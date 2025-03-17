https://ukraina.ru/20250317/1061834577.html

"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ

"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ - 17.03.2025 Украина.ру

"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ

Недостаточная координация между подразделениями и запоздалые решения украинского командования привели ВСУ к утрате контроля над оперативной обстановкой и к потере тактически значимых территорий в Курской области. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-17T05:30

2025-03-17T05:30

2025-03-17T05:30

геннадий алехин

новости

суджа

курская область

вс рф

курск

наступление

всу

освобождение

сво

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Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что на Суджанском участке провалилась украинская оборона, подчеркнул эксперт. Российские бойцы смогли прорвать этот фронт. Освобождение Суджи подтвердили в Министерстве обороны РФ, уточнил он.Украинские источники отмечают серьёзные просчёты в управлении войсками со стороны командования ВСУ, подчеркнул Алехин."Недостаточная координация между подразделениями и запоздалые решения приводили к утрате контроля над оперативной обстановкой и к потере тактически значимых территорий и населенных пунктов", — отметил полковник запаса.В социальных сетях и украинских медиа "курская зрада" обсуждается в контексте проблем низкого уровня подготовки и мотивации среди мобилизованных, указал он.Недостаток боевого опыта и слабая морально-психологическая подготовка мобилизованных, которых отправляли в Курскую область, негативно сказалась на общей боевой устойчивости дислоцированных там частей и соединений ВСУ, констатировал Алехин."Вполне адекватные украинские военные аналитики признают, что недостаток эффективных средств противодействия русским БПЛА привел к значительным потерям и затруднил, а в отдельных случаях сделал невозможной организацию эффективной долговременной обороны", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.Подробно о последствиях освобождения Курской области — в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250316/1061750509.html

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