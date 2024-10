https://ukraina.ru/20241022/1058282498.html

Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября

Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября

Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября

В Казани стартовал саммит стран БРИКС; в Северной Корее ответили на обвинения в отправке своих солдат на СВО; Зеленский легализовал военные преступления ВСУ и ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова

БРИКСВ Казани стартовал саммит стран БРИКС, он продлится по 24 октября включительно. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести - от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне.В числе участников, например, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, а также премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди.Последний заявил, что многие страны хотят присоединиться к объединению БРИКС, и добавил, что обсуждения на саммите будут способствовать улучшению жизни на планете."Сегодня начинается саммит БРИКС в России. Здесь будет решаться будущее мира", - согласился с Моди основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.Мировые СМИ уже успели написать, что саммит БРИКС - это сигнал Западу о том, что изолировать Россию не удалось. В частности, американская газета The New York Times (NYT) сообщил своим читателям, что "мировые лидеры будут стоять бок о бок с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на его статус изгоя на Западе".Журналисты NYT также уточнили, что объединение БРИКС давно стремится выступить единым фронтом против несбалансированного мирового порядка, в котором доминируют США и Западная Европа. Более того, участники организации формируют свою повестку для Глобального Юга.В то же время американское издание CNN констатировало, что "крупный саммит" в России - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой, и это предвестник мировых перемен.Однако судя по экономической статистике, перемены уже произошли. Об этом свидетельствует разрыв между ВВП G7 и БРИКС. Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС - 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.И этот разрыв, отметил президент РФ Владимир Путин, будет только расти: члены БРИКС и потенциальные государства-партнеры ищут альтернативные источники финансирования. И уход от доллара, признает The New York Times, может дать членам БРИКС "противоядие от западных санкций".Еще по теме: На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКС.Поиск северокорейских солдат на Дальнем ВостокеВо вторник, 22 октября, в КНДР наконец отреагировали на обвинения Южной Кореи и Украины в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток для дальнейшего участия их в СВО на стороне России.Первым северокорейских солдат на Дальнем Востоке "рассмотрел" Владимир Зеленский и 17 октября заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из КНДР для участия в СВО.Днем позже к этому обвинению присоединилась и южнокорейская разведка. В частности, посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния"."Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую ​​авантюру и изменит ход войны", - заявил Хван.Пару дней спустя, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.Еще по теме: Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем Востоке.Зеленский легализовал военные преступления ВСУПока в Казани проходит БРИКС, а Южная Корея и Киев пытаются найти корейских военных на Дальнем Востоке, Зеленский подписал закон об изменении Уголовного кодекса после того, как в августе в стране был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС).Уточняется, что в документе прописана оговорка: Киев не признает юрисдикцию МУС в отношении своих ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.Однако Россия продолжает расследовать военные преступления киевского режима. Этим, в частности, занимается Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов.Еще по теме: Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений.Зеленский опроверг планы на увольнение Буданова* и УмероваМежду тем, он ничего не сказал о потенциальной отставке главкома ВСУ Александра Сырского, скорое увольнение которого также обсуждали в общественном пространстве.Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.Позже журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко пояснила, что глава ГУР и министр обороны до сих пор не лишились своих должностей только потому, что для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

