нам хватит в любом случае. И этого будет достаточно, чтобы на Западе ничего не росло еще очень долго.Пока все это идет в рамках конфронтационной риторики: "Мы можем то сделать, а мы можем это сделать". Это как в комментариях в интернете: "А давайте бахнем. А давайте сразу десятью ракетами бахнем. А почему бы нам вообще войну не начать, они испугаются". Запад таким образом тоже пытается испугать.Опасность этой истории состоит в том, что все начинается с "Давайте их напугаем", а заканчивается "Раз мы сказали, надо делать, потому что нам никто не поверит". Вот так государства и скатываются к войне.Я вам рекомендовал посмотреть фильм "Нити". Там четко показано развитие ядерного кризиса. По сценарию он развивается полгода – с ранней весны до конца лета. Такой кризис может развиваться и три года, и два месяца. Но там тоже идет поэтапное повышение ставок. Безобидные заявления, появляются войска, начинаются удары друг по другу, потом следует первый ядерный удар, а потом бах и планеты нет. Потому что кто-то должен уступить, а уступивший проигрывает.Поэтому Россия, в отличие от Запада, все время пытается погасить этот конфликт. В долгосрочной перспективе мы выигрываем, а США через некоторое время будут истощены и не смогут поддерживать этот уровень конфликтности. Вот мы и тянем время. Сначала тянули до 2022 года, а теперь тянем дальше, стараясь серьезно не повышать ставки. Но на каком-то этапе повышать ставки тоже приходится.Во-первых, у нас есть собственное население, которое не понимает, почему нас обижают, а мы не обижаем в ответ (на самом деле мы тоже обижаем, просто это не так заметно). Им больнее, чем нам, поэтому они кричат громче. Но наше население волнуется, и надо все равно показать, что мы не молчим.Во-вторых, Запад начинает хамить. Когда они видят отсутствие силовых ответов, им начинает казаться, что можно все. Именно поэтому мы показываем "Орешники".Но любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для нас важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Потому что в этом случае мы выскочим из военной части кризиса. Если войны нет, то поддерживать некого и оружие размещать негде.Да, Запад может топать ногами и возить оружие вдоль наших границ. Но применять по нам его уже невозможно, потому что это уже будет прямой агрессией против России.Мы понижаем уровень конфронтации и получаем больше времени, чтобы дождаться истощения Запада. А при быстром повышении ставок мы моментально выйдем на уровень ядерного противостояния. А в истории еще не было случая, когда страны скатывались к большой войне, но не скатились к ней.На раннем этапе кризиса остановить это еще можно. Если повышение ставок дошло до обмена ядерными ударами, это остановить нельзя. А если мы выскочим из военной части кризиса, мы опять понижаем ставки и заставляем Запад проходить эту лестницу эскалации заново. Чтобы пройти эту лестницу заново, Западу нужно время. А время работает на нас.Также об эскалации - в интервью Павла Леонова: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, сша, ростислав ищенко, ракеты, ядерное оружие, дональд трамп, джо байден, нато, владимир путин, "орешник"