Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября - 22.10.2024 Украина.ру
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Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября
Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября - 22.10.2024 Украина.ру
Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября
В Казани стартовал саммит стран БРИКС; в Северной Корее ответили на обвинения в отправке своих солдат на СВО; Зеленский легализовал военные преступления ВСУ и ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова
2024-10-22T18:00
2024-10-22T18:00
эксклюзив
новости
украина
брикс
россия
дальний восток
кндр
владимир зеленский
кирилл буданов
рустем умеров
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БРИКСВ Казани стартовал саммит стран БРИКС, он продлится по 24 октября включительно. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести - от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне.В числе участников, например, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, а также премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди.Последний заявил, что многие страны хотят присоединиться к объединению БРИКС, и добавил, что обсуждения на саммите будут способствовать улучшению жизни на планете."Сегодня начинается саммит БРИКС в России. Здесь будет решаться будущее мира", - согласился с Моди основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.Мировые СМИ уже успели написать, что саммит БРИКС - это сигнал Западу о том, что изолировать Россию не удалось. В частности, американская газета The New York Times (NYT) сообщил своим читателям, что "мировые лидеры будут стоять бок о бок с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на его статус изгоя на Западе".Журналисты NYT также уточнили, что объединение БРИКС давно стремится выступить единым фронтом против несбалансированного мирового порядка, в котором доминируют США и Западная Европа. Более того, участники организации формируют свою повестку для Глобального Юга.В то же время американское издание CNN констатировало, что "крупный саммит" в России - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой, и это предвестник мировых перемен.Однако судя по экономической статистике, перемены уже произошли. Об этом свидетельствует разрыв между ВВП G7 и БРИКС. Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС - 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.И этот разрыв, отметил президент РФ Владимир Путин, будет только расти: члены БРИКС и потенциальные государства-партнеры ищут альтернативные источники финансирования. И уход от доллара, признает The New York Times, может дать членам БРИКС "противоядие от западных санкций".Еще по теме: На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКС.Поиск северокорейских солдат на Дальнем ВостокеВо вторник, 22 октября, в КНДР наконец отреагировали на обвинения Южной Кореи и Украины в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток для дальнейшего участия их в СВО на стороне России.Первым северокорейских солдат на Дальнем Востоке "рассмотрел" Владимир Зеленский и 17 октября заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из КНДР для участия в СВО.Днем позже к этому обвинению присоединилась и южнокорейская разведка. В частности, посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния"."Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую ​​авантюру и изменит ход войны", - заявил Хван.Пару дней спустя, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.Еще по теме: Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем Востоке.Зеленский легализовал военные преступления ВСУПока в Казани проходит БРИКС, а Южная Корея и Киев пытаются найти корейских военных на Дальнем Востоке, Зеленский подписал закон об изменении Уголовного кодекса после того, как в августе в стране был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС).Уточняется, что в документе прописана оговорка: Киев не признает юрисдикцию МУС в отношении своих ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.Однако Россия продолжает расследовать военные преступления киевского режима. Этим, в частности, занимается Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов.Еще по теме: Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений.Зеленский опроверг планы на увольнение Буданова* и УмероваМежду тем, он ничего не сказал о потенциальной отставке главкома ВСУ Александра Сырского, скорое увольнение которого также обсуждали в общественном пространстве.Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.Позже журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко пояснила, что глава ГУР и министр обороны до сих пор не лишились своих должностей только потому, что для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20241022/1058274566.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, новости, украина, брикс, россия, дальний восток, кндр, владимир зеленский, кирилл буданов, рустем умеров, вооруженные силы украины, увольнение, международный уголовный суд (мус), преступления
Эксклюзив, Новости, Украина, БРИКС, Россия, Дальний Восток, КНДР, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, увольнение, Международный уголовный суд (МУС), преступления

Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября

18:00 22.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: хроники
Коллаж: хроники - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В Казани стартовал саммит стран БРИКС; в Северной Корее ответили на обвинения в отправке своих солдат на СВО; Зеленский легализовал военные преступления ВСУ и ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова
БРИКС
В Казани стартовал саммит стран БРИКС, он продлится по 24 октября включительно. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести - от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне.
В числе участников, например, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, а также премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди.
Последний заявил, что многие страны хотят присоединиться к объединению БРИКС, и добавил, что обсуждения на саммите будут способствовать улучшению жизни на планете.
© Максим БлиновФотохост-агентство brics-russia2024.ru, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
© Максим Блинов
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
"Сегодня начинается саммит БРИКС в России. Здесь будет решаться будущее мира", - согласился с Моди основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
Мировые СМИ уже успели написать, что саммит БРИКС - это сигнал Западу о том, что изолировать Россию не удалось. В частности, американская газета The New York Times (NYT) сообщил своим читателям, что "мировые лидеры будут стоять бок о бок с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на его статус изгоя на Западе".
Журналисты NYT также уточнили, что объединение БРИКС давно стремится выступить единым фронтом против несбалансированного мирового порядка, в котором доминируют США и Западная Европа. Более того, участники организации формируют свою повестку для Глобального Юга.
Коллаж: Владимир Путин, БРИКС-2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
14:03
"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в КазаниКазанский саммит БРИКС указывает на стремление группы стран сбалансировать мировой порядок на противопоставлении Западу. Об этом пишет The New York Times
В то же время американское издание CNN констатировало, что "крупный саммит" в России - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой, и это предвестник мировых перемен.
"Владимир Путин проводит саммит с участием более десятка мировых лидеров. Это явный сигнал о том, что он не одинок и за ним стоит формирующаяся коалиция стран", - говорится в статье CNN.
Однако судя по экономической статистике, перемены уже произошли. Об этом свидетельствует разрыв между ВВП G7 и БРИКС.
Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС - 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.
И этот разрыв, отметил президент РФ Владимир Путин, будет только расти: члены БРИКС и потенциальные государства-партнеры ищут альтернативные источники финансирования. И уход от доллара, признает The New York Times, может дать членам БРИКС "противоядие от западных санкций".
Фото: соцсеть Х, Министр иностранных дел Республики Беларусь Рыженков Максим
14:53
МИД Белоруссии поддерживает Москву в создании системы взаиморасчетов между членами БРИКСМинск поддерживает идею создания альтернативных западным систем расчётов, в том числе усилия Москвы по созданию такой системы в рамках БРИКС. Об этом заявил РИА "Новости" глава МИД Белоруссии Максим Рыженков
Еще по теме: На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКС.
Поиск северокорейских солдат на Дальнем Востоке
Во вторник, 22 октября, в КНДР наконец отреагировали на обвинения Южной Кореи и Украины в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток для дальнейшего участия их в СВО на стороне России.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", - заявил представитель Северной Кореи Ча Сон Нам.

Фото: Рёнхап, представитель Северной Кореи в ООН
10:57
В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВООбвинения Южной Кореи и Украины в том, что Северная Корея якобы отправляет солдат для участия в войне на Украине на стороне российской армии - это "беспочвенные стереотипные слухи"
Первым северокорейских солдат на Дальнем Востоке "рассмотрел" Владимир Зеленский и 17 октября заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из КНДР для участия в СВО.
Днем позже к этому обвинению присоединилась и южнокорейская разведка. В частности, посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния".
"Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую ​​авантюру и изменит ход войны", - заявил Хван.
Пару дней спустя, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.
Еще по теме: Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем Востоке.
Зеленский легализовал военные преступления ВСУ
Пока в Казани проходит БРИКС, а Южная Корея и Киев пытаются найти корейских военных на Дальнем Востоке, Зеленский подписал закон об изменении Уголовного кодекса после того, как в августе в стране был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС).
Уточняется, что в документе прописана оговорка: Киев не признает юрисдикцию МУС в отношении своих ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.
Зеленский в форме
15:24
Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговоркамиВладимир Зеленский подписал закон об изменении Уголовного кодекса после того, как в августе в стране был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Информация об этом появилась в карточке закона на сайте парламента
Однако Россия продолжает расследовать военные преступления киевского режима. Этим, в частности, занимается Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов.
Еще по теме: Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений.
Зеленский опроверг планы на увольнение Буданова* и Умерова
"Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*. Информация [об их отставке] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", - заявил Зеленский, отметив, что это просто слухи.
Между тем, он ничего не сказал о потенциальной отставке главкома ВСУ Александра Сырского, скорое увольнение которого также обсуждали в общественном пространстве.
Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.
Позже журналистка и член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко пояснила, что глава ГУР и министр обороны до сих пор не лишились своих должностей только потому, что для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.
Фото: Телеграм-канал V_Zelenskiy_official Зеленский, Умеров, Буданов
15:44
Зеленский ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова. А о Сырском промолчалВладимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что Офис президента Украины подыскивает замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову* и министру обороны Рустему Умерову
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
ЭксклюзивНовостиУкраинаБРИКСРоссияДальний ВостокКНДРВладимир ЗеленскийКирилл БудановРустем УмеровВооруженные силы УкраиныувольнениеМеждународный уголовный суд (МУС)преступления
 
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18:03Валентина Ванжа о побеге из Авдеевки в Донецк, о гибели отца и о "развлечениях" снайперов ВСУ
18:00Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября
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15:39Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений
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