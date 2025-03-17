"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ - 17.03.2025 Украина.ру
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"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ
"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ - 17.03.2025 Украина.ру
"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ
Недостаточная координация между подразделениями и запоздалые решения украинского командования привели ВСУ к утрате контроля над оперативной обстановкой и к потере тактически значимых территорий в Курской области. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-17T05:30
2025-03-17T05:30
геннадий алехин
новости
суджа
курская область
вс рф
курск
наступление
всу
освобождение
сво
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Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что на Суджанском участке провалилась украинская оборона, подчеркнул эксперт. Российские бойцы смогли прорвать этот фронт. Освобождение Суджи подтвердили в Министерстве обороны РФ, уточнил он.Украинские источники отмечают серьёзные просчёты в управлении войсками со стороны командования ВСУ, подчеркнул Алехин."Недостаточная координация между подразделениями и запоздалые решения приводили к утрате контроля над оперативной обстановкой и к потере тактически значимых территорий и населенных пунктов", — отметил полковник запаса.В социальных сетях и украинских медиа "курская зрада" обсуждается в контексте проблем низкого уровня подготовки и мотивации среди мобилизованных, указал он.Недостаток боевого опыта и слабая морально-психологическая подготовка мобилизованных, которых отправляли в Курскую область, негативно сказалась на общей боевой устойчивости дислоцированных там частей и соединений ВСУ, констатировал Алехин."Вполне адекватные украинские военные аналитики признают, что недостаток эффективных средств противодействия русским БПЛА привел к значительным потерям и затруднил, а в отдельных случаях сделал невозможной организацию эффективной долговременной обороны", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.Подробно о последствиях освобождения Курской области — в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
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суджа
курская область
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геннадий алехин, новости, суджа, курская область, вс рф, курск, наступление, всу, освобождение, сво, спецоперация, бпла, потери, потери всу, мобилизация
Геннадий Алехин, Новости, Суджа, Курская область, ВС РФ, Курск, наступление, ВСУ, освобождение, СВО, Спецоперация, БПЛА, потери, потери ВСУ, мобилизация

"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ

05:30 17.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Недостаточная координация между подразделениями и запоздалые решения украинского командования привели ВСУ к утрате контроля над оперативной обстановкой и к потере тактически значимых территорий в Курской области. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что на Суджанском участке провалилась украинская оборона, подчеркнул эксперт. Российские бойцы смогли прорвать этот фронт. Освобождение Суджи подтвердили в Министерстве обороны РФ, уточнил он.
Украинские источники отмечают серьёзные просчёты в управлении войсками со стороны командования ВСУ, подчеркнул Алехин.
"Недостаточная координация между подразделениями и запоздалые решения приводили к утрате контроля над оперативной обстановкой и к потере тактически значимых территорий и населенных пунктов", — отметил полковник запаса.
В социальных сетях и украинских медиа "курская зрада" обсуждается в контексте проблем низкого уровня подготовки и мотивации среди мобилизованных, указал он.
Недостаток боевого опыта и слабая морально-психологическая подготовка мобилизованных, которых отправляли в Курскую область, негативно сказалась на общей боевой устойчивости дислоцированных там частей и соединений ВСУ, констатировал Алехин.
"Вполне адекватные украинские военные аналитики признают, что недостаток эффективных средств противодействия русским БПЛА привел к значительным потерям и затруднил, а в отдельных случаях сделал невозможной организацию эффективной долговременной обороны", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.
Подробно о последствиях освобождения Курской области в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Вчера, 05:30
Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под СуджейПосле Великой Отечественной войны советская и российская военная школа плохо относится к окружениям, потому что оно требует очень много сил. А дробящие удары — это классика, которую ВС РФ продемонстрировали в Курской области. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
 
Геннадий АлехинНовостиСуджаКурская областьВС РФКурскнаступлениеВСУосвобождениеСВОСпецоперацияБПЛАпотерипотери ВСУмобилизация
 
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