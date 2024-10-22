Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября
В Казани стартовал саммит стран БРИКС; в Северной Корее ответили на обвинения в отправке своих солдат на СВО; Зеленский легализовал военные преступления ВСУ и ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова
БРИКС
В Казани стартовал саммит стран БРИКС, он продлится по 24 октября включительно. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести - от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне.
В числе участников, например, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, а также премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди.
Последний заявил, что многие страны хотят присоединиться к объединению БРИКС, и добавил, что обсуждения на саммите будут способствовать улучшению жизни на планете.
© Максим БлиновФотохост-агентство brics-russia2024.ru, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
© Максим Блинов
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
"Сегодня начинается саммит БРИКС в России. Здесь будет решаться будущее мира", - согласился с Моди основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
Мировые СМИ уже успели написать, что саммит БРИКС - это сигнал Западу о том, что изолировать Россию не удалось. В частности, американская газета The New York Times (NYT) сообщил своим читателям, что "мировые лидеры будут стоять бок о бок с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на его статус изгоя на Западе".
Журналисты NYT также уточнили, что объединение БРИКС давно стремится выступить единым фронтом против несбалансированного мирового порядка, в котором доминируют США и Западная Европа. Более того, участники организации формируют свою повестку для Глобального Юга.
В то же время американское издание CNN констатировало, что "крупный саммит" в России - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой, и это предвестник мировых перемен.
"Владимир Путин проводит саммит с участием более десятка мировых лидеров. Это явный сигнал о том, что он не одинок и за ним стоит формирующаяся коалиция стран", - говорится в статье CNN.
Однако судя по экономической статистике, перемены уже произошли. Об этом свидетельствует разрыв между ВВП G7 и БРИКС.
Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС - 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.
И этот разрыв, отметил президент РФ Владимир Путин, будет только расти: члены БРИКС и потенциальные государства-партнеры ищут альтернативные источники финансирования. И уход от доллара, признает The New York Times, может дать членам БРИКС "противоядие от западных санкций".
14:53МИД Белоруссии поддерживает Москву в создании системы взаиморасчетов между членами БРИКСМинск поддерживает идею создания альтернативных западным систем расчётов, в том числе усилия Москвы по созданию такой системы в рамках БРИКС. Об этом заявил РИА "Новости" глава МИД Белоруссии Максим Рыженков
Еще по теме: На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКС.
Поиск северокорейских солдат на Дальнем Востоке
Во вторник, 22 октября, в КНДР наконец отреагировали на обвинения Южной Кореи и Украины в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток для дальнейшего участия их в СВО на стороне России.
"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", - заявил представитель Северной Кореи Ча Сон Нам.
Первым северокорейских солдат на Дальнем Востоке "рассмотрел" Владимир Зеленский и 17 октября заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из КНДР для участия в СВО.
Днем позже к этому обвинению присоединилась и южнокорейская разведка. В частности, посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния".
"Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую авантюру и изменит ход войны", - заявил Хван.
Пару дней спустя, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.
Зеленский легализовал военные преступления ВСУ
Пока в Казани проходит БРИКС, а Южная Корея и Киев пытаются найти корейских военных на Дальнем Востоке, Зеленский подписал закон об изменении Уголовного кодекса после того, как в августе в стране был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС).
Уточняется, что в документе прописана оговорка: Киев не признает юрисдикцию МУС в отношении своих ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.
15:24Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговоркамиВладимир Зеленский подписал закон об изменении Уголовного кодекса после того, как в августе в стране был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Информация об этом появилась в карточке закона на сайте парламента
Однако Россия продолжает расследовать военные преступления киевского режима. Этим, в частности, занимается Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов.
Зеленский опроверг планы на увольнение Буданова* и Умерова
"Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*. Информация [об их отставке] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", - заявил Зеленский, отметив, что это просто слухи.
Между тем, он ничего не сказал о потенциальной отставке главкома ВСУ Александра Сырского, скорое увольнение которого также обсуждали в общественном пространстве.
Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.
Позже журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко пояснила, что глава ГУР и министр обороны до сих пор не лишились своих должностей только потому, что для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.