"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Недостаточная координация между подразделениями и запоздалые решения украинского командования привели ВСУ к утрате контроля над оперативной обстановкой и к потере тактически значимых территорий в Курской области. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что на Суджанском участке провалилась украинская оборона, подчеркнул эксперт. Российские бойцы смогли прорвать этот фронт. Освобождение Суджи подтвердили в Министерстве обороны РФ, уточнил он.
Украинские источники отмечают серьёзные просчёты в управлении войсками со стороны командования ВСУ, подчеркнул Алехин.
"Недостаточная координация между подразделениями и запоздалые решения приводили к утрате контроля над оперативной обстановкой и к потере тактически значимых территорий и населенных пунктов", — отметил полковник запаса.
В социальных сетях и украинских медиа "курская зрада" обсуждается в контексте проблем низкого уровня подготовки и мотивации среди мобилизованных, указал он.
Недостаток боевого опыта и слабая морально-психологическая подготовка мобилизованных, которых отправляли в Курскую область, негативно сказалась на общей боевой устойчивости дислоцированных там частей и соединений ВСУ, констатировал Алехин.
"Вполне адекватные украинские военные аналитики признают, что недостаток эффективных средств противодействия русским БПЛА привел к значительным потерям и затруднил, а в отдельных случаях сделал невозможной организацию эффективной долговременной обороны", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.
Подробно о последствиях освобождения Курской области — в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:30Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под СуджейПосле Великой Отечественной войны советская и российская военная школа плохо относится к окружениям, потому что оно требует очень много сил. А дробящие удары — это классика, которую ВС РФ продемонстрировали в Курской области. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм